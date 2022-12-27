«Не могу отдать передачу между линиями? Могу – особенно чужому». Интервью самого опасного защитника РПЛ

Дорский поговорил с Кириллом Гоцуком.

«Пари НН» ворвался в РПЛ полтора года назад. Пока нижегородцы не отличаются яркой игрой, но уже подарили лиге нескольких заметных героев. Один из них – центральный защитник и капитан Кирилл Гоцук, который хорош не только в своей штрафной, а забил аж 4 гола и сколотил страшную связку с подающим стандарты Николаем Калинским.

Александр Дорский поговорил с Гоцуком о революции, затеянной в Нижнем Новгороде 2022-го (опора на молодых, стремление к агрессии), различиях между Александром Кержаковым и новым тренером «Локо» Михаилом Галактионовым, а также нетипичном для футболиста РПЛ погружении в футбол: он много читает про игру и каждую неделю смотрит минимум три матча Серии А.

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– Мы говорим во время зимней паузы – у вас уже третий тренер за год. Как на это реагируют игроки?

– Что бы ни происходило, мы должны подстраиваться под новые требования. Скажу так: при Артеме Горлове уже чувствуются новые детали, которые весной заметят не только специалисты и аналитики.

Каждый новый тренер «Пари НН» моложе предыдущего. В конце первой части сезона обязанности главного исполнял Антон Хазов – ему всего 43, а он был старшим из наших тренеров. Видно, что молодые тренеры имеют большую теоретическую базу, особенно Михаил Галактионов и Горлов. Они не играли на высоком уровне, поэтому, вероятно, им было тяжелее дойти до РПЛ, чем, например, Александру Кержакову. Кержаков играл на высочайшем уровне, поэтому многое проецировал на себя – иногда не понимал, как можно не отдать какую-то передачу. С таким я уже сталкивался в «Крыльях Советов», когда там работал Андрей Тихонов.

– Прошлым летом тоже были большие перемены – и не только в тренерском штабе. «Нижний» сменил название и титульного спонсора, а также попытался изменить клубную философию – приглашать молодых игроков для их развития и перепродажи. Руководство обсуждало перемены с тобой, капитаном команды?

– Все заявления делались в медиа, с игроками не разговаривали. Можно было и не выступать в медиа: пришло около десяти молодых игроков, тренер молодежной сборной, все и так ясно.

Я немного не понимаю слово «омоложение», не думаю, что нужно смотреть в паспорта – нужно смотреть на тренировки и игры. Но это мое мнение, оно может не совпадать с мнением клуба, как твое – с мнением редакции. Да и мне уже 30 лет – откровенно топить за молодых, наверное, было бы странно.

– То есть тебе совсем не близка новая клубная концепция?

– Почему? «Пари НН» – развивающийся клуб, который пока только ищет свое место. Стать трансферным хабом – почему нет? Но я не верю в то, что можно взять десять-двенадцать молодых игроков и через год-два всех продать. Почти наверняка кто-то из этих футболистов будет скорее помощником в тренировках.

Это видно и на нашем примере. Илья Агапов провел прекрасные полгода – перешел в ЦСКА. Витя Александров пришел в «Нижний» еще в прошлом сезоне – сейчас выглядит гораздо увереннее. Константин Шильцов и Ярослав Михайлов пока сыграли не так много, но у них уже были очень яркие отрезки.

Клуб работает, пока все идет неплохо. Но, думаю, развитие молодых шло бы медленнее, если бы рядом не было, например, 33-летнего Стоцкого и 29-летнего Калинского.

– Что поменялось в «Пари НН» после прихода большого количества молодежи?

– На старте сезона чувствовалось, что не хватает разговоров. В прошлом сезоне Алексей Козлов и Денис Ткачук очень много подсказывали, помогали адаптироваться в РПЛ тем, кто до этого играл в Первой и Второй лигах. При этом костяк был плюс-минус одного возраста: Калинский, Нигматуллин, Сапета, Шарипов, Горбунов, Масоэро, Анисимов, Балай.

Сейчас больше общения идет между молодыми, все-таки с кем-то у нас разница десять лет. Возможно, на старте сезона кто-то стеснялся, кто-то – не доверял старичкам. Зато никого из молодых не надо заставлять тренироваться, все хотят показать себя. Надеюсь, благодаря школам, восстановленным в 2000-х, у России будет неплохое футбольное будущее.

– Изменение названия клуба – важная тема для игроков?

– Знаю, что болельщики не слишком позитивно восприняли смену названия. Хотелось бы, чтобы все понимали: клуб практически ушел от бюджетного финансирования, деньги, которые область тратила на команду, могут пойти на развитие чего-то другого – не обязательно спортивного – в регионе. Разве это плохо? Это же классно.

