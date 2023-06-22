30 комментариев

Сомнения Дорского.

Официально: Марцел Личка – в «Динамо». Тренер, который привел «Оренбург» к седьмому месту и собрал феноменальную атаку для новичка РПЛ, переходит в московский клуб, проваливший сезон. Вроде бы все логично и даже разумно.

Но кое-что все-таки смущает.

По какому принципу «Динамо» ищет тренера второй год подряд?

Летом 2022-го «Динамо» покинул Сандро Шварц, который построил самую симпатичную команду со времен вспышки Сергея Силкина. Шварц приучил «Динамо» к взрывному темпу (первое-второе место по рывкам и дистанции на них). Так «Динамо» построило самую высокую линию обороны в РПЛ, вышло в лидеры по ударам и голам после отборов в 40 метрах от ворот соперника (особенно эффективно выступали осенью 2021-го).

Догматизм вместе с плохим эмоциональным состоянием легионеров и кошмарной формой Шунина привел к очень средней весне-2022, но даже после нее руководство «Динамо» рассказывало о желании продолжить курс Шварца. Об этом же сразу после назначения говорил и Йоканович: «Моя философия похожа на философию Шварца. Я люблю агрессивный футбол, чтобы моя команда доминировала и рисковала на поле».

«Динамо» хочет играть в атакующий, агрессивный и современный футбол», – это уже февральские слова Дмитрия Гафина, члена совета директоров клуба и главного спикера по спортивной части.

К этому моменту «Динамо» занимало:

– 14-е место по интенсивности прессинга;

– 13-е место по высоте линии обороны;

– 12-е место по владению мячом;

– 7-е место по качеству созданных моментов с игры.

Естественно, атака и агрессия не соответствуют заявленным целям (ни визуально на поле, ни по продвинутым данным). Окей, можно было ссылаться на большие кадровые потери перед стартом сезона – ушли Шиманьски (главный игрок для давления на чужой половине), Ордец, Бальбуэна, Варела и Моро. Окей, можно было даже признать, что Йоканович не подошел под концепцию, которую хотело «Динамо».

Но чтобы уловить отсутствие логики и внутри клуба, достаточно было вернуться на полгода назад. Вместе с Йокановичем в шорт-листе «Динамо» находились Марко Николич, Владимир Федотов и Алексей Шпилевский (возможно, кто-то еще, но даже этих фамилий пока хватит).

Шпилевский – тренер из системы «Ред Булла» с понятными игровыми идеями, хотя бы отчасти похожими на Шварца. Федотов – адаптивный тренер, который в сезоне-2021/22 построил в «Сочи» комбинационный футбол с элементами давления на чужой половине, но до этого и в «Сочи», и в «Оренбурге» больше рассчитывал на быстрые отрывы и компактность в среднем и низком блоках. Николич – тренер, который вообще публично открещивался от ярлыка «атакующий» и точно никогда не ставил на прессинг как на главное качество «Локомотива».

Поздней весной 2023-го «Динамо» уже не заявляло об игровой философии, но очевидно, что все почувствовали хотя бы эмоциональную разницу в футболе Шварца и Йокановича. Кто был главным кандидатом «Динамо» этим летом? Марко Николич. На кого выходили еще? Как минимум на Шпилевского. Кто в итоге стал главным после отказа первых номеров? Личка, который уж точно совсем не похож на Николича.

Глобально нет ничего плохого в расставании с мечтами о высоком прессинге, агрессивной игре и быстрых атаках. Но:

1) совершенно непонятно, по каким критериям «Динамо» составляет даже шорт-лист второе лето подряд, если в него попадают тренеры, которые ставят разный футбол (критерий «он теоретически может согласиться на наше предложение» вряд ли можно считать разумным);

2) спортивный блок – в первую очередь спортивный директор Желько Бувач – отмалчивается весь год. Мы даже не можем поспорить с его мыслями – мы их не знаем.

Почему «Динамо» так доверяет Бувачу? Какие цели ставят на новый сезон (в прошлом заявлялись неадекватные)

Весь сезон-2022/23 «Динамо» заявляло, что цель – топ-3 в РПЛ и финал Кубка России. То есть как минимум повторение результатов полного сезона Шварца. При этом:

– у команды сменился тренер, а новый никогда не работал в РПЛ;

– запланировано ушел Шиманьски, лучший игрок РПЛ-2021/22 по контрпрессинг-действиям, второй – по прессинг-действиям, второй ассистент лиги, третий – по передачам под удар с игры;

– за неделю до старта сезона ушел Бальбуэна, единственный опытный центральный защитник (после этого на пару недель «Динамо» осталось только с одним профильным ЦЗ, Сабой Сазоновым, при этом он не вышел в старте в первом туре);

– перед вторым туром сбежал Варела, основной правый защитник;

– перед седьмым туром ушел Моро, основной опорник, трансфер которого был так же предсказуем, как и Шиманьского.

«Динамо» – единственный топ-клуб РПЛ («Зенит», ЦСКА, «Спартак», «Краснодар», «Локомотив», «Ростов»), который не подписал ни одного игрока перед стартом прошлого сезона. Три новичка (Даса, Норманн и Нгамале) приехали после восьмого тура – такого тоже не было ни в одном клубе (максимум – два у «Краснодара», Баши и Ленини).

