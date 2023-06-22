30 комментариев

Личка в «Динамо» – не так классно, как кажется. Критерии выбора непонятны, за оборону тревожно
Сомнения Дорского.
Официально: Марцел Личка – в «Динамо». Тренер, который привел «Оренбург» к седьмому месту и собрал феноменальную атаку для новичка РПЛ, переходит в московский клуб, проваливший сезон. Вроде бы все логично и даже разумно.
Но кое-что все-таки смущает.
По какому принципу «Динамо» ищет тренера второй год подряд?
Летом 2022-го «Динамо» покинул Сандро Шварц, который построил самую симпатичную команду со времен вспышки Сергея Силкина. Шварц приучил «Динамо» к взрывному темпу (первое-второе место по рывкам и дистанции на них). Так «Динамо» построило самую высокую линию обороны в РПЛ, вышло в лидеры по ударам и голам после отборов в 40 метрах от ворот соперника (особенно эффективно выступали осенью 2021-го).
Догматизм вместе с плохим эмоциональным состоянием легионеров и кошмарной формой Шунина привел к очень средней весне-2022, но даже после нее руководство «Динамо» рассказывало о желании продолжить курс Шварца. Об этом же сразу после назначения говорил и Йоканович: «Моя философия похожа на философию Шварца. Я люблю агрессивный футбол, чтобы моя команда доминировала и рисковала на поле».
«Динамо» хочет играть в атакующий, агрессивный и современный футбол», – это уже февральские слова Дмитрия Гафина, члена совета директоров клуба и главного спикера по спортивной части.
К этому моменту «Динамо» занимало:
– 14-е место по интенсивности прессинга;
– 13-е место по высоте линии обороны;
– 12-е место по владению мячом;
– 7-е место по качеству созданных моментов с игры.
Естественно, атака и агрессия не соответствуют заявленным целям (ни визуально на поле, ни по продвинутым данным). Окей, можно было ссылаться на большие кадровые потери перед стартом сезона – ушли Шиманьски (главный игрок для давления на чужой половине), Ордец, Бальбуэна, Варела и Моро. Окей, можно было даже признать, что Йоканович не подошел под концепцию, которую хотело «Динамо».
Но чтобы уловить отсутствие логики и внутри клуба, достаточно было вернуться на полгода назад. Вместе с Йокановичем в шорт-листе «Динамо» находились Марко Николич, Владимир Федотов и Алексей Шпилевский (возможно, кто-то еще, но даже этих фамилий пока хватит).
Шпилевский – тренер из системы «Ред Булла» с понятными игровыми идеями, хотя бы отчасти похожими на Шварца. Федотов – адаптивный тренер, который в сезоне-2021/22 построил в «Сочи» комбинационный футбол с элементами давления на чужой половине, но до этого и в «Сочи», и в «Оренбурге» больше рассчитывал на быстрые отрывы и компактность в среднем и низком блоках. Николич – тренер, который вообще публично открещивался от ярлыка «атакующий» и точно никогда не ставил на прессинг как на главное качество «Локомотива».
Поздней весной 2023-го «Динамо» уже не заявляло об игровой философии, но очевидно, что все почувствовали хотя бы эмоциональную разницу в футболе Шварца и Йокановича. Кто был главным кандидатом «Динамо» этим летом? Марко Николич. На кого выходили еще? Как минимум на Шпилевского. Кто в итоге стал главным после отказа первых номеров? Личка, который уж точно совсем не похож на Николича.
Глобально нет ничего плохого в расставании с мечтами о высоком прессинге, агрессивной игре и быстрых атаках. Но:
1) совершенно непонятно, по каким критериям «Динамо» составляет даже шорт-лист второе лето подряд, если в него попадают тренеры, которые ставят разный футбол (критерий «он теоретически может согласиться на наше предложение» вряд ли можно считать разумным);
2) спортивный блок – в первую очередь спортивный директор Желько Бувач – отмалчивается весь год. Мы даже не можем поспорить с его мыслями – мы их не знаем.
Почему «Динамо» так доверяет Бувачу? Какие цели ставят на новый сезон (в прошлом заявлялись неадекватные)
Весь сезон-2022/23 «Динамо» заявляло, что цель – топ-3 в РПЛ и финал Кубка России. То есть как минимум повторение результатов полного сезона Шварца. При этом:
– у команды сменился тренер, а новый никогда не работал в РПЛ;
– запланировано ушел Шиманьски, лучший игрок РПЛ-2021/22 по контрпрессинг-действиям, второй – по прессинг-действиям, второй ассистент лиги, третий – по передачам под удар с игры;
– за неделю до старта сезона ушел Бальбуэна, единственный опытный центральный защитник (после этого на пару недель «Динамо» осталось только с одним профильным ЦЗ, Сабой Сазоновым, при этом он не вышел в старте в первом туре);
– перед вторым туром сбежал Варела, основной правый защитник;
– перед седьмым туром ушел Моро, основной опорник, трансфер которого был так же предсказуем, как и Шиманьского.
