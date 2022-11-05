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14 голов за день – повтор рекорда ЧМ в XXI веке! В Катаре забивают на уровне России-2018

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Спасибо Камеруну, Сербии, Южной Корее и Гане.

Довольно унылый групповой этап ЧМ-2022 неожиданно разогнался в последний день второго тура.

Камерун и Сербия (3:3) выдали фестиваль раздолбайства, а навесов Южной Кореи хватило, чтобы заплести интригу против Ганы (2:3). 

Бразилия со Швейцарией (1:0) и Португалия с Уругваем (2:0) показали нечто более типичное для турнира в Катаре, но все равно помогли повторить рекорд результативности одного дня ЧМ в XXI веке.

14 голов за три матча дня – абсолютный рекорд ЧМ. 24 июня 2018-го Англия разгромила Панаму (6:1, хет-трик Харри Кейна), Япония сыграла вничью с Сенегалом (2:2), а Колумбия вынесла Польшу (3:0).

Ровно за четыре года до этого на бразильском ЧМ проводили четыре игры. Тут отдувались Хорватия с Мексикой (1:3) и Камерун с Бразилией (1:4). Матчи Коста-Рика – Англия (0:0) и Италия – Уругвай (0:1) получились гораздо скромнее.

22 июня 2006-го Чехия уступила Италии (0:2), Гана обыграла США в решающем матче третьего тура (2:1), Бразилия не заметила Японию (4:1, рекорд Роналдо по голам на ЧМ), а Австралия вытянула спасительную ничью с Хорватией (2:2, гол, выведший австралийцев в плей-офф Харри Кьюэлл забил на 79-й минуте).

В последний раз больше 14 голов за день забивали еще 15 июня 1982-го на ЧМ в Испании. Тогда в первом туре группового этапа Перу и Камерун сыграли вничью (0:0), Венгрия вынесла Сальвадор (10:1), а Шотландия обыграла Новую Зеландию (5:2, первый гол – у Кенни Далглиша).

Рекордный день – 27 мая 1934-го. В 1/8 финала провели восемь матчей за день – самой нерезультативной стала игра Чехословакия – Румыния (2:1).

На этом ЧМ забивают почти так же, как в России

На ЧМ-2022 скатали уже пять нулевых ничьих (повторение рекорда группового этапа при 32 командах, столько же было на ЧМ-2014), но средняя результативность турнира – на уровне 2018-го, когда серьезно расстроили только Франция с Данией.

При этом самый результативный групповой этап при нынешней формуле – как раз 2014-й, когда рекордно много играли 0:0. Корреляции нет. 

Скорее всего, до рекордной результативности в третьем туре не дотянутся, но и на уровень ЧМ-2010 не скатятся. 

Как сейчас выглядит сетка плей-офф ЧМ-2022? Все интриги последнего тура группового этапа

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Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach, Jennifer Lorenzini

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