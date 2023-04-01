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Всем привет! Вы в блоге основателя аналитического агентства «Digital Scouting» Тимофея Ушанского. Полная версия блога доступна в телеграме.

В марте возобновились не только РПЛ, Первая и Вторая лиги, но и Молодежная футбольная лига. В этом посте мы расскажем о лучших нападающих первой части сезона. Для четкости нападающие разделены на три категории: центрфорварды, правые и левые вингеры.

При подготовке рейтингов аналитики Digital Scouting оценили каждого игрока лиги по цифровым данным, а затемскауты отсмотрели видео и сформировали итоговые топы. Благодарю скаутов Николая Бутузова, Мурада Аббасова, Андрея Шевченко и Александра Железнова за помощь в подготовке материала.

Центральные нападающие

4-5 место – Алексей Барановский («Зенит», 2005 год рождения)

Алексей Барановский мог провести полноценный сезон за команду ЮФЛ-1 (там он тоже играет), но качественной игрой заслужил приглашение в молодежку. 11 матчей, 7 голов, 1 ассист – отличный результат.

Сильные стороны

⬆️ Высокая подвижность и игровая активность (18,9 принятых передач, 11,8 единоборств в атаке + 5,8 в обороне за 90 минут);

⬆️ Открывания и игра в штрафной площади (6 касаний в штрафной, 0,75 xG за 90 мин);

⬆️ Реализация моментов (20% всех ударов – голы);

⬆️ Игра накоротке и передачи на среднее расстояние в финальной фазе атак (1,75 передачи под удар за игру).

Точки роста

↗️ Силовая борьба (рост 185 см, антропометрия хорошая, но пока не хватает мышечной массы);

↗️ Качество короткого-среднего паса при игре в оттяжке (сейчас показатели средние – 76,8% точности).

Digital-профиль Алексея Барановского (ссылка кликабельна)

4-5 место – Кирилл Никишин («Локомотив», 2004 год рождения)

Никишин не заметил перехода с юношеского на молодежный уровень, и теперь доставляет проблемы защитникам команд МФЛ. В 15 матчах Никишин забил 11 мячей, дважды отличился с пенальти, которые сам и заработал.

Сильные стороны

⬆️ Высокая скорость без мяча, игра на линии офсайда, стремительные открывания за спины защитникам;

⬆️ Достойная реализация моментов и выходов один-на-один (29% всех ударов заканчиваются голом, показатель близкий к оверперформингу);

⬆️ Большие объемы скоростно-силовой работы (13,2 единоборства в атаке за 90 минут).

Точки роста

↗️ Игровая активность (принимает передачи от партнеров в среднем 9 раз за игру, это низкий показатель для нападающего такого профиля);

↗️ Контроль мяча (часто Никишин не сохраняет мяч даже в относительно простых ситуациях, особенно когда принимает его спиной к воротам);

↗️ Реализация ударов в касание (замкнуть простой прострел Никишину бывает сложнее, чем накрутить двух игроков и пробить под штангу);

↗️ Игра в подыгрыше (даже для центрфорварда отдает преступно мало передач под удар – лишь 0,5 за игру).

Digital-профиль Кирилла Никишина

3 место – Ярослав Доль (ЦСКА, 2004 год рождения)

Ярослав Доль – Роберт Левандовски МФЛ, ярко выраженный таргетмен. Его главная функция – замыкать фланговые атаки и убегать от защитников на широком шаге. С этим Доль справляется: 9 голов в 15 играх.

Сильные стороны

⬆️ Открывания в штрафной при затяжных позиционных атаках и стандартах (Доль легко находит свободные зоны и отклеивается от защитников – 3,4 попытки удара за 90 минут);

⬆️ Качественный разбег при контратаках, забивает много рабочих мячей для нападающего, замыкая дальнюю штангу;

⬆️ Ведение верховых единоборств (44% выигранных, достаточно высокий показатель для нападающего).

Точки роста

↗️ Игра один-в-один у штрафной и внутри нее (в случаях, когда необходимо обработать мяч, удары чаще всего блокируют);

↗️ Игра спиной к чужим воротам и вдали от штрафной (чем больше касаний в глубоких зонах делает Доль, тем сильнее это вредит темпу атаки);

↗️ Игра головой (Доль часто выигрывает верх в штрафной, но далеко не всегда складывается под удар, видна раскоординированность при прыжке)

Digital-профиль Ярослава Доля

1-2 место – Вадим Раков («Локомотив», 2005 год рождения)

В прошлом сезоне Раков стал рекордсменом по голам в ЮФЛ. В МФЛ Раков играет нечасто (10 матчей), зато много забивает (8). Вадим показал, что его скорость и навыки котируются не только на юношеском уровне.

Сильные стороны

⬆️ Высокая скорость как без мяча, так и при работе с ним. У Ракова прекрасное первое касание и быстрая смена направления движений (выходит на ударную позицию 5,3 раза за 90 минут, это высочайший показатель);

⬆️ Разнообразный удар: умеет пробить как на силу со средней дистанции, так и на исполнение издалека. Не подбирает ногу, если нужно завершает левой;

⬆️ Высочайшая игровая активность и по принятым передачам за игру (20,3 за 90 минут), и поединоборствам (14,1 в атаке + 5,4 в обороне).

Точки роста

↗️ Принятие решений: Ракову свойственно заигрываться и продолжать движение с мячом до тех пор, пока не упрется в лицевую. Иногда можно и пораньше расстаться с мячом;

↗️ Развитие силовых качеств:у Вадима хорошая генетика. Приход мышечной массы для более уверенного ведения единоборств – вопрос времени.

Digital-профиль Вадима Ракова

1-2 место – Павел Мелешин («Спартак», 2004)

Мелешин уже засветился в основе «Спартака» (один гол в РПЛ, два – в Кубке России). К его появлению в команде Абаскаля привело сильнейшее выступление в молодежке: 9 игр, 8 голов и 2 ассиста. В том числе Мелешин оформил хет-трик в ворота ЦСКА.

Сильные стороны

⬆️ Сочетание силовых, скоростных и антропометрических качеств. Для игрока ростом 188 см Мелешин достаточно техничен, быстро работает с мячом. На молодежном уровне он доминирует в борьбе;

⬆️ Качественное завершение атак: как ногами, так и головой (68,7% всех ударов игрока в МФЛ пришлись в створ, 25% закончились голом);

⬆️ Игра внутри штрафной и на линии офсайда. Мелешин хорошо открывается внутри штрафной, что приводит к большому количеству моментов (4,5 удара по воротам + 1,8 передачи под удар за 90 минут);

⬆️ Развитие атак при получении мячав полуфланговых зонах. Мелешин может как сам пойти в лицевую для дальнейшего прострела, так и отдать проникающую передачу в штрафную на вбегающего партнера.

Точки роста

↗️ Сохранение мячей при игре спиной к чужим воротам ( общая точность передач – всего 67,8%).

↗️ Силовой дриблинг. Даже на уровне МФЛ у Мелешина проходит лишь 37,5% обводок;

↗️ Чистота отбора: чувствуя доминантность в скорости и габаритах часто идет в прессинг, но сами попытки отбора выходят грязноватыми (2,2 фола за 90 минут).

Digital-профиль Павла Мелешина

Левые вингеры

4-5 место – Роберт Потинян («Краснодар», 2004 год рождения)

На уровне МФЛ Потиняну пока сильно не хватает силовых данных. Это нельзя списать на неудачный месяц рождения: Потинян родился 1 января. Уровень технического оснащения Потиняна позволяет ждать прогресса в ближайшие два-три года.

Сильные стороны

⬆️ Дриблинг, продвижение мяча через забеги и выход на свободное пространство. Потинян ищет единоборства один-в-один (22,7 за 90 минут), смело идет в обводку (10,9 за 90 минут) и часто выходит на ударную позицию (4,5 попыток удара за 90 минут). На Потиняне достаточно часто фолят вблизи штрафной;

⬆️ Высокая игровая интенсивность: после потери мяча Роберт обычно не выключается из эпизода, а продолжает борьбу.

Точки роста

↗️ Качество удара: опасный сильный удар в дальний угол, но легковесный удар на исполнение с правой ноги;

↗️ Хладнокровие при игре в финальной трети: часто Потинян суетится, дважды обыгрывает соперника, хотя уже вышел на свободное пространство для прострела или передачи;

↗️ Сохранение динамики эпизода: лишнее в игре Роберта – полная остановка мяча и раздергивание с места оппонента. Часто так теряется темп, а партнерам приходится открываться в новых зонах.

Digital-профиль Роберта Потиняна

4-5 место – Имран Азнауров («Ростов», 2004 год рождения)

Азнауров – вингер с высокой скоростью и качественным дриблингом на пространстве.

Сильные стороны

⬆️ Быстрая обработка мяча при приеме, высокая стартовая скорость и умение менять направление бега практически без ее потери;

⬆️ Высокая скоростная выносливость, помогающая совершать длительные забеги с продвижением мяча (3 забега с мячом за 90 минут) и прессинговать в нескольких фазах выхода из-под прессинга;

⬆️ Хорошее качество короткой-средней передачи (79% точных) делает Азнаурова полезным в развитии атаки и выходе из-под прессинга.