«Динамо» – единственный топ-клуб РПЛ («Зенит», ЦСКА, «Спартак», «Краснодар», «Локомотив», «Ростов»), который не подписал ни одного игрока перед стартом прошлого сезона. Три новичка (Даса, Норманн и Нгамале) приехали после восьмого тура – такого тоже не было ни в одном клубе (максимум – два у «Краснодара», Баши и Ленини).
Во-первых, как в таких условиях можно всерьез говорить о повторении результатов сезона при Шварце? Во-вторых, представим, что Йоканович докатился бы до бронзы – ведь на старте весны он обыгрывал «Крылья» (1:0), «Урал» (1:0), «Пари НН» (3:1), играл вничью со «Спартаком» (3:3), хотя в каждом из этих матчей «Динамо» было как минимум не лучше соперника. Если бы так перло и дальше, Йокановича нужно было оставлять?
Почему вообще важно говорить о высшем руководстве «Динамо»? Потому что цель сезона назначена им, а не Бувачем. Потому что тренера утверждает оно, а не Бувач. Потому что доверие Бувачу тоже выказывает оно.
А пока Бувач спортивный директор «Динамо», он участвует (как минимум) в выборе тренера и отвечает за селекцию. Тренерский шорт-лист мы уже разобрали, но ведь с игровым – то же самое. Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров в октябре говорил: «Изначально мы не планировали игроков, которых подписали в последние дни окна. Норманна, например, не рассматривали, не думали, что он может вернуться в Россию».
Спортивный блок «Динамо» в последний год – сплошной хаос. Ссылки на изменение рынка уже не работают.
В «Динамо» Личка получит такой же разбалансированный состав, как в «Оренбурге»
«Оренбург» – небольшой клуб, который пока не претендует на большую скаутскую сеть, а пользуется услугами агентов. Компания Ultimate Sports привезла в Россию Мансилью и Флорентина, Алехандро Домингес – Веру, а Игорь Корнеев – Джимми Марина. Очевидно, агенты предлагали не только этих игроков, дальше начиналась клубная экспертиза. В первую очередь – от Лички и спортивного директора Дмитрия Андреева. Личка даже участвовал в переговорах – напрямую общался на испанском с латиноамериканцами.
В «Динамо» такая схема вряд ли сработает:
– руководство может не допустить настолько широкой роли агентов в трансферной кампании;
– у Лички может не сложиться с Бувачем такой же контакт, как с Андреевым;
– при сохранении латиноамериканского вектора (кажется неизбежностью) можно не попасть так точно, как получилось у «Оренбурга» (а даже пара Вера – Флорентин вряд ли одновременно окажется в «Динамо»).
Конечно, тут слишком много «может», но «Динамо» необходимо усиление в это трансферное окно. По сути, Личка получает такой же разбалансированный состав, как и в «Оренбурге»:
1) нет надежного вратаря. «Оренбург» осенью мучался с Гошевым и Кеняйкиным, в «Динамо» Шунин и Лещук могут привезти в любой момент – иногда даже сериями;
2) качество атакующих игроков сильно превышает качество обороны. В опорной зоне у «Динамо» остался только Кутицкий (в «Оренбурге» хотя бы была альтернатива – Капленко или Аюпов), в центре защиты – 22-летний Маричаль, который провалил прошлый сезон и не сильно выделялся в Уругвае, 23-летний Фернандес и 21-летний Сазонов, которые очень нестабильны (18-летний Майсторович порвал кресты). В «Оренбурге» вместе с Верой и Флорентином в старте выходили Сиваков и Гойкович.
Даже в Первой лиге «Оренбург» Лички не выделялся обороной. В сезоне-2021/22 были третьими по качеству допущенных моментов (аж на 6 ожидаемых голов отстали от «Балтики») и пятыми по допущенным ударам («Алания» Спартака Гогниева допустила на 33 удара меньше). В сезоне-2020/21 «Оренбург» и вовсе был десятым по допущенным ударам и шестым по качеству допущенных моментов.
В РПЛ-2022/23 «Оренбург» тоже не впечатлял в обороне:
– 14-е место по качеству допущенных моментов с игры (14-е и весной – после прихода центрального защитника Матиаса Переса);
– 14-е место по допущенным ударам с игры (то же 14-е – весной);
– 14-е место по допущенным передачам в опасную зону (последнее – весной);
– 14-е место по допущенным касаниям в своей штрафной (последнее – весной).
В России Личка совсем не доказал, что способен выстраивать качественную оборону через систему. Пока в «Динамо» у него нет защитников, которые индивидуальными действиями скрыли бы тренерские недостатки. Значит, нужны трансферы. Иначе – много-много допущенных моментов и пропущенных голов.
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Парадокс №1: получился наполненный сомнениями текст о вроде бы логичном шаге.