Не могу сказать, что игроки активно обсуждали смену названия. «Пари НН», по-моему, кратко и емко. Ну и шуточки по поводу сходства с «ПСЖ». Так что не вижу негативных моментов.

Что Галактионов изменил в «Пари НН»? Гоцук понимает уход тренера в «Локо»

– Летом изменились не только философия и название клуба, но и главный тренер. Что изменил Галактионов?

– Думаю, Галактионов хотел сразу внедрить свои игровые принципы, но понимал, что это будет сложно. Во второй части прошлого сезона было несколько матчей, когда «Нижний» прессинговал довольно высоко. То есть мы не всегда играли в автобус, как принято считать, но при Галактионове больше работали над прессингом, он стал более структурированным.

Главная перемена – резкий рост количества теоретических занятий. Появилось четкое расписание восстановительных процедур. Стали брать анализ крови через два дня после матча – проверяли готовность к тренировкам. Если у кого-то какие-то показатели были не в норме, ему дозировали нагрузку. При Кержакове это определяли по отзывам врача и самочувствию игроков.

Кержаков – великий российский футболист, что-то он понимал на чуйке. Например, он считал, что я не могу отдать передачу между линиями. Я считаю, что могу – особенно чужому, вообще без проблем. Это, конечно, шутка. В общем, при Кержакове больше начинали через длинный пас или отдавали мяч Калинскому и Шарипову – дальше уже они разбирались. Галактионов считал, что у центральных защитников «Пари НН» достаточно мастерства, чтобы выходить из обороны через короткий пас.

– Что-то удивило на теориях у Галактионова?

– Я впервые видел, как при 5-2-3 латералей просили играть в середине поля при прессинге. Так схема трансформировалась в 3-4-3.

Думаю, это был микс идей Галактионова и того, к чему привык «Нижний». В молодежной сборной Галактионов играл с четырьмя защитниками, крайние нападающие располагались довольно узко. «Нижний» привык играть с тремя центральными защитниками.

За счет нестандартных позиций латералей в прессинге мы играли агрессивнее, чем год назад.

– В этом сезоне «Пари НН» встречает соперников выше, чем в прошлом. Было тяжело адаптироваться?

– Вообще нет. Уже говорил, что в прошлом сезоне мы не всегда ставили автобус, поэтому опыт игры с большим пространством за спиной на уровне РПЛ у меня уже был. Да, осенью у «Пари НН» не все получалось в обороне, но я это связываю не с более высокой линией обороны. Не помню, чтобы в каждом матче нам закидывали за спину и выходили один на один. Скорее проблемы возникали из-за адаптации новых игроков и в центре обороны, и в опорной зоне.

Майга перешел из «Велеса», до этого сезона он никогда не играл в РПЛ – конечно, ему непросто. Из-за кадровых изменений в начале сезона мы пропускали немало быстрых атак, например, дома против ЦСКА (2:2). Но со временем их стало меньше.

– Об уходе Галактионова из «Пари НН» заговорили задолго до окончания первой части сезона и официального объявления. Как на эти разговоры реагировала команда?

– Когда впервые увидел новость о Галактионове в «Локомотиве», подумал, что такого не может быть. Это забавно, потому что точно такая же реакция у меня возникла, когда писали, что «Нижний» не продлевает контракт с Кержаковым.

Невозможно абстрагироваться от разговоров вокруг, каждый – живой человек. Кто-то переживает больше, кто-то – меньше. Есть и те, которым все равно, но таких игроков не так много. Поэтому как-то сидели в бане с восемью-десятью игроками – и полетели вопросы друг к другу. Решили, что «Локомотив» – топ-клуб по статусу и финансовым возможностям, возможно, это хороший вариант для Галактионова и его штаба, но нам нужно решать свои задачи. Проиграли бы мы все матчи до конца первой части – и что? Галактионов бы все равно ушел, а нам разгребать все весной. Поэтому как-то нужно было концентрироваться на игре.

– Ты понимаешь Галактионова? Полгода назад в него поверили в «Пари НН», перестроили команду под него.

– Как футболист – точно да.

Хотя, конечно, «Локомотив» находится в не очень приятном положении, у всех, кто к нему причастен, в этом сезоне есть шанс попасть в историю. Не очень в это верю, но всякое же может случиться, «Рубин» же вылетел.

Думаю, на предложение от почти любого московского клуба или «Зенита» большинство игроков «Пари НН» ответят согласием. Если кто-то заинтересуется мной, этот клуб сначала должен поговорить с нашим руководством. В любом случае для меня «Пари НН» не пустой звук, я уже несколько сезонов в команде.

«Пари НН» проиграл ключевую игру первой части сезона. Гоцук считает, что «Оренбург» недооценили

– В этом сезоне «Пари НН» идет почти по прошлогоднему графику. На зиму 2022-го вы уходили с 19 очками после 18 туров, на эту – после 17. Чувствуешь, что команда развивается или пока она находится на уровне дебютного сезона в РПЛ?

– В начале этого сезона мы точно были более оптимистичны. Особенно после гостевой победы над «Ахматом» (3:1) в девятом туре – тогда «Пари НН» поднялся на 8-е место. Думаю, эта победа пошла только в минус: после нее мы недооценили «Оренбург» (0:2).

Старт сезона показал, что качество игры возросло: в прессинге, переходных фазах. После победы над «Ахматом» все пошло не в ту сторону. Поэтому считаю 12-е место справедливой оценкой игры «Пари НН». Но мы хотели большего.

– Как вы могли недооценить «Оренбург»? Все их латиноамериканцы уже играли, даже в проигранных матчах «Оренбург» показывал неплохое качество в атаке.

– Да, но в основном это происходило в домашних матчах. Плюс статус новичка РПЛ, в начале прошлого сезона к нам тоже относились не слишком серьезно. Они приехали в Нижний после 0:8 от «Зенита» – мы подумали, что у «Оренбурга» слабая оборона. Конечно, это было глупо и для нашей игры, и для понимания контекста той: «Зенит» в створ попал раз десять, а забил восемь, залетело почти все. Да и у Писарского даже против «Зенита» было несколько моментов.

В матче с нами «Оренбург» забил все, что мог. Но у нас не было даже полумомента.

– Почему считаешь игру с «Оренбургом» ключевой в первой части сезона?

– Если бы «Пари НН» выиграл, закрепился бы в топ-8. Мы оказались бы там, куда в итоге пошел «Оренбург». Топ-8 после десяти туров – это отличный результат, особенно с учетом смены тренера в межсезонье. И Галактионов, и футболисты были бы полностью уверены друг в друге и в том, что изменения в нашей игре работают.

После «Оренбурга» у нас был непростой календарь: «Спартак» (1:2), «Торпедо» (0:0), «Зенит» (0:3) и «Краснодар» (0:2). Можно что угодно пробовать в игре, но главное – набирать очки. У нас их не было, поэтому появилась нервозность.

Стандарты «Пари НН»: как родился связка с Калинским и почему в этом сезоне стали меньше забивать

– В прошлом сезоне «Нижний» забил 7 голов после угловых и штрафных. Пропустил всего 3 – меньше только «Зенит». В этом забили всего 2, а пропустили уже 4.

– В обороне немножко провалились – тоже связываю это с приходом новых игроков. В атаке все не так плохо – это показывает статистика. Просто исчезла реализация.

Я считаю Кержакова фартовым тренером. Иногда он угадывал с заменами, реализация, в том числе у меня, была выше, чем обычно. Хотя все равно можно было забивать со стандартов больше. Фарт нужно заслужить – значит, Кержаков играл на сильных качествах игроков.

– До знакомства с Калинским (в прошлом сезоне Гоцук забил три гола и отдал две голевые передачи после стандартов, а Калинский стал лидером РПЛ по передачам под удар после них) понимал, что самое важное в стандарте – подача?

– Да, с детства. В курском «Авангарде» неплохая подача была у Романа Акбашева – по-моему, он еще добавил в этом компоненте. Но такого навеса, как у Калинского, ни у кого не видел, это какая-то природная точность. Коля рассказывал, что в детстве много лупил мячом об стену и хотел подражать Фрэнку Лэмпарду. Поэтому, думаю, у Калинского все сложилось: талант и большая работа.

– В этом сезоне ваша связка с Калинским стала менее эффективной только из-за плохой реализации?

– Опека изменилась. В прошлом сезоне против меня играл один футболист у команд с персоналкой, у команд с зоной – сбивал небольшой футболист.

Сейчас при зоне, кроме сбивающего, появился еще один высокий соперник. При персоналке пытаются сделать бутерброд и отодвинуть меня из опасной зоны. Поэтому «Пари НН» обязательно нужен еще один забивающий со стандартов. Витя Александров – хороший кандидат.

В этом сезоне против меня играл Михаил Сиваков из «Оренбурга» – еще с Первой лиги считаю его самым неприятным оппонентом на стандартах. Грамотно сбивает, активно помогает руками, при этом еще и контролирует мяч. Рядом с ним есть Ренато Гойкович, отлично играющий вверху. Так что в смысле стандартов очень нравится пара центральных защитников «Оренбурга».

– Чьи стандарты тебе нравятся больше всего? «Урал»? «Факел»? «Ростов»?

– Против обновленного «Урала» мы еще не играли, тяжело говорить. Конечно, голы Газинского (пять с учетом Кубка России – Sports.ru) впечатляют, но даже не знаю, как их объяснить. Прекрасный тайминг, хорошая игра вверху Эммерсона, Каштанова и Филипенко, интеллект Газинского, но столько голов…

Думаю, главное – как раз верховая борьба, я даже удивлен, что Филипенко так хорош в ней в чужой штрафной. Он не кажется игроком, который продавливает всех, в отличие, например, от Эммерсона, которого я знаю по Первой лиге.

