Хватит называть «Атлетико» автобусом

Хотите веселья? Включайте матчи Симеоне.

Пожалуй, нет более живучего футбольного стереотипа, чем автобус «Атлетико», который Диего Симеоне якобы паркует все 12 лет, что работает в клубе.

Это в прошлом. Нынешний «Атлетико» – одна из самых открытых, ярких и стильных команд Испании. А может, и во всем мире.

«Атлетико» забивает чаще всех в Ла Лиге, по ожидаемым голам и действиям в чужой штрафной уступает только «Барсе» и «Мадриду». Симеоне долго шел к таким цифрам.

При этом «Атлетико» стал еще пассивнее в обороне, хотя остроты допускает мало.

Напрашиваются сравнения с последней чемпионской версией: «Атлетико» все еще не активен без мяча, но встречает соперника выше, а при владении трансформируется в современную команду с умными комбинациями и розыгрышами.

Как же так вышло? В этом тексте закрепим:

● тернистый путь Симеоне, который наконец-то принял нового себя и превратился из билардисты в меноттисту;

● как «Атлетико» вывел чемпионский гибрид в абсолют, пережил потерю Карраско и воскресил карьеры Сауля и Мораты (и не только их);

● возможно, лучший год в карьере Антуана Гризманна.

Симеоне нравится не всем. Но его работа – феномен

Необычный индикатор эволюции «Атлетико» – Маурицио Сарри.

В 2016-м тогда еще тренер «Наполи» критиковал стиль Симеоне: «Чолизм? Нет, мне это не близко. Конечно, каждый воспринимает футбол по-своему, но если бы моя команда так много сидела в обороне и терпела в контратаках, то через 30 минут я бы встал и вернулся в банк. Мне было бы тяжело смотреть на такой футбол».

Прошло семь лет. Сарри уже в «Лацио», мнение поменялось: «Несколько лет назад в Неаполе я сказал, что у меня другой взгляд на футбол. Хочу подчеркнуть, что уважаю Симеоне. Его система хорошо зарекомендовала себя в Испании. Их последние матчи меня приятно впечатлили».

«Мне всегда нравился стиль Сарри, я многое от него взял», – ответный комплимент от Диего. После встречи в ЛЧ они тепло обнялись.

Тренер «Фейеноорда» Арне Слот тоже в восторге: «Когда «Атлетико» выходит вперед, смело можете выключать телевизор. Все понимают, что соперники не отыграются. Они отлично обороняют результат, но не за счет низкого блока, как раньше, а позиционного владения. Это великолепная тренерская работа».

А ведь всего полгода назад аргентинца отправляли в отставку.

Хотя внутри клуба всегда было много недовольных: «Однажды перед матчем Симеоне говорил: «Мне все равно, забьешь или нет, твоя главная цель – отобрать или перехватить мяч 3-4 раза к шестой минуте», – вспоминал экс-форвард «Атлетико» Кевин Гамейро. – В какой-то момент я просто перестал понимать его мысли. Все знают, что он выступает за оборонительный футбол. Мне тяжело было это принять. Может, система «Атлетико» доказывала эффективность годами, но мне она никогда не нравилась. Я всегда мечтал о чем-то большем».

«Я смотрю их матчи, когда есть возможность. Это все тот же «Атлетико», они мучаются на поле. Это их метод конкурировать, он неплох, отличает Чоло от других тренеров, но мне было трудно привыкнуть», – мнение Жоау Феликса, главного антагониста Симеоне в последние годы.

«Если честно, во время игры за «Атлетико» я часто был недоволен его видением игры, но теперь, кажется, начинаю понимать его идеи. Футбол Симеоне может кого-то вдохновлять, кого-то злить. Мне он не импонировал, но я узнал много нового. С теплом вспоминаю тот период», – это Эктор Эррера, сейчас играет в МЛС.

Цитаты затрагивают разные временные отрезки. Гамейро застал период, когда Чоло и правда играл только от обороны. Это было вынуждено: «Атлетико» не соперничал с грандами по возможностям, поэтому играл как маленький клуб и терпеливо выжидал чужие ошибки. Фантастические результаты завысили ожидания, а требовать большего было утопично. Пришлось смириться.

Финалы ЛЧ и даже победа в ЛЕ – оверперфоманс, который был бы невозможен, если бы Симеоне пытался строить систему вокруг игроков, а не себя. Тренер и сам хорошо это понимал. Фактически нападающих принесли в жертву: помимо Гамейро, не заиграл и Джексон Мартинес, оба – из-за пассивности при игре без мяча (те, кто пахал, заиграть смогли – например, Диего Коста в первый заход).

Так вышло, что у Симеоне регулярно проваливались яркие индивидуалисты: Лемар (мешают травмы, но сейчас он в целом реже берет игру на себя), Феликс, Нико Гайтан (пытались, но не сошлись по структуре), Желсон Мартинш (даже не попытался) – все мимо. Карраско – эволюция из вингера в латераля, его пик совпал с переходом на 3-5-2 и интеграцией Марио Эрмосо.

Обычно команды, состоящие из работяг, выдают пару мощных сезонов, а потом сдают. Примеров много: «Севилья» с Хуленом Лопетеги неслась два года, на третий тотально свалилась. «Вильярреал» Унаи Эмери бился в потолок, а ресурсы, как и тренерские задумки, жестко ограничены (это одна из причин, которую Унаи сам озвучил, когда просился в «Астон Виллу»).

А вот «Атлетико» – исключение. Симеоне – единственный тренер в мире, у которого идеи не заканчиваются, а средние игроки, из которых на первый взгляд он выжал все, внезапно выходят на новый уровень. Это не аномалия, а признак гениальности. Он не только сделал из «Атлетико» гранда (по результатам, не ресурсам), но и удержал уровень при средних вложениях (тратят на уровне «Севильи», исключение – сезон-19/20, были деньги за трансфер Гризманна).

«Cимеоне подарил мне несколько лет карьеры, – признание Кирана Триппьера, одного из лучших латералей АПЛ. – Он придумал мне такую роль, о которой я даже не мечтал до «Атлетико». Вам кажется, что это просто, но Чоло проделывает невероятный объем работы с каждым игроком.

Он помогает всем, но нужна дисциплина. Многое в методах Чоло может раздражать, но ты должен верить. Не стоит связываться с Чоло. Симеоне будет уважать тебя, если ты отвечаешь взаимностью. Если нет – ищи новый клуб. Это невероятно принципиальный мужик, который сильно на меня повлиял».

«До переезда в «Атлетико» я сыграл всего 2-3 матча в центре защиты. Сначала мне не нравилась новая роль. Для меня это в новинку, я всю карьеру провел в центре поля, но Чоло – босс. Если он считает, что я играю в центре обороны, то так и должно быть. Его решения не подлежат сомнению», – восхищался Аксель Витцель (кстати, случае с ним решение спорное, но добавило пару лет топ-карьеры).

А вот мнение Диего Косты, из которого аргентинец сделал топ-игрока: «Каков Чоло? Он умен и жаждет побед, но его доверие трудно завоевать. Приходится много работать, но не все готовы так выкладываться.

Его можно критиковать, но он никогда не критикует своих игроков и не будет бросаться дерьмом в соперника. Если слышите что-то подобное от игрока про него, то это только из-за того, что он настроен уйти. Симеоне никогда не идет против «Атлетико», он готов проглатывать всю грязь. Те, кто это оценит, готовы ради него на все».

Симеоне долго боялся уйти от 4-4-2. Но пересобрал «Атлетико»

Чоло – не новатор. Он долго шел к тому, чтобы изменить свою команду.

● Сезон-2019/20. Первые попытки отойти от модели, которая принесла успех в начале и середине десятых. Чоло пробует 3-5-2 (так хотел еще с Гризманном, но игроки не поняли структуру) и 4-3-1-2 – неудачно. С ноября возвращается к 4-4-2 и спасает сезон в Ла Лиге (перед ковидной паузой шли 6-ми, закончили в тройке), а негатив перекрывает камбэком с «Ливерпулем» в ЛЧ (спасибо, Облак и Маркос Льоренте).

● 2020/21. Уходит Томас Парти, Симеоне вынужденно перестраивает «Атлетико» на гибрид 3-4-2-1 и выигрывает чемпионство (помогли проблемы «Барсы» и «Реала», к концу сезона сами разбазарили отрыв в 13 очков, хотя титул заслуженный). Несмотря на больший уклон в атаку, «Атлетико» все еще часто откатывался к 4-4-2, а с грандами даже не пытался играть первым номером.

