14 комментариев

Те, кого не зовут Джуд.

На фоне перехода Джуда Беллингема и погони за Килианом Мбаппе кто-то мог даже не заметить, как «Реал» оформил еще пару хоть и не таких звездных, но интригующих трансферов.

Давайте уделим заслуженное внимание каждому.

Фран Гарсия – лучший латераль Ла Лиги. Он будет важен

О том, что «Мадрид» возвращает Франа Гарсию из «Райо Вальекано», стало известно в мае, когда про это открыто рассказал Анчелотти. Красивая история: Фран – воспитанник «Реала», три года назад его отдали, не видя особых перспектив, но оставили опцию выкупа в 5 млн евро – на всякий случай, если заиграет. Это стандартная стратегия «Мадрида».

Теперь Гарсия возвращается на место Ферлана Менди – и заслужил он это не ценником, а крутой игрой.

«Готов ли я играть в старте «Реала»? – смущался испанец. – Когда наступит время, мы посмотрим, но я верю в себя. Я готов столкнуться со всеми вызовами, что выпадут на моем пути. Знаю, что должен бороться, чтобы заслужить место в такой команде».

Важная деталь: теперь Эдуардо Камавинга перейдет в центр – босс «Реала» подтвердил в беседе с The Athletic: «Камавинга будет играть в роли центрального полузащитника или опорного. Роль левого защитника будет занята Франом Гарсией или Ферланом Менди»

Фран – современный латераль, заточенный под атаку. Тренер Андони Ираола, который уже укатил в «Борнмут», поощрял его рвение: в схеме 4-2-3-1 испанец получил весь левый фланг с подстраховкой в лице объемного опорника Оскара Валентина. Через рывки Гарсии «Райо» строил продвижение мяча – сам латераль постепенно вышел на уровень лучших в лиге.

Отличие Франа от других атакующих латералей в том, что он сам тащит мяч в финальную треть, тогда как остальные скорее нацелены на получение владения там. Если взять показатели без пересчета на сыгранное время, то чаще него продвигающие рывки в Ла Лиге совершал только Винисиус.

«Почему мы играем через Франа? Мало команд знают, как играть против такого плана. Многие из них сконцентрированы на том, как закрыть наш центр поля, но не удерживать левого защитника. Эффект неожиданности, – объяснял Ираола. – Когда соперник понимает, как против нас играть, Фран начинает импровизировать. Это его сильная сторона.

Мы не ограничиваем игрока, который способен покрыть целый фланг, а потом уйти в центр поля и протащить мяч. У него железное здоровье, его невозможно перебегать».

Эти качества могут быть крайне полезны в скоростных атаках. Пример из матча с «Барсой»:

Фран смещается в центр, подхватывает мяч и совершает молниеносный рывок.

Испанец разогнался до скорости в 35,6 км/час. Араухо, который легко догонял Вини, не может ничего сделать.

Несмотря на то, что Гарсия ориентируется на Марсело, он неплох в защите: никто в «Райо» не отбирал мяч чаще. Хочется назвать Франа смесью бразильца и Менди, но это скорее их усредненный вариант: слабее Ферлана в обороне и мощнее в атаке, явно хуже Марсело в созидании, но круче в покрывании всей бровки.

Фран сверкал в четко выверенной системе. У прессинга «Райо» нет аналога в Ла Лиге, никто не играл безбашеннее: «Сосьедад» и «Барса» используют интенсивное давление как один из инструментов, но Ираола строил вокруг него вообще всю игру – и выжал из средних футболистов максимум. «Мадрид» играет намного пассивнее, придется привыкать.

Гарсия сможет дать «Реалу» новые опции в атаке, но нуждается в страховке. Тем более на его фланге играет Винисиус, привыкший находиться в высокой позиции. И это станет проблемой, если испанец не сможет сыграться с бразильцем.

Но пока все выглядит радужно: в игре предсезонки с «Ман Юнайтед» успевал возвращаться назад, открывался для передач и грамотно подбирал моменты для рывка. Гарсия – важный элемент новой схемы 4-3-1-2: он привык выдвигаться в прессинге и покрывать огромную зону, а с мячом закрывает весь фланг.

