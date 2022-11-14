«В России 1:0 – хороший счет, а мне стыдно играть от обороны». Интервью Лички о сумасшедшем «Оренбурге»

Новый разговор Дорского.

«Оренбург» – главный ураган первой части сезона-2022/23. Команда Марцела Лички гарантирует яркость на обеих половинах поля: вынесли «Урал» (3:0), «Сочи» (4:1), «Факел» (4:1) и «Краснодар» (5:1), но влетели «Спартаку» (1:4), «Локомотиву» (1:5) и «Зениту» (0:8).

Итог 17 туров: седьмое место, четвертое – по качеству созданных моментов с игры, четырнадцатое – по качеству допущенных. Это уникальное сочетание для новичка РПЛ, которое поражает даже на фоне самого результативного сезона в истории.

Александр Дорский слетал в Оренбург и встретился с Личкой, чтобы выяснить, за счет чего Владимир Сычевой провел лучшие месяцы в жизни, почему клуб подписывал аргентинцев, а не бразильцев, а тренер пытался играть в атаку даже против топ-соперников.

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– Первая часть сезона – позади. Главные впечатления?

– В первом круге «Оренбург» набрал 25 очков – это хороший результат. Мы делаем небольшие шаги вперед. 25 очков и 33 гола – я доволен, но нужно помнить, сколько «Оренбург» пропускает. Даже если уберем 0:8 от «Зенита», все равно получаем много (29 в 16 матчах – Sports.ru).

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин и спортивный директор Дмитрий Андреев не говорили, что мы должны закончить первую часть сезона, например, не ниже 12-го места. Но я ставил цель: уйти на зиму в середине таблицы, восьмое-десятое место. Мы могли набрать на пару очков больше, поэтому по ходу сезона цели могут меняться. Я никого не ругал за 25 очков, но нужно быть максималистом.

Во второй части сезона «Оренбург» должен сохранить игровое лицо и применить опыт, который получил этой осенью. Нейтральный болельщик должен включить трансляцию игры «Оренбурга» и не выключить телевизор через двадцать минут из-за скуки. Это – одна из наших целей, кроме стиля, очков и развития игроков.

В первом тайме с «Ростовом» (0:1 к перерыву, итог – 1:2) мы боялись соперника. Это был именно страх, а не уважение. Ненавижу такие моменты. Нужно делать все, чтобы больше таких матчей не было. Пока их не было.

– Вы сказали, что «Оренбург» недобрал пару очков. В матче с «Динамо» (2:3)?

– Как пример. Шестьдесят минут мы играли отлично, после игра перевернулась. Мы должны были как минимум сыграть вничью. Но нужно отметить и «Динамо»: при 1:2 они пошли вперед, давили на нашу штрафную. Кто ищет гол, почти всегда его находит.

Еще могли сыграть вничью с «Крыльями Советов» (2:4) в первом туре. Самара выиграла, потому что они уже год отыграли в РПЛ.

– В чем это проявилось?

– Опыт проявляется в уверенности игроков: прием мяча, отсутствие страха сложных решений, качество действий в финальной трети поля. Можно играть в красивый футбол в центре поля, но все решают две штрафные: насколько ты дисциплинирован в своей и насколько агрессивен в чужой.

Я уже сказал, что мне не понравился первый тайм с «Ростовом». В матче с «Химками» (0:2) мы приехали поиграть в красивый футбольчик, не оказывая давления на чужую штрафную. Это пример того, что все решается в штрафных.

– Футбольчик – это что?

– Катаем мячик, играем в ноги, не хотим бегать, в том числе за спину. По средам мы играем с тренерским штабом и персоналом – вот это футбольчик. Там нет спринтов, все на месте. С «Химками» «Оренбург» сыграл так же.

Сначала футбол – это физика, бег, желание, агрессия. Потом говорим о качестве. Если ты не бьешься, как соперник, он тебя убьет, даже если ты очень хороший игрок.

«Если тренер попросит выпрыгнуть из окна, российский игрок выпрыгнет». В Первой лиге стали играть смелее из-за Гогниева, Василенко и Гаранина

– Вы говорили, что в начале работы в России чего-то не понимали из-за особенностей менталитета. Чего именно?

– До «Оренбурга» я работал в брестском «Динамо» – вы с белорусами похожи, поэтому говорил бы в целом.

Главное – молодые ребята не знают английский. Приходишь в ресторан, заселяешься в гостиницу – и они не могут ответить. Это очень странно.

Второе – настороженность людей. Прихожу в магазин, здороваюсь с продавщицей, спрашиваю, как дела. Ее это удивляет – лучше, чтобы я забрал то, что хочу, и ушел. Какой-то контакт возникает только на третью-четвертую встречу.

Третье, и это касается футбола: 1:0 считается хорошим счетом. Если ведешь, не нужно искать моменты, а нужно сыграть дисциплинированно. Это в головах и игроков, и персонала. Зачем болельщику приходить на матч, который закончится 1:0? Если к нам приезжает ЦСКА, почему не попробовать сыграть от себя? Не получится – ну и не получится.

Российский футболист сделает все, что скажет тренер. Если тренер попросит выпрыгнуть из окна, российский игрок выпрыгнет. Бег, борьба – сделает все. Но если он получает мяч и должен позиционно атаковать – беда. Поэтому я постоянно говорю игрокам, что они могут ошибаться. Лучше игрок десять раз пойдет на обострение и десять раз потеряет мяч, чем выбьет его непонятно куда или отыграет назад.

Изменение ментальности – дело не пары недель и даже месяца. Она заложена с детского футбола. Там учат обыгрывать один-в-один, бить, пробовать что-то необычное. Если молодой игрок примет плохое решение, он его запомнит и не допустит в будущем. Ошибаться – нормально.

– Желание играть в атаку у вас было всегда?

– Да, даже во время игровой карьеры. Возможно, это влияние отца (Вернер Личка выигрывал Олимпиаду-1980 в качестве игрока, как тренер работал в чешских и польских клубах – Sports.ru) – он так же смотрел на футбол.

К счастью, я не работал с тренерами, которые строили игру от обороны – мне было бы стыдно играть в такой команде. Да, соперник может быть лучше, мы можем бегать весь матч на своей половине поля, но – из-за давления соперника, а не потому, что нам так хочется.

– Менялись ли ваши убеждения по ходу карьеры?

– Глобально – нет, но отношение к предсезонке изменилось. Сначала я расписывал четкий план на шесть недель. Но ситуация же меняется – тренер должен реагировать. Допустим, пошел дождь – поле оказалось не готово к тренировке, а у тебя же все расписано. Поэтому теперь у меня есть план на десять дней, а дальше реагирую на то, что происходит.

Например, мне звонит Михаил Сиваков: «Марцел, у меня заболела собака, ночью ездили к ветеринару, уснул только в пять утра». Если игрок не выспался, зачем его подключать к интенсивной тренировке, где нужно выполнить большое количество спринтов? Если мы его допустим, резко увеличим риск травмы. Поэтому нужно реагировать на ситуацию и включать индивидуальный подход.

По философии – все как и было. Если ставишь автобус, можешь на фарте выиграть две-три игры за круг. Если играешь с мячом, действуешь агрессивно и стабильно, победишь шесть-семь раз. Почему в Бундеслиге на 20-25-й минуте может быть счет 3:0, а в России – нет? Все зависит от мышления.

Мы проиграли «Зениту» 0:8 – и что? «Оренбург» дважды попал в штангу, Сычевой выходил один-на-один. Мы могли проиграть 3:10. И?

Футбол – игра десять на десять полевых. Значит, каждый может играть с каждым. Если ты не умеешь играть один-в-один, действовать под давлением, когда соперник атакует со спины, ты не можешь играть в футбол. Например, Лукас Вера и Габриэл Флорентин умеют играть, потому что они выросли на аргентинской улице. Там нет судей и правил – нужно просто быть сильнее соперника.

– В этом сезоне в РПЛ много яркости, ошибок и голов. Как можно объяснить резкие перемены?

– В Чехии в основном следят за Бундеслигой и чемпионатом Польши. Когда я подписал контракт с «Оренбургом», друзья спрашивали: «Ты едешь в Норвегию или Швецию?»

Я стал следить за РПЛ, когда работал в Бресте, но все равно не могу дать точной оценки. Могу сказать про Первую лигу – в первом сезоне было много автобусов, в Оренбурге большинство команд защищались за линией мяча и рассчитывали только на контратаки.

В прошлом году ситуация изменилась. Мне кажется, главная причина – тренеры. Спартак Гогниев в «Алании» показал, что можно постоянно прессинговать, оставлять трех игроков впереди, играть через вратаря. Возможно, иногда это даже немного сумасшедший футбол, но в целом результат был – и на это смотрели другие тренеры.

«Спартак-2», «Краснодар-2», «Факел» Олега Василенко – тоже хорошие примеры. В первом сезоне еще были «Крылья», весной 2022-го – «Енисей» Вадима Гаранина. Сейчас я вижу, что эту философию в «Енисее» продолжает молодой Артем Горлов.

Гогниев, Василенко, Гаранин изменили Первую лигу. Гогниев написал после матча с «Химками», я ему перезвонил, поздравил. Ему сейчас тяжело, поэтому хочется поддержать.

«Факел» вообще уже расстался с Василенко, но в чем он виноват? Они не могли усилиться под РПЛ, взять игроков с опытом. Да, у «Факела» много ничьих, но в нескольких матчах они пропускали решающие голы в конце. Поэтому я удивился увольнению Василенко, он проделал очень большую работу, в РПЛ, думаю, это был максимум.

– Как правильно оценивать тренера? По трофеям? Влиянию на лигу? Прогрессу игроков?

