Инсайды о «Сочи»: когда могли продлить Федотова, как подписывали Адиля Рами и строили здоровую структуру

Вместе с Гараниным рассматривали Стукалова и Гончаренко.

«Сочи» начинает в РПЛ лишь четвертый сезон, но кажется, пережил больше, чем большинство российских клубов за десять лет:

– путь от уныния и последнего места при Александре Точилине до комбинационного футбола и второго места при Владимире Федотове,

– путь от массовой закупки игроков у «Зенита» и подписаний Адиля Рами и Жанелли Имбула до супертрансферов Матео Кассьерры и Родригао,

– путь от клуба, в который не очень хотят переходить (Дмитрий Полоз), до привлекательного варианта для развивающегося игрока, и так живущего в комфортной среде (Владислав Сарвели).

Александр Дорский рассказывает главное о жизни «Сочи» за три года.

В Петербурге команда не всегда могла пользоваться даже раздевалкой. В Сочи получили натуральные поля, но все докручивали уже на месте

Весной 2018-го петербургское «Динамо» заняло шестое место в ФНЛ, а уже летом переехало в Сочи. Собеседники Sports.ru отмечают, что в клубе позитивно отнеслись к смене базирования, хотя инфраструктура в Сочи (база с двумя натуральными полями и стадион «Фишт») была не полностью готова даже по меркам ФНЛ. Например, после ЧМ-2018 с «Фишта» увезли светодиодные видеоборты. Клуб закупил их только по ходу сезона-2018/19, а сначала по периметру поля были развешены обычные рекламные баннеры – этим занимались сотрудники медиаслужбы «Сочи».

Зато на базе в Сочи было два натуральных поля, раздевалки и ледогенератор. На стадионе «Динамо» на Крестовском острове, где команда тренировалась в Петербурге, было лишь два искусственных поля и раздевалка, которую клуб не всегда мог использовать из-за сдачи в аренду.

Из «Динамо» в «Сочи» переехали четыре тренера, включая главного Александра Точилина, два аналитика, врач-массажист и массажист. В прошлом сезоне в «Сочи» работали семь тренеров (из них два – по физподготовке), три реабилитолога, четыре массажиста и три аналитика (глава отдела Александр Веряскин застал еще питерские времена).

«В Сочи клуб получил совершенно другой уровень внимания. В Петербурге такого никогда бы не было. Там у нас как-то состоялась встреча с фанатами – пришло человек 20. В один момент ворвались подвыпившие болельщики, как оказалось, московского «Динамо» с вопросом «Почему не продлеваете Уилкшира?», – вспоминает бывший сотрудник клуба.

Большинство игроков и сотрудников «Сочи» живут в Имеретинском квартале в достаточно скромных условиях. Каждый может улучшить их за свой счет – плата за дополнительные квадратные метры уходит из премиальных за победы и ничьи. В прошлом сезоне только Сослан Джанаев, Кристиан Нобоа и Ивелин Попов жили в других районах большого Сочи.

Перед дебютом в РПЛ Точилин хотел точечного усиления. За месяц до старта его не было – после 1:7 от «Спартака» в товарищеском матче пошла массовая закупка у «Зенита»

В первый же сезон в Сочи команда пробилась в РПЛ, примерно со вторым бюджетом ФНЛ (в районе 370 миллионов рублей). Главным тренером оставался Точилин, причем усиления тренер просил только точечного: «Основной костяк для того, чтобы закрепиться в РПЛ, есть».

По информации Sports.ru, спортивный блок «Сочи» разделял позицию Точилина. «Летом 2019-го они точно рассматривали Даню Пруцева, перешедшего только через год, Богосаваца, который потом оказался в «Ахмате», Кротова», – отмечает источник, связанный с агентским бизнесом.

Судя по всему, в «Сочи» рассчитывали на 4-5 покупок под стартовый состав, но за месяц до старта сезона-2019/20 клуб так и не сделал серьезных подписаний (на просмотре находились Динияр Билялетдинов и Анатолий Катрич). В середине июня 2019-го «Сочи» разгромно уступил «Спартаку» в товарищеском матче (1:7) – и в клубе началась паника.