Кажется, Камавинга может вздохнуть с облегчением.

Браим – формальная замена Асенсио. Но отличий много

Весной «Реал» хотел с концами продать Диаса «Милану» (да, он три года был в аренде), но с уходом Марко Асенсио планы изменились. Испанца вернули назад, теперь Браим – важная часть обоймы, но с другими функциями.

Диас – техничный дриблер, который максимально комфортно чувствовал себя в роли десятки в вертикальном футболе Стефано Пиоли. Браим здорово ищет пространство, качественно держит мяч под давлением, активен в прессинге. Единственный мощный недостаток – обострение в последней стадии: игрок заточен на продвижение, а перед чужой штрафной часто теряется.

Несмотря на это, кажется, что Браим уже сейчас способен давать «Мадриду» больше, чем Асенсио (обычный Асенсио, а не монстр из второй части прошлого сезона). Весомое преимущество – двуногость, что на фоне Марко бросается еще сильнее.

«Я думаю, что это врожденное, – рассказывал испанец об амбидекстрии. – Помню, что в детстве я постоянно водился с мячом в одиночку, детский тренер заставлял надевать белый носок на рабочую ногу, а черный – на слабую. Однажды он попросил меня вести мяч только черными носками. Так я понял, что мне все равно».

Если сравнить Диаса и Асенсио через цифры, заметно: все, что касается продвижения – немного на стороне новичка, зато обострение за Марко. Отрыв минимальный, но подчеркивает разницу в стиле игры.

Конечно, «Реал» теряет волшебный удар Асенсио, но в последние годы он радовал им все реже. Диас бить издали не любит.

Делаем скидку на разницу в стиле: в Ла Лиге почти все играют низким блоком, тяжелее вскрывать соперника, Асенсио еще и играл на фланге. Показатели схожие, но разный путь к ним: Марко любит создавать остроту с фланга, Браим – десятка. Первый был бы уместнее как игрок ротации в старой схеме, но под новую формацию больше подойдет Диас.

«Я адаптируюсь к любой роли, но под нападающим и правда чувствую себя предельно комфортно, – отмечал испанец. – Мне нравится часто принимать передачи и управлять пространством между линиями».

Если «Реал» сохраняет 4-3-1-2, которые наигрывает на предсезонке, то Браим получит шанс в любимой роли. Если вернется к 4-3-3, то Диас станет затычкой на флангах, но и приходит он явно под запас. Для клуба вариант беспроигрышный.

Хоселу – новый джокер. Как же за него радостно!

Испанцу уже 33 года, но он всю жизнь ждал именно этого шанса.

Хоселу – воспитанник, в 2011-м отыграл за «Мадрид» единственный матч, даже забил «Альмерии», но вскоре ушел в «Хоффенхайм». 10 лет скитаний привели игрока в «Эспаньол».

Там Хоселу наконец-то заявил о себе настолько мощно, что попал в сборную Испании – и в дебютном матче положил дубль Норвегии. После этого «Реал» понял, что второго нападающего нашел, осталось только позвонить.

Хоселу – эталонный таранный форвард. Все 14 голов в прошлом сезоне он забил из штрафной: испанец правит в воздухе (выиграл 281 дуэль в прошлом сезоне – вдвое больше, чем ближайший преследователь, но в среднем за матч все-таки меньше Ведата Мурики), неплох в подыгрыше, хотя в «Эспаньоле» был заточен исключительно под завершение. Хоселу привычнее играть в схеме с одним форвардом, но в «Алавесе» здорово смотрелся и в связке с Лукасом Пересом.

Прошлый сезон – лучший в карьере. Хоселу тащил чуть ли не в одиночку, ему помогал только Серджи Дардер. Спасти «Эспаньол» от вылета у них не получилось.

Сильная сторона – пластика. Несмотря на 192 см роста, форвард прекрасно управляет телом. Если вы смотрели предсезонную игру «Реала» с «Ман Юнайтед», то понимаете, о чем речь.