Точки роста

↗️ Игровая конкретика: серьезное количество обводок пока не приводит к большому количеству моментов;

↗️ Вовлеченность в командные действия: Азнауров недостаточно часто опускается и открывается под передачи (получает 13 передач за 90 минут, это очень низкий показатель, редко встречающийся у вингеров высокого класса).

Digital-профиль Имран Азнауров

3 место – Захар Шматов («Чертаново», 2004 год рождения)

Шматов – редкий для современного инвертированного футбола левоногий левый вингер. Захар редко играет больше тайма, чаще всего появляется после перерыва, но его результативность выше, чем у многих игроков основы: 5 голов, 4 ассиста.

Сильные стороны

⬆️ Подачи с игры и со стандартов с левой ноги (в основном благодаря этому отдает 1,8 передачи под удар за 90 минут);

⬆️ Высокая эффективность в ситуациях один-в-один (либо находит классное решение, либо неплохо бьет);

⬆️ Качественное завершение моментов (62,5% всех ударов приходится в створ, 31% заканчивается голом).

Точки роста

↗️ Игровая интенсивность и выносливость (проводит неровные таймы, временными отрезками взрывается, но может и пропасть);

↗️ Доигрывание моментов (видя, что мяч потерян, а у владеющего мячом есть подстраховка, Шматов часто бросает борьбу и перестает бежать).

Digital-профиль Захара Шматова

1-2 место – Кирилл Богданец («Краснодар», 2004 год рождения)

Богданец дебютировал в МФЛ в статусе одного из самых многообещающих вингеров 2004 года рождения. В ЮФЛ Кирилл играл справа, а в молодежке пришлось адаптироваться, выходя на левом фланге. Возможно, поэтому Богданец немного меньше создает, но все равно он очень ценен для «Краснодара».

Сильные стороны

⬆️ Баланс атлетизма и скоростных данных: плотный корпус, низкий центр тяжести, высокая резкость, стартовая и дистанционная скорость;

⬆️ Мягкий прием и обработка передач (в том числе длинных), разнообразные финты и обманные движения;

⬆️ Продвижение мяча через забеги по флангу (3,6 забега с мячом при 9,4 попытках обводки за 90 минут)

⬆️ Выход на ударную позицию после проходов (3,7 удара за 90 минут) и проход в лицевую для дальнейшего прострела (0,7 ключевой передачи за 90 минут).

Точки роста

↗️ Вовлеченность в командную игру ( принимает лишь 15 передач за 90 минут – свидетельство адаптации к новой позиции);

↗️ Качество передач в подготовительной фазе атак (общая точность передач едва переваливает за 65%, она идет от небрежности Богданца).

Digital-профиль Кирилла Богданца

1-2 место – Игорь Козлов («Зенит», 2004 год рождения)

Козлов, пожалуй, самый готовый ко взрослому футболу левый вингер МФЛ. Игорь очень заточен на удар. Это объяснимо: по молодежным меркам он у него отлично поставлен.

Сильные стороны

⬆️ Высокая мобильность, объемы скоростно-силовой работы, контроль мяча на дриблинге (легко контролирует мяч, ведя его по флангу);

⬆️ Большое количество моментов, создаваемых за счет проходов (4,5 удара и 1,6 передач под удар за 90 минут);

⬆️ Лидерская роль в атаке (получает почти 25 передач за 90 минут), высоко интенсивен в единоборствах (20 в атаке + 6 в обороне);

⬆️ Пушечный удар с правой ноги.

Точки роста

↗️ Нацеленность прострелов после проходов (сейчас простреливает без учета положения партнеров и соперников);

↗️ Вариативность принимаемых решений (удары с 35 метров – это, конечно, здорово, но во взрослой команде такое не поощрят).

Digital-профиль Игоря Козлова

Правые вингеры

Перед переходом к рейтингу правых вингеров, расскажем о базе, от которой отталкиваемся. На наш взгляд, в составе любой команды выходят два типа вингеров: сильного и слабого флангов.

Через сильный фланг начинается большинство атак, поэтому на вингере этого края всегда лежит высокий объем плеймейкинга и дриблинга. На противоположном (слабом) фланге чаще играют футболисты, на которых ложится больший объем оборонительных действий. Тем не менее, именно эти игроки при стремительном переводе атак с фланга на фланг часто остаются один-в-один с защитником. Поэтому они должны быть достаточно развиты технически для стабильного завершения атак.

Поскольку футбол инвертирован, а левши с навыками плеймейкера – в дефиците, чаще всего в России левый фланг сильнее. В нашей пятерке 3-5 место будут занимать вингеры слабого фланга, 1-2 место – вингеры сильного фланга.

