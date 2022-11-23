Аргентина еще никогда не зависела от Месси так сильно. Возможно, это лучший ЧМ в карьере Лео

У гения еще не было такого совпадения с тренером сборной.

«Лео – это 99,9% команды. Мы – та доля процента, которая пытается помочь ему, когда у него что-то не получается», – сказал вратарь Аргентины Эмилиано Мартинес после прохода в четвертьфинал. «Сейчас Месси – это Аргентина. Все идет через него, любой мяч проходит через его ноги. Думаю, он в зверской форме», – говорит Дани Алвес, один из главных партнеров в карьере Лео.

Возможно, мы смотрим лучший чемпионат мира в карьере Месси. Еще никогда сборная Аргентины не зависела от него так сильно.

Месси – второй на ЧМ-2022 по участию в атаках с ударами. Лео много создавал на ЧМ-2010, но тогда ему активно помогали три игрока – сейчас почти все на Месси

После 1/8 финала Месси – один из главных претендентов на звание лучшего игрока ЧМ-2022. Все решится на поздних стадиях плей-офф, но пока уровень игры Лео с мячом восхищает. Он второй по участиям в атаках с ударами с игры. Лидер – не менее прекрасный Килиан Мбаппе.

Месси дебютировал на ЧМ в 2006-м – тогда Хосе Пекерман не рассматривал Месси как игрока старта (с первых минут у Лео только игра против Нидерландов в третьем туре группы, в первом туре и 1/4 он вообще не появлялся на поле). А начиная с ЧМ-2010 Месси – главный игрок Аргентины.

В пересчете на 90 минут Месси чаще, чем сейчас, участвовал в атаках с ударами только при Диего Марадоне. На ЧМ-2010 Аргентина была весела впереди и сзади, к этому приводила бессистемность игры и довольно странные тренерские решения (Хонас Гутьеррес или юный Николас Отаменди – на правом фланге обороны при Хавьере Дзанетти вне заявки, еще не мадридский Ди Мария и Макси Родригес – восьмерки в ромбе).

В Катаре Месси участвует в 80,0% ударных атак Аргентины – рекорд для Лео на ЧМ. В 2018-м было 75,6%, в 2014-м – 58,9%.

На ЧМ-2010 Месси нанес 29 ударов – максимальный результат в истории для тех, кто ни разу не забивал. Если Аргентина сейчас пройдет Нидерланды, Лионель наверняка побьет рекорд по ударам (сейчас – 19), но все же не перекроет результат 2010-го в пересчете на 90 минут (тогда аргентинцы отлетели от Германии в 1/4).

Главное отличие той Аргентины от нынешней – снижение атакующих ролей остальных игроков. Отчасти оно связано с ротацией на позиции нападающего (Лаутаро или Альварес, который скорее формальный форвард, чем реальная девятка) и здоровьем Ди Марии (пропустил 1/8). Тем не менее – Месси еще никогда не значил так много в завершающих стадиях атак.

У Месси еще не было такого сочетания с тренером сборной. В Катаре Лео наконец-то показал закидушки на левого защитника – с возвращением Ди Марии могут вернуться и они

На ЧМ-2010 Месси чаще всего исполнял роль десятки в ромбе, на ЧМ-2014 превратился в классическую десятку в плей-офф после травмы Серхио Агуэро (Алехандро Сабелья четко разделил команду на оборонительных и атакующих игроков), на ЧМ-2018 Хорхе Сампаоли так и не нашел оптимального сочетания для Аргентины и Месси (а постоянные восторги тренера о Лео откровенно бесили).

На ЧМ-2022 позицию Месси определить безумно трудно. Возможно, самая точная – правый нападающий, который получает много свободы в развитии позиционной атаки, и становится единственным форвардом, когда мяч получает соперник.

Месси всегда тянуло к правому флангу, но, пожалуй, на ЧМ-2022 карта принятых им передач выглядит самой сбалансированной.

Источник – The Athletic.

