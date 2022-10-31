Фонтан рекордов «Зенита» в 1-м круге: голы, разница мячей, очки (столько же было при Спаллетти) и надежная оборона

Какие теперь цели на второй?

«Зенит» – чемпион первого круга РПЛ-2022/23. После победы над «Краснодаром» (1:0) команда Сергея Семака вернула семиочковый отрыв от «Спартака».

Эти пятнадцать матчей – историческое время «Зенита». В РПЛ еще никто так не доминировал.

«Зенит» повторил рекорд по очкам за первый круг, который установила команда Лучано Спаллетти в сезоне-2010. Разница мячей намного лучше у банды Семака.

«Зенит» Семака обновил рекорд по голам за первый круг. Предыдущий установили сами в прошлом сезоне.

Разница мячей – тоже рекордная с отрывом. На второе место опустился золотой «Зенит» Андре Виллаш-Боаша с Гараем, Витцелем, Данни и Халком.

По количеству пропущенных до рекорда не дотянули: «Локомотив»-2005, кажется, установил вечное достижение. Второе-третье место по пропущенным теперь делят с «Рубином»-2010, который завершил первый круг лишь третьим.

Данные по xG в РПЛ собирают с сезона-2014/15. По качеству моментов без учета пенальти этот «Зенит» – второй в истории первых кругов. Зато по качеству допущенных – первый. Сильно отстали даже пришельцы из сухого сезона-2016/17.

Зато по ударам этот «Зенит» – лучший в новейшей истории. Статистика нанесенных ударов – с сезона-2012/13, когда РПЛ перешла на систему «осень-весна».

Допущенные удары зафиксированы с сезона-2017/18, нет никого надежнее.

Касания в чужой штрафной (обратите внимание на третье место), допущенные явные моменты – тоже историческое лидерство «Зенита»-2022/23.

«Зенит»-2022/23 – третья команда в истории РПЛ (четвертая – в истории чемпионатов России), не проигравшая в первом круге. Замахнутся на сезон без поражений?

В первом круге «Зенит» выиграл семь домашних матчей из семи. Еще ни одна команда в истории РПЛ не выигрывала пятнадцать игр дома в одном сезоне.

Если бы вы тренировали этот «Зенит», какие цели поставили бы на второй круг?

Фото: fc-zenit.ru/Анна Мейер