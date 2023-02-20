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«Я еще не вернул «Краснодару» то, что дал мне клуб». Интервью Эдуарда Сперцяна

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Эдуард Сперцян – одна из ярчайших звезд РПЛ в 2022-м. Сперцян запрыгнул в старт «Краснодара», когда в команде еще были все легионеры, а после их отъезда превратился в главного игрока атаки. В прошлом году Сперцян стал третьим игроком лиги по системе «гол+пас», набрав 19 очков (больше было только у Промеса, 23, и Малкома, 22). 

В декабре бывший главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук в интервью Sports.ru рассказал, что у Сперцяна появился личный тренер. Transfermarkt утверждает, что Эдуард – клиент агентства CAA, которое ведет дела Джека Грилиша, Эдуардо Камавинги, Бена Чилуэлла, Ибраимы Конате, Люка Шоу и других игроков из АПЛ.

Александр Дорский встретился со Сперцяном и выяснил подробности этих мощных историй, а также выслушал детали о работе над штрафными, новой роли в «Краснодаре» и пользе от игры за сборную Армении.

– Читаешь новости о себе?

– Что-то попадается на глаза, но в основном их скидывает семья. Некоторые новости удивляют: я не знаю ни об одном конкретном предложении от европейского клуба. Со мной точно никто не связывался. 

– По нашим данным, ты недавно подписал бумаги с агентством CAA Stelar, это подтверждает и профиль на Transfermarkt. Это так?

– Скажем так, с CAA у нас очень хорошие отношения. Года полтора назад ко мне подошел Крыховяк: «У тебя есть агент?» Я ответил, что нет, Гжегож сказал, что через несколько дней со мной свяжутся. Мне написали, мы немного попереписывались с ребятами. 

Не так давно узнал, что они вышли на меня после рекомендации Крыховяка – именно он предложил обратить на меня внимание.

– В общении с CAA тебя что-нибудь поразило?

– Наверное, уровень профессионализма. Ребята могут создать зум-конференцию: собираемся вшестером, у них есть полный статистический расклад по мне, нарезки игровых эпизодов. Говорят, что пока мне не хватает действий и точности в финальной трети. И что нужно чаще бить.  

– Что должно произойти, чтобы ты ушел из «Краснодара»?

– Не знаю, пока об этом не думаю. Я еще не вернул «Краснодару» то, что дал мне клуб. Я сыграл всего полтора сезона. 

Когда был маленьким, смотрел Лигу чемпионов, мечтал играть в ней. Когда попал в академию, мечта изменилась: попасть в главную команду «Краснодара» и закончить в ней карьеру. 

Пока мы с «Краснодаром» ничего не выиграли. Не очень хочется уходить без трофеев. Но если поступит предложение, почти все будет зависеть от мнения клуба.

В юности Сперцян отставал на два года в физическом развитии. Теперь у него есть личный тренер – впечатлился трансформацией Вильены

– Насколько я знаю, в определенный момент ты выпал из первой команды 2000 года рождения из-за маленького роста.

– Да. В нашем футболе есть стереотип насчет маленьких игроков. Думаю, в «Краснодаре» его все-таки нет – меня же не исключили из академии, а перевели во вторую команду. Хотя я не всегда играл в старте даже в ней.

В 14-15 лет мое физическое развитие остановилось, а остальные ребята резко выросли. Было непросто: у меня легко отбирали мяч, где-то даже выносили с поля. По детям я был капитаном, а тут ситуация изменилась, у меня многое не получалось – конечно, сильно переживал. Может, не показывал это на людях, но мог закрыться в комнате и заплакать.

Очень благодарен Сергею Николаевичу, Мураду Мусаеву и родителям – они всегда верили в меня. Клуб организовал разные тесты: сдавал на гормон роста, брали отпечатки фаланг пальцев. Выяснилось, что я отстаю в развитии примерно на два года, в 14 лет у меня было тело 12-летнего. 

Все изменилось в 11-м классе, лет в 17. Там уже догнал сверстников. 

– Рост – понятно, можно было только ждать. Над мышечным развитием как-то работал?

– В детстве отец постоянно говорил, что мне не нужно тягать железо. Отжимания, пресс – окей, а вот штанга на определенном этапе могла лишь навредить. Правда, не помню, чтобы в 14-15 лет в «Краснодаре» много с ней работали.

– Зато теперь у тебя есть личный тренер. Как к нему пришел?

