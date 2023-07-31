Новый фундамент.

«Мадрид» уже оформил самый важный переход лета. Да, даже несмотря на возможный трансфер Килиана Мбаппе.

Беллингем – тотальный талант. Он умеет вообще все

Оказавшись в Испании, Джуд сразу раскрыл планы на ближайший год – учиться, закреплять новые знания на практике, а потом снова учиться:

«Если вы спросите, кто я такой: я – тот, кто сделает все, о чем его просит тренер, всегда стараюсь помочь команде. Уверен, у меня не возникнет проблем с адаптацией, я быстро учусь на ошибках.

Я не отойду от Крооса и Модрича. Я пришел учиться у них. Вероятно, они возненавидят меня через неделю, но их знание футбола, то как они видят игру, весь этот опыт важен для меня. Рядом с ними я буду как губка, пытаясь впитать все знания. Надоем им глупыми вопросами».

Кажется, Беллингем не только не надоел. Он влюбляет «Реал» в себя: журналист Марио Кортегана удивляется тому, как быстро Джуд адаптировался, а сам англичанин рад, что партнеры научили его испанскому мату. Беллингем пережил первую тренировку у физиотерапевта Антонио Пинтуса, а потом с улыбкой признался, что ему нравится, когда его так «убивают» на занятиях.

Такой характер у 20-летнего парня уже окупает половину из уплаченных «Дортмунду» 103 млн евро, но Джуду есть что предложить «Мадриду» и в игровом плане.

Беллингем – тотальный универсал. Несмотря на то, что любит фазу владения, дает огромный объем работы и в обороне. Проще всего это отследить через показатели в прошлогодней «Боруссии»:

Ни в одном из ключевых параметров Джуд не проседает, где-то и вовсе лучший. Это не значит, что он точно перенесет топ-уровень на «Реал», но стартовые данные впечатляют. Кажется, ни у одного из полузащитников «Мадрида» нет такого громадного сочетания возможностей: Кроос, Модрич и Себальос – творцы, Камавинга и Вальверде – атлеты, Гюлер и Диас нацелены строго на атаку.

Джуд – творческий атлет, универсальность отмечают все: «Он может сыграть на любой позиции. Ему лишь надо четко поставить задачи – и он точно их выполнит», – экс-тренер «Дортмунда» Марко Розе.

А вот признание самого Джуда: «Думаю, что моя самая большая сила в том, что я могу делать все по чуть-чуть. Я могу сыграть на разных позициях в полузащите и выполнять любые задачи».

Еще одна черта – зрелость. «Все видят, что это выдающийся игрок. Спросите у человека, ничего не знающего о футболе или давно не смотревшего: «Как думаешь, сколько этому парню лет?». Не думаю, что ответ будет близок к правде. Может, ему 28-29? Он показывает такой зрелый футбол. Тому, что он умеет, сложно научиться, а то, в чем он сможет стать лучше, легко усвоить. Фантастика», – вердикт от Юргена Клоппа, который так хотел видеть Беллингема в «Ливерпуле».

«Самый старый 19-летний парень, которого я знаю, – шутил Эдин Терзич. – Это уже кто-то говорил, но умные мысли надо повторять. То, что может в этом возрасте Джуд, во всем остальном мире умеют единицы». Это же говорил и Матс Хуммельс.

«Я не могу поверить, что 17-летний способен так играть. Фантастический игрок», – Пеп Гвардиола два года назад. Этим летом «Ман Сити» тоже хотел англичанина.

Третий аспект – самоотдача. Феномен Джуда мы даже разбирали в отдельном тексте – никто до 20-летия не отыграл так много минут в профессиональном футболе, как Джуд за четыре года. Беллингем до сих пор не получал тяжелых травм, он не берет отдых и при мелких болячках.

Но Терзич не поражался: «Выкладывается не только каждую минуту официальных игр, но и каждую минуту на тренировках. В его возрасте вполне нормально получать так много игрового времени, если тело готово к нагрузкам. Мы воспринимаем это как норму».

Универсальность, зрелость, самоотдача – портрет идеального хавбека в современных реалиях, когда физика нередко важнее техники. Конечно, в «Реале» Беллингема будут использовать не так часто из-за нереальной конкуренции, но факт, что он готов к таким нагрузкам, поражает. Если что, центр поля – самая ротируемая линия «Мадрида».

Феде провел часть минут на правом фланге, Камавинга – на левом, но даже Себальос, полгода просидевший в резерве, умудрился наиграть больше 40 матчей. Это минимум, который Беллингем гарантированно получит. Если учитывать, что Модричу уже скоро 38 лет, Джуд может рассчитывать на большее, даже если весь год потратит на адаптацию.

