«Мы входим в зону Суареса». В переписке с агентом Луис обещал затащить Уругвай на ЧМ – и сделал это!

Обошел Месси по голам в квалификации ЮА.
Сборная Уругвая в последнем матче отбора на ЧМ хладнокровно расправилась с Чили – 2:0. Алексиса Санчеса и Артуро Видаля в Катаре не будет.
Надежды Чили на выход в плей-офф добили победы Перу и Колумбии в параллельных матчах, а также Луис Суарес. На счету уругвайца победный гол за десять минут до конца.
Луис не постеснялся и прошил кипера гостей Брайана Кортеса красивым ударом через себя.
Уругвай заваливал отбор, но Суарес всех спас – как и обещал
В ноябре поводов для радости у Уругвая не было: сборная выдала унылую серию из 4 поражений подряд, в том числе разгром от Боливии (0:3). За 4 тура до конца квалификации Уругвай обнаружил себя на 7-м месте из 10. На этом фоне уволили вечного Оскара Табареса.
Агент Суареса Мартин Родригес подколол Луиса, написав, что тому светит пролет мимо ЧМ. Луис предложил сохранять спокойствие и ответил: «Мы входим в зону Суареса».
Родригес сказал, что сохранит скриншот – а затем, когда Уругвай выйдет на чемпионат мира, сделает эту переписку вирусной.
В 2022-м Уругвай выбил 4 из 4 и финишировал на третьем месте. Суарес в этих матчах забил три мяча.
Луис смог – агент с радостью выполнил свою часть сделки. «Я же тебе говорил», – ответил Луис.
Вы же помните, что Суаресу 35 лет? В сборной он об этом забывает
• Суарес проводит сложный сезон в «Атлетико» – всего 9 голов в 28 матчах Ла Лиги. Команда далека от прошлогодней формы, клуб не очень хочет продлевать с ним контракт, который заканчивается летом 2022-го.
• Однако в сборной Суарес чувствует себя намного лучше: Луис забил 8 голов в квалификации и делит второе место в списке лучших бомбардиров с Неймаром. Кстати, первый далеко не Месси, а Марсело Морено из Боливии (10).
• После матча с Чили Суарес обошел Месси еще и по голам в отборе на ЧМ в Южной Америке – 29 против 28. Рекорд по числу голов во всех квалификациях ЧМ принадлежит Карлосу Руису из Гватемалы – 39 мячей. В топе Криштиану Роналду с 36 голами и Али Даеи из Ирана с 35-ю.
«Особый вечер и особенный матч. Особенная футболка и не менее особенный гол. Чего еще можно желать, когда переживаешь настолько уникальные и незабываемые моменты со своей страной?», – радовался Луис.
А вместе с ним и Уругвай.
Мы завершаем трилогию о Месси в «Барсе»: дружба с Неймаром и Суаресом, приятные сложности с Энрике и много вертикальной игры
Фото: REUTERS/Matilde Campodonico, Alberto Valdes; East News/Alberto Valdes / POOL / AFP
Комментарии