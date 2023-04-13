13 комментариев

«Севилья» царит в ЛЕ – 6 побед за 15 лет. Это путеводитель по величию
От Хуанде Рамоса до Хулена Лопетеги.
Мрачный сезон «Севильи» продолжается, но даже это не помешало доехать до четвертьфинала Лиги Европы. Против «Ман Юнайтед» андалусийцы хоть и явные аутсайдеры, но вы же знаете: севильская магия в ЛЕ просто непостижима.
Тренер «Фенербахче» Жорже Жезуш красочно осмыслял парадокс. «Я проиграл им финал ЛЕ по пенальти. Это случилось почти 9 лет назад. «Бенфика» почти сотворила невозможное, я до сих пор вспоминаю то поражение. Можно сказать, что у меня с «Севильей» несчастливая история – и лучше бы мы и дальше не пересекались. Они так часто ее выигрывают, что это не может не давить. «Севилья» – это «Реал Мадрид» Лиги Европы».
Для «Реала» такое сравнение – даже комплимент: за последние 18 лет «Севилья» взяла целых 2 Кубка УЕФА и 4 ЛЕ. Монструозные 6 евротрофеев уместились всего в 15 сезонов!
Иногда доминации «Севильи» в ЛЕ мешало попадание в ЛЧ – и даже там она играла недурно: например, в сезоне-2017/18 команда Монтеллы заскочила в четвертьфинал, в 1/8 финала прошла «МЮ» и неплохо потолкалась с «Баварией» – вылетели с 1:2 по сумме двух игр. «Мы так связаны с ЛЕ, что успехи в ЛЧ уже не вызывают восторга», – шутил в том году спортивный директор Рамон Мончи. Или не шутил?
Бесконечные победы «Севильи» в ЛЕ стали частью фольклора.
Кубок УЕФА в 2006-м: электрические Савиола и Кануте, тренер Хуанде Рамос и идеи Капарроса
Поход «Севильи» за первым евротрофеем начался странно: прямо перед сезоном-2005/06 клуб уволил многолетнего тренера Хоакина Капарроса. Он отработал в команде 5 лет, вытащил ее из Сегунды и воспитал поколение топ-игроков: например, Хосе Антонио Рейеса, Хесуса Наваса и Серхио Рамоса. При Капарросе в «Севилье» раскрылись Жулио Баптиста и Дани Алвес, которых вскоре выгодно продали.
Капаррос хотел строить «Севилью» в атакующем стиле, но воплотить идеи тренера не позволяли скромные ресурсы. За сезон до этого испанцы впервые за 10 лет залезли в Кубок УЕФА, но вылетели от «Пармы» в 1/8 финала. После этого Капаррос потребовал усилить состав, но запретил отпускать Баптисту в «Мадрид», на что Мончи лишь качал головой. Клубу нужны были деньги, и Рамон не послушался.
Капаррос ушел, а спортивный директор «Севильи» начал работу: взял у «Порту» Луиса Фабиано за 10 млн евро, привез Фредерика Кануте из «Тоттенхэма» за 6,5 млн, а еще арендовал Хавьера Савиолу из «Барсы». Под свежих игроков приехал тренер Хуанде Рамос, успевший поработать в «Бетисе» и «Эспаньоле», а также вывести «Райо» из Сегунды. Неопытный тренер, продажа лидера и новое нападение. Что могло пойти не так?
Сначала казалось, что Мончи просчитался: «Севилья» долго запрягала в Ла Лиге, но к октябрю Рамос выправил ситуацию. Хуанде упростил подход Капарроса и дал игрокам полную свободу на поле: особенно полетел Савиола, который постоянно обыгрывался с Кануте и вообще стал лидером, пока Луис Фабиано копил ману на следующий год.
Важной частью побед «Севильи» была ротация: тренер тасовал состав в Ла Лиге, но на Кубок УЕФА всегда выпускал сильнейших. В группе взяли первое место: опередили «Бешикташ», «Болтон», «Викторию Гимараэш» и «Зенит» Властимила Петржелы, хотя россиянам проиграли, ничего не придумав против Александра Кержакова. Он сделал дубль и так поразил Мончи, что форварда забрали через полтора года.
В том году «Севилья» часто приезжала в Россию: плей-офф начался с «Локомотива». Команду Славолюба Муслина прошли с 3:0 по сумме двух игр, не встретив серьезного сопротивления. Зато «Лилль» в 1/8 финала напряг: после 0:1 в первой встрече грозил вылет, но севильцы отыгрались на 2:0, забили Фабиано и Кануте. В 1/4 финала снова выпал «Зенит», но вышло полегче: после домашних 4:1 «Севилья» поехала просто насладиться Санкт-Петербургом, скатав 1:1 и снова пропустив от Кержакова.
Самыми жаркими вышли полуфиналы с «Шальке»: нервные 0:0 все 180 минут, а потом 100-я минута в ответке на «Рамон Санчес Писхуан» – и начинается безумие: латераль Антонио Пуэрта элегантно крутит мяч в дальний угол по шикарной траектории. Спустя секунду город встает с мест, после такого уже не отыгрываются.
