«Я еще не вернул «Краснодару» то, что дал мне клуб». Интервью Эдуарда Сперцяна

Эдуард Сперцян – одна из ярчайших звезд РПЛ в 2022-м. Сперцян запрыгнул в старт «Краснодара», когда в команде еще были все легионеры, а после их отъезда превратился в главного игрока атаки. В прошлом году Сперцян стал третьим игроком лиги по системе «гол+пас», набрав 19 очков (больше было только у Промеса, 23, и Малкома, 22).

В декабре бывший главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук в интервью Sports.ru рассказал, что у Сперцяна появился личный тренер. Transfermarkt утверждает, что Эдуард – клиент агентства CAA, которое ведет дела Джека Грилиша, Эдуардо Камавинги, Бена Чилуэлла, Ибраимы Конате, Люка Шоу и других игроков из АПЛ.

Александр Дорский встретился со Сперцяном и выяснил подробности этих мощных историй, а также выслушал детали о работе над штрафными, новой роли в «Краснодаре» и пользе от игры за сборную Армении.

– Читаешь новости о себе?

– Что-то попадается на глаза, но в основном их скидывает семья. Некоторые новости удивляют: я не знаю ни об одном конкретном предложении от европейского клуба. Со мной точно никто не связывался.

– По нашим данным, ты недавно подписал бумаги с агентством CAA Stelar, это подтверждает и профиль на Transfermarkt. Это так?

– Скажем так, с CAA у нас очень хорошие отношения. Года полтора назад ко мне подошел Крыховяк: «У тебя есть агент?» Я ответил, что нет, Гжегож сказал, что через несколько дней со мной свяжутся. Мне написали, мы немного попереписывались с ребятами.

Не так давно узнал, что они вышли на меня после рекомендации Крыховяка – именно он предложил обратить на меня внимание.

– В общении с CAA тебя что-нибудь поразило?

– Наверное, уровень профессионализма. Ребята могут создать зум-конференцию: собираемся вшестером, у них есть полный статистический расклад по мне, нарезки игровых эпизодов. Говорят, что пока мне не хватает действий и точности в финальной трети. И что нужно чаще бить.

– Что должно произойти, чтобы ты ушел из «Краснодара»?

– Не знаю, пока об этом не думаю. Я еще не вернул «Краснодару» то, что дал мне клуб. Я сыграл всего полтора сезона.

Когда был маленьким, смотрел Лигу чемпионов, мечтал играть в ней. Когда попал в академию, мечта изменилась: попасть в главную команду «Краснодара» и закончить в ней карьеру.

Пока мы с «Краснодаром» ничего не выиграли. Не очень хочется уходить без трофеев. Но если поступит предложение, почти все будет зависеть от мнения клуба.

В юности Сперцян отставал на два года в физическом развитии. Теперь у него есть личный тренер – впечатлился трансформацией Вильены

– Насколько я знаю, в определенный момент ты выпал из первой команды 2000 года рождения из-за маленького роста.

– Да. В нашем футболе есть стереотип насчет маленьких игроков. Думаю, в «Краснодаре» его все-таки нет – меня же не исключили из академии, а перевели во вторую команду. Хотя я не всегда играл в старте даже в ней.

В 14-15 лет мое физическое развитие остановилось, а остальные ребята резко выросли. Было непросто: у меня легко отбирали мяч, где-то даже выносили с поля. По детям я был капитаном, а тут ситуация изменилась, у меня многое не получалось – конечно, сильно переживал. Может, не показывал это на людях, но мог закрыться в комнате и заплакать.

Очень благодарен Сергею Николаевичу, Мураду Мусаеву и родителям – они всегда верили в меня. Клуб организовал разные тесты: сдавал на гормон роста, брали отпечатки фаланг пальцев. Выяснилось, что я отстаю в развитии примерно на два года, в 14 лет у меня было тело 12-летнего.

Все изменилось в 11-м классе, лет в 17. Там уже догнал сверстников.