Все качества, рассмотренные выше, склеивает футбольный интеллект. Это сочетание делает Джуда уникальным игроком. Он порой выключается из игры, недорабатывает, но когда включен и заряжен, может быть полезен прямо во всех стадиях.

Это возможно благодаря тому, как англичанин интерпретирует свободное пространство. Он уже один из лучших в мире по полезным движениям без мяча. Пример из игры против «Айнтрахта»: Джуд видит, что если он сделает рывок, то на него будет сложнее среагировать.

Защитники соперника растерялись. Беллингем получил кучу свободы.

Оборонительный пример из матча с «Гертой»: англичанин возвращается назад после углового.

Решение среднего игрока: просто ринуться на соперника с мячом, а Джуд смещается в другую зону:

Как итог – опасная атака прервана общими усилиями с Шлоттербеком.

Матч с «Лейпцигом»: против Беллингема играют два соперника, он отдает пас на Зюле.

Вполне типичное решение, но показывает, как Джуд чувствует тайминг – в итоге англичанин забьет.

Беллингем умеет все, что может пригодиться в полузащите. Похоже, это качество он унаследовал от кумира – Зинедина Зидана. Джуд много раз рассказывал, что считает Зизу величайшим футболистом в истории, постоянно смотрел нарезки с его лучшими действиями. Беллингем даже взял 5-й номер – из-за Зидана.

«Меня интересует игровой интеллект. При оценке Беллингема я не смотрю на его дату рождения. У него уже достаточная техническая оснащенность, есть и хорошее чувство пространства. С ним легко работать», – комплимент от Люсьена Фавра, первого коуча в «Дортмунде».

Беллингем уже заставляет «Реал» меняться

Парадокс, но универсал Джуд – тот самый игрок, подталкивающий «Реал» к переформатированию.

В прошлом сезоне «Дортмунд» регулярно менял схемы, превращая стандартные 4-3-3 в 4-2-3-1 или 4-5-1 по необходимости. Это однородные расстановки, но позиции у пары игроков менялись: например, по ходу кампании Геррейру ушел с места латераля и переместился в центр поля. В рамках формаций двигался Юлиан Брандт.

Единственный, чьи функции не менялись вообще – Беллингем. Он играл чуть левее в центре. Иногда ближе к опорнику Эмре Джану. До этого Джуд отвечал за связь между защитой и нападением, но из-за ухода Холанда стал чаще концентрироваться на атаке. Когда вернулся Аллер и заиграл Мален, он ушел назад, но нередко подключался вперед, тренер не ограничивал Беллингема в этом плане.

Эта свобода нравилась не всем. «Джуду не хватает дисциплины, – считает экс-игрок «Ливерпуля» и «Баварии» Дитмар Хаманн. – В «Реале» ему придется играть иначе, он мог делать в «Дортмунде» все, что хочет, никто не осмеливался ему что-то сказать. Там никто не будет бояться его разозлить. Если он в атаке ничего не делает, в обороне ничего не делает, то что он сделает? Нельзя совмещать все и сразу».

Беллингем был явной примой. «Мадрид» такого Джуду точно не даст: просто слишком много крутых полузащитников.

Анчелотти понимает риски, поэтому на предсезонке наигрывает новую схему – 4-3-1-2 с Джудом в роли десятки. Родриго и Винисиус – пара форвардов, тяготеющих к флангам, а за счет их движений Беллингем часто оказывался на острие. По ходу матчей тренер пробовал еще и 4-2-2-2 с квадратом – ниже опускается Камавинга.

Пример на предсезонке с «Ман Юнайтед»: Джуд забил первый гол за «Реал» за счет рывка по центру, пока Джуниор и Родриго дают ширину.

Обратите внимание на позицию Франа Гарсии. Он постоянно располагался так высоко: похоже, так Анчелотти собирается маскировать последствия перевода Вини в центр.

Важно, как «Реал» стал прессинговать: Джуд работает по опорнику, Фран и правый хавбек, в данном случае Модрич, выдвигаются выше, пока левый опускается к опорной зоне.

Скрин взят с канала La Saeta Rubia

Подобные эксперименты «Мадриду» несвойственны. В последние годы клуб всегда использовал 4-3-3, когда ушел Иско, забыли и о десятке: ни потеря Каземиро, ни травмы Тчуамени не вынудили «Реал» перестроиться. К примеру, под прошлый сезон в опорную зону перевели Крооса.

Иногда Анчелотти ставил пару опорников – Крооса и Камавинга, но и рисковал редко: в проигранном мартовском класико в Ла Лиге, а потом в игре с «Вальядолидом» в чемпионате, когда Родриго вышел под Бензема и менялся позициями с Асенсио. Эксперимент, а базис оставался прежним. Карло начал играться уже тогда, но теперь получил новые игрушки.