– В основе «Краснодара» я много общался с Вандерсоном и Вильеной. У Вандерсона был тренер, который практически все время проводил в Краснодаре. Мне это показалось интересным, но думал, что приду к такому через несколько лет.

Вильена ушел в «Эспаньол» – и как-то выложил сторис. Было заметно, что он заметно похудел. Я удивился, написал: «Тонни, ты же был пухленьким, как так?» Созвонились, Вильена познакомил меня со своим тренером Лукасом. 

Оказалось, Лукас работал с Депаем, а сейчас ведет Берната, Джаку и Вильену. Так и начали заниматься: три раза в неделю заходим в приложение, видим друг друга и работаем над кором, стабилизацией. После рекомендаций Лукаса купил мячи разных размеров, гантели.

– Как работа с Лукасом сочетается с тем, что предлагают в «Краснодаре»?

– «Краснодар» был не против личного тренера, но, естественно, мы согласовываем программы. Сейчас с Лукасом работаю не только я, но и Кристиан Рамирес с Сергеем Волковым. 

Если в клубе была тяжелая тренировка, снижаем нагрузку с Лукасом. Если в «Краснодаре» восстановительная тренировка на следующий день после матча, с Лукасом работаем на силу. Это не приседание с 200 килограммами, а упражнения на пресс, руки, растяжку.

– Что изменилось в тебе после старта работы с Лукасом?

– Чувствую себя гораздо лучше, тьфу-тьфу, пока избегаю мышечных повреждений. Начал прослеживаться рельеф.

Лукас – не только про тренировки, но и про питание. У меня никогда не было проблем с жировой и весом – наверное, поэтому тяжело прислушиваться ко всем рекомендациям. Лукас просит ходить с весами, говорит о полезности брокколи. Это не совсем для меня. 

После успешной весны 2022-го появилось давление. Не считает себя лидером раздевалки, хотя впервые заговорил в предматчевом кругу еще при Гончаренко

– После первой части сезона «Краснодар» – восьмой. Неудачный результат?

– Безусловно, думаю, все ожидали, что мы будем выше, особенно после хорошего выступления весной 2022-го. Тогда было очень тяжело, но за счет эмоций получилось забраться высоко. Летом вернулись Кайо, Рамирес и Кордоба – вроде бы стали сильнее, но из-за травм редко выходили в оптимальном составе. Несколько матчей отдали на ровном месте: в октябре уступили «Ростову», ведя 2:0 (итог – 2:3), в ноябре сыграли вничью с «Факелом», выигрывая 3:1 (3:3).

Не могу назвать одну причину таких перепадов. Возможно, не хватало опыта – в нужные моменты теряли концентрацию, иногда не были стабильны даже на протяжении одного матча. Плюс после успешной весны появилось давление: во второй части прошлого сезона от «Краснодара» никто ничего не ожидал, молодые пацаны были счастливы возможности сыграть за основу.  

– У «Краснодара» одна победа в семи последних турах РПЛ, у тебя – 1+2 в шести матчах. Чувствуешь, что сам сбавил?

– В основном все смотрят на голы и голевые передачи, не замечая других аспектов. Не спорю: мне тоже не хватает стабильности, какая-то игра может сразу не пойти. Наверное, это в чем-то даже нормально, но после ухода легионеров на мне особая ответственность. 

Весной сломал палец в матче с «Динамо» (0:1). Три матча пропустил, палец еще не зажил, но пришлось сыграть против «Ростова» (2:1) – у нас не хватало игроков. Взял бутсы на размер больше: во время игры чувствовал небольшой дискомфорт, зато после нее – уже сильную боль. Но ничего: нужно было сыграть ради «Краснодара».

Поэтому проблемы есть. Но многие часто судят не по тому.

– Ты говоришь про особую ответственность. Потому что внезапно стал лидером «Краснодара»?

– Я не сказал бы, что моя роль как-то серьезно изменилась. Да, может, стал чаще подсказывать, но в основном делаю это на поле. Прошлой весной лидерами были Ионов, Мартынович, Газинский и Сорокин, сейчас больше всех говорят Ионов и Сафонов. 

Александр Сторожук доверил мне капитанскую повязку в последних матчах 2022-го – против «Локомотива» (1:0) и «Химок» (4:1). Пришлось выступать в кругу перед матчами – практически новый опыт. Такое со мной случалось лишь при Викторе Гончаренко.

– Как? Ты же при нем только закрепился в старте, а капитаном был Крыховяк.

