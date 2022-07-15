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Инсайды о «Сочи»: когда могли продлить Федотова, как подписывали Адиля Рами и строили здоровую структуру

Родригао Родригао
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Сочи Сочи
Александр Точилин Александр Точилин
Адиль Рами Адиль Рами
Дмитрий Рубашко
Владимир Федотов Владимир Федотов
Жанелли Имбула Жанелли Имбула
Миха Мевля Миха Мевля
Матео Кассьерра Матео Кассьерра
Вадим Гаранин Вадим Гаранин
Борис Ротенберг-старший Борис Ротенберг-старший
Антон Заболотный Антон Заболотный
Футбол Футбол

Вместе с Гараниным рассматривали Стукалова и Гончаренко.

«Сочи» начинает в РПЛ лишь четвертый сезон, но кажется, пережил больше, чем большинство российских клубов за десять лет: 

– путь от уныния и последнего места при Александре Точилине до комбинационного футбола и второго места при Владимире Федотове, 

– путь от массовой закупки игроков у «Зенита» и подписаний Адиля Рами и Жанелли Имбула до супертрансферов Матео Кассьерры и Родригао,

– путь от клуба, в который не очень хотят переходить (Дмитрий Полоз), до привлекательного варианта для развивающегося игрока, и так живущего в комфортной среде (Владислав Сарвели). 

Александр Дорский рассказывает главное о жизни «Сочи» за три года. 

В Петербурге команда не всегда могла пользоваться даже раздевалкой. В Сочи получили натуральные поля, но все докручивали уже на месте 

Весной 2018-го петербургское «Динамо» заняло шестое место в ФНЛ, а уже летом переехало в Сочи. Собеседники Sports.ru отмечают, что в клубе позитивно отнеслись к смене базирования, хотя инфраструктура в Сочи (база с двумя натуральными полями и стадион «Фишт») была не полностью готова даже по меркам ФНЛ. Например, после ЧМ-2018 с «Фишта» увезли светодиодные видеоборты. Клуб закупил их только по ходу сезона-2018/19, а сначала по периметру поля были развешены обычные рекламные баннеры – этим занимались сотрудники медиаслужбы «Сочи».

Зато на базе в Сочи было два натуральных поля, раздевалки и ледогенератор. На стадионе «Динамо» на Крестовском острове, где команда тренировалась в Петербурге, было лишь два искусственных поля и раздевалка, которую клуб не всегда мог использовать из-за сдачи в аренду. 

Из «Динамо» в «Сочи» переехали четыре тренера, включая главного Александра Точилина, два аналитика, врач-массажист и массажист. В прошлом сезоне в «Сочи» работали семь тренеров (из них два – по физподготовке), три реабилитолога, четыре массажиста и три аналитика (глава отдела Александр Веряскин застал еще питерские времена).

«В Сочи клуб получил совершенно другой уровень внимания. В Петербурге такого никогда бы не было. Там у нас как-то состоялась встреча с фанатами – пришло человек 20. В один момент ворвались подвыпившие болельщики, как оказалось, московского «Динамо» с вопросом «Почему не продлеваете Уилкшира?», – вспоминает бывший сотрудник клуба. 

Большинство игроков и сотрудников «Сочи» живут в Имеретинском квартале в достаточно скромных условиях. Каждый может улучшить их за свой счет – плата за дополнительные квадратные метры уходит из премиальных за победы и ничьи. В прошлом сезоне только Сослан Джанаев, Кристиан Нобоа и Ивелин Попов жили в других районах большого Сочи.  

Перед дебютом в РПЛ Точилин хотел точечного усиления. За месяц до старта его не было – после 1:7 от «Спартака» в товарищеском матче пошла массовая закупка у «Зенита» 

В первый же сезон в Сочи команда пробилась в РПЛ, примерно со вторым бюджетом ФНЛ (в районе 370 миллионов рублей). Главным тренером оставался Точилин, причем усиления тренер просил только точечного: «Основной костяк для того, чтобы закрепиться в РПЛ, есть».  

По информации Sports.ru, спортивный блок «Сочи» разделял позицию Точилина. «Летом 2019-го они точно рассматривали Даню Пруцева, перешедшего только через год, Богосаваца, который потом оказался в «Ахмате», Кротова», – отмечает источник, связанный с агентским бизнесом. 

Судя по всему, в «Сочи» рассчитывали на 4-5 покупок под стартовый состав, но за месяц до старта сезона-2019/20 клуб так и не сделал серьезных подписаний (на просмотре находились Динияр Билялетдинов и Анатолий Катрич). В середине июня 2019-го «Сочи» разгромно уступил «Спартаку» в товарищеском матче (1:7) – и в клубе началась паника. 

«Это пища для тренерского штаба и сигнал для руководства, что нам нужно хотя бы точечно усиливаться. Игра все показала», – рассказывал Точилин. 

В итоге мысли о планомерном развитии исчезли – клуб договорился с «Зенитом». Так в Сочи на полноценные контракты переехали Антон Заболотный, Ибрагим Цаллагов, Иван Новосельцев, Дмитрий Полоз, Эльмир Набиуллин, Миха Мевля и Кристиан Нобоа. На правах аренды в «Сочи» перешел Андрей Мостовой.

От «Зенита» переговоры вел Антон Евменов. «Это была специфическая, но качественная работа. Я обозначал деньги, которые мы могли бы заработать на игроках (это были абсолютно рыночные условия), расставлял приоритеты – кто должен уйти сначала», – говорил Евменов в интервью Sports.ru в ноябре 2020-го. 

В 2022-м закупку в «Зените» сотрудники «Сочи» считают одной из главных стратегических ошибок в недолгой клубной истории. «Конечно, пришли качественные футболисты, тем более для клуба, только вышедшего в РПЛ. Но часть из них приехали к нам будто в ссылку. У нас не было времени, чтобы построить команду, потому что футболисты подъезжали почти все трансферное окно, а индивидуального класса не хватало из-за отсутствия мотивации», – рассказывает сотрудник «Сочи». 

Два собеседника Sports.ru говорят, что в личных разговорах осенью 2019-го Точилин склонялся к тому, что он уже опоздал с отставкой, потому что в тех условиях было невозможно добиться хорошего результата. 

В итоге Точилина уволили после 16-го тура, когда «Сочи» шел на последнем месте с отставанием в четыре очка от зоны стыков.

10:1 с «Ростовом» – самый тяжелый день и проигранная медиавойна

В июне 2020-го состоялся один из самых скандальных матчей в истории РПЛ. В «Ростове» случилась вспышка коронавируса, команда села на карантин, а на выездной матч с «Сочи» отправились игроки академии. «Сочи» безжалостно разгромил соперника – 10:1. 

Сотрудники «Сочи» до сих пор считают тот день самым сложным в истории клуба: «Конечно, самые серьезные ошибки тогда совершила РПЛ, которая не предусмотрела переносы в случае массовых заболеваний в одной из команд. Мы могли добровольно пойти на перенос, но руководствовались своими интересами. Жизнь показала, что мы были правы: потом заболели сами, если бы перенесли тот матч, получили бы 0:3 и вылетели бы из РПЛ».

В клубе понимают, что проиграли «Ростову» медиавойну, в том числе из-за поста со школьником, сидящем в болоте. По данным Sports.ru, главный тренер «Сочи» Владимир Федотов был в ярости, увидев его.  

Зимой 2020-го «Сочи» через агента подписал Рами и Имбула. После их провала клуб сам подбирает новичков 

За три сезона в РПЛ в «Сочи» несколько раз менялась трансферная стратегия.

Первый год – жизнь за счет игроков, от которых отказался «Зенит». Тогда же в «Сочи» приехали Адиль Рами и Жанелли Имбула. «Матч ТВ» утверждал, что за этими трансферами стоял агент Набиль Мерабтен, который был близок к «Локомотиву» при Василии Кикнадзе.

Источники Sports.ru подтверждают эту информацию. Мерабтен обещал Рами и Имбула подписание с клубами из топ-5 РПЛ после отыгрыша второй части сезона-2018/19 за «Сочи». Из этого ничего не получилось: Рами вообще не сыграл в РПЛ, а Имбула лишь вышел на замену в легендарной игре с «Ростовом».  

