Исследование зарплат в мировом футболе: «ПСЖ» – гегемон, «Брайтон» – топ, средний игрок из России получает больше бельгийца

Всем привет! Вы в блоге скаута-аналитика Тимофея Ушанского, и сегодня я презентую работу, которую до нас еще никто не делал (или не публиковал) – ни в русскоязычном, ни в англоязычном сегменте.

Современный футбол переживает digital-эру. Подсчету и анализу подвергается каждое действие – как игроков, так и менеджеров. WYScout ведет подсчет каждого действия футболиста с мячом. Skillcorner считает, какую дистанцию в каком скоростном диапазоне пробежал игрок в каждом из таймов. Transfermarkt систематизирует данные по стоимости трансферов всех команд мира.

Недавно начал набирать популярность на рынке агрегатор данных по зарплатам футболистов capology.com. Capology собирает данные по игрокам более чем 20 лиг. Авторы предупреждают, что речь идет именно о базовой зарплате футболистов, без учета премий и бонусов.

Мы предварительно пообщались с менеджерами клубов на предмет близости данных к истине. Естественно, никто не дал 100-процентного подтверждения, но 90% как российских, так и зарубежных менеджеров сказали, что данные близки к истине и с ними можно работать .

Данные Transfermarkt по суммам трансферов тоже не всегда точны, но уже давно стали стандартом не только для болельщиков, но и футбольных менеджеров по всему миру.

Важная оговорка: Capology собирают данные по ограниченному количеству лиг: Англия (Премьер-Лига, Чемпионшип, Лига 1, Лига 2), Испания (Примера, Сегунда), Италия (Серия А, Серия Б), Германия (Бундеслига 1, Бундеслига 2), Франция (Лига 1, Лига 2), Португалия (Примейра), Голландия (Эредивизие), Бельгия (Жюпилер Про), Австрия (Бундеслига), Россия (Премьер-Лига), Турция (Суперлига), Швейцария (Суперлига), Шотландия (Премьершип), США (МЛС), Мексика (Лига MX) Бразилия (Серия А), Аргентина (Примера), Колумбия. Поэтому в таблицах не учтены, например, футболисты-миллионеры из чемпионатов Украины, Китая, стран Персидского залива.

Приведенные в материале данные относятся к сезону-21/22 (для южноамериканских лиг – сезону-2021). Все суммы в таблицах указаны в американских долларах ($), используем в основном суммы net – то есть деньги, которые игрок получает после уплаты всех налогов (очень разнятся в разных странах).

Клуб-100 мирового футбола: чьи затраты на зарплаты в сезоне-2021/22 перевалили за 100 млн долларов?

В большинстве футбольных финансовых исследований фигурирует именно зарплата gross (это то, сколько клуб тратит на обеспечение зарплат всех футболистов с учетом налогов). Вот как выглядит топ-15 клубов Европы по итогам прошлого сезона:

Однако в дальнейшем (даже при подсчете клубного баланса) мы будем использовать net-зарплаты игроков. Дело в том, что сумма уплаченных налогов не дает клубу конкурентного преимущества при привлечении игрока и формировании состава. Когда с агентом и игроком обсуждаются условия контракта, ключевой становится именно net-зарплата (в экономических терминах именно она считается эффективной).

Где граница между топ-клубами и крепкими середняками?

Как видим, на рынке есть гегемон, зарплатная ведомость которого в 1,5 раза превосходит ближайшего преследователя – 240 миллионов «ПСЖ» против 163 у «МЮ».

Проведем черту между топ-клубами Европы и следующей категорией после «Милана» (56 миллионов). Сделаем это, частично руководствуясь статусом клубов. Сложно поставить в один ряд английские топ-6 и «Эвертон», «Вест Хэм» и «Лестер»; «Барсу», «Реал» и «Атлетико» с «Вильярреалом». А за пределами двадцатки слишком высока плотность, . Некой цифровой отметкой топ-клуба будет сумма в 55 миллионов net-ведомости .

В первой двадцатке самых щедрых клубов мира сразу 9 предсказуемо представляют АПЛ (в первых 50 – 17 английских команд).