– Да, но у Гончаренко была фишка: перед каждым матчем выступал новый игрок. Мы провели несколько туров, за день до очередной игры подходит Крыховяк: «Завтра в кругу выступаешь ты». Я ответил, что не готов, но Гжегож сказал, что это решение Гончаренко. Выходим на игру, встаем в круг – смотрю на Крыховяка, мотаю головой. Потом повернул голову – увидел Гончаренко, он кивнул: «Давай начинай». 

Не помню, что говорил, помню только то, что трясло. 

Гончаренко водил по полю и показывал, где нужно располагаться. Фарке не разговаривал один на один – Сперцян спрашивал, знает ли тренер его имя

– Понимаешь, почему Гончаренко так доверял тебе и Черникову?  

– Когда нас с Сашей еще подтягивали к основе «Краснодара», было понятно, что будет поддержка – все-таки Мурад Мусаев работал с нами в академии. Когда пришел Гончаренко, мы немного волновались: незнакомый тренер, серьезная конкуренция в середине поля. 

Переживали напрасно: чувствовали доверие с первого дня. После тренировок Гончаренко водил меня по полю, показывал, где и как должен располагаться. С таким я сталкивался только в детстве, еще в Пятигорске. После первых матчей в старте «Краснодара» Гончаренко говорил: «Все делаешь правильно, ничего не бойся».  

– После Гончаренко пришел Фарке – ты рассказывал, что он не проводил индивидуальных бесед.

– Да, мы привыкли, что с нами говорят на одном языке, Гончаренко постоянно подсказывал. Может, Фарке с кем-то и разговаривал, но со мной так и не провел ни одной индивидуальной беседы. Я даже обращался к Вандерсону: «Блин, Фарке как будто не знает, как меня зовут». Вандерсон успокаивал: «Это европейский тренер, ему необязательно со всеми общаться, он смотрит со стороны. Будешь работать – Фарке все оценит». 

Накануне первой товарищеской игры при Фарке мне написал отец: «Завтра в старте?» Я не знал, что ответить, не понимал отношение тренера. Пришел на установку, там расписали стандарты – моя фамилия везде была первой, даже на пенальти, хотя при Гончаренко штатным исполнителем был Крыховяк. Гжегож сидел за мной, я к нему повернулся, а он жестом спрашивает: «Сколько заплатил?» Посмеялись. 

Штрафные Сперцяна: признается, что не все хорошо с ближними, объясняет, почему нельзя менять решение

– Ты один из лучших исполнителей прямых штрафных в РПЛ, за два сезона больше тебя забил только Уткин (3 гола против 6). В чем феномен воспитанников академии «Краснодара»?

– Мы очень много работали над штрафными, хотя мне их доверяли и в Пятигорске, когда играл на полполя. В академии «Краснодара» били по 3000 ударов год, с учетом выходных выходило где-то по 100 ударов в неделю. В академии я ни разу не выигрывал конкурс штрафных, хотя в призы попадал.

Конечно, сейчас бью уже не так много, потому что в РПЛ накапливается усталость, по-другому относишься к восстановлению, следишь за мышцами. При Сторожуке у нас не всегда хватало игроков, поэтому в недельном цикле могли пробить раз десять после тренировки за пару дней до матча. Если на неделе было два матча, вообще не работали над штрафными. 

– Твой первый гол прямым ударом со штрафного в РПЛ – «Зениту», который не засчитали, потому что Спайич прижался к стенке соперника. Что чувствовал в тот момент? 

– Было немного обидно, но не более. После того гола пересекся на поле с Азмуном – он похлопал по плечу, сказал, чтобы я не расстраивался.

Уже после матча узнал, что ВАР не имел права вмешиваться в тот эпизод. К Спайичу у меня никогда не было вопросов – их нужно было задавать другим людям. 

– Вероятно, твой самый яркий гол со штрафного – под стенкой «Спартаку». Почему пробил так?

– Честно, пока я не очень высоко котирую свои ближние штрафные, ищу правильную технику удара. В матче со «Спартаком» увидел, что они не положили игрока под стенку, хотя раньше это делали. Плюс поле было плохого качества – сомневался, что смогу качественно поднять мяч. Пробил под стенкой – повезло.