– Рост – понятно, можно было только ждать. Над мышечным развитием как-то работал?

– В детстве отец постоянно говорил, что мне не нужно тягать железо. Отжимания, пресс – окей, а вот штанга на определенном этапе могла лишь навредить. Правда, не помню, чтобы в 14-15 лет в «Краснодаре» много с ней работали.

– Зато теперь у тебя есть личный тренер. Как к нему пришел?

– В основе «Краснодара» я много общался с Вандерсоном и Вильеной. У Вандерсона был тренер, который практически все время проводил в Краснодаре. Мне это показалось интересным, но думал, что приду к такому через несколько лет.

Вильена ушел в «Эспаньол» – и как-то выложил сторис. Было заметно, что он заметно похудел. Я удивился, написал: «Тонни, ты же был пухленьким, как так?» Созвонились, Вильена познакомил меня со своим тренером Лукасом.

Оказалось, Лукас работал с Депаем, а сейчас ведет Берната, Джаку и Вильену. Так и начали заниматься: три раза в неделю заходим в приложение, видим друг друга и работаем над кором, стабилизацией. После рекомендаций Лукаса купил мячи разных размеров, гантели.

– Как работа с Лукасом сочетается с тем, что предлагают в «Краснодаре»?

– «Краснодар» был не против личного тренера, но, естественно, мы согласовываем программы. Сейчас с Лукасом работаю не только я, но и Кристиан Рамирес с Сергеем Волковым.

Если в клубе была тяжелая тренировка, снижаем нагрузку с Лукасом. Если в «Краснодаре» восстановительная тренировка на следующий день после матча, с Лукасом работаем на силу. Это не приседание с 200 килограммами, а упражнения на пресс, руки, растяжку.

– Что изменилось в тебе после старта работы с Лукасом?

– Чувствую себя гораздо лучше, тьфу-тьфу, пока избегаю мышечных повреждений. Начал прослеживаться рельеф.

Лукас – не только про тренировки, но и про питание. У меня никогда не было проблем с жировой и весом – наверное, поэтому тяжело прислушиваться ко всем рекомендациям. Лукас просит ходить с весами, говорит о полезности брокколи. Это не совсем для меня.

После успешной весны 2022-го появилось давление. Не считает себя лидером раздевалки, хотя впервые заговорил в предматчевом кругу еще при Гончаренко

– После первой части сезона «Краснодар» – восьмой. Неудачный результат?

– Безусловно, думаю, все ожидали, что мы будем выше, особенно после хорошего выступления весной 2022-го. Тогда было очень тяжело, но за счет эмоций получилось забраться высоко. Летом вернулись Кайо, Рамирес и Кордоба – вроде бы стали сильнее, но из-за травм редко выходили в оптимальном составе. Несколько матчей отдали на ровном месте: в октябре уступили «Ростову», ведя 2:0 (итог – 2:3), в ноябре сыграли вничью с «Факелом», выигрывая 3:1 (3:3).

Не могу назвать одну причину таких перепадов. Возможно, не хватало опыта – в нужные моменты теряли концентрацию, иногда не были стабильны даже на протяжении одного матча. Плюс после успешной весны появилось давление: во второй части прошлого сезона от «Краснодара» никто ничего не ожидал, молодые пацаны были счастливы возможности сыграть за основу.

– У «Краснодара» одна победа в семи последних турах РПЛ, у тебя – 1+2 в шести матчах. Чувствуешь, что сам сбавил?

– В основном все смотрят на голы и голевые передачи, не замечая других аспектов. Не спорю: мне тоже не хватает стабильности, какая-то игра может сразу не пойти. Наверное, это в чем-то даже нормально, но после ухода легионеров на мне особая ответственность.

