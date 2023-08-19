11 комментариев

Реплика Дорского.

В 2023-м мы привыкли считать «Локомотив» командой с ужасной обороной, но отличной атакой. Кажется, на старте сезона это не совсем правильная характеристика – и нужно избавляться от инертного мышления.

Весной «Локо» больше всех забил и набрал больше всех xG без пенальти. У «Локо» была вторая реализация в лиге (забавно, что лидировал «Краснодар»), забивали как за счет силового давления (Дзюба), так и за счет быстрых отрывов (9 ударов и 3 гола – больше всех в лиге).

При этом «Локо» не был самой доминирующей командой в РПЛ – по ударам, передачам в зону перед штрафной и в штрафной, касаниям в ней и ударам из нее в лучшем случае запрыгивали в топ-5. «Локо» был командой с сильными игроками в атаке, которые могли создавать моменты в разных ситуациях – и прекрасно распоряжались большинством из них.

На старте этого сезона Дзюба не в лучшем состоянии – либо не очень здорово играет, либо не появляется на поле из-за повреждения. Так «Локо» лишается нападающего: пока Глушенков может играть на острие в РПЛ лишь с Сарвели, который понимает смещения Максима и заполняет освободившиеся зоны. Против «Крыльев» Глушенков и Сарвели вышли в старте, но Влад сначала располагался справа.

Правый край – проблемное место даже при здоровом Дзюбе. Там Глушенков теряет возможность часто получать мяч в ударных позициях, Пиняев – смещаться в середину под правую, Камано уехал (а весной на фоне остальных атакующих игроков выделялся лишь способностью хоть иногда добегать назад), Миранчук и Рифат на фланге не тянут оборонительный объем.

Плюс Пиняев пока действует гораздо менее остро, чем весной, даже выходя на левом фланге.

Это привело к тому, что «Локомотив» превратился (на какой срок – вопрос) в команду не только с плохой обороной, но и с не очень качественной атакой. По итогам пяти туров «Локо» будет не выше 12-го места по ударам, xG без пенальти, не выше 10-го – по передачам в опасную зону.

Против «Рубина» отыгрались после явной ошибки Дюпина, против «Крыльев» и «Краснодара» – после дальних ударов. С «Факелом» два гола забили в контратаках после стандартов у своих ворот, один – с подбора после стандарта у чужих, а один – возможно, с нарушением (и тоже со стандарта).

Только один игрок «Локо» начал этот сезон так, как нужно для борьбы за топ-3.

Очевидно, кто это.

После матча с «Краснодаром» «Локо» закрепился на последнем месте по большинству ключевых оборонительных показателей.

Ну так нельзя, ###.

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив, Павел Бедняков