Рассказываем о лучших молодых нападающих России: аналоги Кержакова и Сычева и новый талант «Динамо»

Всем привет! Вы в блоге экс-аналитика селекции ПФК ЦСКА Тимофея Ушанского. В рубрике «Невидимые дети» он рассказывает о российских молодых футболистах, которые еще не засветились в РПЛ.

Первый выпуск был посвящен десяткам, сегодня разберем лучших молодых форвардов, ярко проявляющих себя в низших лигах.

Но сначала постараюсь ответить на вопрос: «Почему в основе клубов РПЛ так редко появляются новые Сычевы и Кержаковы?»

Влияют несколько факторов:

1. Нападающие – одна из самых физикозависимых позиций на поле . Качество игры форвардов в РПЛ во многом зависит от готовности к силовой борьбе с защитниками, серьезно превосходящими в габаритах.

2. Спрос с нападающих всегда высок . Например, для создания хорошего впечатления о своей игре игроку центра поля достаточно нескольких интенсивных моментов с отборами и качественных передач между линиями. От нападающего всегда ждут голов.

3. Тренеру , на которого давит турнирная задача (по советской традиции она всегда завышенная), непросто довериться молодому игроку . Особенно когда в составе есть дорогостоящие футболисты с высокими зарплатами. Типичный нападающий принимает мяч от партнеров примерно 15 раз за игру, оказывается в центре голевого момента и того реже. Чтобы доверить эти четыре-пять ключевых эпизодов парню без опыта, нужно быть смелым и в какой-то степени даже безрассудным.

Я разбил текст на две части. Сегодня поговорим о лучших молодых форвардах Первой, Второй и М-Лиги, которые подобрались к РПЛ. Во второй части – нападающие из ЮФЛ и ЮФЛ-2.

Владислав Шитов (19 лет, «Крылья Советов»)

Этим летом Шитов подписал первый взрослый контракт со «Спартаком» и тут же укатил в аренду в «Крылья Советов». По характеристикам Влад напоминает Сычева: резкий, быстрый, не очень активный при розыгрыше мяча в позиционной атаке, но часто принимающий мяч перед или в штрафной соперника.

Шитов хорошо реализует выходы 1-на-1, пряча удар от вратаря, нанося его с быстрым замахом. Ловкость и резкость помогают Владу быть внезапным – он быстро разворачивается с мячом, умеет первым касанием обхитрить защитника. Правда, все ограничивается короткими рывками, дистанционная скорость Шитова не так высока.

Несмотря на хороший набор качеств, должно сложиться много факторов, чтобы карьера Влада в «Спартаке» не забуксовала. Дело в том, что Влад – исключительно центрфорвард, его данные невозможно применить на других позициях. Задвинь его на фланг или выпусти десяткой – и весь шарм игрока пропадет.

В «Крыльях» место одного из нападающих плотно занято Максимом Глушенковым, зато второе – почти свободно. В первом туре в паре с Глушенковым выходил Дмитрий Цыпченко – очевидно, у него выиграть конкуренцию проще, чем у Шамара Николсона и Александра Соболева.

Digital-профиль Владислава Шитова

Ярослав Гладышев (19 лет, «Динамо»)

Гладышев – следующий проспект академии, подарившей основе Арсена Захаряна, Константина Тюкавина и Вячеслава Грулева.

Еще три-четыре года назад Ярослав дважды попадал в списки на отчисление из академии как иногородний футболист, требующий места в интернате. Физически крепкий левоногий юноша играл на левом фланге атаки, постоянно держал ширину, уходя от контакта с защитниками. Игрок боялся единоборств, убирал ноги, не ставил жестко плечо.

Чаще всего такие симптомы не лечатся разговорами, но в каждом правиле есть исключения. Тренеры академии ежедневно объясняли Гладышеву: травмы получают, когда пытаются избежать столкновения . Когда ты напряжен, телесно сконцентрирован, мышцы находятся в тонусе и вероятность травмы намного ниже.

Индивидуальные беседы, смена позиции, игра с мужиками в ФНЛ-2 на протяжении двух сезонов изменили Гладышева. Плотная игра корпусом и бедром стала одним из главных компонентов, выделяющих Ярослава. Единоборства, прессинг, командный отбор – теперь Гладышев все делает с азартом.

Атлетизм, скоростные данные и умение качественно завершить момент после сольного прохода уже позволили Ярославу получить первые минуты в РПЛ. Наверняка, в этом сезоне Гладышев будет чаще появляться в матчах РПЛ.

Digital-профиль Ярослава Гладышева

Данил Карпов (23 года, «Краснодар», «Краснодар-2»)

Карпов – второй бомбардир Второй лиги в прошлом сезоне. Этим летом Данил перешел из «Тюмени» в «Краснодар» – на прошлых выходных он дебютировал за вторую команду в ФНЛ.

Карпов идеально подходит под стиль «Краснодара» и не ограничивается ролью чистого центрфорварда. Данил способен ситуативно сыграть любую из ролей в атаке: и разыгрывающего, и завершителя. Особенно хорош Карпов в моментах, когда нужно восстановить межигровые расстояния и опуститься глубже для розыгрыша мяча с партнерами (это качество роднит его, например, с Холандом).

Важно, что качество атакующих действий Карпова не падает даже на высокой, предельной скорости. Он умеет действовать и в ситуациях, когда его загнали в лицевую – быстро разворачивает атаки и сохраняет остроту подхода.

Тактическая гибкость хорошо сочетается с хорошей физикой. Отмечу высокий объем скоростных действий игрока и выдающуюся скоростную выносливость.

Пока Карпов – в «Краснодаре-2», но уже в этом сезоне его могут использовать как сменщика Джона Кордобы и Алексея Ионова.