Весной сломал палец в матче с «Динамо» (0:1). Три матча пропустил, палец еще не зажил, но пришлось сыграть против «Ростова» (2:1) – у нас не хватало игроков. Взял бутсы на размер больше: во время игры чувствовал небольшой дискомфорт, зато после нее – уже сильную боль. Но ничего: нужно было сыграть ради «Краснодара».

Поэтому проблемы есть. Но многие часто судят не по тому.

– Ты говоришь про особую ответственность. Потому что внезапно стал лидером «Краснодара»?

– Я не сказал бы, что моя роль как-то серьезно изменилась. Да, может, стал чаще подсказывать, но в основном делаю это на поле. Прошлой весной лидерами были Ионов, Мартынович, Газинский и Сорокин, сейчас больше всех говорят Ионов и Сафонов.

Александр Сторожук доверил мне капитанскую повязку в последних матчах 2022-го – против «Локомотива» (1:0) и «Химок» (4:1). Пришлось выступать в кругу перед матчами – практически новый опыт. Такое со мной случалось лишь при Викторе Гончаренко.

– Как? Ты же при нем только закрепился в старте, а капитаном был Крыховяк.

– Да, но у Гончаренко была фишка: перед каждым матчем выступал новый игрок. Мы провели несколько туров, за день до очередной игры подходит Крыховяк: «Завтра в кругу выступаешь ты». Я ответил, что не готов, но Гжегож сказал, что это решение Гончаренко. Выходим на игру, встаем в круг – смотрю на Крыховяка, мотаю головой. Потом повернул голову – увидел Гончаренко, он кивнул: «Давай начинай».

Не помню, что говорил, помню только то, что трясло.

Гончаренко водил по полю и показывал, где нужно располагаться. Фарке не разговаривал один на один – Сперцян спрашивал, знает ли тренер его имя

– Понимаешь, почему Гончаренко так доверял тебе и Черникову?

– Когда нас с Сашей еще подтягивали к основе «Краснодара», было понятно, что будет поддержка – все-таки Мурад Мусаев работал с нами в академии. Когда пришел Гончаренко, мы немного волновались: незнакомый тренер, серьезная конкуренция в середине поля.

Переживали напрасно: чувствовали доверие с первого дня. После тренировок Гончаренко водил меня по полю, показывал, где и как должен располагаться. С таким я сталкивался только в детстве, еще в Пятигорске. После первых матчей в старте «Краснодара» Гончаренко говорил: «Все делаешь правильно, ничего не бойся».

– После Гончаренко пришел Фарке – ты рассказывал, что он не проводил индивидуальных бесед.

– Да, мы привыкли, что с нами говорят на одном языке, Гончаренко постоянно подсказывал. Может, Фарке с кем-то и разговаривал, но со мной так и не провел ни одной индивидуальной беседы. Я даже обращался к Вандерсону: «Блин, Фарке как будто не знает, как меня зовут». Вандерсон успокаивал: «Это европейский тренер, ему необязательно со всеми общаться, он смотрит со стороны. Будешь работать – Фарке все оценит».

Накануне первой товарищеской игры при Фарке мне написал отец: «Завтра в старте?» Я не знал, что ответить, не понимал отношение тренера. Пришел на установку, там расписали стандарты – моя фамилия везде была первой, даже на пенальти, хотя при Гончаренко штатным исполнителем был Крыховяк. Гжегож сидел за мной, я к нему повернулся, а он жестом спрашивает: «Сколько заплатил?» Посмеялись.

Штрафные Сперцяна: признается, что не все хорошо с ближними, объясняет, почему нельзя менять решение

– Ты один из лучших исполнителей прямых штрафных в РПЛ, за два сезона больше тебя забил только Уткин (3 гола против 6). В чем феномен воспитанников академии «Краснодара»?

– Мы очень много работали над штрафными, хотя мне их доверяли и в Пятигорске, когда играл на полполя. В академии «Краснодара» били по 3000 ударов год, с учетом выходных выходило где-то по 100 ударов в неделю. В академии я ни разу не выигрывал конкурс штрафных, хотя в призы попадал.