Тогда я не менял решение, хотя иногда делаю это. Например, в октябрьском матче с «Ростовом» пробил в обвод стенки – по воробьям. Через несколько недель заработали похожий штрафной в игре с «Зенитом» (0:1). Поставил мяч – решил, что нужно бить в угол вратаря. Потом начал оценивать положение стенки – изменил решение. Сказал себе: «Если тренируешь удары над стенкой, зачем бить в угол вратаря?» Потом опять: «Нет, пробью в угол вратаря». 

Удар не получился. Нельзя менять решение.

Игра за сборную Армении: гол после бессонной ночи с температурой 39, пример Рамоса от бывшего тренера «Севильи»

– Почти два года назад ты дебютировал за сборную Армении. Что тебе дает игра за сборную? 

– Сборная и клуб – абсолютно разные ощущения, в сборной я впервые столкнулся с ситуацией, когда за тебя болеет вся страна. Уровень сопротивления тоже другой: позавчера я играл на приставке за топ-игроков, а сегодня выхожу против Гюндогана, Мюллера, Модрича. 

До последнего времени Армению тренировал Хоакин Капаррос, который стоял у истоков «Севильи», выигравшей два Кубка УЕФА подряд. Капаррос рассказывал много историй о той команде. Например, о Серхио Рамосе, которого Хоакин перевел в основу: «Рамос был первым везде: на поле, в раздевалке, в ночном клубе. Вы тоже должны стремиться всегда быть первыми». 

Благодаря сборной познакомился с Генрихом Мхитаряном. Генрих говорит: «Всегда слушай сердце». Когда я выбирал Армению, слушал сердце. Это мой выбор, даже не говорил о нем с родителями. И ни о чем не жалею. 

– Самая яркая история из сборной?

– В прошлом июне играли против Ирландии в Лиге наций (1:0). Ночью перед матчем мне стало плохо: температура поднималась до 39, вообще не спал. Решил ничего не говорить тренерам.

Едем на игру – меня знобит. Хорик Байрамян смеется: «Не переживай, точно сегодня забьешь». Так и получилось – еще и победный гол. Когда праздновали, спросил у Хорика: «Как ты все знал?» Байрамян ответил, что часто результат делает тот, с кем что-то не так.

Года три назад «Ростов» приехал в гости к ЦСКА. Шел дождь, а Байрамян и Шомуродов вышли с обычными шипами. Карпин ругался, но поставил обоих в состав. «Ростов» выиграл 3:1 – Хорик сделал дубль, а Эльдор забил третий мяч.

Телеграм-канал Дорского

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Фото: РИА Новости/Павел Бедняков, Александр Вильф, Виталий Тимкив; globallookpress.com/Ryan Byrne

19 комментариев

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moldfan
Эдик очень приятный парнишка, очень коммуникабельный и хорошо при этом воспитанный. Я надеюсь при реально предложение из хорошего клуба и чемпионата - Краснодар и Сергей Николаевич его отпустят. Хоть это и огромная потеря.