«Вышло нелепо, но на самом деле Рами – очень неплохой парень. Он был в потрясающей физической форме, шикарный плечевой пояс. Присутствие чемпиона мира в раздевалке было очень важным фактором для ребят. Рами со всеми общался, рассказывал, как сборная Франции тусила во время ЧМ. Единственная проблема – колени Рами, у него были почти стерты хрящи», – рассказывает собеседник Sports.ru, близкий к игрокам «Сочи».

За несколько дней до окончания контракта с «Сочи» представитель Рами заявил, что клуб не выплачивал зарплату. После этого Ротенберг назвал Рами «обманщиком» за сокрытие травмы перед переходом. В итоге «Сочи» и Рами все-таки заключили мировое соглашение.

После неудачных трансферов французов «Сочи» не подпускал посредников к новым сделкам. В сезонах-2020/21 и 2021/22 кандидатуры для усиления обсуждали генеральный директор Дмитрий Рубашко, Владимир Федотов и Андрей Орлов (официально – заместитель гендиректора по развитию). В скаутский отдел кроме Орлова входили два аналитика, начальник молодежной команды и внештатный сотрудник. 

Все трансферные переговоры проводит Рубашко. Все покупки в последние два сезона согласовывались с Ротенбергом (финансовая часть) и Федотовым (игровая). 

Несмотря на устоявшуюся структуру, сезоны-2020/21 и 2021/22 тяжело сравнивать. Летом 2020-го «Сочи» подписал свободных агентов Жоаозиньо и Юсупова, обменял Дмитрия Полоза на Ивелина Попова, Федотов пригласил Сергея Терехова, с которым поднимался в «Оренбурге». По сути, брали тех, кто был на рынке, без серьезной скаутской работы.  

Лето 2021-го – пора перемен. 

Все о трансферах Кассьерры и Родригао: смущала скорость защитника, долгие переговоры с Матео, подстава от Transfermarkt

После пятого места в сезоне-2020/21 «Сочи» покинули Антон Заболотный, Миха Мевля, Иван Новосельцев, Эльмир Набиуллин и Данил Пруцев. 

Федотов настаивал на сохранении Заболотного и Мевли. Заболотный отказался от предложения «Сочи» (а также, по данным Sports.ru, «Краснодара») ради возвращения в родной ЦСКА. С Мевлей переговоры зашли далеко, Федотов в интервью Sports.ru в мае 2020-го даже говорил, что в команде останутся все, кроме Заболотного.

«Мевля докручивал условия уже после достижения договоренности. После этого «Сочи» отозвал предложение и сделал новое – уже похуже. Мевля не пошел на уступки», – рассказывает источник, близкий к переговорам. 

«Сочи» искал страхующего защитника в тройку – и выбрал Родригао. При этом сотрудники клуба отмечают, что скорость Родригао вызывала сомнения: «Сочи» уже после прошлого сезона решил перейти на более агрессивный стиль, подняв линию обороны. 

После ухода Заболотного «Сочи» остался без нападающего под старт (в августе к тому же сломался Марко Дуганджич). Переговоры с Матео Кассьеррой вели два месяца. «Уверен, если бы в такой ситуации оказались «Зенит» или «Спартак», они переключились бы на другой вариант. На «Сочи» же ничего не давило, поэтому они спокойно говорили с «Белененсешем», – отмечает собеседник Sports.ru.

По информации «Матч ТВ», «Сочи» заплатил за Кассьерру 1,2 миллиона евро – это самый дорогой трансфер с зимы 2020-го. Хотя «Белененсеш» просил больше, увидев на Transfermarkt, что «Сочи» заплатил «Метцу» 4 миллиона за Викторьена Ангбана. 

По данным Sports.ru, на самом деле российский клуб тогда выкатил немного меньше миллиона евро. «Сочи» видел в Ангбане игрока, сочетающего в себе качества Цаллагова и Нобоа. Кроме того, на момент подписания Ангбана Цаллагов еще не продлил контракт с «Сочи» – при уходе Ибрагима Викторьен сразу бы влился в стартовый состав. Цаллагов остался – и в первой части сезона-2021/22 Ангбан был игроком ротации, а во второй начал раскрываться на позиции инсайда. 

