Самая неожиданная замена в РПЛ за 13 лет: Талалаев поменял вратаря в перерыве, хотя травмы не было. Что не так?

С 2009-го только двух киперов меняли не из-за травм.

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев – один из ярчайших героев РПЛ второй тур подряд. Неделю назад Талалаев отработал большую часть матча с «Химками» (3:1) с трибуны, а теперь заменил вратаря Георги Шелию в перерыве игры с ЦСКА (2:4).

На послематчевой пресс-конференции тренер подробно объяснил необычное решение: «Травмы не было. Одна из функций самого опытного игрока на поле – управление. Я не узнавал свою команду. Честно, не думал, что мы можем так безвольно пропустить три мяча подряд за десять минут. Я видел, откуда это идет.

Пытался достучаться во время матча, говорил трем самым опытным игрокам, что они должны управлять процессом. К сожалению, ответа не последовало. Одно вытекает из другого. Первый стандарт, второй, с третьего нам забивают. Первые бились с дальней штанги. У нас два свободных игрока. Я кричал «Переставьте Тимофеева на три метра, чтобы закрыть эту зону». К сожалению, в пылу борьбы футболисты не слышат.

Немножко не хватает управления. Над этим мы работаем последние две недели, у нас улучшилось общение. Не считаю чем-то сверхзаурядным (видимо, Талалаев все-таки имел в виду «незаурядность» – Sports.ru) замену голкипера, когда он пропускает три мяча за тайм, но ему нужно было помочь.

Мне немножко не понравилась реакция на замену. Есть над чем работать».

Что было не так со стандартами у ворот «Ахмата» в матче с ЦСКА?

ЦСКА открыл счет на 29-й минуте: Федор Чалов замкнул подачу Хесуса Медины с углового. Это был шестой удар армейцев в матче, первый – после стандарта, но острота у ворот «Ахмата» после угловых возникала и до него.

Угловой Медины слева – пятый для ЦСКА в игре с грозненцами. До этого армейцы трижды подавали с этого края, один раз – справа. Медина делил угловые с Миланом Гайичем – по две подачи.

В штрафной «Ахмат» разбирал соперника один-в-один, зонно оборонялись двое игроков – Мохамед Конате и Артем Тимофеева. Конате всегда находился на ближнем углу вратарской, Тимофеев – в ее центре.

Если подача шла в створ, на линии ворот Шелии возникала ситуация 3-в-3: Бахтиер Зайнутдинов, Кирилл Набабкин и Игорь Дивеев против Марата Быстрова, Зорана Нижича и Антона Швеца. В штрафной Юрий Журавлев играл по Максиму Мухину, Мирослав Богосавац – по Чалову.

При подачах Гайича Трошечкин играл по Медине. Если подавал Хесус, Трошечкин пытался заблокировать навес на ближнем углу штрафной.

Скриншоты сделаны в InStat Scout

При подачах от ворот игра 1-в-1 выходила за пределы вратарской. Оппоненты оставались теми же: Журавлев – Мухин, Быстров – Зайнутдинов, Нижич – Набабкин, Швец – Дивеев, Богосавац – Чалов. Тодорович и Трошечкин располагались в зоне подбора – у ЦСКА там находились Обляков и Карраскаль.

Все пять подач ЦСКА выполнил на дальнюю штангу. Когда Гайич подавал слева, важная роль отводилась Чалову – он смещался к центру вратарской и уводил за собой Богосаваца, освобождая дальнюю штангу. В освободившуюся зону врывался Медина.

Богосавац оба раза испытывал дискомфорт. В первом случае он так опоздал за включением Чалова, что был вынужден переключиться на Мухина, а ближе всех к Чалову оказывался Журавлев. Во втором Чалов тоже оторвался на достаточное расстояние для удара.

Особенно опасным получился первый угловой. Шелия неудачно вышел из ворот, мяч через него перелетел и от Трошечкина отскочил в сторону линии. «Ахмат» спас Швец. При втором угловом Гайича Шелия тоже дернулся из ворот, но затем остался на месте – Трошечкин снял верх, опередив Медину.

На 28-й минуте Медина впервые исполнил угловой слева – спустя минуту случился и второй, ставший голевым. ЦСКА использовал один алгоритм, против которого «Ахмат» в целом оба раза не справился.

