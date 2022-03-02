Open the Doors
Блог

Какой будет РПЛ без легионеров? Кузяев и Оздоев в центре у «Зенита», Набабкин и Щенников – в старте ЦСКА

Крылья Советов Крылья Советов
ЦСКА ЦСКА
Сочи Сочи
Спартак Спартак
Ахмат Ахмат
Урал Урал
Локомотив Локомотив
Уфа Уфа
премьер-лига Россия премьер-лига Россия
Арсенал Тула Арсенал Тула
Химки Химки
Динамо Москва Динамо Москва
Краснодар Краснодар
Нижний Новгород Нижний Новгород
Рубин Рубин
Зенит Зенит
Ростов Ростов
Футбол Футбол

Возможно, новая реальность.

Во вторую часть сезона-2021/22 РПЛ входила со 133 иностранными футболистами. Совсем скоро их станет сильно меньше: «Урал» уже объявил об уходе Дениса Кулакова (а также Ярослава Годзюра, но у него есть и российский паспорт, не считался легионером), покинул Россию защитник «Локомотива» Пабло, не выходит на поле Иван Ордец. «Зенит» в среду объявил об уходе Ярослава Ракицкого. 

Sports.ru показывает составы клубов РПЛ без легионеров.

Важное уточнение: мы не считали легионерами граждан стран-членов ЕАЭС (Беларусь, Казахстан, Армения), но учитывали как иностранцев тех, кто приехал в Россию из дальнего зарубежья и получил местный паспорт по ходу карьеры (Гильерме, Марио Фернандес, Жоаозиньо). 

Еще одно важное уточнение: все схемы условны. 

«Зенит»

В этом сезоне ключевые игроки «Зенита» – иностранцы из середины поля (плюс универсальный Дуглас Сантос), но Петербург хотя бы может набрать относительно приличный старт из российских игроков.  

Продление истекающих контрактов с местными футболистами (Дзюба, Оздоев, Ерохин, Сутормин) – кажется, решенный вопрос, даже если кто-то из легионеров все-таки останется. 

«Динамо»

Кого могло бы лишиться «Динамо»: Фабиана Бальбуэна и Ивана Ордеца в обороне, опорника Никола Моро, восьмерки (и один из лучших игроков РПЛ) Себастьяна Шиманьски. Также исчезнет конкуренция на флангах обороны (Паршивлюк – Варела, Скопинцев – Лаксальт).  

Атакующая линия (кроме тех, кто на картинке, еще есть Ярослав Гладышев) – одна из лучших в России. Центр обороны – не для борьбы за титул (хотя у кого он соответствовал бы?).

И останется ли Сандро Шварц? 

«Сочи» 

«Сочи» может лишиться лучшего центрального защитника (Родригао), главного игрока в середине поля (Кристиан Нобоа) и лучшего бомбардира (Матео Кассьерра). 

Страхующего защитника в оборонительной тройке нет (в прошлом сезоне им был Миха Мевля, в этом – Родригао), Тимофею Маргасову и Сергею Терехову наверняка придется чаще выходить на позициях крайних центральных защитников. У Терехова слева есть альтернатива – Артем Макарчук, зимой перешедший из «Балтики».

Возможно, возрастет вероятность ухода Владимира Федотова. Из «Краснодара» уже ушел Даниэль Фарке, из «Локомотива» – Маркус Гиздоль, в любой момент могут уехать Сандро Шварц и Паоло Ваноли – вакансий в топ-клубах наверняка будет достаточно.

ЦСКА

При отъезде Бруно Фукса, Яки Бийола (хотя он только что продлил контракт, но, конечно, никто не знает, что будет дальше) и Хердюра Магнуссона у ЦСКА возникнут большие проблемы в защите. На сборах Алексей Березуцкий пробовал Георгия Щенникова в центре обороны – правда, при игре в тройке. 

Либо пара Дивеев – Щенников в центре, либо Набабкин – Дивеев с правшой на правом фланге (Обляков, Щенников, Зайнутдинов), либо все-таки игра в пять защитников с Обляковым или Зайнутдиновым в роли правого латераля.

Либо сохранение Марио Фернандеса. 

«Ахмат»

Александр Пуцко, который зимой мог покинуть «Ахмат», становится игроком старта. Неплохой набор в середине поля – Артем Тимофеев, Игорь Коновалов, Даниил Уткин плюс Александр Трошечкин и Антон Швец. 

«Краснодар»

По информации «Матч ТВ», Гжегож Крыховяк уже ведет переговоры о досрочном расторжении контракта.

В случае ухода всех легионеров «Краснодар» лишается центра обороны (Кайо – Хуниор Алонсо) и атакующей группы: Реми Кабелла, Виктора Классона, Вандерсона, Эрика Бутхейма. Плюс Джона Кордобы, исключенного из заявки на вторую часть сезона из-за травмы.

«Локомотив»

После продажи Федора Смолова «Локомотив» строил атаку вокруг Яна Кухты и Вильзона Изидора. Без них в нападении – пустота: Максим Петров – игрок глубины, Никита Хлынов появлялся в товарищеских матчах на сборах, но ему только 19, и он не играл за основу. 

Антон Миранчук и Даниил Куликов, потерявшие в статусе после прихода команды Ральфа Рангника (Миранчук, конечно, и из-за здоровья), со временем снова могут стать ведущими игроками основы.

«Крылья Советов»

«Крылья Советов» и так использовали меньше всех легионеров в РПЛ. Главная потеря состава без иностранцев – разыгрывающий опорник Дмитрий Иванисеня. 

Также образуется дыра на правом краю обороны – в первой части сезона там играли Мехди Зеффан и Гленн Бейл, а сейчас наигрывался экс-защитник «Шерифа» Констанца.  

«Спартак»

Благодаря зимней кампании Луки Каттани «Спартак» закрывает фланги: правый занимает Даниил Хлусевич, левый – Леон Классен. Можно играть и в три центральных защитника, и в четыре (тогда Руслан Литвинов выдвигается в середину поля). 

Вероятно, в новых условиях (даже если останется кто-то из иностранцев) руководство «Спартака» будет сговорчивее в переговорах по новому контракту с Зелимханом Бакаевым. 

«Нижний Новгород» 

На первый матч весны «Нижний Новгород» вышел с русскими вратарем и пятеркой защитников. В центре поля – ключевой игрок первой части сезона Николай Калинский плюс кто-то из тройки Никита Каккоев, Павел Карасев, Кирилл Кравцов.

Главные потери – в атаке, но мы еще не успели оценить качество зимних новичков «Нижнего Новгорода» (естественно, за исключением Игбоуна). 

«Рубин» 

Альтернатива на краях обороны (Самошников, Зотов и Влад Игнатьев справа, Ломовицкий и Самошников – слева), но катастрофа в центре. Константин Нижегородов точно не сыграет до лета, остаются Егор Тесленко, только что перешедший из «КамАЗа», и 20-летний Степан Суриков с восьмью минутами в РПЛ. 

В середине поля – лишь почти фантастическая альтернатива в виде переводов туда Влада Игнатьева (есть опыт по «Локомотиву») и Александра Зуева (там его пробовал Карпин в «Ростове»). 

«Урал»

Этот сезон «Урал» и так фактически проводит без нападающего (там Игорь Шалимов использует Эрика Бикфалви) – в составе без иностранцев все еще хуже. 

Также слабым кажется центр поля, сейчас основная пара опорников – Мишкич – Аугустыняк. 

«Арсенал» 

«Арсенал» – один из шести клубов, использовавших все восемь легионерских слотов в весенней части сезона-2020/21 и так же входивший в весну-2021/22. 

Катастрофический удар по центру поля – там уже не первый сезон рулят Георги Костадинов и Горан Чаушич, а еще после прихода Миодрага Божовича вновь заиграл Кингс Кангва.

«Ростов»

Сохраняется реальная конкуренция на флангах обороны, а также больше номинальная – на краях атаки. Но большие вопросы по третьему центральному полузащитнику и партнеру Максима Осипенко по центру обороны.  

Опустим туда Александра Селяву, который чаще играет в середине поля.

«Уфа»

Главная проблема – левый край, где потенциально может не быть Немани Милетича и Бояна Йокича. 

«Химки» 

Зимой «Химки» подписали пятерых легионеров – нападающего Зе Ламкеля, центральных защитников Бруно Виану и Гию Григалаву, полузащитников Неманю Главчича и Николаса Анвана (а также белоруса Захара Волкова). 

Против «Динамо» в старте выходили Зе Ламкель и Бруно Виана. Заменим их на Александра Долгова и Александра Филина (правда, его не было в заявке на матч, по информации Transfermarkt, он травмирован). 

Посчитали всех иностранных игроков РПЛ. Больше всего бразильцев, в топе за все время – Украина

Фото: globallookpress.com/Dmitry Golubovich

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные