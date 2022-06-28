Disney+ выпустил фильм об идеальной семье Адетокумбо. Яннис в нем даже не главный герой

От редакции: вы читаете пользовательский блог, в котором рассказывают о спортивном кино. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех новинок.

«Rise» вдохновлен одним из самых невероятных попаданий в профессиональный баскетбол и игрой NBA2K

Двукратный MVP регулярного сезона НБА, чемпион 2021 года Яннис Адетокумбо родился и вырос в Афинах в семье нигерийских мигрантов, которые нелегально находились в Греции вплоть до отъезда самого талантливого баскетболиста с фамилией Адетокумбо в США в 2013 году. Бедность, знакомство с баскетболом, борьба с бюрократической системой – центральные темы семейного байопика «Rise» («Взлет», «Восхождение», или даже «Восход», если отталкиваться от символического фона, на котором появляется это название) . Фильм вышел на платформе Disney+ 24 июня 2022. Яннис стал одним из исполнительных продюсеров.

«Rise» начинается с истории молодой семьи Чарльза и Вероники Адетокумбо. Они оставляют первенца Фрэнсиса в Нигерии и перебираются в Европу в поисках лучшей жизни. Там у них рождается еще четыре сына: старшие Танасис и Яннис, младшие Костас и Алекс – все в будущем станут профессиональными баскетболистами. Фильм соткан из лоскутов реальной биографии братьев Адетокумбо, из которых складывает образ их детства:

вот они помогают маме продавать безделушки вроде очков и бижутерии (помощь родителям после школы в добыче денег была необходимой практикой);

вот родители обращаются в социальную службу в попытке легализоваться (реальная семья Адетокумбо жила в Греции без гражданства и законного статуса), здесь же впервые обыгрывается их труднопроизносимая фамилия;

вот отец приносит домой футбольный мяч (Яннис и братья в детстве любили футбол, а их отец играл в него еще в Нигерии);

вот Яннис и Танасис впервые сталкиваются с баскетбольным мячом (в реальности оба не играли в баскетбол до 2007 года, т.е. до 13 и 15 лет, соответственно);

вот смотрят по телевизору игру Софоклиса Схорцанитиса (взрослый Яннис рассказывал, что этот баскетболист не просто вдохновлял его, но и тренировался с ним, когда Яннису было 15 лет и он был далек даже от чемпионата Греции, а еще помогал семье материально).

Яннис Адетокумбо: «У нас очень аутентичная семья. Мы хотели, что все было максимально близко к реальности. Баскетбольные сцены снимали на той же площадке, где играли мы. Дом, в котором живут персонажи фильма, буквально по соседству с тем, где мы выросли».

Акин Омотосо, режиссер «Rise»: «Стремясь к подлинности и снимая фильм там, где и происходили события, мы подключаемся к наследию этой семьи и продолжаем его. И даже если Уче (нигерийское имя Янниса) спит не именно в том месте, где это снято, то мы знаем, что это было где-то рядом на этой же площадке (прим., – о том, что Яннис иногда ночевал в зале рассказывал в документалке TNT Finding Giannis и его первый агент Гиоргос Пану – так игрок предостерегал себя от опасностей позднего возвращения домой через весь город). Так мы подключаемся к энергии места. Как режиссер, я искренне верю в такие вещи. Снимая в Афинах, в доме рядом с тем, где жила реальная семья, кажется, что мы собрались для чего-то важного: мы не просто делаем кино, а документируем момент времени в очень, очень, очень духовном смысле».

В «Rise» разделяют материальную и духовную бедность, и эта граница задает фундаментальные черты киноверсии семьи Адетокумбо: их тяжелое социальное положение лишено трагического пафоса, бедность принимается с достоинством и не становится поводом для жалоб на жизнь и мировоззрением, это просто характеристика текущего финансового состояния. Чтобы добиться такого эффекта, непростое материальное положение подчеркивается не прямыми словами персонажей (иначе это и звучало бы, как сетование на судьбу), а либо косвенными репликами, либо демонстрацией особенности быта. Герои «Rise» будто говорят: «Да, вот мы так живем, экономим воду (хотя почему-то включаем все настольные лампы в доме), едим плантейн и ям (популярное в Нигерии бюджетное блюдо из овощных бананов и корнеплода, похожего на картофель), делим одни кроссовки на двоих, а одну кровать на четверых, но зато мы вместе и любим друг друга».

Костас Адетокумбо: «Конечно, я помню то, как мы жили в детстве. В нашей жизни наступили радикальные изменения, когда Янниса выбрали на драфте и он переехал в США. Но невозможно забыть то, что было до того момента. Иногда я думаю, что все, что происходит сейчас – сон и когда я проснусь, то снова окажусь в том доме».

