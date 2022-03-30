«Мы входим в зону Суареса». В переписке с агентом Луис обещал затащить Уругвай на ЧМ – и сделал это!

Обошел Месси по голам в квалификации ЮА.

Сборная Уругвая в последнем матче отбора на ЧМ хладнокровно расправилась с Чили – 2:0. Алексиса Санчеса и Артуро Видаля в Катаре не будет.

Надежды Чили на выход в плей-офф добили победы Перу и Колумбии в параллельных матчах, а также Луис Суарес. На счету уругвайца победный гол за десять минут до конца.

Луис не постеснялся и прошил кипера гостей Брайана Кортеса красивым ударом через себя.

Уругвай заваливал отбор, но Суарес всех спас – как и обещал

В ноябре поводов для радости у Уругвая не было: сборная выдала унылую серию из 4 поражений подряд, в том числе разгром от Боливии (0:3). За 4 тура до конца квалификации Уругвай обнаружил себя на 7-м месте из 10. На этом фоне уволили вечного Оскара Табареса.

Агент Суареса Мартин Родригес подколол Луиса, написав, что тому светит пролет мимо ЧМ. Луис предложил сохранять спокойствие и ответил: «Мы входим в зону Суареса».

Родригес сказал, что сохранит скриншот – а затем, когда Уругвай выйдет на чемпионат мира, сделает эту переписку вирусной.

В 2022-м Уругвай выбил 4 из 4 и финишировал на третьем месте. Суарес в этих матчах забил три мяча.

Луис смог – агент с радостью выполнил свою часть сделки. «Я же тебе говорил», – ответил Луис.

Вы же помните, что Суаресу 35 лет? В сборной он об этом забывает

• Суарес проводит сложный сезон в «Атлетико» – всего 9 голов в 28 матчах Ла Лиги. Команда далека от прошлогодней формы, клуб не очень хочет продлевать с ним контракт, который заканчивается летом 2022-го.

• Однако в сборной Суарес чувствует себя намного лучше: Луис забил 8 голов в квалификации и делит второе место в списке лучших бомбардиров с Неймаром. Кстати, первый далеко не Месси, а Марсело Морено из Боливии (10).

• После матча с Чили Суарес обошел Месси еще и по голам в отборе на ЧМ в Южной Америке – 29 против 28. Рекорд по числу голов во всех квалификациях ЧМ принадлежит Карлосу Руису из Гватемалы – 39 мячей. В топе Криштиану Роналду с 36 голами и Али Даеи из Ирана с 35-ю.

«Особый вечер и особенный матч. Особенная футболка и не менее особенный гол. Чего еще можно желать, когда переживаешь настолько уникальные и незабываемые моменты со своей страной?», – радовался Луис.

А вместе с ним и Уругвай.

Фото: REUTERS/Matilde Campodonico, Alberto Valdes; East News/Alberto Valdes / POOL / AFP