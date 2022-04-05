Ларссон в «Спартаке»: странный переход (первое яркое появление Заремы), разрыв в контратаках при Тедеско и провал этого сезона

Грустный конец (?) самого результативного игрока «Спартака» в прошлом году.

Йордан Ларссон больше не сыграет за «Спартак» в этом сезоне. Швед приостановил контракт с москвичами – ближайшие месяцы он проведет в АИК.

Ларссон уехал с ужасающими «0+0» в РПЛ-2021/22. Такой результат особенно поражает на фоне 20 очков Йордана по системе «гол+пас» в прошлом сезоне. Больше него выбили только Артем Дзюба (26) и Сердар Азмун (21) – Ларссон был самым результативным игроком лиги из тех, кто не играл за «Зенит».

Падение Ларссона точно войдет в историю лиги.

Дзюба, Федор Смолов и Александр Бухаров после успешных сезонов меняли команду (Дзюба возвращался из аренды в «Ростове» в «Спартак» на полгода, а Смолов еще и был морально убит после ЧМ-2018), Павел Мамаев в сезоне-2016/17 мучился с травмами, сыграв менее 800 минут.

Бибрас Натхо выбил 20 очков в РПЛ-2014/15 во многом благодаря стандартам – тогда реализовал аж 7 пенальти и отдал 1 голевую после штрафного. У Ларссона в прошлом сезоне тоже была привязка к стандартам (по голу после пенальти и прямого штрафного, две голевые – после угловых, одна – после штрафного), но он в целом играет гораздо ближе к чужим воротам.

Почему Ларссон раскрылся при Доменико Тедеско и так сдулся при Руе Витории и Паоло Ваноли?

Ларссон приехал в «Спартак» благодаря Зареме (легендарная история про подарки). Кажется, Кононов не понимал, как использовать шведа

Ларссон перешел в «Спартак» в начале августа 2019-го – тогда командой руководил Олег Кононов. «Ларссон прекрасно проявлял себя в чемпионате Швеции: много забивал, играл на команду. Он техничный, быстрый и думающий парень. Я видел игру «Норчепинга»: они играет очень серьезно, в пас, приятно на них смотреть. Поэтому Ларссону будет легче адаптироваться в «Спартаке», – говорил Кононов.

По сути, тренер не дал никакой конкретики ни о сильных качествах Ларссона, ни о том, как его будут использовать в «Спартаке». Через месяц после этих слов Кононова Зарема Салихова впервые вышла в медийное пространство и выдала легендарное: «Можно сказать, что я заставила купить Ларссона. Сказала Леониду, если этот мальчик не заиграет за «Спартак», три года не дари мне никакие подарки. Я в него реально верила».

Особую роль Заремы в трансфере Ларссона подтверждал советник Федуна Франко Камоцци: «За Йордана фанаты должны быть благодарны Зареме. Если бы она не настояла, Ларссон не перешел бы в «Спартак», потому что гендиректор Томас Цорн его вообще не знал. Других игроков, которых я советовал, в команде нет».

При Кононове Ларссон провел восемь матчей – и это было очень странно. В четырех из них «Спартак» стартовал с Ларссоном на правом фланге атаки и Зелимханом Бакаевым – на левом. Ради Ларссона Кононов сдвинул лучшего атакующего игрока «Спартака» на старте сезона на непривычный край (а ведь с ним Кононов работал еще в тульском «Арсенале»), и даже дубль Бакаева в дебютном матче в такой расстановке не отменяет абсурдности тренерского решения.

«Ларссон точно так же справа забивал голы в Швеции, и я ему даю возможность играть на этом фланге, потому что он недавно приехал. Чтобы скорее проходила адаптация на его позиции. В дальнейшем, когда на тренировках и играх увижу, что он осваивается, буду эту позицию менять», – объяснял Кононов.

Немного позже Кононов действительно попробовал Ларссона на другой позиции – в одной игре выпустил Йордана в роли единственного нападающего. Конечно, швед провалился.

В «Норчепинге» Ларссон играл либо на позиции правого инсайда в 3-4-3, либо второго нападающего в 3-5-2. В «Спартаке» Кононов не использовал трех центральных защитников, да и вообще в РПЛ полноценно прибегал к ним только на коротком отрезке в «Ахмате».

Более того, в «Норчепинге» Ларссон вообще не забивал после смещений с фланга в середину под левую ногу. В «Спартаке» он лишь доказал, что такой стиль – совсем не для него. В сезоне-2019 в «Норчепинге» Ларссон чаще всего забивал в одно касание, либо замыкая прострелы, либо вовремя реагируя на рикошеты в штрафной соперника. В «Спартаке» он подтвердил, что умеет выбирать позицию в ней и резко подстраиваться под мяч.

Ларссон вообще не подходил под идеальную игру Кононова с позиционной атакой, большим количеством стенок и передачами на третьего. Его купили на позицию, которую занимал Бакаев с отличным предыдущим сезоном за «Арсенал» и ярким стартом того чемпионата в «Спартаке». Судя по публичным выступлениям, Кононов и не был детально знаком с Ларссоном.

Этих вводных было вполне достаточно, чтобы трансфер Ларссона оказался провалом.

Но потом пришел Тедеско.

При Тедеско Ларссон разрывал РПЛ на пространстве. Даже когда «Спартак» много владел мячом, Йордан получал свободные зоны

Уже со второй игры в «Спартаке» Тедеско перешел на схему с тремя центральными защитниками. Внутри системы могли меняться детали (в первую очередь – расстановка в середине поля), но они не касались Ларссона, который нашел новое постоянное место – в атаке рядом с Эсекиэлем Понсе.

Ларссон почти не рассуждал о своих качествах и лучшей позиции, но в сентябре 2020-го (практически через год после прихода Тедеско) все-таки сказал: «Для меня лучший вариант – это игра центральным форвардом. Я хочу забивать голы и создавать моменты партнерам. Я могу играть справа, но на этой позиции не могу проявить свои лучшие качества».

Тедеско и игроки «Спартака» неоднократно подчеркивали, что в первые месяцы было важно просто набирать очки. Вероятно, главная задача была действительно такой, но способ ее достижения тоже был логичным. Еще в «Шальке» Тедеско показал себя тренером, предпочитающим решать исход матчей в переходах. Благодаря Бакаеву, Ларссону и – отчасти Понсе – быстрые отрывы в «Спартаке» тоже были очень эффективными.

«Спартак» быстро превратился в одну из главных контратакующих команд лиги. С середины октября 2019-го (приход Тедеско) до середины марта 2020-го (начало локдауна) только «Тамбов» бил и забивал после контратак больше «Спартака». На этом отрезке Бакаев отдал 5 голевых передач (лучший результат в лиге), а Ларссон оформил 5 очков по системе «гол+пас» (3+2, второй показатель в команде и седьмой в лиге).

После этого Тедеско менял «Спартак»: делал его более доминирующим во владении с короткими розыгрышами от вратаря и прессинге (осень 2020-го), очень простым с большим количеством длинных передач и определяющей ролью Соболева (весна 2021-го). Эти перемены глобально не влияли на Ларссона – он оставался в старте и играл за счет скорости и пространства, а также выбора позиции внутри штрафной.

В прошлом сезоне Ларссон забил 12 голов с игры, по голу – с пенальти, прямого штрафного и длительной атаки после углового (в конце чемпионата с «Химками»).

Пять голов швед забил после контратак. Конечно, главный хайлайт сезона – гол «Краснодару», когда Йордан убежал со своей половины после неудачного розыгрыша углового соперником. Очень важным (и победным) стал мяч в ворота ЦСКА – тогда Ларссон стартовал почти с центра поля после передачи Промеса.

Еще два гола – после добиваний ударов партнеров и сэйвов вратарей соперников. Еще два – после замыканий прострелов в одно касание. Точно так же Ларссон забивал в «Норчепинге».

Даже если Тедеско пытался играть во владение, Ларссон оставался игроком для контратаки. Йордан был практически освобожден от оборонительной работы на своей половине, поэтому занимал высокую позицию для возможного быстрого отрыва.

Умение находить пространство в штрафной и подстраиваться под мяч, учет особенностей Ларссона со стороны Тедеско, а также постоянная вера Доменико в игрока (в первой части сезона-2020/21 «Спартак» был прессингующим на протяжении большей части матча – рядом с Ларссоном играл Понсе, во второй – простым и силовым, рядом был Соболев) привели к самому результативному году в жизни Йордана.

В этом сезоне Ларссон – один из лидеров РПЛ по передачам под удар, но это – ерунда. Направление движение «Спартака» непонятно, а сам Йордан не затащил

После такого сезона Ларссон поехал на Евро-2020, но лишь из-за травмы Златана. На турнире Йордан не только не провел ни минуты, но и вообще лишь раз попал в заявку Швеции на матч.

Из-за Евро Ларссон пропустил первые сборы «Спартака» при Руе Витории, а осенью выделил еще один фактор, повлиявший на старт сезона-2021/22: «Два месяца после рождения сына у меня не было возможности увидеть его и свою невесту. Поэтому я был не очень счастлив».

Вероятно, Витория предполагал сделать из «Спартака» более горизонтальную команду, но к этому не было абсолютно никаких предпосылок. Руй лишился главного пасующего защитника эпохи Тедеско (Павел Маслов до сих пор не играет из-за травмы), не получил усиления в середину поля (из всех полузащитников, игравших при Тедеско, к владению хотя бы на уровне РПЛ приспособлен только Наиль Умяров), плюс лучшие качества атакующих лидеров (нынешний Промес и Ларссон) раскрываются, когда соперник оставляет свободные зоны.

Витория начинал сезон по 4-4-1-1, которые перетекали в 4-4-2 при позиционной обороне, но так и не нашел оптимального сочетания. В старте выходили Михаил Игнатов и Резиуан Мирзов, Ларссон появлялся и на позиции второго нападающего (но гораздо более привязанного к центру, чем при Тедеско) и даже на левом краю. Уже по ходу четвертого матча в «Спартаке» Витория перешел на трех центральных защитников, но это изменение лишь доказало, что главное – идейность, игровые принципы и их отработка на тренировках.

В таких условиях Ларссон закончил первую часть сезона-2021/22 в топ-11 по количеству передач под удар. Как такое возможно? Все дело в стандартах – большую часть пасов Йордан набил с них.

Конечно, отсутствие голов у Ларссона в РПЛ-2021/22 (по голу забил в Лиге Европы и Кубке России) – не только следствие проблем «Спартака» и игрока, но и стечение обстоятельств. По качеству моментов Ларссон – до сих пор третий игрок «Спартака» в этом сезоне после Соболева и Промеса. Например, Понсе забил 4 гола с меньшим xG, чем у шведа (2,28 против 2,41).

Этой весной Ларссон ни разу не выходил в старте «Спартака», а последние два матча и вовсе полностью провел на скамейке. Пока совсем непонятно, чего хочет Паоло Ваноли (например, выходя на матч с «Нижним», когда нужно много атаковать, с парой Зобнин – Мартинс в центре поля), но очевидно, что Ларссон проиграл конкуренцию и Промесу, и Бакаеву (по нему – вопрос о причинах ранних замен).

За три сезона в России Ларссон давал результат в комфортных условиях, но совершенно не потянул, когда нужно было вытаскивать «Спартак» в этом сезоне. Глобально этого не сделал ни один игрок (хотя успешные отрезки были у Селихова, Умярова и Бакаева).

На вопрос о том, как «Спартак» планировал за что-то бороться в юбилейный сезон, наверное, сейчас не ответит и руководство клуба.

Фото: globallookpress.com/Alexander Kulebyakin/Global Look Press, Stupnikov Alexander/spartak.com; РИА Новости/Виталий Белоусов, Алексей Филиппов, Александр Вильф, Григорий Сысоев