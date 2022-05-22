Итоги Дзюбы в «Зените»: шикарные связки с Халком и Азмуном, доминирование в РПЛ и новая роль в 30 лет

Дорский провожает форварда.

Артем Дзюба и «Зенит» – все.

В этом сезоне Дзюба играл рекордно мало, поэтому расставание не удивляет. Но оно все равно историческое.

Дзюба провел в Петербурге семь лет, стал вторым бомбардиром в истории «Зенита» и третьим ассистентом клуба в российский период (адекватных данных по СССР просто нет).

Такого точно никто не ожидал ни в Петербурге, ни в Москве. «Одно дело – забивать в «Ростове», другое – в топ-клубе. Пример Александра Рязанцева: был основным в «Рубине», а в «Зените» редко попадает в состав», – Владислав Радимов не скрывал скепсиса. Александр Бубнов вообще выдал великое: «Никакой это не громкий переход. Вот трансфер Сейду Думбия из ЦСКА в «Рому» – это событие для нашего футбола».

И такое настроение можно было понять:

• атака «Зенита» в первой половине 2015-го остро не нуждалась в усилении – на острие играли Саломон Рондон и Александр Кержаков;

• у Дзюбы до «Зенита» хоть и было три действительно сильных сезона в РПЛ, но два из них – арендные («Томь»-2010 и «Ростов»-2013/14);

• Дзюба мощно стартовал в сезоне-2014/15 при Мурате Якине (три дубля за четыре тура), но затем сник, в том числе из-за контрактной истории. Вторую часть РПЛ-2014/15 он провел в новой аренде в «Ростове», где забил всего один гол. Уже после нее Артем признавался, что Курбан Бердыев отнесся к нему как к временщику.

На старте карьеры в «Зените» Дзюбе помог лимит 6+5, принятый за несколько дней до начала сезона-2015/16. Рондон уехал из России тем же летом, а Фалькао так и не доехал до Петербурга (как и Жоау Моутинью).

Лимит помог, но и принижать заслуги раннего Дзюбы в «Зените» невозможно – он максимально воспользовался ситуацией.

В РПЛ-2015/16 Дзюба оформил 15 голов – с игры тогда больше забили лишь пиковые Федор Смолов (20) и Квинси Промес (16). Артем потрясающе сыгрался c Халком – такого взаимопонимания у бразильца не было ни с Рондоном, ни тем более с Кержаковым.

К пятнашке в РПЛ Дзюба добавил 6 голов в группе Лиги чемпионов – три из них после передач Халка. «Лучший партнер по команде? Наверное, человек, с которым я просто получал удовольствие. Это – Халк. Мое дело было просто выиграть позицию. Остальное делал Халк – мог обыграть троих-четверых. Таким же примерно был Жано, но Халк немного более масштабный футболист», – рассказывал Дзюба.

Летом 2016-го Халк уехал в Китай, но их общение с Дзюбой не закончилось. «Я был очень привязан к нему. Дзюба – очень подвижный нападающий, очень хорошо играет головой. Несмотря на высокий рост, очень техничный. Когда я уехал, Дзюба очень грустил и присылал мне сообщения, в которых просил вернуться», – вспоминал Халк.

Халк ушел не один – тогда же «Зенит» покинул Андре Виллаш-Боаш, с которым у Дзюбы сложились отличные отношения (прощальный ролик – новое подтверждение особого статуса АВБ для Артема).

При Мирче Луческу Дзюба остался главным нападающим «Зенита» и снова провел результативный сезон, но вновь остался без чемпионства – хотя уходил из «Спартака» именно за ним. Это выглядело издевательством, но в тот сезон впервые за 16 лет чемпионом стал «Спартак».

Роберто Манчини – единственный тренер, с которым Дзюба совсем не сработался в «Зените». Несмотря на слова итальянца о норме в 35 голов за сезон для Дзюбы и Кокорина, Манчини уже с третьей игры усадил Артема в запас. Для всего «Зенита» такое решение не казалось преступным – Кокорин и Себастьян Дриусси разрывали в прессинге и на пространстве, а команда спокойно лидировала в РПЛ.

Осенью 2017-го Манчини допустил, вероятно, главную ошибку в Петербурге – зачем-то перешел на 4-3-3, пытаясь интегрировать Дзюбу в старт. «Зенит» Манчини покатился вниз именно в тот момент – ну а вторую часть сезона Роберто уже откровенно саботировал.

Дзюба загорался при упоминании Манчини даже после ухода итальянца из клуба: «Манчини вообще не тренер. Когда ты после четырех месяцев работы не знаешь, кто у тебя правша, а кто – левша, о чем тут говорить? Говорю же, он не тренер, а бизнесмен».

В отношении Сергея Семака Дзюба никогда не позволял себе таких высказываний. Более того, спустя полгода совместной работы Дзюба пережил, возможно, главное изменение в карьере – после трансфера Сердара Азмуна он превратился из центрального нападающего в подыгрывающего.

«Азмун может играть с Дзюбой и Дриусси. Дриусси может играть на нескольких позициях, качества Азмуна и Дзюбы тоже позволяют увидеть их на поле вместе. В «Зените» Азмуну не придется менять роль. У него прекрасные открывания, он чувствует момент, когда нужно оторваться от защитника. Даже если Сердар будет играть в паре с Дзюбой, у него не должно возникнуть никаких проблем», – объяснял Семак в интервью Sports.ru в феврале 2019-го.

Через три месяца Дзюба впервые стал не только чемпионом России, но и лучшим ассистентом лиги. Летом 2019-го Артем подробно рассказывал Sports.ru о новом этапе карьеры: «Если б мы с Азмуном были вдвоем на острие, это не привело бы ни к чему хорошему. Сердар быстрее меня, очень силен в открываниях за спину. Я техничнее и лучше играю в пас. Поэтому не нужно было быть гением, чтобы понять, кому из нас где удобнее играть.

Теперь при обороне я сажусь очень глубоко, чуть ли не до своей штрафной. Там я должен получать мячи и разгонять атаку. Когда я играл на острие, при атаках соперника играл с центральным защитником. Теперь мне нужно перекрывать опорника.

Нужно стараться получать мячи за опорником – в зоне между ним и центральными защитниками. Это самая трудная зона для получения передач, особенно когда располагаешься спиной к воротам соперника.

Когда начинается наша атака, раньше я был центральным нападающим – теперь располагаюсь либо на левом, либо на правом фланге».

Азмун – второй игрок после Халка, с которым у Дзюбы в «Зените» сложилась классная связка.

В 30 лет Дзюба раскрылся как ассистент – и действительно получал огромное удовольствие от новой роли. Артему даже удалось стать первым игроком в истории РПЛ, выигравшим ассистентскую гонку два сезона подряд.

Дзюба провел в «Зените» шесть с половиной сезонов – в трех был главным игроком команды, еще в трех – важнейшей деталью.

Для фанатов «Зенита» Артем никогда не станет легендой, но его статистика феноменальна. Как и вклад в три чемпионства при Семаке.

Снижение роли Дзюбы в этом сезоне, расставание с ним и Азмуном – естественный процесс, который мог продолжить эволюцию «Зенита», сделав команду более прессингующей и в РПЛ, и в Европе.

Жизнь пошла немного по-другому.

Фото: Gettyimages.ru/Epsilon / Stringer; РИА Новости/Сергей Пивоваров, Алексей Даничев, Алексей Майшев; globallookpress.com