– Не все тренеры могут работать в «Реале», «Барселоне», «Ман Сити» и «ПСЖ». Например, Марсело Бьелса десять лет назад довел «Атлетик» до финалов Лиги Европы и Кубка Испании, ввел молодых игроков в состав – это отличная работа. Юрген Клопп до «Боруссии» и «Ливерпуля» провел несколько прекрасных лет в «Майнце» – разве тогда его нельзя было назвать классным тренером?

Главное для меня в оценке тренеров – прогресс команды. Ну и ввод воспитанников в старт. Большая проблема «Оренбурга», как и большинства провинциальных российских клубов – отсутствие академии. В идеале 50% состава должны составлять ребята из этого региона, 20-25% – игроки из других регионов России, оставшиеся – легионеры, которые придают команде другое настроение.

Мы говорим об этом с Еремякиным и Андреевым. Я могу давать советы, говорить, как я вижу, но я главный тренер основной команды. Через неделю Еремякин может позвонить: «Марцел, спасибо, все было супер, но мы решили назначить нового тренера». Поэтому нужен человек, который будет отвечать за академию. Главный тренер основы должен сидеть на одном стуле.

«Если мне скажут: «Марцел, надо пойти в «Сочи» – я поеду в Чехию». Почему «Оренбург» подписал аргентинцев, а не бразильцев?

– О чем подумали, когда увидели новость, что скауты «Зенита» якобы ищут игроков для «Оренбурга»?

– Это и немного обидно, и немного смешно.

Например, Брайана Мансилью я знаю по «Расингу», два сезона он провел в чемпионате Португалии – у него хороший бэкграунд. Лукаса Веру нам предложил Алехандро Домингес.

Мне кажется, в России часто домысливают. Я слышал, что могу возглавить «Сочи», который якобы считается частью иерархии. Зачем мне идти в «Сочи», если я хочу работать в «Оренбурге»? Если мне скажут: «Марцел, надо пойти в «Сочи» – я поеду в Чехию. Я свободный человек, принимаю все решения сам.

Такие разговоры меня удивляют, пока я не сталкивался с чем-то подобным. Если мне позвонит Семак и скажет: «Марцел, в «Зените» Мостовой получает мало игрового времени, а с тобой он сможет развиваться, не хочешь ли взять его в аренду?» – конечно, я соглашусь. Не из-за того, что Мостовой – игрок «Зенита», а потому, что он хороший футболист. Год назад я хотел взять в аренду Руслана Литвинова и Михаила Игнатова у «Спартака», мне нравился Олусегун – еще до отъезда легионеров из основы «Краснодара». Для меня не имеет значения клуб, которому принадлежит игрок.

Я верю в честность. Если у кого-то есть какие-то доказательства, покажи их. Если нет – закрой рот.

– Вы говорили, что «Оренбург» пригласил трех аргентинцев, потому что вы их понимаете. Откуда такая связь?

– В конце игровой карьеры я оказался в Испании, играл в четвертой лиге. В команде был один аргентинец, но в районе, где я жил, их было очень много. Мы очень быстро сближались – они веселые ребята.

В 2013-м я ездил на стажировку в «Бока Хуниорс». Да, конечно, из Праги можно было поехать в «Баварию», в «ПСЖ». В «Челси» работал Петр Чех – уверен, он помог бы, если бы я позвонил и попросил о стажировке. Но мне хотелось посмотреть на другой футбол, поэтому я поехал в Аргентину.

Очень сильно удивила академия «Боки». У них было одно хорошее поле, искусственные – очень плохие, другие натуральные – кочковатые. Даже в не лучших чешских академиях поля лучше. Не думаю, что «Бока» специально оставила только одно поле – вероятно, не было возможности выровнять натуральные поля и заменить искусственные. При этом на любом поле ребята прекрасно обращались с мячом, не испытывали проблем при его приеме, лезли один-в-один.

Смотришь на аргентинцев – в европейских топ-клубах их очень много, хотя они выросли в не лучших условиях. У Чехии – гораздо меньше качественных футболистов. Как это объяснить? Думаю, все решает мотивация. В Аргентине непростая жизнь, многие живут с бабушками и дедушками, потому что отцы бросили, а мамы постоянно работают. В Европе все комфортно: родители приезжают на детские игры на дорогих машинах, после матча дети сразу лезут в айфон. Какая мотивация будет у такого ребенка? Папа ему все купит.

– Вам было принципиально, чтобы в «Оренбург» приехали несколько аргентинцев? Или можно было взять и трех бразильцев?

– Считается, что бразильцам лучше сначала переехать в Португалию, чтобы привыкнуть к европейской жизни в комфортных условиях. Если у игрока не получается закрепиться там, скорее всего, он не сможет адаптироваться в Европе. Карнавал, свободная жизнь – они другие.

