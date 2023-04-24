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Промес = Вагнер Лав = Азмун! Инфографика о мегабомбардирах с 85 голами в РПЛ

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Дорский все подсчитал.

Квинси Промес спустя три недели вернулся на поле и принес победу «Спартаку» в сумасшедшем матче с «Краснодаром» (4:3).   Промес забил 85-й гол в РПЛ и догнал Вагнера Лава и Сердара Азмуна. Теперь эта троица – лучшие бомбардиры-легионеры в истории лиги.   Sports.ru представляет сравнительную инфографику о достижениях прекрасных бомбардиров.

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Картинки: Алиса Ефремова

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

33 комментария

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Antonio Gaudi
У Вагнера почти поровну голов с левой и правой ноги, впечатляет конечно подобная универсальность.
+30
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+28
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6tspey7tb5
Вагнер и Азмун были крутыми, но они не были лидерами. Квинси даже выходя на замену сразу впрыскивает чувства в игру Спартака.
+27
-10
+17
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mrJerico
а помните он говорил что без чемпионства не уйдёт?)
+12
-2
+10
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Олег Каримов
Ответ 6tspey7tb5
Вагнер и Азмун были крутыми, но они не были лидерами. Квинси даже выходя на замену сразу впрыскивает чувства в игру Спартака.
Вот только Вагнер играл и забивал в лиге во времена побед ЦСКА и Зенита в КУЕФА, а Антоша - в постоянно скатывающейся по уровню второсортной лиге. Что, впрочем, не его вина, сам Промес действительно хорош, с этим не поспоришь.
+9
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+9
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ЖУЛИК
Ваня на голову выше обоих! Это был другой уровень таланта
+21
-16
+5
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Peter Parker
Ответ Andrew_K
удивительно, что Лав почти одинаково забил и левой и правой ногой. А то что Промес постоянно убирает мяч под правую для удара уже все могли бы выучить. По статистике же все видно. Но у него постоянно этот финт проходит, как и сегодня в матче с Краснодаром. Все это говорит о низком уровне оборонцев.
Ни о чем это не говорит, у Роббена всю жизнь тоже был коронный прием, который все знали и чего? Все равно забивал.
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Никита Самарин
Промес уже живая (играющая) легенда 🔝.
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mnogokotin-
красава )
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Чемпион Людей
У Вагнера мощнейшие цифры в плане распределения голов. Одинаково забил обеими ногами, еще и 10+ головой ухитрился забить с его ростом. Вот что значит все умел на поле
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Red White
Притом, что Промес не чистый нападающий, как Вагнер и Азмун. Молодец, Антоха!
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Bulat89
Как бы к нему ни относились,Промес Большой Молодец!
Всегда выкладывается по полной,не филонит.
+4
-1
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Damir Yakubov
Ответ ЖУЛИК
Ваня на голову выше обоих! Это был другой уровень таланта
Конечно, такой талант) Что нахер никому не сдался в Европе и уехал в Китай))))
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Andreich18
Ответ Контрольный выстрел
Комментарий удален модератором
Забил столько же голов. Отсюда и сравнения. Что не так?
+3
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Денис Олегович
Ответ Antonio Gaudi
У Вагнера почти поровну голов с левой и правой ноги, впечатляет конечно подобная универсальность.
Причем он правша, а левой забил больше!
+3
0
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Ширко1986
Валеру в след туре огорчит и выйдет в лидеры.
+3
0
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Ярик01
Не ожидал, что один из лучших ассистентов - Давыдов. Это не стёб?
+2
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Михаил Пивненко
Даже статистика, как забивал Вагнер, говорит о том, что это самый разносторонний футболист, который был в РПЛ.
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Peter Parker
Вместо того, чтобы спорить кто из них кого «выше на голову», лучше представьте их трио.
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dk99
Инфографика отличная, заметил что Рыжиков ото всех пострадал)
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Sylarmtl
Рыжиков - легенда!
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Ростислав Романенко
Ответ 6tspey7tb5
Вагнер и Азмун были крутыми, но они не были лидерами. Квинси даже выходя на замену сразу впрыскивает чувства в игру Спартака.
Да ладно. Я - болельщик Спартака, но надо быть честным - Вагнер мог так фестивалить на поле, что газон дымился. Тем более, в том ЦСКА ему необязательно было быть лидером - там хватало опытных и сильных ментально игроков - от Вагнера только бразильская магия требовалась, которую он и показывал.
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Смоки Кот
по вашей инфографике у Антохи ушло на 85 голов всего 169 матчей, из них в старте - 160, и вышел на замену - 8.
Расскажите, как он появился на поле в 169-м матче?
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Владимир Абрамов
Вагнер, конечно, универсал дай боже. Азмун приятно удивляет в пересчете голов на минуты на поле. А его связка с Дзюбой легендарна. Ну и Промес красавчик, что уж.
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AERN
ахахаха посмотрите кому Промес забивал, там сплошной подвал или середняки. Вагнер видно что тащил против основных соперников.
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RUSfan SpartakOV
Ответ ЖУЛИК
Ваня на голову выше обоих! Это был другой уровень таланта
Он никогда больше не улучшит статистику в нашей лиге,а Антоха это сделает и будет номер 1!Это и будет доказательство,кто там выше...!!!😉🤣
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