Как гранды формируют зарплатные ведомости? Образцовость «Баварии» и распущенность «ПСЖ».

Самое ровное распределение зарплат среди игроков топ-клубов – у «Баварии». Нет явной звезды, разница между максимальной зарплатой (Левандовски) и зарплатой 7-го игрока (Коман) – всего 35%:

Роберт Левандовски (12.3 млн)

Мануэль Нойер (11,3 млн)

Томас Мюллер (11 млн)

Лерой Сане (10,7 млн)

Джошуа Киммих (10,5 млн)

Люка Эрнандес (9,7 млн)

Леон Горецка (9,7 млн)

Кингсли Коман (9,1 млн)

Марсель Забитцер (6,7 млн)

Альфонсо Дэвис (6 млн)

Дайот Упамекано (5,4 млн)

Серж Гнабри (4,3 млн)

Очень яркий образец немецкой финансовой дисциплины. Похожий порядок – и в ведомости мадридского «Реала». Зарплата 3-го игрока лишь в 2,4 раза выше зарплаты 12-го.

Самая скачкообразная ведомость среди грандов – у «ПСЖ» . Мбаппе (50,8 млн), Месси (35,5 млн) и Неймар (31,1 млн) на другой планете относительно партнеров. Зарплата 12-го игрока парижан сильно выше, чем в других топ-клубах, но она отличается от третьей более чем в 4,5 раза.

Наиболее уязвимым для переманивания лидеров на фоне других топ-клубов выглядел чемпион Италии «Милан». Их 12-й игрок в сезоне-21/22 (Саму Кастильехо) зарабатывал на одном уровне с Бенассером, Диасом и Кьером – 1,5 млн.

Самые щедрые клубы за пределами топ-5: в первой сотне сразу шесть российских клубов, из Голландии только «Аякс», из Бельгии – никого

В топ-50 попали три турецкие («Бешикташ», «Галатасарай», «Фенербахче»), две российские («Зенит», «Спартак») и одна бразильская («Фламенго») команды.

Голландские клубы сверхэффективны в расходах . Участник плей-офф ЛЧ «Аякс» расположился на 69-м месте – ниже «Краснодара», «Локомотива» и ЦСКА и почти вровень с «Динамо». ПСВ уступает еще и «Ростову» с «Сочи». «Фейеноорд», бившийся в финале Лиги конференций с «Ромой», в прошлом сезоне потратил на зарплаты меньше «Рубина», «Ахмата» и «Химок».

Не стоит удивляться и тому, что лучшие игроки ведущих клубов Бразилии уже не торопятся уезжать в средние клубы Европы. Зарплатные лидеры Бразилии («Фламенго», «Атлетико Минейро», «Палмейрас», «Коринтианс», «Сан-Паулу», «Интернасьональ») входят в топ-100 самых щедрых клубов мира.

Пример высочайшей синергии клубных ресурсов – выскочки из «Зальцбурга». Они вышли в плей-офф Лиги чемпионов со 159-го места зарплатного рейтинга.

Железное экономическое обоснование стратегии «РБ Зальцбург». Куда движутся «Локомотив» и «Динамо»?

Представим, что FIFA дала всем игрокам вольную и решила устроить всемирный драфт. Главное условие – клуб и игрок должны сойтись по зарплате к определенному дедлайну. Добавим еще один фантастический элемент – всех игроков расселили на 6 огромных футбольных баз по возрастному принципу.

Вы – футбольный менеджер, у вас приблизительно 200 тысяч долларов на зарплату футболиста.

Если пойдете с этими деньгами на базу с игроками 24-26 лет, сможете себе позволить кандидата из середины рейтинга – хуже, чем примерно 40% в мире в этой возрастной категории. Если отправитесь на базу с футболистами от 21 до 23 лет, заберете кого получше – но все еще хуже, чем 20% футболистов этого же возраста.

Лучший вариант с такими деньгами, особенно если уверены в потенциале своего клуба развивать молодых игроков, – приехать на базу с игроками до 20 лет. Здесь сможете конкурировать за 10% лучших игроков.