Перед подачей Медины дальним игроком ЦСКА в штрафной оказывался Дивеев (по нему играл Швец), который располагался сразу за Чаловым (по нему – Богосавац).

В момент разбега Медины Дивеев стартовал в центр, а Чалов делал несколько шагов к дальнему углу вратарской. При первом из двух угловых слева Медины подряд Чалов еще и поставил блок Швецу – в итоге и Дивеев, и Чалов оставались без опеки.

Дивеев и пытался нанести удар – правда, с сопротивлением Швеца. Вероятно, дело не только в оперативной реакции Антона – все-таки из-за блока Чалова он изначально не успел за движением Дивеева. Скорее всего, на результат эпизода (выигранное верховое единоборство Швецом) повлиял и характер подачи Медины (полет от ворот), и ее недостаточная резкость.

Но уже через минуту у ЦСКА все получилось. Медина готовится к подаче – Дивеев снова за Чаловым.

Разбег Медины – Дивеев начинает движение к середине, Чалов останавливается.

Подача – Богосавац реагирует на открывание Дивеева и бросает Чалова, Швец оказывается далеко от всех после борьбы с Дивеевым еще в момент разбега Медины (Игорь и Антон работали руками, но после такого редко останавливают игру).

Талалаев говорил, что просил игроков переставить Тимофеева на три метра. Очевидно, эти три метра – назад, ближе к дальнему углу вратарской, куда шли подачи ЦСКА.

«Ахмат» перестроился сразу после гола. Уже через четыре минуты Медина снова подавал слева – Тимофеев уже находился ближе к дальнему углу вратарской.

В конце матча «Ахмат» мог еще пропустить после углового Медины слева – Бруно Фукс попал в перекладину. Фукс бил без сопротивления из вратарской, но тяжело определить, кто должен был играть по нему – это зависит от требований Талалаева.

Из-за плохой структуры (два игрока на блок подачи, хотя ЦСКА не собирался коротко разыгрывать) ЦСКА получил численное преимущество 5-в-4 в штрафной. Как раз Фукс и остался без опеки.

На старте сезона у «Ахмата» были проблемы на угловых?

Нет. В пяти турах шесть команд РПЛ вообще не пропускали со стандартов (не берем пенальти) – ЦСКА, «Ахмат», «Ростов», «Зенит», «Торпедо» и «Сочи». За пять матчей «Ахмат» допустил 7 ударов после угловых – седьмое место в лиге. По качеству допущенных моментов с них команда Талалаева делила четвертое место с «Зенитом», по соотношению количества допущенных ударов к числу угловых тоже шла четвертой – вполне нормальные показатели.

В двух матчах перед ЦСКА «Ахмат» оборонялся так же, как и против армейцев. Нападающий (Конате или Владимир Ильин) и Тимофеев играют в зоне, Артем располагается дальше от точки подачи.

Более того, на старте сезона ЦСКА не выделялся качеством угловых в атаке. До матча с «Ахматом» армейцы ни разу не забивали после них, по качеству моментов шли двенадцатыми.

Правда, у ЦСКА вообще было немного угловых (13, меньше – только у «Пари «НН»), и по соотношению числа ударов к количеству угловых команда Федотова была второй после «Факела». Но даже так ЦСКА Федотова пока тяжело назвать командой с очень качественными стандартами.

В РПЛ часто меняют вратарей в перерыве?

Opta ведет подсчет данных в РПЛ с сезона-2009. За четырнадцать сезонов тренеры меняли вратарей в перерыве 16 раз – не так уж и мало, но история Талалаева и Шелии все равно почти уникальна. С 2009-го только двух вратарей меняли не из-за травм: Романа Геруса в матче «Ростов» – «Кубань» в сезоне-2009 (3:3) и Шелию в игре с ЦСКА.

Геруса заменили в перерыве при счете 2:2 – пропустил два гола от Артура Тлисова. Уже в следующем туре вратарь не попал в заявку «Ростова» на матч с нальчикским «Спартаком». «Осинов и Герус провели очень неудачную игру против «Кубани». И вообще мы решили брать курс на омоложение», – объяснял главный тренер «Ростова» Олег Долматов.

После матча с «Кубанью» Герус не попадал в заявку вообще шесть туров подряд и появился на после лишь в 30-м – против «Амкара» (1:1). Это был последний матч вратаря за «Ростов». Сядет ли Шелия на скамейку после замены в перерыве матча с ЦСКА?

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид