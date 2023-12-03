Гризманн вернул любовь «Атлетико». Побег в «Барсу» забыт

Путь к абсолютному величию.

Антуан Гризманн вот-вот станет лучшим бомбардиром в истории «Атлетико». Сейчас у него 170 голов, до рекорда Луиса Арагонеса осталось три мяча.

«Моя мечта – стать легендой «Атлетико». Я знаю, что еще должен заслужить право на такое звание, – в предвкушении француз. – Мне остается забить несколько голов, но я не смогу представить эмоции, которые мне предстоит испытать. Это что-то невероятное.

Предпочитаю не зацикливаться на подобном. Хочу насладиться моментом. Я сделаю все возможное, чтобы это случилось на «Метрополитано», чтобы фанаты разделили со мной один из главных моментов жизни».

Это было предначертано судьбой. Несмотря на все трудности.

Гризманна отговаривали от камбэка в «Атлетико»

Когда Гризманн только возвращался из «Барсы» летом 2021-го, фанаты «Атлетико» не принимали его обратно. Трибуны свистели каждый раз, когда он касался мяча, припоминали историю о «лейтенанте Месси».

«Знаю, этот трансфер причинил много боли болельщикам, – переживал Антуан. – Они дали мне все, а я в итоге ушел. На месте фанатов я бы тоже был зол. Работаю, чтобы изменить их мнение. Я никогда не скрывал, что мне важны отношения с фанатами, их привязанность и поддержка».

«Глядя на Гризманна, я ловлю себя на мысли, что это совсем другой парень, – грустил экс-тренер сборной Франции Раймон Доменек. – Ради него Симеоне шел на многое, но Гризманн был этого достоин. Сейчас я его не узнаю, он стал другим человеком. Это не тот футболист, за которым я с упоением следил раньше».

Антуан всегда понимал, какой тяжелый путь его ждет, если он вернется в «Атлетико», но с самого начала не рассматривал другие варианты. Издание El Mundo давало детали: окружение Гризманна отговаривало его от возвращения – опасалось, что фанаты ментально сломают француза, который и так страдал в «Барсе».

Но он не слушал: «Пожалуйста, сделайте так, чтобы я вернулся. А я позабочусь обо всем остальном, когда вернусь домой».

Несмотря на рвение, первый год после камбэка не получился. Француз играл много, но совсем не впечатлял. Мешали и травмы. «Атлетико» провалил сезон, но это не повлияло на планы Гризманна. Он мечтал вернуть прошлое.

Перед стартом следующего сезона Антуан три недели дополнительно тренировался по два часа, а когда вернулся в расположение команды, то шокировал тренерский штаб – даже в лучшим годы француз не приезжал из отпуска в такой шикарной форме.

Гризманн мог уйти из «Атлетико». Не захотел

Диего Симеоне так впечатлился, что решил снова поставить на Гризманна. Но пришло руководство.

Оказалось, по условиям аренды между «Барсой» и «Атлетико», мадридцы были обязаны выкупить Гризманна за 40 млн евро, если тот отыграет на поле как минимум 45 минут в половине матчей за два сезона.

Денег у руководства не было, Антуан начал выходить только с 60-й минуты.

Чоло намекал, что выходы Гризманна после 60-й – решение клуба, а президент Энрике Сересо скидывал ответственность на аргентинца. Сам Антуан не переживал и просто хотел приносить пользу:

«Все так, как есть. Это не в моих руках. Благодарен Богу за то, что здесь и моя семья счастлива. Конечно, хочется большего, но собираюсь отдать все в те минуты, которые получаю. Чувствую себя человеком клуба. Счастлив здесь, просто хочу играть. Отдать все ради тренера и болельщиков».

Гризманну предложили подыскать другой клуб, но он сам отказался. «Атлетико» не видел выхода из ситуации, но Антуану было все равно. Он убедил нас, начал давить на всех участников переговоров, чтобы разрешить ситуацию. Гризманн сам выступил посредником в переговорах между сторонами», – передает El Mundo слова человека из окружения игрока.

Кажется, ни одна другая звезда не смирилась бы с подобной ситуацией, но только не Гризманн. Он был готов на все ради «Атлетико».

Вскоре клубы договорились. Сам Антуан согласился на новый контракт с понижением зарплаты на 30% – до 7 млн евро в год. Говорит, что был готов скинуть еще больше, если бы Симеоне попросил.

Гризманн вновь стал сверкать. Итог – феноменальная вторая часть сезона-2022/2023, после которой, кажется, в Гризманна влюбились вообще все. Впервые за долгие годы трибуны запустили чант в его честь, который придумали еще в 2016-м. Один из друзей француза рассказывал, что Антуан написал об этом всем.

После мадридского дерби в этом сезоне история повторилась, Гризманн эмоционально отреагировал: «Чуть не расплакался, я так счастлив и горжусь тем, что играю здесь. Я говорил, что отдам все ради этого. Завтра мой сын будет радоваться и гордиться, он пойдет в школу в футболке «Атлетико».

***

Этим летом за Антуаном пришли из Саудовской Аравии – «Аль-Наср» предлагал 80 млн евро в год.

Антуан просто проигнорировал. В 32 года. Он счастлив в «Атлетико»: возится с детьми, красит волосы в розовый, постоянно смеется и даже станет ведущим передачи об американском футболе NFL’s Grizi Huddle.

Недавно Симеоне продлил контракт с «Атлетико». Гризманн рад и сказал только одно: «Теперь мой черед».

Фото: Gettyimages.ru/Dean Mouhtaropoulos, Ian MacNicol, Gonzalo Arroyo Moreno