У «Факела» было несколько подающих, несколько игроков забивали голы после разных комбинаций. Это говорит о системной работе, на которую не повлияла даже смена тренера. Поэтому поставлю «Факел» на первое место.

Гоцук смотрит по три матча Серии А в туре (не забывая о РПЛ). Уже знает, что заберет от Кержакова и Галактионова, если станет тренером

– Я знаю, что ты читаешь тексты о РПЛ, смотришь ютуб. Много времени тратишь на это?

– Для футболиста я смотрю слишком много, да. В Серии А смотрю три матча в туре, обычно по игре за день. Для защитника это полезно, несмотря на то, что в последние годы чемпионат стал гораздо результативнее. Нравится и атмосфера: старенькие исторические стадионы, эмоции на поле.

Особенно слежу за «Интером»: Симоне Индзаги играет в три центральных защитника, как и «Пари НН», смотрю, как высоко за оппонентами доигрывают крайние центральные. Нравится «Торино» – организованный хаос. Как-то попал на их игру на «Матч ТВ» – естественно, обратил внимание на Бремера, ну и завис на всей команде. Даже если выбывает лидер, «Торино» сохраняет рисунок. Для далеко не самой богатой команды лиги это очень круто.

РПЛ – два-три матча плюс пересматриваю игру «Пари НН». После тура – ваши с Тимуром Гурцкая «Это футбол. Итоги», «Коммент.Шоу».

– О ком из игроков говорят мало, хотя он заслуживает большего внимания?

– Кажется, все очень мало говорят о Максиме Осипенко – абсолютно незаслуженно. Игра двумя ногами, скорость выше среднего, хорошее ведение единоборств. У Осипенко в «Ростове» постоянно меняется партнер по центру обороны, но он держит хороший уровень.

– Что тебе хотелось бы исправить в российской спортивной журналистике?

– Чтобы журналисты не цеплялись к словам, сказанным сразу после матча. Люди на эмоциях – мало ли что может случиться. Лучше цепляться за действия на поле, подкреплять свое мнение статистикой. Иначе все голословно.

– Тебе нравится «Интер», но ты рассказывал, что раньше не любил схему с тремя центральными защитниками. Почему?

– Да, особенно при просмотре РПЛ, потому что у нас пятерки были не такими подвижными, как у европейских клубов. 5-4-1 в РПЛ – все игроки за линией мяча, это же не очень интересно смотреть.

Перелом случился, когда столкнулся с этой схемой на практике. Не осознавал, что она может быть атакующей – все зависит от расположения и ролей игроков. Это было еще в Первой лиге, а в РПЛ при Кержакове мы забили несколько голов после замыкания латералем дальней штанги. Ну и в обороне тоже можно создавать преимущество за счет лишнего высокого игрока в штрафной.

– Зачем пересматриваешь свои игры, если их разбирают в клубе?

– На теории не всегда разбирают эпизоды с твоим участием. В «Пари НН» пять-шесть игроков пересматривают матчи. Какие-то моменты со своим участием можно посмотреть на технической записи сверху (на ней видно все поле – Sports.ru) – так понимаешь, например, нужные расстояния между игроками.

– Как смотреть столько футбола, если сам играешь, при этом у тебя большая семья?

– С детьми играешь – и смотришь. Вечерние матчи – с женой, подсадил ее на Серию А.

– Видишь себя тренером в будущем?

– Вероятно, хотелось бы попробовать, но пока хочется как можно дольше играть в РПЛ. Есть несколько упражнений, которые я бы использовал в будущем – от Роберта Евдокимова, Александра Кержакова, Михаила Галактионова и Александра Побегалова, с которым пересекался в «Шиннике».

У Кержакова в начале первого сбора была тренировка на 45 минут. Минуту максимально быстро бежишь вокруг поля, затем – две минуты легкого бега. Потом все заново. Еще пять минут – работа с мячами, а затем – снова бег вокруг поля. Очень тяжело, но это упражнение закладывает физическую базу на часть сезона.

От Евдокимова и Галактионова, возможно, заберу тоже упражнение со сборов. У Евдокимова нужно пробежать от лицевой до центра поля, там обыграть фишки, добежать до вратарской и отдать передачу. У Евдокимова такое нужно проделать раз двадцать, а затем пробежать двадцать раз сто метров за 18-20 секунд. У Галактионова почти то же самое, различается только местоположение фишек, поэтому у него чуть выше темп упражнения.

Фото: РИА Новости/Григорий Соколов, Алексей Даничев, Александр Вильф; globallookpress.com/Stupnikov Alexander/spartak.com; ФК «Пари Нижний Новгород»