Забрать игрока из Рио или Сан-Паулу – большая проблема, потому что у него каждый день будет фиеста, девочки и танцы. Томаш Росицки рассказывал, что в Дортмунде Маттиас Заммер назначал тренировки на вторую половину дня, чтобы Деде и Марсио Аморозо отошли от ночных гулянок.

У бразильцев есть специфика, но, конечно, если у «Оренбурга» будет возможность подписать хорошего игрока, мы ее рассмотрим.

– Вера поражал в первых матчах, но сейчас все чаще кажется, что он передерживает мяч. Как считаете вы?

– Я согласен с тобой, это было в том числе в матче с «Химками». Не только у Веры – и у Флорентина. Они удерживали мяч, тормозили игру – я так не хочу. Но лучше у нас будут футболисты, которые иногда передерживают мяч, чем те, которые в касание выносят его вперед.

В чемпионате Аргентины любят играть с мячом, не боятся позиционно атаковать. Вера и Флорентин три месяца в России, они еще адаптируются к РПЛ и моим требованиям, особенно в действиях без мяча. В Аргентине прессинг после потери мяча чуть индивидуален. В РПЛ уровень выше, поэтому нужно действовать системно, контрпрессинговать после потери, а если отбор не получается, вместе откатываться немного назад. Если один из них теряет мяч, идет в прессинг, другой – закрывает освободившуюся зону сзади.

У меня нет больших проблем, когда Вера и Флорентин играют с мячом – пускай делают что хотят. Я их никак не ограничиваю, хотя, конечно, подсказываю – например, Вере в перерыве матча с «Химками». Нужно было действовать быстрее.

– Вас устраивает качество их перестроений? Например, «Оренбург» разгромил «Сочи» (4:1), но в первом тайме соперник часто проникал к вашей штрафной через середину, бил из этой зоны.

– Я говорил бы о структуре, а не о проблемах Веры или Флорентина. Очень важно движение центральных защитников – если мы прессингуем, они должны поджимать. Нам нужно 35-40 метров между игроками, а не 60. Пока иногда защитники «Оренбурга» пятятся, когда нужно выдвигаться вперед. Я их понимаю: во-первых, они привыкли так играть, во-вторых, думают о передаче им за спину. Это дело привычки.

– Самый статусный латиноамериканец – Мансилья, который играл за юношеские сборные Аргентины, – пока не очень ярок. Почему?

– Перед матчем с «Краснодаром» (0:2), когда Мансилья получил красную карточку, он немножко жаловался на квадрицепс. После игры сделали МРТ – оказалось, что у Брайана растяжение мышцы, он пропустил четыре недели. После пропуска четырех недель еще две-три недели ты набираешь нужный темп.

Мансилья очень хотел играть – мы его даже взяли на выездной матч с «Зенитом», чтобы он уже был рядом с командой. Ну а с начала октября Брайан постоянно выходит на поле. Ему было очень важно забить первый гол – видел, как он расстраивался, когда удары не получались. Поэтому очень благодарен Диме Воробьеву, который должен был бить пенальти в матче с «Факелом», но отдал его Мансилье. После гола Брайан обнял Воробьева – это показатель команды.

Полный разбор Сычевого: преимущества из-за отсутствия школы, сравнения с Агаларовым и Соболевым, отношения с Джимми Марином

– Гол Марина после удара Сычевого в матче с «Факелом» – показатель чего?

– Я не знаю, мог ли защитник «Факела» выбить мяч из ворот после удара Сычевого. Думаю, он точно бы пошел на максимум, если бы в той зоне не было Марина. Также думаю, что если бы защитника не было рядом, Марин оставил бы мяч.

Со скамейки мне показалось, что забил Сычевой – Марин добивал уже за линией. Да, Сычевой злился, но, думаю, он изменил мнение, когда мы спокойно посмотрели этот момент. Если у Сычевого и Марина остались проблемы между собой, они должны их решить между собой, они взрослые мужики.

Меня не интересуют индивидуальные результаты – меня интересует «Оренбург». Матчи не выигрывает и не проигрывает Личка, Сычевой или Марин – все делает «Оренбург».

Если под конец сезона Сычевой будет бороться с Промесом за звание лучшего бомбардира, мы будем помогать. Дадим пробить штрафной, будем оставлять под пенальти. Такая ситуация может случиться только за четыре-три тура до финиша. Если Сычевой станет лучшим бомбардиром, мы будем горды. Да уже сейчас «Оренбург» может гордиться Сычевым – он первый игрок в истории клуба, которого вызвали в сборную России.

– С голом разобрались. Что скажете про празднование Марина, который побежал к трибунам, а не к Сычевому?

– Это хороший момент для журналистов. Мне вообще все равно.

– Сычевой – нападающий без школы. Какие преимущества это дает?

– Думаю, иногда даже Сыч не знает, что он сделает на поле в следующую секунду. Все, что он умеет, он дал себе сам. Сыч проделывает огромный объем: постоянно прессингует, встречает соперников со спины. Для него бег – обычное состояние, он не может стоять на месте.