Конечно, сейчас бью уже не так много, потому что в РПЛ накапливается усталость, по-другому относишься к восстановлению, следишь за мышцами. При Сторожуке у нас не всегда хватало игроков, поэтому в недельном цикле могли пробить раз десять после тренировки за пару дней до матча. Если на неделе было два матча, вообще не работали над штрафными.

– Твой первый гол прямым ударом со штрафного в РПЛ – «Зениту», который не засчитали, потому что Спайич прижался к стенке соперника. Что чувствовал в тот момент?

– Было немного обидно, но не более. После того гола пересекся на поле с Азмуном – он похлопал по плечу, сказал, чтобы я не расстраивался.

Уже после матча узнал, что ВАР не имел права вмешиваться в тот эпизод. К Спайичу у меня никогда не было вопросов – их нужно было задавать другим людям.

– Вероятно, твой самый яркий гол со штрафного – под стенкой «Спартаку». Почему пробил так?

– Честно, пока я не очень высоко котирую свои ближние штрафные, ищу правильную технику удара. В матче со «Спартаком» увидел, что они не положили игрока под стенку, хотя раньше это делали. Плюс поле было плохого качества – сомневался, что смогу качественно поднять мяч. Пробил под стенкой – повезло.

Тогда я не менял решение, хотя иногда делаю это. Например, в октябрьском матче с «Ростовом» пробил в обвод стенки – по воробьям. Через несколько недель заработали похожий штрафной в игре с «Зенитом» (0:1). Поставил мяч – решил, что нужно бить в угол вратаря. Потом начал оценивать положение стенки – изменил решение. Сказал себе: «Если тренируешь удары над стенкой, зачем бить в угол вратаря?» Потом опять: «Нет, пробью в угол вратаря».

Удар не получился. Нельзя менять решение.

Игра за сборную Армении: гол после бессонной ночи с температурой 39, пример Рамоса от бывшего тренера «Севильи»

– Почти два года назад ты дебютировал за сборную Армении. Что тебе дает игра за сборную?

– Сборная и клуб – абсолютно разные ощущения, в сборной я впервые столкнулся с ситуацией, когда за тебя болеет вся страна. Уровень сопротивления тоже другой: позавчера я играл на приставке за топ-игроков, а сегодня выхожу против Гюндогана, Мюллера, Модрича.

До последнего времени Армению тренировал Хоакин Капаррос, который стоял у истоков «Севильи», выигравшей два Кубка УЕФА подряд. Капаррос рассказывал много историй о той команде. Например, о Серхио Рамосе, которого Хоакин перевел в основу: «Рамос был первым везде: на поле, в раздевалке, в ночном клубе. Вы тоже должны стремиться всегда быть первыми».

Благодаря сборной познакомился с Генрихом Мхитаряном. Генрих говорит: «Всегда слушай сердце». Когда я выбирал Армению, слушал сердце. Это мой выбор, даже не говорил о нем с родителями. И ни о чем не жалею.

– Самая яркая история из сборной?

– В прошлом июне играли против Ирландии в Лиге наций (1:0). Ночью перед матчем мне стало плохо: температура поднималась до 39, вообще не спал. Решил ничего не говорить тренерам.

Едем на игру – меня знобит. Хорик Байрамян смеется: «Не переживай, точно сегодня забьешь». Так и получилось – еще и победный гол. Когда праздновали, спросил у Хорика: «Как ты все знал?» Байрамян ответил, что часто результат делает тот, с кем что-то не так.

Года три назад «Ростов» приехал в гости к ЦСКА. Шел дождь, а Байрамян и Шомуродов вышли с обычными шипами. Карпин ругался, но поставил обоих в состав. «Ростов» выиграл 3:1 – Хорик сделал дубль, а Эльдор забил третий мяч.

Другие интервью Дорского с героями РПЛ:

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков, Александр Вильф, Виталий Тимкив; globallookpress.com/Ryan Byrne