Если авторам фильма нужно подчеркнуть бедность, то очередная сцена начинается с крупного плана протертой подошвы в обуви одного из братьев, который опять же воспринимает это обыденно, не прося новые кроссовки. Благополучие придет естественным путем, если просто делать на максимум то, что должен – важный постулат в философии семьи Адетокумбо , который проявится в «Rise» несколько раз.

Нет никаких жалоб даже когда дело касается расизма (эта тема возникает только в паре сцен и проходит незаметно, хотя ее потенциал с учетом реальной биографии героев куда больше). На вопрос Янниса: «Пап, почему нас так ненавидят?», – ответ отца полон достоинства и рассудительности: «Расисты – невежественные люди. Они боятся всего непохожего, всех, кто отличается от них. Сын, эта страна дала нам бесплатное образование, работу, свободу. С остальным мы разберемся сами, ОК?»

Основная интрига фильма и одновременно главный вопрос к карьере Янниса: как так получилось, что человек, впервые прикоснувшийся к баскетбольному мячу в 13 лет, через 5 лет будет выбран на драфте НБА? Спойлер: хорошего ответа на это у авторов «Rise» нет. Лучшая попытка понять феномен упакована в реплику Вероники (мамы героя): «Отдай всего себя, а затем Бог сделает свою работу» – следующая сцена после этого диалога снята ракурсом «взгляд Бога»: камера находится над происходящим и снимает сверху вниз, как Яннис на площадке отрабатывает бросок. И таких вертикальных планов, создающих ощущение будто за семьей Адетокумбо кто-то приглядывает в фильме немало (и это не только заявочные панорамы города, снятые с высоты птичьего полета, но и кризисные ситуации, вроде той, когда отец сидит на капоте машины, в которой ночует вся семья).

Еще один пример монтажа, подчеркивающего характер семьи Адетокумбо: реплика Чарльза (отца Янниса) после неудачной попытки сына на тренировке: «Все нормально, забудь это и возвращайся. Не важно, где ты начал, важно, где закончишь», и сразу после этого сцена в социальной службе, где отец в очередной раз пытается получить право легально жить в Греции (хотя до этого несколько раз показывали тщетность этих инициатив). Таким образом, авторы фильма говорят, что вне зависимости от сферы и ситуации (спортивная площадка или бюрократическая система), поведение членов этой семьи будет одинаково.

Акин Омотосо, режиссер «Rise»: «История этой семьи была мне давно знакома, потому что я фанат баскетбола, фанат НБА. И я следил за Яннисом с 2013, и когда впервые прочитал его биографию, то сказал себе: «Если я когда-нибудь сделаю кино о баскетболе, то это будет его история», потому что она касается общечеловеческих проблем. Так что с 2013 я держал эту идею в голове, а когда возникла возможность сделать фильм, то я стал изучать еще больше, например, узнал много деталей о Фрэнсисе (прим, – старший сын Адетокумбо, которого родители оставили в Нигерии при переезде в Европу, играл в футбол, а сейчас занимается музыкой под псевдонимом Ofili – в саундтрек «Rise» вошли две его песни)».

Главный герой «Rise» размыт: в начале это семейная пара, потом на первый план поочередно выходят мама, отец и Танасис; Яннис становится центральной фигурой только в середине фильма. Возможно, отсутствие главного героя связано с безупречностью всех претендентов на эту роль и отсутствием конфликтов, в которых можно было бы подсветить протагониста:

если отец грозит наказанием за то, что старшие сыновья без предупреждения поехали играть в баскетбол через весь город, то ситуацию разряжает мама, вспоминая спортивное прошлое самого Чарльза;

если мама злится из-за необоснованной траты на футбольный мяч, то отец ссылается на счастье, которое он дарит детям;

у Танасиса нет никакой зависти по отношению к Яннису;

у младших братьев никаких обид за то, что все внимание и дорогие подарки (кроссовки) достаются старшим;

у Чарльза и Вероники никаких претензий друг к другу за то, что они уехали в Европу и живут в бедности;

у детей никаких упреков за то, что родители оставили одного из братьев в Нигерии.

Все это очень хорошо для семьи, но не очень здорово для кино с претензией на глубину хотя бы уровня Азовского моря. Впрочем, таких притязаний у «Rise», кажется, нет. Адетокумбо в «Rise» – это идеальная семья, которая всегда принимает правильные решения. Даже то, что старшего сына Фрэнсиса Чарльз и Вероника оставили в Нигерии при отъезде в Европу, подано как ответственный поступок с заботой о первенце.