● 2021/22. Возвращение к жестким реалиям. В феврале тренер снова отходит от гибрида (основной фактор – травмы в центре защиты), а иногда садится в ультраглухую оборону (в первой игре с «Ман Сити» в 1/4 финала ЛЧ – 5-5-0). Возвращение к истокам (и спад «Сосьедада») помогло залезть в тройку чемпионата. Marca в шутку называет феномен «синдромом Симеоне» (страх к изменениям).

● 2022/23. Симеоне снова идет в 3-5-2. Итог – провал в ЛЧ без евровесны. Пошли слухи об отставке. Перед паузой на ЧМ-2022 Чоло опять ставит 4-4-2, но даже проверенный метод больше не работает (проиграли «Кадису» и «Мальорке», сыграли 1:1 с «Эспаньолом»).

«По натуре я оптимист, но не дурак, – вспоминал тот период Симеоне. – Как и вы все, я видел, что команда играет плохо, не прилагает должных усилий, визуально смотрелись слишком неуверенно. Это был дерьмовый период, но главное, что это не повлияло на наше мышление. Когда пришел результат, все были счастливы».

● Преображение после Катара: гибрид снова начал работать, Чоло выдал три месяца без поражений (шокировали даже Хави, он называл «Атлетико» с отрывом лучшими в Испании), по многим метрикам темп походил на цифры чемпионского сезона. Причин резкого возрождения было много (разбирали здесь), хотя наблюдатели сводили все к форме Антуана Гризманна (справедливо, но слишком поверхностно).

Как бы ни был прекрасен француз, основная заслуга на Чоло. Кажется, зимняя пауза помогла ему переосмыслить ценности. Симеоне стал намного спокойнее, это отмечал его сын Джулиано. За тактику теперь отвечает ассистент Эрнан Бонвичини, который уже работал с Нельсоном Вивасом (правая рука Чоло) в Аргентине.

Важный фактор – окончательный отказ от Феликса (тренер принял, что не может его перевоспитать), Ренана Лоди и Матеуса Куньи (по инсайдам из раздевалки, эти двое больше всех были недовольны методами, не общались с партнерами, подтягивали к себе Де Поля и Молину).

«Давайте вернемся на два года назад и посмотрим на тот состав, – размышлял Диего. – Место Триппьера занял Молина, чаще играют Савич и Хименес, а Эрмосо, Карраско, Коке, Лемар, Де Поль и Гризманн стали еще важнее. Мората заменил Суареса. Мы не изменились, преемственность многое для нас значит. Просто год назад мы не знали, к чему нас приведет упертость. Это был рискованный шаг».

Он оправдался: с января Симеоне еще ни разу не отказывался от гибрида несмотря ни на травмы, ни на соперника: Чоло не парковался ни под «Барсу», ни под «Реал» (и оба раза на выезде). Против грандов «Атлетико» раскрывал матчи и предлагал атакующий рисунок (и обыграл бы «Реал», если бы не суперформа Начо), по очкам шел чуть хуже будущего чемпиона.

«Люди говорили, что из-за этой схемы мы плохо играем, но во втором круге замолчали, – углублялся в детали Чоло. – Схема 5-3-2 похожа на обычные 4-4-2, мы не так далеко ушли от изначальной концепции.

Теперь только один из полузащитников опускается ниже, чтобы стать дополнительным защитником. Обычно в этой схеме он испытывал трудности против команд с быстрыми флангами, которые провоцируют ситуации один в один. Но наши латерали смещаются в центр. Защитники высоко поднимаются. Так мы приходим к 4-4-2, хоть и начинали по 5-3-2».

Эта версия «Атлетико» – соединение всего, что было раньше: от чемпионского сезона остался гибрид, кризисные периоды показали Чоло, что его классические задумки больше не работают, поэтому нет смысла оглядываться на 4-4-2. Аргентинец продолжает развиваться, внедряя мелкие фишки и разбираясь с проблемами (травмы, потери лидеров, плохая форма Гризманна).

«Мы играем под руководством Чоло так долго, словно родились в майке «Атлетико». Нельзя не восхищаться тем путем, что мы проделали вместе. Все мы чолостиане», – красиво восхищается Коке.

Новый «Атлетико»: замена Карраско, перерождение Сауля и великий Коке

Этот сезон «Атлетико» начал с потери – в Саудовскую Аравию уехал Карраско: лидер по успешным обводкам, проходам в штрафную, продвигающим проходам и принятым пасам с продвижением мяча.

Летом Симеоне привезли Хави Галана из «Сельты», а Родриго Рикельме (провел сезон в «Жироне») и Самуэл Лино (он сиял в «Валенсии») вернулись из аренд. Ни один из них стилистически не похож на Карраско. Ближайший аналог – Галан, но Хави не так быстр и хуже обращается с мячом. Лино и Рикельме никогда не были латералями, второго на предсезонке и вовсе заигрывали в роли Гризманна.

Перед тренером встала интересная загадка. Его ответ – Лино. Это повлекло коренные изменения: если при обороне «Атлетико» все еще использует 5-3-2, то с мячом теперь переходит не на привычные 4-4-2, а на 3-3-4 (в последних играх выходил Сауль, с ним это даже 3-2-5), где Лино и Молина фактически становятся вингерами.

Лино ориентирован именно на обострение. «Мы просим забивать голы. Он это делает. Это латераль, который должен дестабилизировать ситуацию, отдавать ассисты и набирать очки. Мы ждем от него эффективности», – объяснял Симеоне.

Умные рывки – его главное оружие. Они помогают против соперников с персональным прессингом. Например, таких, как «Сосьедад» – в этом моменте соперник не понял, кто должен опекать бразильца, когда тот поднялся выше.

Коке прекрасно увидел подключение, «Атлетико» забил. Команда только привыкает к Саму, но таких моментов становится все больше.

Карраско не лез настолько высоко, зато легко тащил мяч до штрафной на дриблинге. Лино не так быстр и силен один в один (хорош, просто планка Янника – космос), но владеет пасом с двух ног, не заигрывается (из-за этого качества Карраско приходилось разрываться Эрмосо).

Самуэль больше пашет без мяча, всегда успевает вернуться обратно. Это пока не апгрейд в плане продвижения, но он уже прекрасен. Рикельме тоже неплох, но с Лино больше свободы у центрдефа Марио Эрмосо (ключевого элемента гибрида).

«Тренер много общается со мной, – радуется Лино. – Работа с Симеоне требует усилий, но я не ищу каких-то оправданий. Когда я играл в Португалии, приходилось обороняться. У меня есть опыт в защите, но я могу предложить бразильские танцы с мячом, если попросят. Чоло может ставить меня там, где хочет».

Из-за высокой позиции Лино важнее стал левый центрхав. Сначала Симеоне пробовал там Лемара, но Тома порвал ахилл, что открыло путь для Сауля. Возрождение испанца – одно из главных откровений осени.

Кажется, тот самый Сауль, ломающий «Баварию», закончился где-то в сезоне-2018/19, в котором Чоло запихал его на левый фланг (снова из-за травм Лемара). Когда испанец вернулся в центр, то проиграл конкуренцию Льоренте и Коке . Сауль много ругался с тренером, а летом 2021-го инициировал отъезд в «Челси».

«Было время, когда я не хотел идти на тренировки, мне все надоело, не видел причин стараться. Но в Англии я растерялся, – признавался игрок в интервью As. – Оказалось, я переоценивал себя. Когда вернулся домой, осознал, как здесь много людей, которые меня поддерживают, даже когда все плохо.

У меня родился сын, жена вернулась в Мадрид. Это ключевой момент, который помог воспрять духом. В плане футбола мне помог Диего. Я не ожидал, что он подарит еще один шанс».

После возвращения Сауль долго сидел в запасе, но теперь снова важен. Чоло нашел для него новую роль в центре: позволил чаще получать мяч и помогать в переходных фазах. Испанец почти не обостряет. Его задача: склеивать рывки Лино и выдвижения Марио Эрмосо в единый механизм, освобождая от черновой работы Коке.

Сауль крут как в прессинге, так и в атаке. В мадридском дерби «Атлетико» умышленно расшатывал узкий ромб 4-4-2 через фланги: атаки начинали справа, но переводили на левую сторону, где мяч уже ждал свободный Лино. Бразилец получал это пространство за счет движений испанца, который забирал защитников на себя, а после этого убегал в свободные зоны, которые ему создал уже Саму.

Из подобных моментов родились два гола «Атлетико» из трех.

Перед третьим Лино забрал Васкеса, Сауль свободен.

После матча Симеоне подробно объяснял этот ход: «Мы хотели играть через фланги и навешивать на дальнюю. Знали, что у них с этим проблемы, но Сауль и Лино работали над этим на тренировках так усердно, что вышло даже лучше, чем я ждал. Они хорошо сработались. «Реал» высоко обороняется, выставил своих крайних защитников против наших латералей. Так у нас есть возможность забежать им за спину, как это произошло дважды в эпизодах с голевыми передачами Сауля. Он принимал верные решения».

Сауль шикарен в чтении чужих движений. Кажется, самая сильная его сторона сейчас (травмы ударили по технике). Симеоне не требует помощи в продвижении (за это отвечают Коке и Эрмосо) или обострении (Лино), он получил больше влияния на темп игры. Саулю подходит эта роль, но о финальном перерождении говорить рано, Лемар – серьезный конкурент.

Сауль обычно располагается высоко. Если Де Поль поднимается ситуативно, то испанец почти всегда на одной линии с Моратой.

«Хорошая игра Сауля – награда за смирение и упорный труд. Мы дали ему шанс, он им воспользовался. Надеюсь, сохранит этот уровень. Своей работой в последние годы он этого заслужил», – радуется Чоло.

На другой половине поля все строится вокруг движений Гризманна (еще разберем его влияние отдельно). Ради Антуана тоже пришлось немного поменяться: теперь Науэль Молина реже идет вперед, а к атакам подключается только, когда Гризманн опускается за мячом. Он стал немного пассивнее (по сравнению с прошлым сезоном), но выросла надежность в обороне.

«Мне нравится забивать голы, но в первую очередь я думаю об обороне. Четыре или пять защитников? Мои функции и там, и там почти не отличаются. Чоло подскажет, в какой игре я могу атаковать побольше, в какой меньше. Не вижу в этом ничего такого, если так лучше для команды», – объяснял Молина.

Справа в центре Симеоне ставит Родриго Де Поля, намного реже Маркоса Льоренте. Де Поль – интересный случай: функции полностью заключены в поддержке других, при этом без него эффективность всей структуры заметно проседает. Родриго нацелен на созидание через пас, Маркос – через рывки. Для этой версии «Атлетико» аргентинец намного актуальнее.

Льоренте принято хвалить, но давайте зафиксируем: новая модель Чоло ему совсем не подходит. Льоренте – работоспособный хавбек, может закрыть сразу несколько позиций, но ограничен на мяче. Если раньше от него совсем не требовали комбинационного футбола, то теперь все иначе. Он не создает моменты через пас: по показателю xThreat (ожидаемая угроза паса) он хуже почти всех хавбеков «Атлетико».

Тот объем без мяча, что дает Маркос, сейчас нужен не так сильно, как было в том же чемпионском сезоне. Впереди есть Гризманн (монстр прессинга), сзади справляются центрдефы. Особенно когда на поле Сесар Аспиликуэта, который по функциям очень похож на Эрмосо (мнение Симеоне), но в отличие от Марио меньше ошибается: реже выбрасывается из линии, подстраивается под движения Молины.

«Атлетико» нужны те, кто хорош на мяче. Например, молодой Пабло Барриос, он уже один из лучших в команде в плане билд-апа. Барриос – готовый аналог Коке. Пока не так хорош, как капитан (еще бы), но темп через пас контролирует лучше Льоренте, по игре на пространстве не сильно уступает Де Полю. Пабло – бриллиант, а Диего лепит из него разыгрывающего опорника, поэтому так мало обострения (он уже играл в этой роли в академии).

Коке – эталон роли. Полностью контролирует движение мяча, владеет всеми видами передач. Влияние капитана сложно передать через цифры. Раньше ему приходилось тратить много сил на оборону, но теперь снизу есть Витцель, а рядом Де Поль, который больше не вынужден идти прессинговать вперед, потому что зону покрывает Гризманн, а значит, можно взять часть работы Коке в середине.

Для испанца это значит, что его больше ничто не отвлекает от владения (он ходит за мячом очень глубоко). По картам передач заметно, что Коке – центральная фигура во всех планах (первая – из игры с «Сельтой», вторая – «Сосьедадом»).

«У каждого тренера и команды есть период, когда они находятся на стадии поиска, это игровая ситуация, – признавал Симеоне в прошлом сезоне. – Мы пытаемся правильно научиться переходить от обороны к атаке, хотя раньше пытались совмещать то, что не может быть совмещено. Нам повезло, что у нас есть игроки, которые способны сыграть в разных стилях. Это наша самая сильная сторона».

Коке помогает Марио Эрмосо. Они часто играют чуть ли не парой, что дает «Атлетико» больше вариантов в продвижении. Марио любит выдергиваться из линии, освобождает Сауля по части работы без мяча. В розыгрыш вовлекают Яна Облака, который неплохо адаптировался к неудобной для себя манере игры.

Если Коке закрыли или он проводит плохой матч (в этом сезоне таких пока не было), часть его функций берет Витцель. «В полузащите для меня все естественно. Я знаю, когда мне нужно подстраховать партнеров и когда выдвинуться вперед, – размышлял бельгиец. – Поначалу в защите я долго думал. Не в моментах, когда был с мячом, а в ситуациях, где надо защищаться. Пришлось меняться.

«Атлетико» – не только ноги и тело, здесь важно думать перед каждым действием».

Чоло заново раскрыл половину игроков «Атлетико». Где-то изменения напрашивались сами (Коке, Лино, Молина), где-то нет (Сауль, Витцель). Этот «Атлетико» – системный монстр: игроки получили удобные роли, но опыт игры в низком блоке и контратаках не пропал. У «Атлетико» как команды просто нет явных слабых мест, но индивидуальный класс иногда подводит (например, как в игре с «Валенсией», где все три гола Симеоне пропустил из-за ошибок защитников).

Это не значит, что «Атлетико» вдруг будет тотально доминировать в лиге, но никогда он не был так пугающе уникален в каждой линии.

«Симеоне не зациклен на защите. То, как именно мы сыграем, зависит от соперника и нашего плана. Да, иногда мы играем с пятью защитниками, хотя я нахожусь в высокой позиции и постоянно получаю мяч. Левый фланг нацелен на ворота. Это не значит, что мы защищаемся, все зависит от обстоятельств. Мне кажется, наша сила именно в том, что мы умеем играть по-разному», – хороший вердикт Молины.

Мората давно не был так хорош

Отдельно про Альваро. Кажется, он идет на один из лучших сезонов в карьере и точно самый сильный в «Атлетико». Как минимум в плане реализации.

Нонсенс: Мората забивает больше ожидаемого. Дистанция слишком короткая, так что поспешных выводов делать не стоит, но Альваро давно не начинал так мощно в плане голов. Причем два из девяти – в дерби с «Реалом». Но влияние испанца на «Атлетико» сильно шире: не только дает голы, но и шикарно переключает игровые режимы.

«Мората важен для нас, – объяснял Симеоне. –- У него есть характеристики форварда штрафной, которых нет у остальных. Мемфис предпочитает двигаться свободнее, пока Альваро создает глубину, растягивает защиту соперника и прекрасно играет на втором этаже.

Это редкий набор качеств. Фундаментально важный игрок. Надеюсь, мы поможем ему больше забивать, жду от него 20-25 голов за сезон. С нами он уже забил больше, чем в «Юве», это вселяет оптимизм. «Атлетико» нужен такой форвард, Альваро нужна такая команда».

Мората – один из лучших в мире в чтении движений защитников. Проблема в том, что он использует сенсорику только при хорошем настроении, которое находит на испанца слишком редко. Это психологический момент, который он никак не может исправить, но эпизодами Альваро просто прекрасен.

Наглядный пример – перфоманс в мадридском дерби: все три гола «Атлетико» стали следствием умных движений Мораты в штрафной. Он пользовался проблемами Алабы не только в воздухе, но и при позиционной обороне. Это его фишка, которую преступно недооценивают.

Вот первый гол. Мората своевременно стартовал за спиной у Алабы, пока тот оценивал ситуацию. Пока австриец бежал навстречу пасу, испанец сделал обратное движение и оказался у ворот в одиночестве.

Гол Гризманна: Альваро забирает внимание Давида, пока Антуан бежит из глубины.

Алаба снова растерян: Мората показал, что идет на мяч, и вынуждает его опекать, хотя на деле просто открывал пространство для партнера. Камавинга не доработал.

Аналогичный прием перед третьим голом: Альваро бежит на мяч, Алаба – за ним. Секундная остановка. Мората снова один, а Давид в проигрышной позиции.

