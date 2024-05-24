«Танец больших шаров» Сэма Кэсселла стоил «Миннесоте» и Кевину Гарнетту чемпионства

От редакции: этот материал вышел на Sports.ru 11 февраля 2021 года. Мы поднимаем его снова, так как «волки» играют в финале конференции 20 лет спустя и не хотят, чтобы история повторилась.

Золотые мгновения НБА.

Сезон-2003/04 стал лучшим периодом в истории «Миннесоты». Команда закончила чемпионат на первом месте Западной конференции, а ее лидер Кевин Гарнетт был признан MVP «регулярки».

Второй звездой самобытного клуба считался ветеран Сэм Кэсселл. Разыгрывающий защитник в возрасте 34 лет набирал 20 очков и более 7 результативных передач в среднем за матч. А также был удостоен чести отправиться на свой единственный в продолжительной карьере Матч всех звезд НБА.

Это был год «волков». Тренерский штаб Флипа Сондерса смог перенести в реалии плей-офф выдающуюся игру Кевина, Сэма и еще одного ветерана-скорера Лэтрелла Сприуэлла .

«Тимбервулвз» без особых проблем прошли «Наггетс» новичка Кармело Энтони и зарубились во втором раунде с «Сакраменто». В те дни в калифорнийском клубе блистали Майк Бибби и Пежа Стоякович, а потяжелевший Крис Уэббер только вернулся спустя год после травмы колена.

Судьба серии решалась в седьмой игре. С самого стартового свистка Сэм Кэсселл был прекрасен. Он продавливал в посте Бибби и забивал средние с отклонением, убегал от Дага Кристи и кормил передачами Гарнетта. 13 очков за первые две четверти – больше, чем у кого-либо в матче.

Вторая половина встречи далась «Миннесоте» гораздо труднее. «Кингс» даже выходили вперед, и Кевину Гарнетту пришлось продемонстрировать все грани своего таланта, чтобы удержать «Вулвз» на плаву. В краткий период отдыха Кэсселла Кей Джи даже исполнял роль разыгрывающего.

Тем не менее клуб из Миннеаполиса устоял. После одного из решающих попаданий Кэссел решил исполнить фирменный «Танец больших шаров», что привело почти 20 000 фанатов на трибунах «Таргет-центра» в искренний восторг.

«Волки» вышли в первый и единственный в истории франшизы финал конференции.

Но тренерам «Миннесоты» радоваться было некогда. Оказалось, что во время танца разыгрывающий усугубил травму бедра, а также повредил мышцы паха .

Флип Сондерс находился в ярости. Среди его подопечных играли баскетболисты, ломавшие кости в борьбе за ничейный мяч. Но танцор, которому даже яйца мешают – такого понять он уже не мог.

Однако Сэм считался важным игроком основы. Медицинский штаб клуба пытался реанимировать защитника.

В финале Запада сошлись две первые команды конференции. «Вулвз» предстояло играть против «Лейкерс», в стартовой пятерке которых выходили Шакил О’Нил, Кобе Брайант, Карл Мэлоун, Гэри Пэйтон и Девин Джордж.

Несмотря на громкие имена, «Лос-Анджелес» не был столь грозен, как кажется сейчас. Мэлоун и Пэйтон уже прошли свой пик, а разногласия между тренером Филом Джексоном и звездным дуэтом Брайанта и О’Нила достигли критической точки, в результате чего последний ушел из клуба спустя месяц после заключительной игры плей-офф.

Кэсселл смог принять участие всего в четырех встречах. В двух из них он не провел на площадке и пяти минут. В отсутствие основного первого номера Гарнетту пришлось воплотить на площадке образ баскетбольного человека-оркестра. Он играл по 44 минуты, отмечался во всех графах статистического протокола и в таком режиме даже смог добыть две победы.

«Лейкерс» оказались сильнее в шести матчах, однако позже без особых шансов уступили универсальному «Детройту» Лэрри Брауна.

Болельщики были убеждены, что тренерская «Миннесота» со здоровым Сэмом и сминающим все на своем пути Кевином не только прошла бы ЛАЛ, но также была наименее удобным соперником для «Пистонс» .

«Мы упустили победу в чемпионате. Когда Кэсселл сделал это, он усугубил повреждение бедра», – сетовал Флип Сондерс в 2014 году.

Даже сам защитник, который отрицал причастность пантомимы к травме, однажды высказался о случившемся:

«Моя травма была единственной причиной того, что «Лейкерс» прошли дальше. Никто не смог бы остановить наш пик-н-ролл с Кевином».

Сэм провел еще один омраченный травмами сезон в «Минни», затем перешел в «Клипперс», а в 2008 году оказался в «Селтикс», где завоевал свое последнее третье чемпионство… вместе с Гарнеттом.

В этой истории поражает больше всего то, что глупейший «Танец больших шаров» оказал столь огромное влияние на судьбу титула. Зато сейчас мы можем пофантазировать на тему: «А что было бы, останься Кэсселл здоров?»

Я попробую немного прикинуть.

Кевин Гарнетт завоевал первый перстень еще в 2004 году, и ему не пришлось переходить в «Бостон» ради борьбы за чемпионство.

Молодой Леброн, не имея перед глазами пример бостонского «большого трио», не решился перевозить таланты во Флориду ради «не одного, не двух, не трех» и так далее титулов.

«Сперс» стали самой доминирующей силой лиги в период с конца нулевых до середины десятых и добавили несколько титулов к себе в копилку.

Кевин Дюрэнт провел всю карьеру в «Оклахоме», по итогам 2012 года поднявшей под своды арены первый чемпионский баннер в новейшей истории клуба.

«Голден Стэйт» навсегда запомнился командой «73-9» с тремя звездами, пришедшими с драфта.

Даже Кайри Ирвинг не объединился с Кей Ди и Джеймсом Харденом в форме «Бруклина». Во-первых, ему не пришлось сбегать от Джеймса, а во-вторых, как мы помним, Дюрэнт должен был провести всю карьеру в «Тандер».

Кажется, я начинаю подозревать, что «большие шары» Сэма Кэссела оказались ни чем иным, как истинной причиной массовых объединений звездных баскетболиство. Теперь понятно, почему лига запретила подобные празднования и даже штрафовала ослушавшихся игроков.

Как считаете, был ли у «Миннесоты» шанс на чемпионство в 2004 году?

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Фото: Gettyimages.ru /Streeter Lecka, Elsa; ASSOCIATED PRESS/East News