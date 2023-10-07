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Мы увидели новый «Краснодар»: когда сбоит система, тащат лидеры

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Чемпионский характер?

Начало марта 2022-го, из «Краснодара» уезжают главный тренер Даниэль Фарке со штабом и восемь иностранных игроков: Виктор Классон, Реми Кабелла, Гжегож Крыховяк, Хуниор Алонсо, Кристиан Рамирес, Кайо, Вандерсон и Эрик Бутхейм (Джон Кордоба не попал в заявку на вторую часть РПЛ-2021/22 из-за травмы). 

Тогда за «Краснодар» было очень тревожно: команду подхватил неопытный тренер (Александр Сторожук), в состав вынужденно влились воспитанники академии, некоторые из которых не всегда выходили в старте даже в Первой лиге. Константин Генич, близкий к клубу, даже писал: «Нехорошие предчувствия относительно «Краснодара». Сезон точно доиграют, а там… Стадион, парк, академия, сотрудники – как это все обеспечивать и содержать? Неужели все? 

Начало октября 2023-го, «Краснодар» заканчивает первую треть сезона лидером, побив клубный рекорд по продолжительности беспроигрышной серии (было 14 матчей при Олеге Кононове, сейчас с Ивичем – 17) и почти не пропуская (3 гола, меньше – только у «Рубина»-2010, 2).

В середине августа на Sports.ru вышел текст с заголовком «Предал ли Ивич фирменный стиль «Краснодара»?». Я доказывал, что этого стиля давно нет, но Ивич добавил детали, которых мы раньше у «Краснодара» не видели: переход на пятерку защитников в позиционной обороне за счет низкой позиции левого нападающего, отсутствие зацикленности на коротком и среднем пасе, а также откат на свою треть поля в конце матчей при комфортном счете.

За полтора месяца глобально ничего не поменялось. Разве что мы увидели еще более радикальную подстройку под соперника в матче с «Факелом» (0:0), когда в старте вышли три центральных защитника: Кайо, Арутюнян и Алонсо. Плюс под основу подъехали центральный защитник Тормена и левый защитник Оласа (его навесы еще наверняка принесут «Краснодару» несколько голов). 

В матче с «Ростовом» (3:2) «Краснодар» Ивича попал в абсолютно новую ситуацию – сильно отстающего (0:2 к перерыву). В 2023-м в два мяча «Краснодар» уступал еще в феврале – в кубковом матче с ЦСКА (0:3). Есть несколько факторов, почему ту игру нельзя сравнивать с этой с «Ростовом»:

– это был дебютный матч Ивича;

– это был первый матч после зимних сборов;

– Ивич только разбирался с составом: в старте вышли Ионов, Мозес, а также Ленини – Черников был не готов выходить с первых минут. Против «Ростова» тренер рассчитывал на всех сильнейших; 

– у «Краснодара» было право на ошибку за счет Пути регионов. В итоге через него «Краснодар» добрался до Суперфинала Кубка, где снова уступил ЦСКА (на этот раз – в серии пенальти). 

Против «Ростова» «Краснодар» не просто ушел на перерыв при 0:2 – это был худший тайм сезона. До 43-й минуты команда Ивича нанесла всего один удар (Кордоба из-за штрафной – сильно выше), не могла качественно выйти на чужую половину (всего 7,7% передач шли в финальную треть, у «Ростова» – 30,3%), пожарила в своей штрафной (особенно в этом смысле выделялся Сафонов, который прекрасно начал сезон) и психовала (Кади). 

Удивительно, но после такого тайма Ивич не сделал ни одной перестановки, хотя казалось, что напрашивается полная смена на правом краю: Волков проигрывал один-в-один Мохеби, Кади чудом не схватил желтую. Старт второго тайма шокировал еще сильнее: Голенков и Ионов могли забивать в атаке, в которой Егор попал в офсайд. 

А дальше включился Сперцян.

«Идеальный первый тайм был, лучший за все время, наверное. Второй тайм – не скажу что плохой, но пропускаем вот такие голы. Дебильные, я бы назвал. После аута и углового. 

Что произошло с прессингом во втором тайме? Все то же самое. «Краснодар» катил мяч Сафонову, он выбивал. Вот и вся игра у них», – сказал Валерий Карпин после матча. 

С тезисом про прессинг сложно согласиться, но эмоции Карпина понятны: «Ростов» не только в третий раз за четыре недели упустил 2:0, но и сделал это без огромного количества допущенных моментов. Правда, и до чужих ворот после бодрого старта второго тайма «Ростов» до счета 2:2 вообще не доходил.

Безусловно, давление «Краснодара» после перерыва возросло, но два гола команда Ивича забила только за счет индивидуального мастерства Сперцяна: сначала подхватил мяч у правого края штрафной и долбанул с нерабочей левой в дальний угол, а затем выполнил фирменную подачу на ближний угол вратарской с углового. 

Объяснять все только умениями Сперцяна нельзя. О подаче на ближнюю с левого угла знает вся лига – и у «Ростова» на опережение не сыграли ни Вахания, который отвечал за Алонсо, ни Комличенко, который играл в зоне ближней штанги. Алонсо выбежал на мяч – и этот спринт стал ключевым для автогола. Поэтому второй гол – и вопрос к дисциплине и концентрации игроков «Ростова».

Показал ли «Краснодар» новую идею, чтобы перевернуть матч с «Ростовом»? Пожалуй, нет. Но, вероятно, гораздо важнее, что все лидеры затащили в нужный момент: дважды – Сперцян, при втором голе – Алонсо, при третьем – Кордоба, который наконец-то попал мимо вратаря, но не мимо ворот.

И это – новое для «Краснодара» Ивича. В матче, в котором не работает система, в котором нельзя играть в привычном режиме, затащили самые классные игроки. 

Это всего четвертая победа «Краснодара» после 0:2 по ходу игры. Теперь по одной такой победе – у каждого знакового тренера «Краснодара».

У Кононова, Шалимова и Мусаева глобально не получилось сломать стереотип об отсутствии характера у «Краснодара».

Кажется, после таких десяти туров и такого камбэка против «Ростова» у Ивича есть реальный шанс на большие изменения.

Картинки: Алина Комиссарова.

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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

17 комментариев

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krokodilych
Мне бы хотелось, чтобы "Краснодар" стал чемпионом. Они это заслужили - не только и не столько игрой в этом сезоне, сколько "по совокупности".
+22
-2
+20
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banchik1
Если вдруг Краснодар станет нынче чемпионом, мне кажется, это будет команда, чемпионству которой будет радоваться самое большое количество болельщиков, не зацикленных на какой-то одной команде.
+21
-3
+18
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Malenky
Отличный матч! Быки, с победой!
+12
0
+12
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tonyadams
Краснодар показал чемпионский характер.
+7
-1
+6
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Контепрессинг
Ответ banchik1
Если вдруг Краснодар станет нынче чемпионом, мне кажется, это будет команда, чемпионству которой будет радоваться самое большое количество болельщиков, не зацикленных на какой-то одной команде.
по-любому
+3
0
+3
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Герман Радиков
первый тайм Ростов-топ, второй Краснодар - чемпион! (болельщик Ростова)
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mg2000
Я бы отметил Волкова. Доигрывал во всех эпизодах.
Черников спас, молодцом.

Плюс два выхода 1 в 1, Джон и Кади.
Результат справедлив, матч стоит пересматривать
+2
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Дмитрий Тихонов
Может быть и хорошо, что Ботхейм уехал из "Краснодара", ведь он в "Салернитане" за 31 матч забил всего один гол! А это как-то ни о чём!
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Roman Sobolev
Ответ Igorsm
цеплят по осени считают
цеплят? Ок, так и запишем)
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And-Rover
Всё покажет первая часть чемпионата. Если останутся лидерами и будут меть отрыв на 8-11 очков, то возможно да. Будут с золотыми медалями и кубком.

В этом случае придётся музей клубный делать.
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Groznyi2024
О Краснодаре можно писать после матча в Питере. Выиграют, прям оды можно петь.
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Алексей Ильин
Ответ An Kr
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Тьфу на вас
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Дмитрий Тихонов
Ответ krokodilych
Мне бы хотелось, чтобы "Краснодар" стал чемпионом. Они это заслужили - не только и не столько игрой в этом сезоне, сколько "по совокупности".
Думаю, что давно пора уже! Нужно, чтобы команды из провинции становились чемпионами, а не только клубы двух столиц. Это бы сделало наш чемпионат сильнее!
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