Парадокс №2: «Динамо» показывает полное отсутствие системности в спортивном блоке при наличии системы в маркетинге, медиа и работе с болельщиками.
Парадокс №3: в гораздо более статусном и богатом клубе Личка может столкнуться с теми же кадровыми проблемами, что и в «Оренбурге»
Личка в «Динамо» – это наверняка будет весело. Но будет ли это успешно?
И что такое успех для нынешнего «Динамо»? Кажется, к постановке целей стоит подойти рациональнее, чем год назад.
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Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Владимир Астапкович, Павел Бедняков, Александр Вильф; globallookpress.com/Maksim Konstantinov/Global Look Pressб Edgar Breshchanov/Global Look Press
Вот какие есть альтернативы? Брать тренера из молодёжки? С Хохловым провалились, с Новиковым провалились, так что это явно нерабочий вариант. Среди российских тренеров на рынке вообще мало доступных вариантов, едва заявивших о себе - Федотов, Галактионов - оперативно переманили к себе конкуренты.
Поэтому просто идёт выбор из того, что доступно. Это как раз несложно. И не только у Динамо так.
Но по поводу опасений за оборону с Личкой у Динамо - полностью согласен, трансфер Маричаля - явный провал, да и Сазонов нестабилен, оборону нужно выстраивать, а Оренбург был вообще не про оборону. Может быть, игра в атаке сможет компенсировать проблемы в обороне, как это бывало раньше у Динамо.
2. Само по себе это не означает, что он обязательно должен был провалиться как спортдир Динамо. И глобально провалом его работу не назвать.
3. Половину костяка – это кого? Шиманьски и Ордец пришли при Орещуке, Захарян, Тюкавин, Грулев – своя академия. Чтобы взять Фомина и Макарова, кажется, не совсем обязательно быть ассистентом Клоппа.
Моро, Бальбуэна, Варела – да. При этом только Моро перешел именно из-за Бувача. Это классно, вопросов нет, но есть и столько же (плюс-минус) новичков совсем мимо, и это точно не половина костяка.
4. Главная проблема сейчас – молчание. Болельщики Динамо (хотя бы они) явно заслужили знать оценку Бувача: что получилось, что нет, куда можно вообще двигаться сейчас.
Сами пересислили множество ключевых игроков, которые ушли. Теперь уже можно брать любого более-менее приличного тренера, и уже под него подбирать новый состав.
Поэтому Николич, как тренер, выигравший трофей в РПЛ, поэтому Личка, как тренер, который заметен на уровне РПЛ и заслуживает поработать с более качественным ресурсом
Всё адекватно, Динамо всё же не позвало абы кого, хотя, возможно, могло. В текущих условиях при нацеленности на то, чтобы найти иностранца для иностранного спортивного директора иначе быть просто не может
Спасибо автору за детальный и хороший разбор, чего ожидать болельщикам Динамо в этом сезоне.
Причем с Личкой было более-менее очевидно уже после слов Гафина.
К чеху не будет вопросов даже если он провалится - все ответственность будет на спортивном отделе Динамо. Ситуация, по сути, вин-вин для Лички. Для Динамо же это последняя попытка урваться хоть в какую-то философию.
Если серьёзно, то в тексте вообще нет анализа игры Оренбурга Лички: только список фактов о слабости Оренбурга в обороне, никакого рассмотрения того, за счёт чего эти недостатки компенсировались и почему умение Лички ставить атакующую игру (его главный козырь) с большой вероятностью не сработает в Динамо. Тезис про разбалансированность состава Динамо в контексте указываемой Дорским аналогичной ситуации в Оренбурге (результат работы в котором меньше чем выдающимся назвать нельзя) работает в противоположность авторскому замыслу: можно подумать, что Динамо нашло тренера, способного максимизировать преимущества состава при сохранении текущих недостатков. Также в тексте нет никакого анализа трансферных инсайдов: потенциальные проблемы анализируются через призму того состава, который до начала сезона ещё может сильно измениться, в том числе и непосредственно под желания Лички. Наконец, главная беда текста: непоследовательность Динамо в выборе тренера констатирована по внешним симптомам, но вообще не проанализирована через призму отношений в руководстве клуба между Пивоваровым и Бувачем и отсутствия у них взаимопонимания в средствах достижения целей,, хотя об этом можно найти немало хотя бы предположений в сети, объясняющих, с одной стороны, интерес к атакующим тренерам, с другой стороны, к балканским вне зависимости от стиля. Из этого можно было бы сделать интересный текст про причины проблем Динамо, но вместо этого Дорский произвёл это конъюнктурное сумбурное нечто, которое утратит свою актуальность после нескольких трансферов. Забавно, что выводы автора могут оказаться верными, потому что недостатков и рисков действительно видится много, но, Александр, даже если вы дадите верный вывод из неверных посылок, суждение верным по правилам формальной логики не станет.