Отсюда стремление таких проектов, как «РБ Зальцбург», дать импульс совсем молодым игрокам и отпустить их на повышение в течение 2-3 лет (Эрлинг Холланд, Патсон Дака, Карим Адейеми, Такуми Минамино и другие). Взросление большого числа игроков внутри клуба станет проблемой – они перейдут в другую возрастную категорию, будут справедливо требовать большей зарплаты. Боссам «Зальцбурга» это не нужно, они готовы отпустить любого футболиста.

Это та экономическая модель, по которой начали свой путь «Локомотив» и «Динамо». Модель, за которую «Динамо» хвалят, а «Локомотив» распинают ;)

Разница в зарплатах игроков по позициям: топ-вратарь зарабатывает меньше топ-фантазисты почти в 2 раза

Еще один лайфхак для менеджеров. Исследование рынка зарплат прошлого сезона показывает, что строить классную команду легче от обороны, так как качественный вратарь, центральные защитники и латерали обойдутся дешевле всего. Дороже всего – атакующие полузащитники (десятки) и опорники (шестерки). Все из-за дефицита чистых ролевиков на этих позициях. Центрфорварды, вингеры и центральные полузащитники также обойдутся недешево.

Рынок труда особенно несправедлив по отношению к голкиперам. Уровень стресса из-за высокой цены ошибки они переживают больший, чем игроки центра поля. Впрочем, лучшим представителям амплуа сейчас грех жаловаться: Де Хеа с зарплатой в 12,9 млн – в топ-3 АПЛ, Джанлуиджи Доннарумма с зарплатой 10,1 млн – самый высокооплачиваемый игрок Италии.

Карта мира. Какие страны подарили нам больше всего футболистов-миллионеров

На первом месте в рейтинге миллионеров – англичане (140 игроков). В значительном отрыве от остальных также испанцы (130 миллионеров) и бразильцы (121).

Из не самых футбольных стран достаточно высоко в рейтинге Сенегал (19 миллионеров), Уругвай (18), Сербия (16) и Колумбия (14). Настоящим удивлением для европейцев станет 10-е место России (34 миллионера) и 16-е Турции (17). Вся разница в том, что выходцы из первой группы стран зарабатывают свои миллионы в ведущих лигах мира, в то время как лишь 4 из 34 россиян делают это за границей (Головин, Миранчук, Черышев и Кокорин). У турок доля таких игроков значительно выше: 7 из 17 (Чалханоглу, Ундер, Тосун, Демирал, Сыенджу, Топрак, Йылмаз).

Немного понижаем порог, и во второй колонке смотрим число игроков из разных стран, которые зарабатывают 200 тысяч долларов в год и выше. Это соответствует зарплате высоко обеспеченных европейцев и американцев. А в футбольной среде – зарплате четверти лучших футболистов лиг, охваченных Capology.

Первое место занимают бразильцы (442 игрока), дальше – испанцы (414) и англичане (413). Особенно ценно лидерство бразильцев в виду того, что Capology охватывает в Бразилии только одну лигу (Серию А), в Испании – 2 (Примеру и Сегунду), а в Англии – 4 (Премьер-лигу, Чемпионшип, Лигу 1 и Лигу 2). Аж 194 высокообеспеченных бразильца зарабатывают свои деньги за границей .

Каковы пороги зарплат в клубах у игроков различных сборных?

Чуть поясню методологию на примере. Порогом зарплаты игрока основного состава сборной Бразилии будем считать зарплату 10-го в рейтинге бразильца (это голкипер Алиссон с зарплатой 5,2 млн). Порогом зарплаты игрока расширенного состава сборной Бразилии будем считать зарплату 30-го в рейтинге бразильца Лукаса Моуры – 2,7 млн.

Самый высокий порог зарплаты у основных игроков сборной Франции – 9,1 М . Далее следуют Испания (6,3 М), Германия, Бразилия и Англия (5,1 М), Италия (4 М), Аргентина (3,2 М), Португалия (3,1 М), Бельгия (3 М) и Нидерланды (2,6 М)

Достаточно высоко в общем рейтинге ведущие африканские сборные: Сенегал (13-е место с пороговой зарплатой в 1,8 М), Кот Д’Ивуар (17-е – 1,5 М), Алжир (24-е – 1,2 М), Марокко (29-е – 0,9 М), Гана (30-е – 0,85 М) и Нигерия (31-е – 0,95 М) .