«Это пища для тренерского штаба и сигнал для руководства, что нам нужно хотя бы точечно усиливаться. Игра все показала», – рассказывал Точилин.

В итоге мысли о планомерном развитии исчезли – клуб договорился с «Зенитом». Так в Сочи на полноценные контракты переехали Антон Заболотный, Ибрагим Цаллагов, Иван Новосельцев, Дмитрий Полоз, Эльмир Набиуллин, Миха Мевля и Кристиан Нобоа. На правах аренды в «Сочи» перешел Андрей Мостовой.

От «Зенита» переговоры вел Антон Евменов. «Это была специфическая, но качественная работа. Я обозначал деньги, которые мы могли бы заработать на игроках (это были абсолютно рыночные условия), расставлял приоритеты – кто должен уйти сначала», – говорил Евменов в интервью Sports.ru в ноябре 2020-го.

В 2022-м закупку в «Зените» сотрудники «Сочи» считают одной из главных стратегических ошибок в недолгой клубной истории. «Конечно, пришли качественные футболисты, тем более для клуба, только вышедшего в РПЛ. Но часть из них приехали к нам будто в ссылку. У нас не было времени, чтобы построить команду, потому что футболисты подъезжали почти все трансферное окно, а индивидуального класса не хватало из-за отсутствия мотивации», – рассказывает сотрудник «Сочи».

Два собеседника Sports.ru говорят, что в личных разговорах осенью 2019-го Точилин склонялся к тому, что он уже опоздал с отставкой, потому что в тех условиях было невозможно добиться хорошего результата.

В итоге Точилина уволили после 16-го тура, когда «Сочи» шел на последнем месте с отставанием в четыре очка от зоны стыков.

10:1 с «Ростовом» – самый тяжелый день и проигранная медиавойна

В июне 2020-го состоялся один из самых скандальных матчей в истории РПЛ. В «Ростове» случилась вспышка коронавируса, команда села на карантин, а на выездной матч с «Сочи» отправились игроки академии. «Сочи» безжалостно разгромил соперника – 10:1.

Сотрудники «Сочи» до сих пор считают тот день самым сложным в истории клуба: «Конечно, самые серьезные ошибки тогда совершила РПЛ, которая не предусмотрела переносы в случае массовых заболеваний в одной из команд. Мы могли добровольно пойти на перенос, но руководствовались своими интересами. Жизнь показала, что мы были правы: потом заболели сами, если бы перенесли тот матч, получили бы 0:3 и вылетели бы из РПЛ».

В клубе понимают, что проиграли «Ростову» медиавойну, в том числе из-за поста со школьником, сидящем в болоте. По данным Sports.ru, главный тренер «Сочи» Владимир Федотов был в ярости, увидев его.

Зимой 2020-го «Сочи» через агента подписал Рами и Имбула. После их провала клуб сам подбирает новичков

За три сезона в РПЛ в «Сочи» несколько раз менялась трансферная стратегия.

Первый год – жизнь за счет игроков, от которых отказался «Зенит». Тогда же в «Сочи» приехали Адиль Рами и Жанелли Имбула. «Матч ТВ» утверждал, что за этими трансферами стоял агент Набиль Мерабтен, который был близок к «Локомотиву» при Василии Кикнадзе.

Источники Sports.ru подтверждают эту информацию. Мерабтен обещал Рами и Имбула подписание с клубами из топ-5 РПЛ после отыгрыша второй части сезона-2018/19 за «Сочи». Из этого ничего не получилось: Рами вообще не сыграл в РПЛ, а Имбула лишь вышел на замену в легендарной игре с «Ростовом».