3-5 место – Никита Лузан («Зенит», 2004 год рождения)

Сильные стороны

⬆️ Высокая вовлеченность в командную игру, предлагает себя под передачи при выходе из обороны в атаку (29,1 принятая передача за 90 минут);

⬆️ Набор технических навыков: качественная обработка мяча при приеме, достойное качество удара (62,5% всех ударов в створ, 25% – голы), достаточное количество передач под удар (1,2 за 90 минут);

⬆️ Большая нагрузка в оборонительной фазе игры (8,4 единоборства в обороне) с доминированием в единоборствах (67,2% выигранных);⬆️ Высокое качество всех типов передач.

Точки роста

↗️ Снижение количества неоправданных обводок.

Digital-профиль Никиты Лузана

3-5 место – Дмитрий Канаев («Краснодар», 2004 год рождения)

Канаев – тоже вингер слабого фланга, на него не выпадает большой объем действий с мячом в переходных фазах. Когда мяч доходит до Канаева ему удается не сбить темп атаки.

Сильные стороны

⬆️ Видение поля, ориентация на игру вперед и качественный пас: высокие объемы передач в последнюю треть;

⬆️ Большое количество ключевых и проникающих передач, кроссов внутрь штрафной.

Точки роста

↗️ Проявление характера в единоборствах: при ведении силовой борьбы Канаевубирает ноги из-за риска получить травму;

↗️ Работа над отдельными техническими элементами: например, Канаев не всегда кладет корпус при развороте, в результате мяч проходит далеко от створа ворот.

Digital-профиль Дмитрия Канаева

1-2 место – Никита Чугунов («Локомотив​​», 2004 год рождения)

В отличие от Лузана и Канаева Чугунов физически полностью готов ко взрослому футболу: достаточно агрессивен, не боится единоборств. Правда, Чугунову не хватает качества принятия решений и технического исполнения в финальной фазе атак.

Сильные стороны

⬆️ Интенсивность в силовой борьбе, высокие объемы дриблинга в каждом матче, выход из обороны в атаку через забеги по флангу;

⬆️ Высокая вовлеченность в действия команды в финальной трети: часто предлагает себя на правом фланге атаки.

Точки роста

↗️ Выбор момента выхода из дриблинга: часто зарывается и упускает момент удачного расставания с мячом. Если Чугунову везет, против него фолят.

↗️ Чувство темпа атаки: распространенная ошибка Никиты – передачи и удары по траекториям которых есть защитник.

Digital-профиль Никиты Чугунова

1-2 место – Илья Ишков («Урал», 2005 год рождения)

Ишков – бриллиант. В этом сезоне МФЛ идет вторым по системе «гол+пас» среди правых вингеров (5+3). Ишков трижды забил прямыми ударами со штрафных, коронным ударом с левой.

Сильные стороны

⬆️ Высокая культура обращения с мячом: мягкий прием, хороший контроль на дриблинге, в том числе на предельной скорости;

⬆️ Качество всех видов последнего паса: проникающих передач, кроссов с игры, подач со стандартов (1,4 передачи под удар за 90 минут);

⬆️ Хорошо отработанный выход на ударную позицию, прицельный удар с левой ноги (как с игры, так и со стандартов).

Точки роста

↗️ Недостаток габаритов для качественного ведения силовой борьбы (связан исключительно с возрастом, часто компенсируется характером);

↗️ В трудные моменты игры становится чересчур эгоцентричным, стремится завершить каждый проход ударом, имея другие варианты развития атаки.

Digital-профиль Ильи Ишкова

1-2 место – Иван Комаров («Ростов», 2003 год рождения)

Комаров задержался на молодежном уровне (еще выходил в легендарном матче против основы «Сочи»), но в этом сезоне наконец-то обрел стабильность (уже дебютировал за основу при Валерии Карпине).

Сильные стороны

⬆️ Скоростно-силовой дриблинг с проходом в лицевую и на ударную позицию;

⬆️ Высокая интенсивность игры с точки зрения вступления в единоборства, доминанироввание (15,3 в атаке + 8,3 в обороне);

⬆️ Большая полезность команде в финальной трети (3,9 удара + 1,5 передачи под удар за 90 минут).

Точки роста

↗️ Адаптация и скоростным и физическим требованиям РПЛ.

Digital-профиль Ивана Комарова

Итоговая линия атаки символической сборной МФЛ старта сезона

В следующем посте мы расскажем о лучших полузащитниках МФЛ. Их тоже разделим на три категории: атакующие полузащитники, центральные и опорники.

Фото: globallookpress.com/Edgar Breshchanov