33 комментария

Промес = Вагнер Лав = Азмун! Инфографика о мегабомбардирах с 85 голами в РПЛ
Дорский все подсчитал.
Квинси Промес спустя три недели вернулся на поле и принес победу «Спартаку» в сумасшедшем матче с «Краснодаром» (4:3). Промес забил 85-й гол в РПЛ и догнал Вагнера Лава и Сердара Азмуна. Теперь эта троица – лучшие бомбардиры-легионеры в истории лиги. Sports.ru представляет сравнительную инфографику о достижениях прекрасных бомбардиров.
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Картинки: Алиса Ефремова
Фото: РИА Новости/Александр Вильф
Всегда выкладывается по полной,не филонит.
Расскажите, как он появился на поле в 169-м матче?