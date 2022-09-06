«Факел» абсолютно зря уволил Василенко. Воронеж был топом на стандартах и оборонялся как середняк

Вердикт Александра Дорского.

В РПЛ шестая тренерская отставка за восемь туров: «Факел» неожиданно расстался с Олегом Василенко. «Мы вместе пришли к такому решению после долгого разговора. Никаких обид, это футбол», – сказал тренер.

Василенко возглавил «Факел» в сентябре 2020-го. Тогда воронежцы переживали многолетний кризис: три сезона подряд вылетали из ФНЛ по спортивному принципу (но каждый раз оставались в лиге из-за проблем других команд), а на старте сезона-2020/21 набрали семь очков в восьми турах и плелись на 16-м месте.

Василенко сразу превратил «Факел» в середняка ФНЛ (9-е место), а в прошлом сезоне и вовсе вывел в РПЛ, пропустив вперед только «Торпедо». Воронеж был одной из самых сбалансированных команд лиги: четвертые – по качеству созданных моментов, вторые – по допущенным.

После выхода в РПЛ Василенко настаивал, что «Факел» не будет серьезно менять состав: «Говорят, нужно выходить в РПЛ и поменять команду – ну, это расстрел сразу. Это неправильно, так не нужно. Никого не нужно менять, все достойны и заслужили шанс проявить себя на более высоком уровне».

Статистика доказывает, что оценка Василенко (смена команды – «расстрел») верна, но у «Факела» почти не было игроков с опытом игры в РПЛ. С серьезным опытом – вообще не было.

Летом в «Факел» перешли Евгений Шляков (23 матча в РПЛ), Сергей Божин (19) и Ильнур Альшин (1). У других новичков – Георгия Гонгадзе, Евгения Морозова, Ильи Свинова, Ираклия Квеквескири и Матвея Ивахнова – до этого сезона не было матчей в высшей лиге.

«Факел» зашел в РПЛ довольно слабым составом, но по качеству игры на старте сезона точно не казался безнадежным аутсайдером. По большинству продвинутых метрик воронежцы шли выше зоны вылета.

В шести матчах РПЛ из восьми «Факел» пропускал не менее двух мячей, но очень важен контекст. С «Краснодаром» пустили два ударами из-за штрафной (итог – 2:2), с «Динамо» один пропустили с пенальти, еще один забили сами себе (итог – 3:3), «Спартаку» проигрывали 1:2 до 93-й минуты (итог – 1:4), с «Пари НН» два пропустили с пенальти, а третий привезли уже на 95-й минуте (итог – 1:3).

С концентрацией во вторых таймах и правда есть проблема (провалы с ЦСКА, «Спартаком» и «Пари НН» – везде вели 1:0 к перерыву). Возможно, в том числе ее Василенко пытался решить кадровыми перестановками: в восьми турах «Факел» попробовал пять сочетаний тройки центральных защитников. Но глобально оборона «Факела» играла на абсолютно нормальном уровне: с игры больше допускали и «Торпедо» с «Оренбургом» (другие новички РПЛ), и «Урал» с «Пари НН», и даже «Локомотив» с «Краснодаром» (команда Сторожука – из-за провального начала чемпионата, когда спасал Матвей Сафонов).

В атаке «Факелу» очевидно не хватало качества игроков (борьба Хызыра Аппаева и активность Романа Акбашева – это супер, но их слишком мало на дистанции). На стандартах «Факел» был в порядке, в том числе в атаке – и здесь велико влияние тренерских задумок. Воронежцы забили со стандартов четыре гола – второй результат в лиге без учета пенальти после «Ростова» (6). По качеству моментов после стандартов «Факел» – вообще лучший в лиге.

Василенко не заслужил увольнения – ни исторически (вывел клуб из подвала ФНЛ), ни стартом этого сезона.

С ним «Факел» вряд ли прыгнул бы выше зоны переходных матчей, но без серьезного везения (как, например, у «Химок» после прихода Игоря Черевченко в сезоне-2020/21) этого не случится с любым другим тренером.

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков; fakelfc.ru