Мората может исполнять столба, но тренер не ограничивает Альваро. Сейчас он чаще играет на линии офсайда, хотя эпизодически может опускаться в глубину и помогать в обороне. Однако этой версии «Атлетико» Альваро как наконечник нужнее, чем Мората времен «Юве» или сборной Луиса Энрике, который создавал свободное пространство для других, жертвуя своими моментами.

Это не значит, что Альваро не помогает партнерам. Он прекрасно взаимодействует с Гризманном: если француз убегает на левый фланг, Альваро бежит на его позицию. Если Гризманн не начинает прессинг, начнет Мората. Кажется, со времен Аспиликуэты в «Челси» у него ни с кем не было такой прочной связи.

Пожалуй, в Испании нет другого нападающего с этим набором качеств (Жерар Морено из «Вильярреала» хорош в созидании, но средний внутри штрафной, а Борха Иглесиас из «Бетиса» и Хоселу ориентированы на навесы). Это даже пробивает Морате дорогу к капитану сборной, но есть еще один недооцененный фактор прогресса.

После нескольких лет нещадной критики Мората окреп ментально. Вингер «Гранады» Брайан Сарагоса после первого вызова в сборную говорил, что именно Альваро стал его вторым отцом. Лино и Барриос говорят, что Мората круглосуточно готов помочь им советом. Симеоне считает, что Альваро перестал переживать из-за критики.

«У меня были моменты, когда хотелось сдаться. Этим летом я дважды продлевал контракт (сначала до 2026-го, потом еще на год – Sports.ru), но иногда у меня не было ни сил, ни желания, ни мотивации продолжать. Я думал отказаться от всего этого. Уйти в Саудовскую Аравию. Ключевым моментом стал разговор с Симеоне. У меня были очень и очень плохие показатели, но он поверил в меня», – рассказывал сам Альваро.

Из-за ментальной эволюции пришли голы. Сейчас ему создали идеальные условия для прогресса.

Гризманн – маэстро. Его вклад неоценим

Есть игроки, которые дают голы, как Мората. Есть те, кто контролирует темп матча, как Коке. Есть и такие, которые помогают остальным, вроде Де Поля и Сауля.

А есть Антуан Гризманн. Он делает вообще все.

Передаем слово Чоло: «Невероятный мастер. Один из лучших игроков мира. Антуану не составляет труда возвращаться, защищаться, жертвовать собой, а потом сыграть так, как умеет – фантастически. Молодым стоит у него поучиться, но я жду его лучшую версию и не снижаю требований. Это еще не все, что он может, запомните мои слова.

У нас прекрасные отношения. Я люблю его и как человека, и как игрока, но хочу, чтобы он играл еще мощнее. Любовь не мешает нам ждать друг от друга большего. Он может просить чего-то от меня, а я прошу, чтобы он не понижал требований к себе и управлял игрой «Атлетико». Вклад Гризманна неоценим».

Возможно, прошлый сезон Гризманна – лучший за всю его карьеру (матчи за сборную не учитываем – там он на стабильно космическом уровне). Влияние на «Атлетико» не передать цифрами, но даже в сравнении с сезоном-2015/16 (дошел до финала ЛЧ, а Франция – до решающего матча Евро-2016), который временно превратил Антуана в минимум третьего игрока мира, это просто невероятный уровень.

Углубиться не выйдет, на тот момент продвинутой статистики в открытом доступе еще не было, но даже по самым поверхностным показателям Антуан проводит лучший год в карьере.

Год, потому что сейчас он тоже в отличной форме.

Ранний Гризманн – работоспособная машина. Он не только прессинговал за троих, но и регулярно превращал полумоменты в голы. Их Гризи часто придумывал сам себе за счет невероятного футбольного интеллекта. Тренер не ограничивал француза, но сам стиль «Атлетико» вынуждал его больше пахать без мяча, чем творить. Когда выпадал редкий шанс, Гризманн пользовался им на 120%.

Это версия Гризманна – другая. Он больше не пашет в обороне (хоть и часто помогает, просто не может иначе), все силы идут на созидание. Антуан участвует вообще во всех процессах внутри системы «Атлетико», не привязан к конкретной позиции, но и зависит от партнеров (например, если опустится слишком низко, командная структура рушится – приходится играть выше).

«Я играю ближе к штрафной площади соперника, там, где могу нанести ему особенно большой ущерб, – объяснял Антуан после матча с «Реалом». – Иногда команде нужно не это. Порой надо опускаться пониже, чтобы помочь. Я стараюсь всегда реагировать на такие моменты.