Хоть многое и передано в фильме так, как это и было на самом деле (в первую очередь локации, в которых выросли братья Адетокумбо, и некоторые события из детства), часть биографии Янниса изменена. Например, сюжетная линия скаутов будущего MVP: в фильме фигурируют выдуманные Харис Элифериу и Кевин Стефанидис (если вы знаете реальных людей с такими именами, которые сыграли какую-то роль в судьбе Янниса, не жадничайте знанием и поделитесь в комментариях). Вероятно, их прототипами были греческий представитель Янниса Гиоргос Пану и действующий агент игрока Алекс Сарацис. По крайней мере, именно они были рядом с Яннисом и Танасисом во время реального драфта 2013 года, а в фильме рядом с братьями сидят персонажи Харис и Кевин – режиссер «Rise» Акин Омотосо называл реконструкцию драфта сценой, над которой ему было особенно приятно работать.

Непосредственно пути Янниса на драфт посвящена примерно четверть фильма, при этом опускаются детективные закулисные подробности изучения и вербовки игрока со стороны различных команд НБА. Авторы «Rise» игнорируют историю, связанную с «Атлантой» и ее тогдашним тренером Майком Буденхольцером (будущий тренер чемпионского «Миллуоки» с Адетокумбо в составе), которые хотели заполучить грека. Это шпионский триллер, достойный самостоятельного кино (да, и сценарий для него Эдриан Воджнаровски уже написал: первый акт, второй, третий, а здесь саммари на русском языке).

Янниса и Танасиса в «Rise» играют родные братья – Уче и Раль Агада. Для них это первые роли в жизни. «Когда мы готовились к съемкам, пересмотрели множество видео на Youtube, читали много интервью, слушали подкасты, изучали все, что могли найти в интернете. Мы так же работали с педагогом по речи – он ставил нам акцент, с которым мы должны были говорить в фильме. Мы не общались с Яннисом и Танасисом, потому что во время съемок фильма, они играли в плей-офф, в победном плей-офф. Так получилось, что именно в тот день, когда мы вернулись домой в Нью-Джерси после завершения всех съемок, они стали чемпионами НБА», – рассказывал Уче Агада.

Роли родителей у более опытных актеров – Чарльза играет Дайо Окинийи («Голодные игры», «Терминатор: Генезис»), а Веронику Йетиде Бадаки («Американские боги»). Но, возможно, главная звезда съемочной группы – Айми Макдениэл – одна из самых востребованных постановщиц спортивных игровых сцен . В ее резюме хоккейный «Мираж на льду» с Куртом Расселом, «Преодоление» с Марком Уолбергом и «Все или ничего» с Адамом Сэндлером об американском футболе, регбийный «Непокоренный» Клинта Иствуда с Морганом Фриманом и Мэттом Деймоном, бейсбольный «Крученый мяч» того же Иствуда с Эми Адамс и Джастином Тимберлейком, легкоатлетический «Тренер» с Кевином Костнером, футбольный «Пеле. Рождение легенды», баскетбольные «Тренер Картер» с Самуэлем Л.Джексоном и «Вне игры» с Беном Аффлеком. И это даже не треть ее работ, ведь есть множество неспортивных фильмов, в которых присутствуют спортивные сцены – так Макдениэл попала, например, в съемочные группы сериалов «13 причин почему» и «Детство Шелдона».

«Каждую субботу-воскресенье, когда мы были в Афинах, мы смотрели много фильмов, которые вдохновляли нас. Среди них «Вспоминая Титанов» и «Белые люди не умеют прыгать». Наш баскетбольный хореограф Айми работала над большим количеством фильмов, один из них «Вне игры» . Нам очень понравилось то, как баскетбол был показал в нем. Так что она была первым человеком, которого мы наняли», – говорил о роли Макдениэл и вдохновляющих фильмах режиссер «Rise» Акин Омотосо – нигерийский актер, игравший второстепенные роли в нескольких голливудских проектах (вроде «Кровавого алмаза» с ДиКаприо или «Оружейного барона» с Кейджом) и снявший сам несколько фильмов в Африке.

Среди других источников визуального вдохновения Омотосо называл компьютерные игры: «Мне как человеку, который играет в 2K и проигрывает в 2K, всегда была интересна сама идея. Я давно смотрю баскетбол и вижу эволюцию его освещения, эволюцию того, как снимается игра, как все упаковано. И поскольку ты постоянно замечаешь это, то в какой-то момент появляется мысль: «о, я хочу попробовать использовать этот язык в фильме». Так и с играми, поэтому пара кадров определенно вдохновлена 2K».

Несмотря на любовь режиссера к игре и приглашение профессионального постановщика спортивных сцен, сам баскетбол в «Rise» остается на втором плане. В центре повествования – семья Адетокумбо, которая все делала правильно и которой за это воздалось. И пусть идеальные герои, сюжетные упрощения, формальные конфликты практически приводят к отсутствию перипетий, но фильм, кажется, не стесняется этого. «Rise» комфортно занимать спортивную нишу в мире диснеевского кино для всей семьи .

Telegram-канал автора о фильмах и сериалах

Фото: imdb.com; thewaltdisneycompany.com