Digital-профиль Данила Карпова

Максим Турищев (20 лет, «Торпедо»)

Разговор о молодых российских нападающих мы начали с воспоминаний о Сычеве и Кержакове. Влада Шитова я уже сравнил с Сычевым, теперь – аналог Кержакова, Максим Турищев.

Турищев – физически крепкий нападающий, который был очень заметен в юношеских командах «Локомотива» и без проблем перенес лучшие качества на молодежный уровень, став самым ярким игроком «Ростова-М».

Турищев – форвард центральной зоны, чаще всего принимает мяч в штрафной или перед ней. Максим обыгрывает на ограниченных участках поля – благодаря этому готовит удар с обеих ног. Правая развита лучше, но и левой Турищев может качественно пробить.

Скоростно-силовые данные игрока хороши, сразу виден атлет на поле. Но особенным Максима делает уникальная для россиянина пластика движения. Турищев может неожиданно сменить направление бега с мячом на задуманное, отдает хитрые передачи под себя и открывает только что казавшиеся невозможными траектории удара.

Когда я назвал Турищева игроком центральной зоны, я не навешивал на него ярлык «форвард штрафной»​. Он хорош в том числе при глубоком приеме мяча в центральной зоне: может протащить мяч вперед на корпусе, отдать зрячий пас набегающему партнеру, склонен к мелкой перепасовке в финальной фазе атак.

Но есть и точки роста.

Привычка быть первой звездой команды расслабляет Турищева. Иногда Максим не добегает за мячом, когда после неоптимального паса от партнера, опасность у ворот соперника исчезла. Я видел несколько моментов, в том числе на сборах «Торпедо», в которых Турищев остановился, хотя момент был еще не заигран, и он был обязан навязывать прессинг защитнику. На высоком уровне так не играют.

Также в атакующих действиях проявляется небольшое пижонство. Турищев очень сконцентрирован и хорош в моментах с мячом, но в ситуациях, когда первым касанием нужно пробить или замкнуть прострел, он часто допускает ошибки.

Турищев заслужил шанс в РПЛ – в первом туре за «Торпедо» он даже вышел в старте.

Digital-профиль Максима Турищева

Павел Попов (19 лет, «Крылья Советов»)

Еще один яркий бомбардир М-Лиги, выступавший за молодежку «Чертаново». Попов – очередной форвард-столб в «Крыльях», традиции сильны: Коллер, Савин, Корниленко, Соболев.

Высокорослый Попов на молодежном уровне демонстрировал хорошие пробивные данные. Технический арсенал у Павла ограниченный, но он все же умеет протыкать мяч на свободное пространство и убегать.

Еще одна сильная сторона Попова – помощь при выходе из обороны. Павел качественно ведет верховые единоборства, опускает мячи на землю. Надеюсь, «Крылья Советов» продолжат играть в комбинационный футбол, и эта «функция Заболотного» им не сильно понадобится.

Пока Попов опасен только в эпизодах, когда получает мяч лицом к чужим воротам, для него оптимальна игра в одно-два касания. Развороты атаки также развиты слабо, Попов делает их слишком медленно. Это физико-технические характеристики, которые в этом возрасте уже не исправишь.

Павел точно может добавить в качестве скидок головой на партнеров и мелкой перепасовке в финальной фазе. Передач под удар и созданных голевых моментов у него было очень мало даже на молодежном уровне.

Digital-профиль Павла Попова

Аким Белохонов (18 лет, «Зенит»)

В позапрошлом посте я рассказывал об Илье Родионове, плеймекере самой сильной связки позапрошлого сезона ЮФЛ-2. Теперь время описать завершителя в той связке – Акима Белохонова.

Часто в юношеской команде появляются игроки, максимально похожие по стилю на игроков основы. Белохонов – это юный Сердар Азмун.

С Азмуном Белохонова роднит вставка корпуса защитнику и убегание за спину после этого приема, движение с мячом и без него на широком шаге, стремительные врывания в штрафную и вратарскую. Аким даже движется с мячом так же рвано, как Сердар – по ясной только ему траектории, с изменением скорости бега, постоянно пересекая направление движения соперников. Благодаря этому Белохонов часто выходит 1-на-1, зарабатывает пенальти и опасные штрафные.

Есть и игровые признаки потенциально высокого класса – высочайшая игровая активность в последней четверти поля и высокое качество короткого-среднего паса во всех направлениях.

Как и в случае с Родионовым, «Зенит» решил, что Белохонову нужно перепрыгнуть через ЮФЛ-1, сразу отправившись в М-Лигу. .

Прошлый сезон у Белохонова получился рваным именно из-за резкой смены уровня. Зато Аким получил необходимый психологический опыт – в ЮФЛ-1 он был бы явным лидером и звездой. Надеюсь, ранний переход с юношеского уровня на молодежный упростит Белохонову путь во взрослый футбол.

Digital-профиль Акима Белохонова

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Также по М-Лиге отмечу Тимура Галимзянова , который ярко начал сезон в ​​«Химках», но выбыл на долгое время из-за разрыва крестообразных связок колена.

Галимзянов талантлив, и для него было бы лучше поиграть в ФНЛ. Там Тимур получил бы и игровое время, необходимое для адаптации во взрослом футболе, и уверенность после тяжелой травмы.

Михаил Гайнов из молодежки ЦСКА также имеет признаки хорошего игрока. Надеюсь, здоровье перестанет его беспокоить.

Во следующий раз поговорим про ярких форвардов из ЮФЛ и ЮФЛ-2.

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Фото: globallookpress.com/Stupnikov Alexander/spartak.com; vk.com/fcdm_official; vk.com/fckrasnodar; vk.com/fcrostov; vk.com/fcchertanovo; fc-zenit.ru