«Вышло нелепо, но на самом деле Рами – очень неплохой парень. Он был в потрясающей физической форме, шикарный плечевой пояс. Присутствие чемпиона мира в раздевалке было очень важным фактором для ребят. Рами со всеми общался, рассказывал, как сборная Франции тусила во время ЧМ. Единственная проблема – колени Рами, у него были почти стерты хрящи», – рассказывает собеседник Sports.ru, близкий к игрокам «Сочи».

За несколько дней до окончания контракта с «Сочи» представитель Рами заявил, что клуб не выплачивал зарплату. После этого Ротенберг назвал Рами «обманщиком» за сокрытие травмы перед переходом. В итоге «Сочи» и Рами все-таки заключили мировое соглашение.

После неудачных трансферов французов «Сочи» не подпускал посредников к новым сделкам. В сезонах-2020/21 и 2021/22 кандидатуры для усиления обсуждали генеральный директор Дмитрий Рубашко, Владимир Федотов и Андрей Орлов (официально – заместитель гендиректора по развитию). В скаутский отдел кроме Орлова входили два аналитика, начальник молодежной команды и внештатный сотрудник.

Все трансферные переговоры проводит Рубашко. Все покупки в последние два сезона согласовывались с Ротенбергом (финансовая часть) и Федотовым (игровая).

Несмотря на устоявшуюся структуру, сезоны-2020/21 и 2021/22 тяжело сравнивать. Летом 2020-го «Сочи» подписал свободных агентов Жоаозиньо и Юсупова, обменял Дмитрия Полоза на Ивелина Попова, Федотов пригласил Сергея Терехова, с которым поднимался в «Оренбурге». По сути, брали тех, кто был на рынке, без серьезной скаутской работы.

Лето 2021-го – пора перемен.

Все о трансферах Кассьерры и Родригао: смущала скорость защитника, долгие переговоры с Матео, подстава от Transfermarkt

После пятого места в сезоне-2020/21 «Сочи» покинули Антон Заболотный, Миха Мевля, Иван Новосельцев, Эльмир Набиуллин и Данил Пруцев.

Федотов настаивал на сохранении Заболотного и Мевли. Заболотный отказался от предложения «Сочи» (а также, по данным Sports.ru, «Краснодара») ради возвращения в родной ЦСКА. С Мевлей переговоры зашли далеко, Федотов в интервью Sports.ru в мае 2020-го даже говорил, что в команде останутся все, кроме Заболотного.

«Мевля докручивал условия уже после достижения договоренности. После этого «Сочи» отозвал предложение и сделал новое – уже похуже. Мевля не пошел на уступки», – рассказывает источник, близкий к переговорам.

«Сочи» искал страхующего защитника в тройку – и выбрал Родригао. При этом сотрудники клуба отмечают, что скорость Родригао вызывала сомнения: «Сочи» уже после прошлого сезона решил перейти на более агрессивный стиль, подняв линию обороны.

После ухода Заболотного «Сочи» остался без нападающего под старт (в августе к тому же сломался Марко Дуганджич). Переговоры с Матео Кассьеррой вели два месяца. «Уверен, если бы в такой ситуации оказались «Зенит» или «Спартак», они переключились бы на другой вариант. На «Сочи» же ничего не давило, поэтому они спокойно говорили с «Белененсешем», – отмечает собеседник Sports.ru.

По информации «Матч ТВ», «Сочи» заплатил за Кассьерру 1,2 миллиона евро – это самый дорогой трансфер с зимы 2020-го. Хотя «Белененсеш» просил больше, увидев на Transfermarkt, что «Сочи» заплатил «Метцу» 4 миллиона за Викторьена Ангбана.

По данным Sports.ru, на самом деле российский клуб тогда выкатил немного меньше миллиона евро. «Сочи» видел в Ангбане игрока, сочетающего в себе качества Цаллагова и Нобоа. Кроме того, на момент подписания Ангбана Цаллагов еще не продлил контракт с «Сочи» – при уходе Ибрагима Викторьен сразу бы влился в стартовый состав. Цаллагов остался – и в первой части сезона-2021/22 Ангбан был игроком ротации, а во второй начал раскрываться на позиции инсайда.