Очевидно, Хоселу приходит на скамейку, он сам это понимает: «Анчелотти говорит мне быть собой. Он просил меня наполнять штрафную, играть как типичный нападающий и я не против. Я мадридист, делаю все, что скажет тренер. Я оказался здесь не для того, чтобы заменить Бензема. Я здесь, чтобы отдавать всего себя в каждом матче.

Когда я уезжал отсюда, то был мальчиком, исполнившим мечту о дебюте за «Реал», но теперь я другой игрок, с огромным опытом, который дал шанс вернуться. Я повзрослел и буду делать так, чтобы жизнь моих партнеров стала немного легче».

«Реал» получает идеальную опцию в обойму. Хоселу не травматичен, способен играть как в 4-3-3, так и в любой другой формации. Поможет под завал на последних минутах, когда команда скатывается в навесы. Кажется, со связью между ним и Винисиусом проблем также не возникнет.

Даже если Хоселу не заиграет, «Мадрид» все равно останется в плюсе – за 10 встреч против «Реала» испанец забил 8 мячей, это один из его любимых клиентов.

Гюлер разрывал Турцию. Но в Испании будет сложно

Переход Арды в «Реал» наделал много шуму. Сначала 18-летнего турка вела «Барса», президент Жоан Лапорта не скрывал, что переговоры идут, но в гонку резко включился «Мадрид» – и перехватил игрока.

По информации Marca, Гюлер перешел с условием, что его не отдадут в аренду. Из-за этого интересно разобрать его перспективы в следующем сезоне. Правда, дебют точно отложится: пропустит до двух месяцев из-за травмы мениска.

Арда – современная десятка, тяготеет к правому флангу из-за рабочей левой ноги. Его подвели к старту «Фенербахче» еще в 16 лет, первый сезон потратил на адаптацию, но в прошлом разорвал турецкую лигу. «Знаете, я работал в системе «Порту», через меня прошло много талантливых ребят. Но таких, как Гюлер, я еще не видел», – восхищался экс-тренер клуба Витор Перейра.

Мощь Гюлера не передать цифрами. Его главная особенность – низкий центр тяжести, за счет которого он может резко менять направление движения с мячом, сохраняя над ним контроль и не теряя координацию. Напрашиваются сравнения с Озилом, которого сам Арда называл одним своих из кумиров, но Месут делал акцент на интеллект, а вот Гюлер пока берет именно техникой.

Это не значит, что турок недостаточно умен, просто планка Озила – космос. Арда тоже классно читает игру. Пример из матча с «Севильей» в ЛЕ: игрок сместился из центра и получил за счет этого немного свободного пространства.

Арда решил обострять: взял на себя троих соперников и освободил зону партнеру.

Такие действия – фишка Гюлера, за счет которых он получает преимущество, создает остроту. Арда не отыграл в прошлом сезоне и тысячи минут, поэтому данные не очень корректны, но отдал больше всех пасов под удар из игроков «Фенера», по успешному дриблингу турок и вовсе стал одним из лучших игроков лиги. Еще у Гюлера поставлен дальний удар.

Несмотря на это, кажется, что уровень «Реала» Гюлер пока не тянет, но вводные данные восхищают. Турок может стать новым джокером Анчелотти: как справа на фланге, так и в центре поля. «Я приехал учиться, расти и побеждать, – рад игрок. – Анчелотти уже рассказал мне, как и где я буду играть. Хочу играть поближе к атаке и генерировать голы, но это решит тренер. Я готов ко всему».

«Он один из тех талантов, которые постоянно спрашивают: «Как ты это делаешь? Как ты отдал такую передачу?», – удивился консерватор Тони Кроос. – Арда тот, кто хочет впитывать новые знания. Есть много 18-летних игроков, которые думают, что слишком хороши и им не нужно учиться. Но у него есть менталитет, чтобы стать лучшим».

Если тебя хвалит Кроос, значит, ты что-то умеешь.

Фото: Real MadridEast News/AP Photo/AP Photo/Michael Wyke