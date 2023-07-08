32 комментария

Разбор Дорского.

Наше трансферное окно продолжает шокировать: полузащитник ЦСКА Хесус Медина очень близок к переходу в «Спартак». О причинах первым написал инсайдер Иван Карпов:

1. «Затяжное недопонимание» Медины и Федотова: тренеру не нравился сложный в управлении игрок, а футболиста смущала позиция левого латераля;

2. ЦСКА в тяжелом финансовом положении из-за санкций, поэтому клуб согласился на шесть гарантированных миллионов евро за Медину (еще один миллион возможен в виде бонусов);

3. В Медине заинтересован Гильермо Абаскаль, а Хесус хочет поработать с испаноязычным тренером. Тут точно стоит напомнить, что в Россию Медину привезла компания Ultimate Sports, которая зимой организовывала переходы Алексиса Дуарте и Томаша Тавареша.

Источники журналиста «Чемпионата» Андрея Панкова утверждают, что Федотов одобрил продажу Медины: «Когда руководство ЦСКА сообщило тренеру о желании Хесуса уйти в «Спартака», Федотов ответил: «Продавайте, он мне не нужен».

Разбираемся в одном из самых безумных трансферов РПЛ последних лет.

Медина – не идеал инсайда Федотова, но тренер согласился на продажу лишь при одном условии. И это было еще до предложения «Спартака»

Риторику источников Карпова и Панкова легко перевести в «Медина не нужен Федотову», но, мягко говоря, это упрощение ситуации, а строго – вообще неправда.

Начнем с простых фактов.

Фрагмент интервью Федотова после первой части прошлого сезона: «После 65-й минуты, когда наступает время замен, команда должна продолжать оказывать такое же давление на соперника. В группе атаки это прессинг, контрпрессинг. Нам нужно иметь кадры для усиления со скамейки, в первой части сезона с этим были проблемы».

Фрагмент интервью Федотова после окончания прошлого сезона: «И в «Сочи»-2021/22, и в ЦСКА-2022/23 были небольшие спады из-за того, что не хватало глубины скамейки».

Бессмысленно спорить с оценкой глубины состава – Федотов прав. В прошлом сезоне меньше игроков использовали только «Ростов» и «Динамо», при этом у ЦСКА аж десять футболистов сыграли меньше 200 минут (Яковлев, Гайч, Тороп, Агапов, Лукин, Глебов, Ушаков, Носков, Щенников и Фукс).

Лучший пример отсутствия даже не глубины, а хоть какой-то серьезной кадровой альтернативы в атаке ЦСКА – гостевой матч с «Краснодаром» в 29-м туре (0:0). С 57-й минуты ЦСКА играл в большинстве, для гарантии второго места требовалось побеждать (на следующий день не выиграл и «Спартак»), а скамейка запасных выглядела так.

И дело не в травмах и дисквалификациях – отсутствовал только Карраскаль. Конечно, можно рассуждать об универсализме Кучаева, Зайнутдинова и даже Мухина, но такой набор в атаку все равно и близко не соответствует статусу второй команды лиги.

Только за счет универсализма игроков – уже не Кучаева и Зайнутдинова, а Облякова, Чалова и, как оказалось, Медины – Федотов менял атаку. В первой части сезона на позиции инсайдов играли Медина и Карраскаль, во второй – сначала Медина и Чалов, затем – Обляков и Чалов. При этом больше всех минут инсайдом отыграл именно Медина. Да и вообще Хесус вошел в топ-5 ЦСКА по игровому времени.

А теперь вопрос: вы действительно верите, что при такой скамейке тренер легко откажется от игрока, который способен закрыть три позиции (с учетом разных полуфлангов на месте инсайда) и очень много играл в последнем сезоне? Тем более – согласен продать его одному из главных конкурентов?

Конечно, Федотов не отказывался от Медины. По информации Sports.ru, в начале весны тренер действительно был не очень доволен игрой Хесуса (как и Карраскаля) на позиции инсайда, но после внезапного перевода Медины на левый край настроение Федотова изменилось. Еще до предложения «Спартака» он был не против продажи только при своевременной покупке более сильного игрока на левый край (такая позиция – почти по всему составу). Пока в ЦСКА такого футболиста нет.

Есть ли конфликт у Медины и Федотова? Собеседники Sports.ru говорят, что Карпов неслучайно рассказал именно о «затяжном недопонимании», а не о «конфликте», но дальше версии расходятся. В начале апреля Медина пропустил матч с «Факелом» из-за смерти тещи. Один источник утверждает, что Федотов обещал Хесусу место в основе после возвращения – «и обманул» (против «Химок» и «Урала» Медина не вышел даже со скамейки). Эту версию опровергают два других источника: гарантий основы ни у кого нет, а Чалов, Обляков и Заболотный так отыграли против «Факела», что сажать кого-то из них на лавку было бы несправедливо.

В конце апреля Медина снова ворвался в старт ЦСКА – и выдал топовый финиш сезона на позиции латераля (на место инсайда вернулся только на два последних матча, когда в запас сел Заболотный).

У Медины – топовая статистика. Так ли он хорош?

В прошлом сезоне Медина не только стал вторым бомбардиром (8 голов, столько же – у Облякова) и лучшим ассистентом ЦСКА (7 передач), но и вошел в топ-10 по «гол+пас» во всей лиге.

ЦСКА упускает второго игрока по результативности, «Спартак» подписывает футболиста, который выбил 15 очков по «гол+пас» в команде, которая с игры создает гораздо меньше (1,20 xG – у армейцев, 1,53 – у спартаковцев). Медина – топ-5 ассистент РПЛ, шестой по количеству передач под удар, девятый – по их качеству.

Казалось бы, серьезная потеря ЦСКА и колоссальное усиление «Спартака», если говорить только про спортивную часть. Но, как всегда, важен контекст.

Контекст при обсуждении Медины-ассистента – как он совершает ключевые передачи. В основном – cо стандартов.

В прошлом сезоне ЦСКА вошел в топ-5 по ударам после подач со штрафных, а по количеству ударов после угловых армейцев опередил только «Оренбург» (и то – всего на один удар). В штрафной особенно опасен был Виллиан Роша (7 ударов и 3 гола после угловых, чаще после них забивал только Владимир Сычевой). С подачи Медины Роша отличился лишь в последнем туре с «Ростовом» (4:1), но, конечно, Хесус оказал серьезное влияние на общее качество атакующих стандартов ЦСКА.

При этом Медина был далеко не так опасен с игры. Например, по количеству передач под удар на 90 минут парагвайца опередили все игроки атаки ЦСКА – а это не только Чалов, Карраскаль и Обляков, но и Заболотный. Три голевые передачи с игры – немало по меркам ЦСКА (у Чалова и Облякова – по 4), но совсем не топ в контексте всей лиги.

Медина – точно не игрок, который способен часто обострять в позиционных атаках. Все три голевые передачи с игры Хесус выполнил в быстрых атаках (в одной из них Чалов сделал пять касаний после приема и пробил из-под защитника с угла штрафной), к которым добавил три гола после отрывов.

Они не всегда начинались на половине ЦСКА, поэтому Opta засчитала Медине только один гол после контратаки, но все и так понятно: Хесус – быстрый игрок, который умеет обыгрывать на пространстве и неплохо бежит за спину (пример – гол «Сочи» на старте прошлого сезона). По данным Opta, Медина нанес 5 ударов после контратак – столько же у Промеса и Смолова, больше только у Чалова (6) и Пиняева (7).

Зачем Медина нужен «Спартаку»?

Телеграм-каналы, близкие к «Спартаку» (например «КБ Телега»), неоднократно писали, что Абаскаль настаивает на покупке левоногого атакующего полузащитника. Это похоже на правду: в прошлом сезоне у «Спартака» было всего три левши – Джикия, Классен и Рыбус. То есть в старте Абаскаль чаще всего выпускал одного левшу, а в атаке – ни одного даже в обойме.

Казалось, «Спартак» закроет слот покупкой Тео Бонгонда. В «Кадисе» он играет именно на правом фланге атаки, хотя в «Генке» чаще появлялся ближе к левому краю. Комплектация правого фланга атаки одновременными трансферами Бонгонда и Медины – слишком жирно для российского клуба в 2023-м. Значит, для Медины нужно искать другую роль.

Прикидывать сложно, потому что весной 2023-го Абаскаль был слишком непредсказуем. «Спартак» использовал классические 4-4-2, 4-4-2 с ромбом в центре поля, 4-3-3, 3-4-3 и 3-5-2. Совершенно непонятно, какой вариант он выберет основным даже на старт нового сезона.

Если Абаскаль планирует в основном играть в три центральных защитника, все так же непонятно, зачем нужны и Бонгонда, и Медина. В 3-4-3 они претендуют на одно из двух мест инсайдов – второе железно занято Промесом. В 3-5-2 позиции в старте для Бонгонда, скорее всего, вообще не найдется. Вариант с Мединой в качестве левого латераля, видимо, не рассматривается – Иван Карпов пишет, что в «Спартаке» Хесуса видят ближе к атаке.

В 4-3-3 две атакующие позиции заняты Промесом и Соболевым. Теоретически Бонгонда может стать правым нападающим, а Медина – одной из восьмерок (есть совсем небольшой опыт в МЛС). При таком варианте неясно, почему в старте должен выходить Медина, а не Пруцев или Мартинс (Литвинов – опорник, Зобнин – левая восьмерка). Пруцев даст гораздо больший объем, а Мартинс – мощь и прекрасные подключения в штрафную вторым темпом.

В 4-4-2 ромб нет оптимального места для Бонгонда и Зиньковского, а у «Спартака» нет подходящей десятки. Медина на эту роль тоже не слишком подходит: недостаточная креативность для десятки, в ЦСКА выходил в паре инсайдов. Использование Медины в качестве единственной десятки, скорее всего, напомнит о покупке Гуса Тиля: хотели разыгрывающего центрального атакующего полузащитника, а подписали футболиста, который хоть номинально и занимает эту позицию, играет за счет других сильных качеств.