Родригао и Кассьерра приехали в «Сочи» из чемпионата Португалии – и это неслучайно. В клубе не хотели брать игроков напрямую из Южной Америки, боясь тяжелой адаптации в России. Португалия была привлекательным вариантом не только из-за европейских условий и уровня лиги, но и зарплат. Вне топ-4 («Порту», «Бенфика», «Спортинг», «Брага») зарплаты – в районе 10 тысяч евро в месяц, обычно российские клубы готовы платить больше.

Первые предложения по Кассьерре «Сочи» получил уже зимой: приходили «Глазго Рейнджерс», киевское «Динамо» и клуб из МЛС. Тогда договориться не получилось, но «Сочи» был готов к расставанию.

В декабре Федотов был готов к продлению контракта. Кроме Гаранина, «Сочи» рассматривал Стукалова и Гончаренко

На протяжении двух с половиной лет у Федотова был прямой контакт с Ротенбергом. По информации Sports.ru, тренер ждал предложения о продлении контракта в декабре 2021-го, но его не последовало. В мае 2022-го на Федотова вышли ЦСКА, «Динамо» и «Спартак». До конкретики дошло с ЦСКА – и теперь Федотов в Москве.

В соцсетях «Сочи» не попрощался с Федотовым, но с обычными сотрудниками клуба у тренера не возникло проблем. На прощание Федотов звонил и присылал сообщения в вотсапе.

Вместе с Федотовым ушли его помощники Олег Фоменко, Радик Ямлиханов и Мурат Искаков. С Фоменко и Ямлихановым Федотов играл за «Уралмаш», а уже как тренер работал с Ямлихановым в «Оренбурге». Также в «Оренбурге» (сезон-2018/19) и «Сочи» (2020 год) в штаб Федотова входил аналитик Евгений Шевелев. Теперь они снова вместе – в 2020-м Шевелев ушел из «Сочи» в ЦСКА.

Нового тренера в «Сочи» искали Рубашко и Орлов. Источник Sports.ru утверждает, что в шорт-листе клуба находились Вадим Гаранин, Алексей Стукалов и Виктор Гончаренко, а Ротенберг был не против приглашения Курбана Бердыева, с которым пересекался в «Ростове».

В итоге спортивный блок выбрал Гаранина, вдохновившись свежестью идей и игрой «Твери» и «Енисея» – и Ротенберг согласился с этим решением.

Гаранин пришел со своими помощниками – Александром Аверьяновым, тренером по физподготовке Ильей Гердтом и Дмитрием Мантушем. Из «Енисея» (а, по сути, и из «Твери») в «Сочи» не перешел только тренер вратарей Евгений Костенко. С вратарями «Сочи» по-прежнему работает Дмитрий Бородин. Также в штабе остался тренер по физподготовке Пэтру Лазареску (приехал в Россию еще в 2010-м вместе с Даном Петреску).

Пока у Гаранина нет лицензии Pro, поэтому формальным главным тренером «Сочи» снова будет Александр Точилин. Он работал в клубе даже при Федотове (официально – начальником селекционного отдела), в Сочи у него есть квартира.

Собеседники Sports.ru отмечают, что в «Сочи» понимают, что хотя бы на старте сезона-2022/23 могут оказаться в середине таблицы. На примерах Кассьерры и Родригао клуб понял, что может раскручивать неизвестных игроков даже за сезон – и выгодно продавать.

Сейчас эту модель попробуют реализовать на российском рынке. Благодаря спортивному блоку в «Сочи» оказались игроки «Крыльев Советов» Владислав Сарвели и Александр Коваленко (останется в Самаре на правах годовой аренды), а Гаранин пригласил футболистов «Твери» – 22-летнего Кирилла Ушатова, 20-летнего Амира Батырева, 19-летнего Даниила Мартового и 18-летнего Тимофея Шипунова.

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив, Артур Лебедев, Екатерина Лызлова; VK/pfcsochi