Родригао и Кассьерра приехали в «Сочи» из чемпионата Португалии – и это неслучайно. В клубе не хотели брать игроков напрямую из Южной Америки, боясь тяжелой адаптации в России. Португалия была привлекательным вариантом не только из-за европейских условий и уровня лиги, но и зарплат. Вне топ-4 («Порту», «Бенфика», «Спортинг», «Брага») зарплаты – в районе 10 тысяч евро в месяц, обычно российские клубы готовы платить больше. 

Первые предложения по Кассьерре «Сочи» получил уже зимой: приходили «Глазго Рейнджерс», киевское «Динамо» и клуб из МЛС. Тогда договориться не получилось, но «Сочи» был готов к расставанию. 

В декабре Федотов был готов к продлению контракта. Кроме Гаранина, «Сочи» рассматривал Стукалова и Гончаренко 

На протяжении двух с половиной лет у Федотова был прямой контакт с Ротенбергом. По информации Sports.ru, тренер ждал предложения о продлении контракта в декабре 2021-го, но его не последовало. В мае 2022-го на Федотова вышли ЦСКА, «Динамо» и «Спартак». До конкретики дошло с ЦСКА – и теперь Федотов в Москве.

В соцсетях «Сочи» не попрощался с Федотовым, но с обычными сотрудниками клуба у тренера не возникло проблем. На прощание Федотов звонил и присылал сообщения в вотсапе. 

Вместе с Федотовым ушли его помощники Олег Фоменко, Радик Ямлиханов и Мурат Искаков. С Фоменко и Ямлихановым Федотов играл за «Уралмаш», а уже как тренер работал с Ямлихановым в «Оренбурге». Также в «Оренбурге» (сезон-2018/19) и «Сочи» (2020 год) в штаб Федотова входил аналитик Евгений Шевелев. Теперь они снова вместе – в 2020-м Шевелев ушел из «Сочи» в ЦСКА. 

Нового тренера в «Сочи» искали Рубашко и Орлов. Источник Sports.ru утверждает, что в шорт-листе клуба находились Вадим Гаранин, Алексей Стукалов и Виктор Гончаренко, а Ротенберг был не против приглашения Курбана Бердыева, с которым пересекался в «Ростове».

В итоге спортивный блок выбрал Гаранина, вдохновившись свежестью идей и игрой «Твери» и «Енисея» – и Ротенберг согласился с этим решением.

Гаранин пришел со своими помощниками – Александром Аверьяновым, тренером по физподготовке Ильей Гердтом и Дмитрием Мантушем. Из «Енисея» (а, по сути, и из «Твери») в «Сочи» не перешел только тренер вратарей Евгений Костенко. С вратарями «Сочи» по-прежнему работает Дмитрий Бородин. Также в штабе остался тренер по физподготовке Пэтру Лазареску (приехал в Россию еще в 2010-м вместе с Даном Петреску).  

Пока у Гаранина нет лицензии Pro, поэтому формальным главным тренером «Сочи» снова будет Александр Точилин. Он работал в клубе даже при Федотове (официально – начальником селекционного отдела), в Сочи у него есть квартира.     

Собеседники Sports.ru отмечают, что в «Сочи» понимают, что хотя бы на старте сезона-2022/23 могут оказаться в середине таблицы. На примерах Кассьерры и Родригао клуб понял, что может раскручивать неизвестных игроков даже за сезон – и выгодно продавать.

Сейчас эту модель попробуют реализовать на российском рынке. Благодаря спортивному блоку в «Сочи» оказались игроки «Крыльев Советов» Владислав Сарвели и Александр Коваленко (останется в Самаре на правах годовой аренды), а Гаранин пригласил футболистов «Твери» – 22-летнего Кирилла Ушатова, 20-летнего Амира Батырева, 19-летнего Даниила Мартового и 18-летнего Тимофея Шипунова.  

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