Беллингем вынуждает к эволюции. «Джуд успешно адаптировался и отличается от полузащитников, которые у нас есть, – подтверждает тренер. – Он повысит уровень «Реала». А что касается новой схемы, то она мне нравится, хотя есть то, что нужно править: часто мы неправильно прессинговали и старались играть через центр, а не флангами. Джуд хорошо сыграл, но нам еще надо привыкать к его качествам».

Под таким ракурсом трансфер Джуда интригует. Еще один аргумент за то, что под этот сезон строится новый «Реал» – переход Гюлера и камбэк Браима. Косвенные конкуренты Беллингема по позиции, но могут сыграть и на фланге.

Смена схемы – событие для «Мадрида», катализатором стал именно Джуд.

Беллингем не замена Модричу или Кроосу. Они разные

Когда Джуд только переходил в «Мадрид», казалось, что Тони уходит на пенсию. Луке пришло жирное предложение из Саудовской Аравии. Marca писала, что кто-то из великих может уйти, а Беллингем его оперативно заменит. Но легенды остались.

Несмотря на это, англичанина воспринимают как прямую замену кому-то из этой пары. Это лишь отчасти правда: да, Джуд должен стать таким же незаменимым, но это часть нового, а не замена старого. Стилистически он не похож ни на Модрича, ни на Крооса.

Важен стиль игры в Бундеслиге, но даже так заметно: Беллингем не такой утонченный игрок, чаще полагается на физику. Это не недостаток – сейчас в мире практически нет игроков, равных дуэту «Реала» в плане навыка принимать простые и правильные решения в критических ситуациях.

Сильнейшее качество Модрича – контроль за счет постоянного движения, Крооса – за счет передач. Джуд пытается все это совмещать, ему 20 лет, он хочет учиться, но пока уровень слишком разный.

«Тони Кроос – мастер, – восхищался англичанин. – Мяч всегда попадает туда, куда он захочет. После того, как наблюдал за Кроосом со стороны, приятно смотреть на него вблизи. Возможность получать мяч в ноги от него – привилегия».

Если «Реал» откажется от свежей схемы, Джуду достанется роль Модрича – и придется меняться. Величие Лукито мощно объяснял Филипп Лам в колонке на The Guardian:

«Такие игроки не обладают каким-то одним навыком. Их отличает не физическая сила, не скорость или умение выйти один на один, не идеальный удар или выдающийся удар головой. Они – сумма всего этого.

Они придают командам порядок и структуру. В каждой ситуации просчитывают шансы и риски как для соперника, так и для своей команды. Перехватывают мяч, удерживают его, распознают момент для атаки, поддерживают баланс. Специалисты в управлении рисками на поле. Это дает стабильность, безопасность и контроль».

Беллингем не очень-то и подходит под описание Лама. Есть важный нюанс: он рискует, но не всегда контролирует последствия. Лука – чистый интеллект. Возможно, Джуд даже сильнее технически, но без такого интеллекта. Вероятно, это приходит только с опытом.

В этом случае важен тренер. Джуду повезло, что остается Карло Анчелотти – великий мастер в максимизации качеств футболистов: «Хороший тренер всегда адаптируется под характеристики своих игроков. Если у меня в составе играют Модрич и Кроос, я не могу строить стиль вокруг высокого прессинга. Если в атаке бегает Винисиус, который разгоняется по бровке как мотоцикл, то я делаю ставку на контратаки. в ином случае я был бы полным идиотом».

Если отбросить негатив, то Беллингем – великолепный трансфер на будущее, вопросы возникают лишь насчет настоящего. Вероятно, Джуд сможет поразить Испанию, как это сделал и с Германией, и с Англией.

«Знаю, что Джуд станет суперзвездой. Мы постоянно используем это слово, но просто посмотрите на его зрелость. Я давно не видел, чтобы молодой паренек так играл. Его зрелость, принятие решений. У этого парня просто есть все», – считает Рой Кин.

«Ощущение, что Джуд умеет абсолютно все. Редко можно встретить хавбека, которому комфортно и на своей половине, и в атакующей трети. Он опорник? Нет. Ну атакующий полузащитник? Нет, Джуд и тот, и другой в одном лице», – восхищается Гари Невилл.

***

Трансфер Беллингема меркнет на фоне саги Килиана Мбаппе. И это несправедливо.

Француза воспринимают как новую приму, Джуда – как новый элемент, который заменит Крооса и Модрича. Из-за этого размывается, что задача перед английским талантом стоит намного сложнее: Беллингем должен стать фундаментом нового «Реала».

Джуд будет исполнять не чьи-то функции, а вносить свои. Кажется, это единственный в мире молодой игрок, который готов тянуть эту ношу. Да, приход Мбаппе может заставить «Мадрид» измениться.

Но только Беллингем способен помочь «Реалу» эволюционировать.

Фото: AFP/WILLIAM VOLCOV