При 4-4-2 «Спартак» получает чрезмерную конкуренцию не только в атаке (сейчас она неизбежна при любой расстановке и, вероятно, команда расстанется не только с Шамаром), но и в середине поля (на две позиции – Литвинов, Зобнин, Пруцев, Мартинс и Умяров).

Несмотря на сложные построения и разнообразность «Спартака» Абаскаля, прямо сейчас в команде нет четкой позиции для Медины при трансфере Бонгонда.

Нельзя забывать и о стилистической разнице «Спартака» и ЦСКА. Глобально у Абаскаля есть два режима: 1) попытки комбинационного футбола с серьезными ротациями позиций, 2) переход на силовое давление, когда нужно забивать во вторых таймах. В прошлом сезоне «Спартак» владел мячом 58% (второй результат после «Зенита»), ЦСКА – только 49% (9-11-е места), и количество ударов в быстрых отрывах по ходу чемпионата лишь падало. Весной 2023-го ЦСКА наносил 1,6 удара в контратаках за матч (3-е место после «Оренбурга» и «Локомотива»), а «Спартак» – только 1 (7-8-е места).

В «Спартаке» Медине придется чаще получать мяч в ограниченных пространствах – и сейчас вообще нет уверенности, что парагваец будет эффективен в позиционных атаках. Правда, на старте прошлого сезона так нельзя было подумать и о Зобнине.

Ну и последний фактор – стандарты. В «Спартаке» почти все отданы Промесу – и вряд ли Квинси подарит большую часть Медине. В прошлом сезоне Промес подал больше всех угловых, отдал больше всего передач под удар со стандартов (отчасти – следствие безальтернативности), но оформил после них лишь один ассист. Во многом это кажется стечением обстоятельств: в чужой штрафной очень опасны Соболев и Мартинс, по качеству передач под удар со стандартов Промес – второй в РПЛ-2022/23, сильно опережая Медину, который сделал 4 ассиста.

Что еще удивляет в трансферной кампании «Спартака»?

«Спартак» – третья команда РПЛ-2022/23 по голам без учета пенальти (54, у «Краснодара» – 58, у «Зенита» – 69).

«Спартак» – лучший в РПЛ-2022/23 по качеству моментов с игры. Конечно, весной много создавали в конце матчей за счет забросов и навесов, а «Зенит» был уже не так мотивирован, но отрыв команды Абаскаля от остальных впечатляет. «Спартак» с игры создал на 10 ожидаемых голов больше ЦСКА, на 13 – «Краснодара», на 15 – «Локомотива», на 16 – «Оренбурга». По количеству ударов с игры «Спартак» отстал от «Зенита» всего на один удар.

Даже при расставании с Шамаром у «Спартака» глубокая атакующая обойма: Промес, Соболев, Бальде, Зиньковский, Игнатов, Мозес и Мелешин.

При этом у «Спартака» – дыры на флангах обороны (Хлусевич даже в Туле лучшие матчи проводил ближе к атаке, Денисов – тоже непрофильный крайний защитник, который плохо обороняется в штрафной, Тавареш второй раз порвал кресты) и очень спорный выбор в центре защиты. Самый надежный игрок в этой зоне – Литвинов, который треть чемпионата стартовал в опорке.

Особенно тревожила игра при переходах. По количеству допущенных ударов после контратак «Спартак» – 13-й (вместе с «Краснодаром»), и это только если считать начавшиеся на чужой половине поля. При потерях на своей тоже возникали большие проблемы – например, при первом голе «Оренбурга» Джикия вообще не понимал, что ему делать.

«Поверьте мне, в следующем сезоне будет совершенно другая картина. Прагматики будет намного больше. Уже есть понимание, стиль игры», – говорил Абаскаль в начале июня.

Конечно, индивидуальные слабости можно замаскировать системой, но, кажется, пока их у «Спартака» слишком много.

Нужны трансферы в оборону.

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Переход Медины в «Спартак» – не меньшее безумие, чем подписание Марио Фернандеса с «Зенитом».

Статистика Медины обманчива, его сильные качества не слишком соотносятся со «Спартаком» Абаскаля, прямо сейчас для Хесуса нет конкретной роли и позиции в старте.

ЦСКА продает (хоть и за отличные деньги) основного игрока, еще сильнее уплотняя основу. Поэтому совсем не верится, что Федотов именно отказался от Медины – это подтверждают и источники Sports.ru.

Теперь ждем трансферы ЦСКА на вход (видимо, на левый фланг) и первых попыток Абаскаля вписать Медину и Бонгонда в сложные (но, возможно, более прагматичные) построения «Спартака».

Фото: Stupnikov Alexander/spartak.com, Edgar Breshchanov/Global Look Press/Global Look Press