Во-первых, как в таких условиях можно всерьез говорить о повторении результатов сезона при Шварце? Во-вторых, представим, что Йоканович докатился бы до бронзы – ведь на старте весны он обыгрывал «Крылья» (1:0), «Урал» (1:0), «Пари НН» (3:1), играл вничью со «Спартаком» (3:3), хотя в каждом из этих матчей «Динамо» было как минимум не лучше соперника. Если бы так перло и дальше, Йокановича нужно было оставлять?

Почему вообще важно говорить о высшем руководстве «Динамо»? Потому что цель сезона назначена им, а не Бувачем. Потому что тренера утверждает оно, а не Бувач. Потому что доверие Бувачу тоже выказывает оно.

А пока Бувач спортивный директор «Динамо», он участвует (как минимум) в выборе тренера и отвечает за селекцию. Тренерский шорт-лист мы уже разобрали, но ведь с игровым – то же самое. Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров в октябре говорил: «Изначально мы не планировали игроков, которых подписали в последние дни окна. Норманна, например, не рассматривали, не думали, что он может вернуться в Россию».

Спортивный блок «Динамо» в последний год – сплошной хаос. Ссылки на изменение рынка уже не работают.

В «Динамо» Личка получит такой же разбалансированный состав, как в «Оренбурге»

«Оренбург» – небольшой клуб, который пока не претендует на большую скаутскую сеть, а пользуется услугами агентов. Компания Ultimate Sports привезла в Россию Мансилью и Флорентина, Алехандро Домингес – Веру, а Игорь Корнеев – Джимми Марина. Очевидно, агенты предлагали не только этих игроков, дальше начиналась клубная экспертиза. В первую очередь – от Лички и спортивного директора Дмитрия Андреева. Личка даже участвовал в переговорах – напрямую общался на испанском с латиноамериканцами.

В «Динамо» такая схема вряд ли сработает:

– руководство может не допустить настолько широкой роли агентов в трансферной кампании;

– у Лички может не сложиться с Бувачем такой же контакт, как с Андреевым;

– при сохранении латиноамериканского вектора (кажется неизбежностью) можно не попасть так точно, как получилось у «Оренбурга» (а даже пара Вера – Флорентин вряд ли одновременно окажется в «Динамо»).

Конечно, тут слишком много «может», но «Динамо» необходимо усиление в это трансферное окно. По сути, Личка получает такой же разбалансированный состав, как и в «Оренбурге»:

1) нет надежного вратаря. «Оренбург» осенью мучался с Гошевым и Кеняйкиным, в «Динамо» Шунин и Лещук могут привезти в любой момент – иногда даже сериями;

2) качество атакующих игроков сильно превышает качество обороны. В опорной зоне у «Динамо» остался только Кутицкий (в «Оренбурге» хотя бы была альтернатива – Капленко или Аюпов), в центре защиты – 22-летний Маричаль, который провалил прошлый сезон и не сильно выделялся в Уругвае, 23-летний Фернандес и 21-летний Сазонов, которые очень нестабильны (18-летний Майсторович порвал кресты). В «Оренбурге» вместе с Верой и Флорентином в старте выходили Сиваков и Гойкович.

Даже в Первой лиге «Оренбург» Лички не выделялся обороной. В сезоне-2021/22 были третьими по качеству допущенных моментов (аж на 6 ожидаемых голов отстали от «Балтики») и пятыми по допущенным ударам («Алания» Спартака Гогниева допустила на 33 удара меньше). В сезоне-2020/21 «Оренбург» и вовсе был десятым по допущенным ударам и шестым по качеству допущенных моментов.

В РПЛ-2022/23 «Оренбург» тоже не впечатлял в обороне:

– 14-е место по качеству допущенных моментов с игры (14-е и весной – после прихода центрального защитника Матиаса Переса);

– 14-е место по допущенным ударам с игры (то же 14-е – весной);

– 14-е место по допущенным передачам в опасную зону (последнее – весной);

– 14-е место по допущенным касаниям в своей штрафной (последнее – весной).

В России Личка совсем не доказал, что способен выстраивать качественную оборону через систему. Пока в «Динамо» у него нет защитников, которые индивидуальными действиями скрыли бы тренерские недостатки. Значит, нужны трансферы. Иначе – много-много допущенных моментов и пропущенных голов.

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Парадокс №1: получился наполненный сомнениями текст о вроде бы логичном шаге.

Парадокс №2: «Динамо» показывает полное отсутствие системности в спортивном блоке при наличии системы в маркетинге, медиа и работе с болельщиками.

Парадокс №3: в гораздо более статусном и богатом клубе Личка может столкнуться с теми же кадровыми проблемами, что и в «Оренбурге»

Личка в «Динамо» – это наверняка будет весело. Но будет ли это успешно?

И что такое успех для нынешнего «Динамо»? Кажется, к постановке целей стоит подойти рациональнее, чем год назад.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Владимир Астапкович, Павел Бедняков, Александр Вильф; globallookpress.com/Maksim Konstantinov/Global Look Pressб Edgar Breshchanov/Global Look Press