В прошлом сезоне у Сычевого была большая проблема. Я спрашивал: «Сыч, где должен быть нападающий?» Он отвечал: «Впереди». Он не понимал деталей, не понимал, что нужно быть в створе ворот, бегал к угловым, опускался слишком низко. Он хотел вбросить аут, принять мяч, сделать кросс и сам забить после него. Поэтому мы договорились, что у него есть коридор: центр поля, 15 метров влево, 15 метров вправо.

В первой части сезона он забил 14 голов, но нужно учитывать, что в двух матчах он вообще не выходил, против «Урала» вышел после перерыва, против «Спартака» отыграл только первый тайм. Со «Спартаком» ребенок потерялся после хет-трика в ворота «Урала» – вообще не понимал, что происходит.

Сычевой в старте на «Спартак» – моя ошибка. Я был на 80% уверен, что Сыч не готов – у него никогда не было столько внимания, как после «Урала». Но если бы я его не выпустил на «Спартак», все бы сказали, что Личка – придурок, который ничего не понимает

– Если вы были на 80% уверены, что Сычевой не готов, почему все равно выпустили?

– Мы же разговариваем в тренерском штабе. Я сдался. Хотя нужно было оставить Сычевого в запасе. Конечно, он бы злился, но так было бы лучшего для всех.

– Почему вы называете Сычевого ребенком? Ему 26, у него был непростой путь до РПЛ – жизнь закалила.

– Взрослые футболисты – Сиваков, Полуяхтов, Вера. Сычевой, Оганесян – дети.

– Оганесян – воспитанник «Спартака», рос в довольно комфортной среде. Сычевой только два года назад заиграл в профессиональный футбол.

– В плане футбольной зрелости Оганесян и Сычевой – на одном уровне. Они только начинают играть в РПЛ. Сычевой только появился – бам, сразу стал звездой. Готов ли он к этой роли? Сейчас у него будет новый вызов – сборная. Готов ли он после игры за нее постоянно забивать в РПЛ?

Допустим, нам позвонят из «Зенита» или «Спартака». Конечно, я скажу: «Сыч, спасибо, удачи, надо уходить». Он перейдет – окажется в раздевалке с игроками, которые получают по паре миллионов евро. У Сыча тоже вырастет зарплата. Как он отреагирует на перемены?

У меня нет ответов на эти вопросы. Все покажет ближайшая пара сезонов.

– В прошлом сезоне сверкнул Гамид Агаларов, при этом он на четыре года моложе Сычевого. Вы обсуждаете этот пример?

– «Уфа» играла в оборонительный футбол, у Агаларова было много свободных зон. Для него это идеальный стиль, потому что он быстрый игрок. В «Ахмате» – другой футбол, более активный, особенно в домашних матчах. У Агаларова теперь нет 20-30 метров для спринта, он находится в штрафной.

Но пока нельзя сказать, что Агаларов – игрок одного сезона, давай дадим ему время. Например, следующий сезон. Спад после первого успешного сезона – нормальная история, главное – что будет дальше.

Сычевому я привожу в пример Соболева. Он классно играл за «Крылья Советов», получил приглашение из «Спартака». Кому-то может не нравиться его стиль, но Соболев – нападающий, который гарантированно забьет не меньше десяти голов за сезон.

Мы делали нарезку для Сычевого – показывали, как Соболев, Дзюба и Комличенко играют спиной к чужим воротам. Сычевой любит принимать мяч и вторым-третьим касанием прокидывать себе – нужна альтернатива.

– Я не сравниваю стиль «Оренбурга» и «Уфы», не сравниваю стиль Сычевого и Агаларова. Но вижу похожие черты: первый большой сезон, до которого фактически ничего не было, сумасшедшая реализация. В этом смысле разве логичны сравнения с Соболевым? Он качественно провел отрезок в тонущей «Томи» в РПЛ, забивал в Первой лиге за «Крылья», удачно съездил в аренду в «Енисей». Да, был всплеск в «Крыльях» перед переходом в «Спартак», но он не был супернеожиданным.

– Да, тут согласен. Соболев двигался постепенно, Сычевой сделал прыжок через лестничный пролет. Пока этот прыжок не закончился – это случится, когда у него будет два-три сезона с десятью голами в РПЛ.

Я понимаю, о чем ты. Но я вижу Сычевого каждый день – для меня он нападающий не на один сезон. Вопрос в том, как он справится с изменениями в жизни.

Сейчас я не чувствую, что Сычевой ведет себя как большая звезда. Он так же прессингует, как и раньше, столько же работает на тренировках.

«Оренбург» выносит всех дома, но почти не цепляется на выезде: как так? Вечер Лички после 0:8 от «Зенита»

– Дома «Оренбург» набрал 22 очка в девяти матчах, в гостях – 3 в восьми. Как это объяснить?

– Сначала по одному слову: домашние матчи – хорошо, выездные – катастрофа.

