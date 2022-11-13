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США – сборная-противоречие. Топовые идеи в атаке и пугающая пассивность – одновременно в каждом матче

Кристиан Пулишич Кристиан Пулишич
сборная США по футболу сборная США по футболу
Грегг Берхалтер
Тимоти Веа Тимоти Веа
Юнус Муса Юнус Муса
Серджиньо Дест Серджиньо Дест
Уэстон Маккенни Уэстон Маккенни
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Как их оценить?

Сборная США обыграла Иран (1:0) и снова пробилась в плей-офф ЧМ – в третий раз за последние четыре турнира (в Россию-2018 американцы просто не попали). Команда Грегга Берхалтера в группе ни разу не проиграла, но оставила очень неоднозначное впечатление.   Возможно, по разнице в качестве между фазами игры и мини-отрезками даже одного матча США – вообще главный парадокс ЧМ-2022.

США интересно позиционно атакуют, но редко создают моменты

В последних шести матчах перед чемпионатом мира США владели мячом больше соперников (в среднем – 57,1%). Предполагалось, что американцы завладеют инициативой в двух матчах группы – против Уэльса (катастрофически постаревшая команда без свежих идей) и Ирана (типичный закрытый стиль при Карлуше Кейруше). Так и случилось, но тотальное преимущество у американцев возникало только в первых таймах. Оно достигалось в разных структурах.   Против Уэльса США вышли с 4-3-3. Главная особенность – гибридная схема в атаке с разными ролями крайних защитников. При позиционных атаках правый защитник Серджиньо Дест оставался сзади третьим центральным, левый нападающий Кристиан Пулишич уходил в полуфланг или даже на позицию десятки, а левый защитник Энтони Робинсон поднимался на его место.  

Справа за ширину отвечал Тимоти Веа – он убегал за спину левому латералю Уэльса Нико Уильямсу.  

При этом забросы на правом краю почти ни к чему не приводили – в штрафную Уэльса мяч доходил через левый фланг Робинсона. Разницу в функциях Деста и Робинсона в игре с Уэльсом отлично показывает их пасовая статистика.     На Иран США тоже вышли с номинальными 4-3-3 и теми же игроками в средней линии и атаке. Но было серьезное отличие: против Уэльса Уэстон Маккенни располагался в правом полуфланге, а Юнус Муса – в левом, с Ираном – наоборот.   Эта перестановка определила характер доминирования США в первом тайме. Маккенни не так часто встречался с мячом (31 касание, у американцев меньше было лишь у атакующих Пулишича и Сарджента), но потрясающе обострял. До перерыва Маккенни отдал четыре диагонали в свободное пространство на правом фланге, дважды в него врывался Дест.

В матче с Уэльсом такая комбинация была почти невозможна: Маккенни действовал близко к правому краю, а Дест редко подключался к финальной фазе атаки и в чужой штрафной не касался мяча вообще. В первом тайме с Ираном все радикально изменилось: Маккенни стал самым креативным игроком, а Дест чаще всех касался мяча (наряду с Тайлером Адамсом).   Одна потрясающая диагональ на Деста привела к голу Пулишича. Почти сразу после нее Маккенни вырезал длинную передачу на Сарджента – тот пробил мимо.  

Несмотря на различия в построении атаки США, первые таймы с Уэльсом и Ираном были похожи: американцы редко создавали острые моменты. Показатель xG не должен смущать. Голы Веа и Пулишича весили по 0,41 xG: в игре с Уэльсом почти 2/3 от созданного до перерыва, против Ирана – почти половину.  

США умеют интенсивно прессинговать (в стиле «Ливерпуля»), но после доминирования отказывается от давления

Еще одна общая черта матчей США против Уэльса и Ирана – резкий переход американцев к пассивной игре после перерыва.

В первых таймах США прессинговали в стиле «Ливерпуля».   В матче с Уэльсом нападающий Сарджент опускался к опорному полузащитнику соперника, эпизодически выдвигался на центрального защитника в тройке, а фланговые нападающие Пулишич и Веа разбирали крайних центральных защитников.  

Иран играл в четыре защитника. Пулишич и Веа разбирали обоих центральных защитников (например, при розыгрыше Ирана от ворот), а Сарджент опускался к опорнику.  

Давление США хорошо работало и против Уэльса, и против Ирана, но после перерыва оно исчезало. В матче с Уэльсом перемены можно списать на выход большого валлийского нападающего Киффера Мура – даже главный тренер США Грегг Берхалтер признавал проблемы в борьбе за подбор. Иран во втором тайме тоже поменял игру в атаке (перешли на трех полноценных центральных полузащитников, Мехди Тареми после ухода Сердара Азмуна остался единственным нападающим) – тут Берхалтер уже промолчал.   Разница между таймами в матчах, где предполагалось доминирование США, очень пугает – и в низко оборонительном режиме американцы точно не выглядят качественной командой (например, обнажаются недостатки Деста у своей штрафной).     В матче с Англией первый тайм тоже получился острее: тогда американцы вскрывали левый край соперника, где действовали Стерлинг и Шоу. Подробнее об этом Sports.ru писал тут.

США – очень гибкая команда, может перестраиваться в обороне прямо на ходу. Но есть и проблемы

Против Уэльса США сыграли по 4-3-3, в том числе при обороне. В игре с Англией Грегг Берхалтер отошел от любимой схемы в пользу 4-4-2. Место на правом краю полузащиты занял Маккенни.  

Нападающие Веа и Райт постоянно перекрывали Деклана Райса, итог – мы увидели такую любимую бесконечную перепасовку защитников сборной Англии.   Против Ирана США показали гибрид первого и второго матчей: прессинг в 4-3-3, откат к 4-4-2 в позиционной обороне, когда соперник разбивает давление и оказывается близко к центральной линии поля или уже за ней. Схема трансформировалась за счет отходов Пулишича на левом краю, перехода Веа в пару к Сардженту, а также закрытия правого фланга Мусой.  

Объем игры Мусы и – теоретически – Маккенни позволяет США менять оборонительную схему прямо по ходу матча в зависимости от развития атаки соперника и счета. Это огромный плюс, но в случае США 4-4-2 кажутся неплохим вариантом только при обороне в среднем блоке. Если американцы прижимаются к своей штрафной, это почти гарантирует остроту у их ворот.   ***   США точно одна из самых интересных команд группового этапа ЧМ-2022 из числа нетоповых. Но, даже несмотря на наличие нескольких четких игровых идей, пока американцы не оставили цельного впечатления. В первую очередь – из-за большой разницы между таймами почти в каждом матче (можно и без «почти», если учитывать отсутствие остроты после перерыва против Англии).

Сенегал и Эквадор показали разные, но довольно эффективные оборонительные планы на Нидерланды (если не по счету – 0:2 и 1:1 соответственно, – то хотя бы по уровню сдерживания).   Скорее всего, США выберут третий путь (например, перекрытие передач на Френки Де Йонга парой нападающих). И он наверняка доставит трудности Нидерландам, которые пока сильно разочаровывают.

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Фото: Gettyimages.ru/Tim Nwachukwu; globallookpress.com/IMAGO/ULMER, Li Gang/XinHua, Virginie Lefour/Keystone Press Agency

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