После победы Аргентины над Польшей (2:0) Вадим Лукомский подробно рассказывал о закидушках Месси на левого защитника Маркоса Акунью – флэшбеки от «Барселоны» и Жорди Альбы. Благодаря этой игре карта продвигающих передач Месси на ЧМ-2022 заметно отличается от предыдущих турниров.

Источник – The Athletic.

Против Саудовской Аравии и Австралии закидушки на левый фланг почти не использовались – там располагался Папу Гомес, который не так часто освобождал край для подключений Тальяфико и Акуньи. Против Нидерландов должен сыграть Ди Мария – скорее всего, это приведет к переводу Альвареса на левый край и свободному движению Акуньи вперед. Вполне можно поймать на перестроениях Думфриса и Тимбера.

Скалони четко подстраивается под Месси и в обороне. Аргентина вынужденно перешла на более агрессивную структуру, центральный нападающий садится во фланг

Важный момент: на ЧМ-2022 Месси приехал после лучшего турнира за сборную, победного Кубка Америки. Там главный тренер Аргентины Лионель Скалони подстроился под Месси во всех фазах игры, в том числе в позиционной обороне. Аргентина перестраивалась на 4-4-2, где Месси составлял первую линию обороны вместе с Лаутаро.

Конечно, Скалони не первый тренер, который пытался подстроить Аргентину под слабости Месси. Например, Сампаоли на ЧМ-2018 тоже переходил на 4-4-2 в обороне в матче с Нигерией, но это была неотработанная стихийная история, которая утонула в общем хаосе.

Еще один важный момент – на ЧМ-2022 из-за травмы не приехал Джовани Ло Чельсо, который был главным инструментом для перехода на 4-4-2 на Кубке Америки-2021. На ЧМ-2022 Аргентина использовала 4-4-2 только в игре против Саудовской Аравии (1:2), в том числе в атаке.

Против Мексики (2:0) в обороне Аргентина выстраивалась по 4-3-3: опорную зону закрывал Гидо Родригес (иногда оказываясь едва ли не третьим центральным защитником), восьмерками стали Де Поль и Мак Аллистер, а Лаутаро держался ближе к левому краю в атаке (конечно, при атаке становился полноценным нападающим).

В матче с Польшей (2:0) Энцо Фернандес заменил Гидо, а Альварес – Лаутаро. Структура сохранилась.

Против Австралии (2:1) отсутствовал Ди Мария – Альварес сдвинулся направо, а слева появился Папу Гомес.

Де Поль и Мак Аллистер выдвигались за центральными полузащитниками Австралии – Энцо всегда оставался в опорной зоне.

Аргентину не назвать прессинг-машиной, да и пока на ЧМ-2022 она гораздо больше играет с мячом (исключение – середина первого тайма с Австралией). Но как раз против Австралии Аргентина и забила после давления – во втором тайме Де Поль и Альварес обокрали вратаря Мэттью Райана.

Это точно не случайность: Де Поль и Альварес – одни из самых прессингующих игроков Аргентины. Альварес – апгрейд давления в сравнении с Лаутаро, Мак Аллистер – после Паредеса (хоть формально это была и не прямая замена в старте). К четвертьфиналу вернется Ди Мария, самый трудолюбивый атакующий игрок Аргентины эпохи Месси.

Поэтому более агрессивная в сравнении с Кубком Америки-2021 структура в обороне не должна стать главной причиной возможного оборонительного провала (хотя бы в части довольно легкого продвижения мяча соперником в треть Аргентины).

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Вне зависимости от результата катарский турнир – лучшее сочетание Месси и тренера Аргентины на ЧМ. В 2010-м у Аргентины было топовое нападение (Игуаин, Тевес, Агуэро, Милито), но не было игровой идеи, на ЧМ-2014 Сабелья играл в слишком осторожный футбол, на ЧМ-2018 Сампаоли запутался, пытаясь подстроиться под Лео.

Гибкость Скалони наложилась на прекрасную форму Месси. Возможно, это приведет к лучшему ЧМ в карьере Лео.

Для этого нужно как минимум пройти Нидерланды.

Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach