Какой будет РПЛ без легионеров? Кузяев и Оздоев в центре у «Зенита», Набабкин и Щенников – в старте ЦСКА

Возможно, новая реальность.

Во вторую часть сезона-2021/22 РПЛ входила со 133 иностранными футболистами. Совсем скоро их станет сильно меньше: «Урал» уже объявил об уходе Дениса Кулакова (а также Ярослава Годзюра, но у него есть и российский паспорт, не считался легионером), покинул Россию защитник «Локомотива» Пабло, не выходит на поле Иван Ордец. «Зенит» в среду объявил об уходе Ярослава Ракицкого.

Sports.ru показывает составы клубов РПЛ без легионеров.

Важное уточнение: мы не считали легионерами граждан стран-членов ЕАЭС (Беларусь, Казахстан, Армения), но учитывали как иностранцев тех, кто приехал в Россию из дальнего зарубежья и получил местный паспорт по ходу карьеры (Гильерме, Марио Фернандес, Жоаозиньо).

Еще одно важное уточнение: все схемы условны.

«Зенит»

В этом сезоне ключевые игроки «Зенита» – иностранцы из середины поля (плюс универсальный Дуглас Сантос), но Петербург хотя бы может набрать относительно приличный старт из российских игроков.

Продление истекающих контрактов с местными футболистами (Дзюба, Оздоев, Ерохин, Сутормин) – кажется, решенный вопрос, даже если кто-то из легионеров все-таки останется.

«Динамо»

Кого могло бы лишиться «Динамо»: Фабиана Бальбуэна и Ивана Ордеца в обороне, опорника Никола Моро, восьмерки (и один из лучших игроков РПЛ) Себастьяна Шиманьски. Также исчезнет конкуренция на флангах обороны (Паршивлюк – Варела, Скопинцев – Лаксальт).

Атакующая линия (кроме тех, кто на картинке, еще есть Ярослав Гладышев) – одна из лучших в России. Центр обороны – не для борьбы за титул (хотя у кого он соответствовал бы?).

И останется ли Сандро Шварц?

«Сочи»

«Сочи» может лишиться лучшего центрального защитника (Родригао), главного игрока в середине поля (Кристиан Нобоа) и лучшего бомбардира (Матео Кассьерра).

Страхующего защитника в оборонительной тройке нет (в прошлом сезоне им был Миха Мевля, в этом – Родригао), Тимофею Маргасову и Сергею Терехову наверняка придется чаще выходить на позициях крайних центральных защитников. У Терехова слева есть альтернатива – Артем Макарчук, зимой перешедший из «Балтики».

Возможно, возрастет вероятность ухода Владимира Федотова. Из «Краснодара» уже ушел Даниэль Фарке, из «Локомотива» – Маркус Гиздоль, в любой момент могут уехать Сандро Шварц и Паоло Ваноли – вакансий в топ-клубах наверняка будет достаточно.

ЦСКА

При отъезде Бруно Фукса, Яки Бийола (хотя он только что продлил контракт, но, конечно, никто не знает, что будет дальше) и Хердюра Магнуссона у ЦСКА возникнут большие проблемы в защите. На сборах Алексей Березуцкий пробовал Георгия Щенникова в центре обороны – правда, при игре в тройке.

Либо пара Дивеев – Щенников в центре, либо Набабкин – Дивеев с правшой на правом фланге (Обляков, Щенников, Зайнутдинов), либо все-таки игра в пять защитников с Обляковым или Зайнутдиновым в роли правого латераля.

Либо сохранение Марио Фернандеса.

«Ахмат»

Александр Пуцко, который зимой мог покинуть «Ахмат», становится игроком старта. Неплохой набор в середине поля – Артем Тимофеев, Игорь Коновалов, Даниил Уткин плюс Александр Трошечкин и Антон Швец.

«Краснодар»

По информации «Матч ТВ», Гжегож Крыховяк уже ведет переговоры о досрочном расторжении контракта.

В случае ухода всех легионеров «Краснодар» лишается центра обороны (Кайо – Хуниор Алонсо) и атакующей группы: Реми Кабелла, Виктора Классона, Вандерсона, Эрика Бутхейма. Плюс Джона Кордобы, исключенного из заявки на вторую часть сезона из-за травмы.

«Локомотив»

После продажи Федора Смолова «Локомотив» строил атаку вокруг Яна Кухты и Вильзона Изидора. Без них в нападении – пустота: Максим Петров – игрок глубины, Никита Хлынов появлялся в товарищеских матчах на сборах, но ему только 19, и он не играл за основу.

Антон Миранчук и Даниил Куликов, потерявшие в статусе после прихода команды Ральфа Рангника (Миранчук, конечно, и из-за здоровья), со временем снова могут стать ведущими игроками основы.

«Крылья Советов»

«Крылья Советов» и так использовали меньше всех легионеров в РПЛ. Главная потеря состава без иностранцев – разыгрывающий опорник Дмитрий Иванисеня.

Также образуется дыра на правом краю обороны – в первой части сезона там играли Мехди Зеффан и Гленн Бейл, а сейчас наигрывался экс-защитник «Шерифа» Констанца.

«Спартак»

Благодаря зимней кампании Луки Каттани «Спартак» закрывает фланги: правый занимает Даниил Хлусевич, левый – Леон Классен. Можно играть и в три центральных защитника, и в четыре (тогда Руслан Литвинов выдвигается в середину поля).

Вероятно, в новых условиях (даже если останется кто-то из иностранцев) руководство «Спартака» будет сговорчивее в переговорах по новому контракту с Зелимханом Бакаевым.

«Нижний Новгород»

На первый матч весны «Нижний Новгород» вышел с русскими вратарем и пятеркой защитников. В центре поля – ключевой игрок первой части сезона Николай Калинский плюс кто-то из тройки Никита Каккоев, Павел Карасев, Кирилл Кравцов.

Главные потери – в атаке, но мы еще не успели оценить качество зимних новичков «Нижнего Новгорода» (естественно, за исключением Игбоуна).

«Рубин»

Альтернатива на краях обороны (Самошников, Зотов и Влад Игнатьев справа, Ломовицкий и Самошников – слева), но катастрофа в центре. Константин Нижегородов точно не сыграет до лета, остаются Егор Тесленко, только что перешедший из «КамАЗа», и 20-летний Степан Суриков с восьмью минутами в РПЛ.

В середине поля – лишь почти фантастическая альтернатива в виде переводов туда Влада Игнатьева (есть опыт по «Локомотиву») и Александра Зуева (там его пробовал Карпин в «Ростове»).

«Урал»

Этот сезон «Урал» и так фактически проводит без нападающего (там Игорь Шалимов использует Эрика Бикфалви) – в составе без иностранцев все еще хуже.

Также слабым кажется центр поля, сейчас основная пара опорников – Мишкич – Аугустыняк.

«Арсенал»

«Арсенал» – один из шести клубов, использовавших все восемь легионерских слотов в весенней части сезона-2020/21 и так же входивший в весну-2021/22.

Катастрофический удар по центру поля – там уже не первый сезон рулят Георги Костадинов и Горан Чаушич, а еще после прихода Миодрага Божовича вновь заиграл Кингс Кангва.

«Ростов»

Сохраняется реальная конкуренция на флангах обороны, а также больше номинальная – на краях атаки. Но большие вопросы по третьему центральному полузащитнику и партнеру Максима Осипенко по центру обороны.

Опустим туда Александра Селяву, который чаще играет в середине поля.

«Уфа»

Главная проблема – левый край, где потенциально может не быть Немани Милетича и Бояна Йокича.

«Химки»

Зимой «Химки» подписали пятерых легионеров – нападающего Зе Ламкеля, центральных защитников Бруно Виану и Гию Григалаву, полузащитников Неманю Главчича и Николаса Анвана (а также белоруса Захара Волкова).

Против «Динамо» в старте выходили Зе Ламкель и Бруно Виана. Заменим их на Александра Долгова и Александра Филина (правда, его не было в заявке на матч, по информации Transfermarkt, он травмирован).

Фото: globallookpress.com/Dmitry Golubovich