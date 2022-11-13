США – сборная-противоречие. Топовые идеи в атаке и пугающая пассивность – одновременно в каждом матче

Как их оценить?

Сборная США обыграла Иран (1:0) и снова пробилась в плей-офф ЧМ – в третий раз за последние четыре турнира (в Россию-2018 американцы просто не попали). Команда Грегга Берхалтера в группе ни разу не проиграла, но оставила очень неоднозначное впечатление. Возможно, по разнице в качестве между фазами игры и мини-отрезками даже одного матча США – вообще главный парадокс ЧМ-2022.

США интересно позиционно атакуют, но редко создают моменты

В последних шести матчах перед чемпионатом мира США владели мячом больше соперников (в среднем – 57,1%). Предполагалось, что американцы завладеют инициативой в двух матчах группы – против Уэльса (катастрофически постаревшая команда без свежих идей) и Ирана (типичный закрытый стиль при Карлуше Кейруше). Так и случилось, но тотальное преимущество у американцев возникало только в первых таймах. Оно достигалось в разных структурах. Против Уэльса США вышли с 4-3-3. Главная особенность – гибридная схема в атаке с разными ролями крайних защитников. При позиционных атаках правый защитник Серджиньо Дест оставался сзади третьим центральным, левый нападающий Кристиан Пулишич уходил в полуфланг или даже на позицию десятки, а левый защитник Энтони Робинсон поднимался на его место.

Справа за ширину отвечал Тимоти Веа – он убегал за спину левому латералю Уэльса Нико Уильямсу.

При этом забросы на правом краю почти ни к чему не приводили – в штрафную Уэльса мяч доходил через левый фланг Робинсона. Разницу в функциях Деста и Робинсона в игре с Уэльсом отлично показывает их пасовая статистика. На Иран США тоже вышли с номинальными 4-3-3 и теми же игроками в средней линии и атаке. Но было серьезное отличие: против Уэльса Уэстон Маккенни располагался в правом полуфланге, а Юнус Муса – в левом, с Ираном – наоборот. Эта перестановка определила характер доминирования США в первом тайме. Маккенни не так часто встречался с мячом (31 касание, у американцев меньше было лишь у атакующих Пулишича и Сарджента), но потрясающе обострял. До перерыва Маккенни отдал четыре диагонали в свободное пространство на правом фланге, дважды в него врывался Дест.

В матче с Уэльсом такая комбинация была почти невозможна: Маккенни действовал близко к правому краю, а Дест редко подключался к финальной фазе атаки и в чужой штрафной не касался мяча вообще. В первом тайме с Ираном все радикально изменилось: Маккенни стал самым креативным игроком, а Дест чаще всех касался мяча (наряду с Тайлером Адамсом). Одна потрясающая диагональ на Деста привела к голу Пулишича. Почти сразу после нее Маккенни вырезал длинную передачу на Сарджента – тот пробил мимо.

Несмотря на различия в построении атаки США, первые таймы с Уэльсом и Ираном были похожи: американцы редко создавали острые моменты. Показатель xG не должен смущать. Голы Веа и Пулишича весили по 0,41 xG: в игре с Уэльсом почти 2/3 от созданного до перерыва, против Ирана – почти половину.

США умеют интенсивно прессинговать (в стиле «Ливерпуля»), но после доминирования отказывается от давления

Еще одна общая черта матчей США против Уэльса и Ирана – резкий переход американцев к пассивной игре после перерыва.

В первых таймах США прессинговали в стиле «Ливерпуля». В матче с Уэльсом нападающий Сарджент опускался к опорному полузащитнику соперника, эпизодически выдвигался на центрального защитника в тройке, а фланговые нападающие Пулишич и Веа разбирали крайних центральных защитников.

Иран играл в четыре защитника. Пулишич и Веа разбирали обоих центральных защитников (например, при розыгрыше Ирана от ворот), а Сарджент опускался к опорнику.

Давление США хорошо работало и против Уэльса, и против Ирана, но после перерыва оно исчезало. В матче с Уэльсом перемены можно списать на выход большого валлийского нападающего Киффера Мура – даже главный тренер США Грегг Берхалтер признавал проблемы в борьбе за подбор. Иран во втором тайме тоже поменял игру в атаке (перешли на трех полноценных центральных полузащитников, Мехди Тареми после ухода Сердара Азмуна остался единственным нападающим) – тут Берхалтер уже промолчал. Разница между таймами в матчах, где предполагалось доминирование США, очень пугает – и в низко оборонительном режиме американцы точно не выглядят качественной командой (например, обнажаются недостатки Деста у своей штрафной). В матче с Англией первый тайм тоже получился острее: тогда американцы вскрывали левый край соперника, где действовали Стерлинг и Шоу. Подробнее об этом Sports.ru писал тут.

США – очень гибкая команда, может перестраиваться в обороне прямо на ходу. Но есть и проблемы

Против Уэльса США сыграли по 4-3-3, в том числе при обороне. В игре с Англией Грегг Берхалтер отошел от любимой схемы в пользу 4-4-2. Место на правом краю полузащиты занял Маккенни.

Нападающие Веа и Райт постоянно перекрывали Деклана Райса, итог – мы увидели такую любимую бесконечную перепасовку защитников сборной Англии. Против Ирана США показали гибрид первого и второго матчей: прессинг в 4-3-3, откат к 4-4-2 в позиционной обороне, когда соперник разбивает давление и оказывается близко к центральной линии поля или уже за ней. Схема трансформировалась за счет отходов Пулишича на левом краю, перехода Веа в пару к Сардженту, а также закрытия правого фланга Мусой.

Объем игры Мусы и – теоретически – Маккенни позволяет США менять оборонительную схему прямо по ходу матча в зависимости от развития атаки соперника и счета. Это огромный плюс, но в случае США 4-4-2 кажутся неплохим вариантом только при обороне в среднем блоке. Если американцы прижимаются к своей штрафной, это почти гарантирует остроту у их ворот. *** США точно одна из самых интересных команд группового этапа ЧМ-2022 из числа нетоповых. Но, даже несмотря на наличие нескольких четких игровых идей, пока американцы не оставили цельного впечатления. В первую очередь – из-за большой разницы между таймами почти в каждом матче (можно и без «почти», если учитывать отсутствие остроты после перерыва против Англии).

Сенегал и Эквадор показали разные, но довольно эффективные оборонительные планы на Нидерланды (если не по счету – 0:2 и 1:1 соответственно, – то хотя бы по уровню сдерживания). Скорее всего, США выберут третий путь (например, перекрытие передач на Френки Де Йонга парой нападающих). И он наверняка доставит трудности Нидерландам, которые пока сильно разочаровывают.

Фото: Gettyimages.ru/Tim Nwachukwu; globallookpress.com/IMAGO/ULMER, Li Gang/XinHua, Virginie Lefour/Keystone Press Agency