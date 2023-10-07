Мы увидели новый «Краснодар»: когда сбоит система, тащат лидеры

Чемпионский характер?

Начало марта 2022-го, из «Краснодара» уезжают главный тренер Даниэль Фарке со штабом и восемь иностранных игроков: Виктор Классон, Реми Кабелла, Гжегож Крыховяк, Хуниор Алонсо, Кристиан Рамирес, Кайо, Вандерсон и Эрик Бутхейм (Джон Кордоба не попал в заявку на вторую часть РПЛ-2021/22 из-за травмы).

Тогда за «Краснодар» было очень тревожно: команду подхватил неопытный тренер (Александр Сторожук), в состав вынужденно влились воспитанники академии, некоторые из которых не всегда выходили в старте даже в Первой лиге. Константин Генич, близкий к клубу, даже писал: «Нехорошие предчувствия относительно «Краснодара». Сезон точно доиграют, а там… Стадион, парк, академия, сотрудники – как это все обеспечивать и содержать? Неужели все?

Начало октября 2023-го, «Краснодар» заканчивает первую треть сезона лидером, побив клубный рекорд по продолжительности беспроигрышной серии (было 14 матчей при Олеге Кононове, сейчас с Ивичем – 17) и почти не пропуская (3 гола, меньше – только у «Рубина»-2010, 2).

В середине августа на Sports.ru вышел текст с заголовком «Предал ли Ивич фирменный стиль «Краснодара»?». Я доказывал, что этого стиля давно нет, но Ивич добавил детали, которых мы раньше у «Краснодара» не видели: переход на пятерку защитников в позиционной обороне за счет низкой позиции левого нападающего, отсутствие зацикленности на коротком и среднем пасе, а также откат на свою треть поля в конце матчей при комфортном счете.

За полтора месяца глобально ничего не поменялось. Разве что мы увидели еще более радикальную подстройку под соперника в матче с «Факелом» (0:0), когда в старте вышли три центральных защитника: Кайо, Арутюнян и Алонсо. Плюс под основу подъехали центральный защитник Тормена и левый защитник Оласа (его навесы еще наверняка принесут «Краснодару» несколько голов).

В матче с «Ростовом» (3:2) «Краснодар» Ивича попал в абсолютно новую ситуацию – сильно отстающего (0:2 к перерыву). В 2023-м в два мяча «Краснодар» уступал еще в феврале – в кубковом матче с ЦСКА (0:3). Есть несколько факторов, почему ту игру нельзя сравнивать с этой с «Ростовом»:

– это был дебютный матч Ивича;

– это был первый матч после зимних сборов;

– Ивич только разбирался с составом: в старте вышли Ионов, Мозес, а также Ленини – Черников был не готов выходить с первых минут. Против «Ростова» тренер рассчитывал на всех сильнейших;

– у «Краснодара» было право на ошибку за счет Пути регионов. В итоге через него «Краснодар» добрался до Суперфинала Кубка, где снова уступил ЦСКА (на этот раз – в серии пенальти).

Против «Ростова» «Краснодар» не просто ушел на перерыв при 0:2 – это был худший тайм сезона. До 43-й минуты команда Ивича нанесла всего один удар (Кордоба из-за штрафной – сильно выше), не могла качественно выйти на чужую половину (всего 7,7% передач шли в финальную треть, у «Ростова» – 30,3%), пожарила в своей штрафной (особенно в этом смысле выделялся Сафонов, который прекрасно начал сезон) и психовала (Кади).

Удивительно, но после такого тайма Ивич не сделал ни одной перестановки, хотя казалось, что напрашивается полная смена на правом краю: Волков проигрывал один-в-один Мохеби, Кади чудом не схватил желтую. Старт второго тайма шокировал еще сильнее: Голенков и Ионов могли забивать в атаке, в которой Егор попал в офсайд.

А дальше включился Сперцян.

«Идеальный первый тайм был, лучший за все время, наверное. Второй тайм – не скажу что плохой, но пропускаем вот такие голы. Дебильные, я бы назвал. После аута и углового.

Что произошло с прессингом во втором тайме? Все то же самое. «Краснодар» катил мяч Сафонову, он выбивал. Вот и вся игра у них», – сказал Валерий Карпин после матча.

С тезисом про прессинг сложно согласиться, но эмоции Карпина понятны: «Ростов» не только в третий раз за четыре недели упустил 2:0, но и сделал это без огромного количества допущенных моментов. Правда, и до чужих ворот после бодрого старта второго тайма «Ростов» до счета 2:2 вообще не доходил.

Безусловно, давление «Краснодара» после перерыва возросло, но два гола команда Ивича забила только за счет индивидуального мастерства Сперцяна: сначала подхватил мяч у правого края штрафной и долбанул с нерабочей левой в дальний угол, а затем выполнил фирменную подачу на ближний угол вратарской с углового.

Объяснять все только умениями Сперцяна нельзя. О подаче на ближнюю с левого угла знает вся лига – и у «Ростова» на опережение не сыграли ни Вахания, который отвечал за Алонсо, ни Комличенко, который играл в зоне ближней штанги. Алонсо выбежал на мяч – и этот спринт стал ключевым для автогола. Поэтому второй гол – и вопрос к дисциплине и концентрации игроков «Ростова».

Показал ли «Краснодар» новую идею, чтобы перевернуть матч с «Ростовом»? Пожалуй, нет. Но, вероятно, гораздо важнее, что все лидеры затащили в нужный момент: дважды – Сперцян, при втором голе – Алонсо, при третьем – Кордоба, который наконец-то попал мимо вратаря, но не мимо ворот.

И это – новое для «Краснодара» Ивича. В матче, в котором не работает система, в котором нельзя играть в привычном режиме, затащили самые классные игроки.

Это всего четвертая победа «Краснодара» после 0:2 по ходу игры. Теперь по одной такой победе – у каждого знакового тренера «Краснодара».

У Кононова, Шалимова и Мусаева глобально не получилось сломать стереотип об отсутствии характера у «Краснодара».

Кажется, после таких десяти туров и такого камбэка против «Ростова» у Ивича есть реальный шанс на большие изменения.

Картинки: Алина Комиссарова.

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив