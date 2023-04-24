33 комментария

Дорский все подсчитал.

Квинси Промес спустя три недели вернулся на поле и принес победу «Спартаку» в сумасшедшем матче с «Краснодаром» (4:3). Промес забил 85-й гол в РПЛ и догнал Вагнера Лава и Сердара Азмуна. Теперь эта троица – лучшие бомбардиры-легионеры в истории лиги. Sports.ru представляет сравнительную инфографику о достижениях прекрасных бомбардиров.

Картинки: Алиса Ефремова

Фото: РИА Новости/Александр Вильф