В июле и августе в Оренбурге был закрыт аэропорт. На этот отрезок у нас выпали матчи со «Спартаком» (1:4) и «Локомотивом» (1:5), а также «Ростовом» (1:2) и «Краснодаром» (0:2), у которых тоже закрыты аэропорты. До них мы добирались по 12 часов. Потом еще начался Кубок России – немного выдохнули только во время паузы на матчи сборных в середине сентября.

Со «Спартаком» мы не сыграли плохо. Да, они были лучше, они гораздо опытнее нас. «Локомотиву» мы проиграли сами – дети в 11-12 лет не совершают тех ошибок, которые допустили наши центральные защитники. Но оба раза мы возвращались в игру, атаковали во вторых таймах – это хорошая реакция.

Если «Оренбург» хочет развиваться, нужно добавлять семь-восемь очков на выезде за круг. Если кто-то думает, что мы будем обыгрывать всех дома, он сильно заблуждается. Да, сейчас у «Оренбурга» хорошая серия, я рад, но нужен баланс.

– Вы сказали про сложности с логистикой. Это главная причина одной победы в восьми выездных матчах?

– Главная – пока у «Оренбурга» нет баланса. В домашних матчах – тоже. Например, в матче с «Факелом» (4:1) мы доминировали, сыграли неплохо, но при счете 0:0 у них был опасный момент после углового.

Иногда наш футбол получался немного сумасшедшим. С «Зенитом» при 0:2 или 0:3 можно было чуть-чуть успокоиться, но мы продолжали искать моменты. «Локомотив» тоже подходит под эту категорию матчей. «Спартак» – нет, игру решило индивидуальное качество их игроков.

– Против «Локомотива» «Оренбург» сыграл в сумасшедший футбол. После матча возникали вопросы к себе?

– Первый человек, которому задаешь вопросы – ты сам. Как провели недельную подготовку? Сделали все, что хотели? Если да, насколько качественно? Как завел команду? Как реагировал на ход матча? Как проводил замены?

Возможно, странно, но против «Локомотива» ничего не изменил бы. «Оренбург» сгорел на индивидуальных ошибках. Мы играли в три центральных защитника – соперник не может из центра организовывать три выхода один-на-один.

С «Локомотивом» мы больше играли в футбол, чем с «Пари НН» (2:0) – а это наша единственная победа на выезде.

– Против «Локо» вы ничего не поменяли бы. А в матче с «Динамо»? Тогда «Оренбург» впервые в РПЛ сыграл с ромбом в центре поля – первый тайм был прекрасен, а после перерыва показалось, что «Динамо» подстроилось и начало часто атаковать через края.

– В матче с «Динамо» была одна проблема – неготовность Капленко провести весь матч после травмы. У Веры были небольшие проблемы со здоровьем, поэтому я его заменил минут за двадцать до конца. Во второй половине второго тайма «Оренбург» лишился двух конструктивных игроков, которые умеют действовать под давлением. Без Капленко и Веры «Оренбург» потерял качество с мячом.

– Еще до замен Капленко и Веры вам не казалось, что нужно переходить на систему с фланговыми полузащитниками?

– Нет, до замен Капленко и Веры у «Оренбурга» не было больших проблем – мы же забили второй гол в начале второго тайма. Без Капленко и Веры «Оренбург» потерял качество с мячом. Мы перехватывали мяч, но под давлением не могли его сохранить больше чем на две-три секунды. «Динамо» этим воспользовалось.

– Я так и не понял, после какой гостевой игры у вас было больше всего вопросов к себе.

– После «Динамо». Замены Капленко и Веры были вынужденными, но на кого их можно было поменять? Ребята, которые вышли на поле (Полуяхтов и Ковалев – Sports.ru), сделали максимум, у меня нет к ним претензий. Но мог ли я провести более успешные замены? Мог ли использовать более атакующий вариант? Думаю, да, так что это моя ошибка.

После «Зенита» спрашивал себя: «Мог ли оставить восьмерых игроков сзади при 0:4?» Решил, что это против моей природы.

– Знаю, что после матча с «Зенитом» вы остались в Петербурге. Андреев повез вас в ресторан – там вы выпили три бокала пива по 0,33, хотя обычно выпиваете один. Помогло расслабиться?

– Когда проигрываешь 0:8, не хочется куда-то идти. Но я сказал себе: «Сейчас очень легко закрыться в комнате и плакать». Поэтому сходил с Андреевым в ресторан.

Три бокала пива – много для меня. Честно говоря, уже во время ужина думал не о «Зените», а о составе на кубковую игру с «Ростовом». Но Андрееву спасибо, он меня отвлек – так я бы просидел в номере, точно не уснул бы до утра, думал. А так – вернулся в номер, зашел в душ, сразу лег.