Во многом это зависит от Симеоне. Я командный игрок и стараюсь подавать пример во всем. Моментами нужно сыграть поглубже, вынося мячи из своей штрафной. Для меня это естественно, я вижу, что мои товарищи отрабатывают в защите, поэтому не могу их подвести. На тренировках мы стали больше работать с мячом. Это вселяет уверенность».

Последим за движениями Гризманна в игре с «Сельтой». Начинает матч номинальным левым форвардом, но когда Сауль поднимается, остается в центре – и атакует вторым темпом.

Антуан старается находиться ближе к флангу, через который идет атака.

Получается не всегда: иногда Мората подключается к эпизоду, а Гризманн остается на линии офсайда.

Мелкие детали, не имеющие значения на первый взгляд. Гризманн – один из лучших в мире по таким действиям, почти всегда правильно оценивает эпизод. Антуану 32 года, часто ходит по полю пешком (никого не напоминает?) и сохраняет силы на конкретный момент, который перевернет игру.

«Когда я только перешел во взрослую команду, меня поверг в шок Гризманн. Больше всех остальных. Это качественный футболист, но весь индивидуальный класс отдает, чтобы помогать команде. Невероятная самоотдача, которую не ожидаешь от игроков такого таланта», – теплые слова Барриоса.

«Кажется, я стал сильнее в плане чтения игры, голов и ассистов, моя лучшая версия, – весной размышлял Антуан. – Конечно, на меня повлияла смена нашего стиля: раньше мы играли более вертикально, я опускался глубже и искал пространство, а сейчас есть те, кто готов помочь мне, так что адаптируюсь под них.

Я доволен, но чувствую, что не достиг потолка. Мне предстоит еще много работы над собой. Сейчас я думаю, как могу больше помогать команде во время владения».

Еще весной мы писали, что такой резкий прогресс Гризманна неслучаен. Психологию не стоит недооценивать: сначала «Атлетико» выкупил контракт из «Барсы», закончив издевательские выходы после 60-й минуты, а потом и фанаты простили француза за скандальный переход. Ментальный вопрос всегда был важен для Гризманна: когда его критиковали вне поля, он терялся и на поле (это было даже в «Сосьедаде», «Барса» – абсолют).

«Я знаю, что этот трансфер причинил много боли болельщикам. Они дали мне все, а в итоге я ушел, потому что это мне было нужно. На месте фанатов я бы тоже был зол, я все это заслужил. Работаю, чтобы изменить их мнение. Знающие меня понимают, что мне нужны отношения с фанатами, привязанность, их поддержка, чтобы выступать на высшем уровне», – отмечал игрок.

Кажется, теперь Гризманна обожают примерно все, среди болельщиков «Атлетико» недовольных точно не осталось. После гола в ворота «Мадрида» они даже посвятили Антуану чант, который не исполняли с 2019-го. Он эмоционально отреагировал:

«Я чуть не расплакался, я так счастлив и горжусь тем, что играю здесь. Я говорил, что отдам все ради того, чтобы вновь услышать кричалку про меня, и я тронут. Завтра мой сын будет радоваться и гордиться, он пойдет в школу в футболке «Атлетико».

«Я уверен, что это тот самый Антуан, которого все хотели видеть, – восхищен Стефан Савич. – Он дает все, что нужно команде, совсем не важно, что попросят. Он забивает, создает моменты для других, а потом бежит отработать в обороне. Невероятно, ему 32 года, а он пашет как юноша. Уникальный парень, просто безумец».

***

«Атлетико» – это и есть Симеоне. Чоло отдал клубу все.

Эта реинкарнация – смесь множества факторов: от тренерских решений до Гризманна. Преображение заслуживает больше разговоров и похвалы: пока «Барса» играет от защиты, а «Мадрид» ищет себя, именно «Атлетико» – команда, из-за которой так хочется следить за Ла Лигой.

Независимо от клубных предпочтений.

«После 12 лет на одном месте критика меня не пугает, – спокоен Чоло. – Это мир, в котором все одинаково. Есть много тех, кто ждет ошибок, но мы продолжим делать то, что делаем, с тем же энтузиазмом, что в первый день».

Фото: /Angel Martinez, Denis Doyle, Gonzalo Arroyo Moreno