Взглянув во вторую таблицу, еще раз улыбнемся особому статусу российских сборников. Россиянин в статусе игрока расширенного списка сборной зарабатывает от 1 067 000$ . Это больше, чем бельгиец (986 000). В 1,5-2 раза больше, чем хорват (602 000) и датчанин (687 000). В 3 раза больше, чем норвежец (355 000) или швед (335 000).

Где нужно родиться, чтобы зарабатывать деньги играя в футбол, ясно. А где выгоднее в него играть?

Да, в мире футбола появилась своя NBA . Порог зарплаты звезды АПЛ – 4,1 М. У ближайшего преследователя Ла Лиги – 3,2 М, Серии А – 2,8 М.

Первые по зарплатной привлекательности лиги мира после чемпионатов топ-5 – Россия (1,2 М) и Турция (1,1 М). Достойными окладами своих звезд могут обеспечить также в английском Чемпионшипе, Бразилии, США, Мексике, второй Бундеслиге, Аргентине и Серии Б.

Если же ты парень попроще, и на статус звезды лиги не претендуешь, лучший оклад после АПЛ, Ла Лиги и Серии А тебе предложат в России и Германии. Если счастливый билет не достался, требуй агента устроить тебя в Турцию, США, Францию, Чемпионшип или Мексику.

И напоследок – сравним эффективность менеджмента клубов ведущих футбольных стран

Не будем мудрить и упростим все до безобразия. У нас есть итоговые таблицы чемпионатов и информация о том, какое место занимала каждая команда в рейтинге зарплатных ведомостей лиги. Посмотрим, кому из боссов удалось отыграть наибольшее количество позиций? А кто в прошлом сезоне провалился? Под «боссами» стоит воспринимать генеральный менеджмент, спортивный департамент и главного тренера. Везде всегда свои предпосылки успехов и провалов.

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В Англии самую высокую эффективность показали середняки «Брайтон» (+6) и «Брентфорд» (+7). Оба клуба позиционируют себя как «умные» – максимально широко использующие digital-подход в скаутинге и построении игры.

Среди лидеров европейских чемпионатов выгодно выделяются боссы «Милана», которые совсем недавно на перепутье доверились Пиоли (+4), и испанский «Бетис» с расцветшим Набилем Фекиром (+4).

Лузерами сезона-21/22 в ведущих трех лигах стали менеджеры «Эвертона» (-9), «Кальяри» (-8), «Дженоа» (-8). Их зарплатные бюджеты оказались максимально неэффективными.

В Берлине забавно выглядит баланс сил «Униона» и «Герты» . Более скромные и неискушенные соседи с 12-м бюджетом благодаря образцовому менеджменту как клуба, так и команды занимают 5-ю строчку и отбираются в еврокубки. Богатая плачущая «Герта» страдает на протяжении всего сезона и финиширует в зоне стыковых матчей с показателем эффективности (-7). Хуже, чем у «Герты», дела только у «Вольфсбурга» (-9). Лучше чем у «Униона» – только у «Фрайбурга» (+10).

Самые яркие итоги битвы менеджеров французских клубов: прорывы «Ренна» (+4), «Страсбура» (+5) и «Ланса» (+7) и провал завсегдатаев Лиги 1 «Сент-Этьенна» (-9), потерявших место в элите, и «Бордо» (-13), чудом не потерявших профессиональный статус.

Кипит жизнь и за пределами первой тройки чемпионата Португалии. Тренерский «Жил Висенте» Рикарду Соареша, потративший за 2 сезона лишь 500 000 евро на трансферы, совершил прорыв на 10 позиций относительно зарплатного рейтинга. Тренер уехал на заработки в страны Залива, где особого успеха не добился. И сейчас без работы.

В чемпионате Нидерландов все призеры остались при своих, а вот 4-е место довольно неожиданно досталось «Твенте», имеющему лишь 15-й зарплатный бюджет лиги.

Как еще доказать, что успехи «Брайтона» в АПЛ – это не заслуга исключительно Грэма Поттера и его тренерского штаба? Взять клуб второй лиги «Юнион Сен-Жиллуаз», укомплектовать свободными агентами, вывести в элиту и в первый же сезон выиграть регулярку неслабого чемпионата Бельгии. Попутно выиграв еще и негласный чемпионат эффективности менеджеров с рекордным показателем +14 (или, если учитывать, что «Брюгге» забрали свое в плей-офф, +13). Теперь всем ясно, куда везти своих скаутов и аналитиков на стажировку?

Российский сезон получился скомканным, многие клубы не смогли в полной мере использовать запланированный зарплатный бюджет из-за отъезда легионеров. Отметим в позитивном плане тех, у кого сезон получился: «Крылья Советов» (+8), «Сочи» (+7), «Ахмат» (+4), «Динамо» (+3).

Выводы

Объединение ведущих лиг в топ-5 – уже сейчас скорее дань традициям . АПЛ, Ла Лига и Серия А уходят в отрыв, Бундеслига и Лига 1 имеют всего по одному представителю в топ-20 Европы по величине зарплатной ведомости. Порог зарплаты звезд этих лиг не сильно превосходит порог зарплат звезд РПЛ или турецкой Суперлиги.

Все чаще клубы, делающие ставку на digital, достигают высочайшей финансовой эффективности . Год назад о клубной работе в этой сфере рассказывал директор «Лилля». В прошлом сезоне серьезнейших прорывов добились «Брайтон» и «Юнион Сен-Жиллуаз», принадлежащие одному холдингу, и «Брентфорд». Владельцы этих клубов понимают, что IT-решения – это не только попытка «вынуть из футбола душу». Digital – это прежде всего высочайшие стандарты организации работы всех сотрудников компании. А за системной работой всегда приходят высочайшие результаты.

Южноамериканский футбол с ростом коммерческих и тв-контрактов получает все большую автономию . Воспитанникам ведущих академий Бразилии и Аргентины нет нужды уезжать в средние по европейским меркам клубы. Местные гранды теперь готовы торговать лишь с ведущими клубами сильнейших чемпионатов и обеспечивать своих игроков конкурентными зарплатами. Также ведущие бразильские и аргентинские клубы словно ковшом вычерпывают качественных игроков лиг Уругвая, Парагвая, Чили и Колумбии для дальнейшего развития и продажи в Европу.

Россия и Турция занимают особую нишу в мировом футболе . Боссы клубов щедро платят не только легионерам, но и местным воспитанникам. Средний игрок основного состава РПЛ зарабатывает чистыми больше, чем его сверстник из Германии или Франции. Политический рейтинг РПЛ падает в связи с политической обособленностью государства. Однако объемы средств, вкладываемые спонсорами в клубы, а также суммы новых контрактов с телевидением и букмекером, позволяют клубам сохранять высочайшие привлекательные для легионеров и местных воспитанников зарплаты.

Большинство клубов стран второго футбольного эшелона (Португалии, Бельгии, Швейцарии, Австрии, Голландии, США) не делают футболистов одними из богатейших людей страны. Спорт в этих странах – лишь один из социальных лифтов . Бизнесмен, посвятивший своему делу 15 лет (а примерно столько занимается футболом пацан до первого серьезного взрослого контракта), способен выйти на доход значительно выше, чем футболист стартового состава его городской команды. Португальский или голландский футбольный менеджер отлично знает, какое место занимает его команда в пищевой цепи мирового футбола, занимается подготовкой молодежи высокого уровня и гордится своими выпускниками в больших клубах.

Благодарю за помощь в подготовке и работе с данными data-аналитика Дмитрия Мухина . Это исследование, которое вы прочитали за 20 минут, – плод нашего совместного почти месячного труда по сбору, подготовке и обработке данных. Без Дмитрия этот материал просто не появился бы.

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев; REUTERS/Daniele Mascolo, Stephane Mahe