Хардкор: говорим об ошибках на стандартах

– От «Спартака» «Оренбург» пропустил уже на 2-й минуте – от Мартинса после углового. Абаскаль говорил, что «Спартак» наигрывал этот угловой, хотя сначала казалось, что гол – следствие ошибки вратаря «Оренбурга» Евгения Гошева. На технической записи видно, что под этот угловой Рыбус специально пришел к линии штрафной. При остальных он оставался у центральной линии, а здесь Эктов не знал, кого забирать: Рыбуса или Мартинса, который тоже располагался на линии штрафной.

– Да, Мартинс почти всегда стартовал с зоны подбора, против него играл Эктов. Ему немного помешал выход Гошева: Эктов двигался за Мартинсом, но, увидев, что Гошев идет на перехват, остановился. Да, можно говорить, что вратарь ошибся, но в первую очередь это невнимательность Эктова.

Эктов смотрел на мяч, а не на Мартинса. Эктов проиграл, потому что расположился спиной к Мартинсу. Если бы он располагался спиной к воротам (а не боком), мог бы сыграть по корпусу Мартинса – даже если поздно стартовал. На Рыбуса вообще не надо было реагировать – по нему сыграл бы игрок, который контролировал короткий розыгрыш.

– Проходит неделя, матч с «Ростовом». Уткин подает со штрафного, Эктов заваливает Комличенко – пенальти.

– Мы оставили в зоне шесть человек, по сопернику играл только один – Эктов должен был тормозить Комличенко, не дать ему оказаться в зоне, из которой можно пробить. За такое обычно отвечают невысокие игроки – в «Оренбурге» это Эктов и Малых. Если играешь против «Ростова» или «Урала», у которого на подачу идут четыре баскетболиста, нельзя обойтись без торможения. Не нужно, чтобы Эктов выигрывал верховую борьбу – ее в принципе не должно быть.

Еще до подачи Уткина Комличенко сдвинул Эктова – нарушения не увидели. Эктов пытался вернуться в удобную позицию – Комличенко упал. Иногда кажется, что «Ростов» тренирует такой стандарт: подача – все падают в штрафной. Но это, конечно, шутка.

– Если Комличенко легко убирает Эктова, вы не задумывались, что скорее нужно думать о качестве в верховой борьбе, а не о ее недопущении?

– Если ты играешь в зону, нужны высокие игроки, которые понимают, как нужно располагаться. У «Оренбурга» есть Сиваков, Гойкович, Павловец, Капленко и Сычевой. Этого в принципе мало, а они еще и не попадают в старт одновременно. Получается три-четыре игрока от 1,80, а также Эктов, Флорентин, Вера, Марин, которые ниже.

Если Комличенко дать сделать два-три быстрых шага, он превращается в поезд. Соболев – то же самое. В таком случае их уже не остановить.

У меня не было серьезных претензий к Эктову, несмотря на две ошибки на стандартах в двух турах подряд. Да, мы их разбирали: сначала нужно сохранять дистанцию в один-два шага, а во время движения Комличенко ставить корпус.

Поэтому мои претензии были по игре. В матче с «Ростовом» Эктов был не уверен в себе. Не справился с давлением: два раза пропустил мяч под ногой, еще в трех-четырех ситуациях плохо его контролировал.

– С чьим давлением не справился Эктов? На матчи РПЛ в Ростове ходит мало людей из-за Fan ID.

– Да-да, какое давление, если на огромный стадион пришло четыре тысячи? Это давление мы родили в своих головах.

Перед матчем мы говорили, что «Ростов» будет много прессинговать и нам нужно быстро передавать мяч. Пара неудачных действий при приеме – и все.

– Что делать, чтобы игроки иначе реагировали на давление?

– Говорить: один-на один, со всей командой. Можно бояться, что жена заболеет, ребенок, собака – почему можно бояться футбола? Не говорю, что я отличный психолог, но стараюсь подходить индивидуально: можно кричать на Сивакова и Малых, но нельзя на некоторых других игроков. Не буду называть фамилию – такие игроки просто обидятся, и потом три недели нужно ждать, пока они ментально придут в норму.

Мне очень не понравилась разминка перед матчем с «Факелом». За неделю до этого мы хорошо сыграли с ЦСКА (2:2) – на такие матчи никого не нужно настраивать. На «Факел», еще и после удачного матча с топом, видимо, нужно. Поэтому в раздевалке прямо перед игрой я очень жестко высказался.

Личка не любит ротацию, но состав и схема «Оренбурга» постоянно меняются. В чем дело?

– Почему вы начинали сезон в четыре защитника, потом перешли на три центральных, а в последних матчах вернулись к четверке?

– «Оренбург» много лет играл в три центральных защитника. В Первой лиге мы начинали в четыре защитника, но, когда не все получалось, вернулись к тройке. Одна-две игры – результат пошел, мы снова перешли к четверке. Это вопрос уверенности. Почему-то, когда игроки «Оренбурга» сомневаются в себе, качественнее действуют с тремя центральными защитниками. В РПЛ пошли по тому же пути.

Я никогда не играл в три центральных защитника. Больше люблю 4-3-3. Сзади можно играть один-в-один, это нормальная вещь. Если соперник играет в два нападающих, оставляем против них двух центральных защитников. Если соперник играет в одного форварда, зачем нам оставлять трех игроков против него? Так мы теряем атакующего игрока.

Но 4-3-3, 4-2-3-1 – это только схемы. Важнее – какие роли футболисты получают во время матча. Например, «Ростов» номинально играет 4-3-3, но Глебов часто опускается третьим центральным защитником при обороне, а при атаке у них впереди могут располагаться пять игроков: Комличенко, крайние нападающие и фланговые защитники.

– Вы говорили, что не любите большую ротацию. Почему?

– Потому что так теряется автоматизм. Стабильный состав – это шесть-семь игроков, которым тренер доверяет, ставит на них даже при одной-двух неудачных играх.

– Если вы не любите большую ротацию, почему у «Оренбурга» лишь дважды вышел старт, который появлялся за тур до этого?

– Это в том числе связано с закрытием аэропорта в Оренбурге на старте сезона, с поздней заявкой Флорентина. В идеале, конечно, хотелось бы иметь стабильный состав.

Две замены – нормально, три – уже может быть чересчур. В Первой лиге у «Оренбурга» был более стабильный старт, поэтому там было больше автоматизмов.

– С «Пари НН» и «Сочи» вы выпустили одинаковый старт, но в одном случае сыграли 3-4-3, в другом – 3-5-2.

– В матче с «Сочи» нужно было контролировать зону между защитниками и полузащитниками, потому что Нобоа качественно двигает мяч в нее. Поэтому большую часть матча Аюпов играл близко к защитникам. Плюс хотелось, чтобы мы чаще бегали за спину их центральным защитникам, поэтому Марин играл в атаке вместе с Сычевым, а не под ним. Но в целом Марин и как второй нападающий, и как фланговый форвард действует примерно в одной зоне – в полуфланге.

– Когда Марин должен держать ширину?

– Например, он должен был это делать в матче с «Факелом». Они довольно низко опускают тройку центральных защитников, но при этом их латерали прессингуют. Нам было необходимо, чтобы они тоже садились, чтобы «Факел» низко оборонялся в пятерке. Поэтому Мансилья и Марин должны были играть близко к краям. В это же время наши фланговые защитники уходили в опорную зону, Аюпов, Вера и Флорентин двигались к финальной трети. Так мы получали численное преимущество в середине.

***

– Знаете самую частую реплику о вас в этом сезоне?

– Надел ли я розовый свитер на игру?

– Да.

– Я люблю яркие цвета в одежде. Возможно, когда мне будет 70, буду одеваться в черный и белый, но пока хочу так. Однажды надел розовый свитер на игру – «Оренбург» выиграл. Кто-то сказал, что свитер счастливый – взял на следующую игру, опять победили. Так и пошло.

Конечно, это не очень серьезная вещь, она мне не очень интересна. Я тренер, но я понимаю, что интересует болельщиков и журналистов, отвечать на их вопросы – тоже часть моей работы.

Этот свитер купил пять-шесть лет назад в Праге. В других командах такого культа не было, так что оставлю свитер в Оренбурге, когда буду уезжать. Надеваю его только на матчи, но все равно удивительно, что он остается в хорошем состоянии спустя столько лет.

– Очевидно, «Оренбург» не всегда выигрывает, когда вы надеваете этот свитер.

– Да, конечно. С другой стороны, все важные победы пришли с ним. Свитер связан с важными моментами: выходом в РПЛ в первый сезон, переходными матчами с «Уфой».

Но у меня нет суеверий. Чехи религиозны, но они не зациклены на этом. В России у многих игроков в раздевалке стоят иконы, они думают, с какой ноги выйти на поле. В России я впервые столкнулся с правилом, что автобус не может сдавать назад по пути на стадион. Это удивляет, но нужно уважать местные традиции.

– Вы говорили, что у вас нет ноутбука – все пишете от руки.

– Ноутбук есть – для просмотра видео.

Люблю рисовать на бумаге. Что-то не идет – выбросил лист, взял новый. Это аутентично. Это – с душой.

– Вам никогда не говорили, что пора переходить на электронику?

– Если бы кто-то так сказал, я бы его послал. Естественно, по-доброму. Каждый делает так, как ему удобнее.

Сейчас поеду в отпуск, отложу ноутбук на месяц, даже забуду, где оставил. Буду с детьми.

Когда проводишь с ними несколько дней, полностью отдаешься их интересам. Кажется, что устаешь. Уезжаешь – проходит пара дней, начинаешь сильно скучать.

Поэтому очень жду встречу с семьей.

Фото: ФК «Оренбург»; РИА Новости/Григорий Сысоев, Александр Вильф; globallookpress.com/ Edgar Breshchanov