Не думаю, что текущий Чемпионат России, да еще и без Еврокубков. Может ему многое еще дать.
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Максим Прокофьев
Ответ Alcsk
Классное видео с ним лежит на просторах ютуба. Тогда ещё был юным игроком. Рассказывал о жизни в академии. Показался очень ответственным и целеустремлённым. Стал добротным игроком, футболистом сборной Армении. Рад за Эдуарда.
Точно, тот пацанёнок экскурсовод, чей день жизни показывали это же и был Эдик
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Питер Пэн
Ответ Mbest77
У армянских игроков есть яркий пример перед глазами - Мхитарян. У российских даже не знаю кого можно привести в пример…
Да, Генрих наверное самый стабильный футболист из постсоветского пространства, уже 10 лет полезно играющий в топ-лигах и топ-клубах.
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В. Порзингис
Ответ Amalfitano
Эдик уже сам такой. А принципы только на словах. Он сам пока не понял этого и не все это замечают.
И только ты это понял и заметил! Тебя не провести! Всех насквозь видишь…
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Алексей Никитин
Как можно было упустить такого игрока? Почему не вызвали его в сборную сразу как Захаряна. Не понятно...
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El Fenomeno 9️⃣
Я думал это Тео Эрнандес на фото😆
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Мишаня Кашников
сквозанëт при первой возможности из Краснодара и России
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Aleksandr Chuchval
Куда продавать его собираетесь?
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Mbest77
Ответ Бомбардир Ковтун
Радует, что Эдик парень с правильными принципами и адекватным отношением к реальности. А то есть некоторые «звезды» РПЛ, забив 2 гола за сезон, уже начинают разговаривать об интересе из топ-лиг.
У армянских игроков есть яркий пример перед глазами - Мхитарян.
У российских даже не знаю кого можно привести в пример…
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TheSportNik
Забавно, но тоже помню матч ЦСКА-Ростов 1:3, но там конечно косячили Гогуа и Акинфеев не по детски, что даже Байрамян забил 2 гола, хотя редко забивает, а оказывается результат делает тот, с кем что то не так по версии Хорика.
Ну если бы Гогуа и Акинфеев были в других командах, так косячили, то Байрамян стал бы лучшим бомбардиром, так что дело не в шипах думаю.
А так Сперцяна упустили в РФС, что он заигран за Армению- это факт.
Краснодар осенью 2021 года сумел перестроить Ганчаренко, причем ставку он сделал на Сперцяна и Черникова, так как Галицкий не усилил состав как надо, кардоба и потом уже Крыховяк, которого выперли из Локомотива.
Кстати на место Ганчаренко ближе к зиме Нобель и Гурцкая продвигали Николича, чтоб попилить деньги Галицкого, а Крыховяк играл принем в Локомотиве.
Осенью 2021 Краснодар постепенно набирал обороты и вполне мог весной 2022 стать чемпионом, но судьи творили беспредел с командой Галицкого, то гол Сперцяна не засчитают в ворота Зенита, то ослеп судья в матче с ЦСКА и не видит пенальти в пользу Краснодара причем один только в стране, а потом валят, мол мониторы плохие- да совести нет у этих арбитров.
Если бы те судейские очки прибавить той осенью, то Краснодар возможно и лидировал бы в чемпионате и Нобель с Гурцкая бы не имели шансов шептать в уши Галицкому.
А потом немецкая крыса сбежала зимой с легионерами и Сперцян фактически с россиянами вытянул на 4 место команду,но Сторожук не тренер и команда опять развалилась.
Посмотрим, что сделает серб этой весной.
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№7
Неужели клуб не может нанять хороших диетологов, тренеров и тд. Чтобы игроки были не сами себе предоставленны
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Amalfitano
Ответ Бомбардир Ковтун
Радует, что Эдик парень с правильными принципами и адекватным отношением к реальности. А то есть некоторые «звезды» РПЛ, забив 2 гола за сезон, уже начинают разговаривать об интересе из топ-лиг.
Эдик уже сам такой. А принципы только на словах. Он сам пока не понял этого и не все это замечают.
+1
-3
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Amalfitano
Жаль. Парень так и не понял, что он с лихвой вернёт всё Краснодару если перейдёт в европейский клуб за кругленькую сумму. Пока нет детей, жён, любовниц, травм и т.д. надо уезжать и зарабатывать себе авторитет в Европе. Переход Головина тому пример. Чем раньше, тем лучше. Эдику удачи, но надо быть расторопнее в вопросах перехода. И не ждать предложений сразу из апл или от участников ЛЧ.
+3
-1
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Garichello
Редко когда кто-то так демонстрирует свои, весьма адекватные, взгляды.
Спасибо за интервью!
+4
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Alcsk
Классное видео с ним лежит на просторах ютуба. Тогда ещё был юным игроком. Рассказывал о жизни в академии. Показался очень ответственным и целеустремлённым. Стал добротным игроком, футболистом сборной Армении. Рад за Эдуарда.
+6
0
+6
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Altyn Asyr
отдай
0
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-1
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Максим Прокофьев
Порядочность у парня в крови, это даже дико смотрится в реалиях современного футбола где уже свыклись с постулатом, что всё решают деньги и случаи справедливости и честности, благодарности вопреки деньгам, стали из ряда вон выходящие примеры, а не нормой. Корнюшин, Игнатьев, да даже Уткин который производил впечатление хорошего парня в итоге ушли из родного клуба по плохому, тогда как Черников, Сафонов и Сперцян подписывают контракт не глядя и понимают как много академия для них сделала чтоб раскрыть весь их потенциал, довести до уровня сборных, ведущих клубов страны.
+14
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Fair_Play
Хотелось бы прочитать что-то интересное и про взаимодействие с новым тренером, конечно. Но и так интервью очень годное. Спасибо.
+8
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Бомбардир Ковтун
Радует, что Эдик парень с правильными принципами и адекватным отношением к реальности. А то есть некоторые «звезды» РПЛ, забив 2 гола за сезон, уже начинают разговаривать об интересе из топ-лиг.
+31
-2
+29
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