Через полтора года Пуэрта скончается от кардиомиопатии. Этот гол так и останется самым ярким эпизодом карьеры.
Финал с «Мидлсбро» оказался не таким нервным, как полуфиналы. «Севилья» легко выиграла 4:0 и забрала трофей. Теневым героем стал Энцо Мареска, который в том сезоне успевал вообще все. «Севилье» так понравится выигрывать трофеи, что вскоре клуб разнесет «Барсу» 3:0 в Суперкубке Европы. Это станет началом большого пути команды Рамоса.
Кубок УЕФА через год: тандем Фабиано-Кануте и магия Алвеса на правом фланге
На следующий год ушел Савиола, так что «Севилья» заиграла с новой парой – Фредериком Кануте и Луисом Фабиано. Их тандем буянил на всю Испанию: 44 гола на двоих во всех турнирах. Особенно разошелся Кануте, который оформил 29 мячей. Их подменяли Эрнесто Чевантон и Кепа Бланко, а зимой пришел Александр Кержаков, так что потерю Савиолы почти не заметили.
Простая статистика, чтобы оценить мощь атаки «Севильи»: севильцы наколотили 64 мячей только в Ла Лиге, это всего на два меньше, чем у «Реала» с Раулем и Рудом ван Нистелроем. При этом ярко выраженного лидера в команде не было. «Севилья» стала тренерской, легко миксуя игровые стили.
Отдельно выделим Дани Алвеса. Мы рассказывали про тот период в отдельном тексте. В той ЛЕ бразилец начал с дубля «Грассхопперу» в группе, а в плей-офф стабильно раскидывал ассисты. Особенно Алвес сиял против «Тоттенхэма» в 1/4 финала: он так достал лондонцев, что после вылета тренер Мартин Йол сорвался: «Их атаки начинает правый защитник. Как мы по-вашему должны были его останавливать?»
«Севилья» летала, но в походе за вторым Кубком УЕФА были трудности. Например, в полуфинале получили строгую «Осасуну», которая не так хорошо играла в лиге, но на Европу настраивалась мегасерьезно. Команда с Роберто Сольдадо и Раулем Гарсией в атаке измотала банду Рамоса: «Севилья» выиграла 2:1 по сумме, но потеряла целую цистерну нервов.
Путь севильцев был прямо переполнен аномалиями: еще в 1/8 финала с «Шахтером» спасительный гол на 95-й минуте забил кипер Андрес Палоп, шокировав всех, кто еще не отошел от шедевра Матузалема. «Шахтер» был в метре от выхода, но та «Севилья» не поддавалась логике. После матча Хуанде Рамос шутил, что вся его удача осталась в начале плей-офф, теперь титул команде придется заслужить.
Финал не мог быть скучным: «Эспаньол» молодого Эрнесто Вальверде, мощные Рауль Тамудо и Вальтер Пандиани, по пути уделавшие «Вердер» и «Бенфику». «Севилья» не медлила: на 18-й минуте открыла счет, но почти сразу пропустила от Риеры. Команды боролись, ушли в овертаймы: там Кануте снова вывел севильцев вперед, но на 115-й Жонатас Домингес неожиданно попал с 30 метров. Уже через полгода он вернется в Бразилию, не заиграв в Европе из-за травм и лени.
Началась серия пенальти, а там три сэйва Палопа – и вот второй подряд Кубок УЕФА.
«Севилья» так праздновала успех, что завалила старт следующего сезона: проиграла пять матчей подряд. Руководство решило расстаться с Хуанде Рамосом. Он не грустил и поехал в «Тоттенхэм», который настолько восхитился испанцем, что заманил к себе при первой возможности.
«Я стал лишь частью отлаженного механизма. Успешно функционируя каждый год, он добывал победу за победой, – благодарил всех тренер. – Клуб насыщен прекрасными игроками, настоящими профи. У «Севильи» колоссальные перспективы, я знаю это. С моим уходом они станут только сильнее, это просто невероятный проект».
Однако «Севилья» не оправдала громких надежд: коуч Маноло Хименес провел один неплохой год, но с отъездом Алвеса в «Барсу» летом 2008-го все вернулось к старым настройкам. В сезоне-2011/12 «Севилья» пригласила Марселино, но тренер не осилил немецкий «Ганновер» и не смог пройти даже квалификацию в ЛЕ. До прихода Унаи Эмери оставалось полтора года.
ЛЕ в 2014-м: магический приход Эмери и пара Гамейро-Бакка
Эмери пришел в «Севилью» зимой 2013-го, только восстановившись после тяжелого отрезка в «Спартаке». Севильцы плелись на 12-м месте в Ла Лиге, поэтому все силы бросили на Лигу Европы, в которую попали случайно: в сезоне-2012/13 «Малага» и «Райо Вальекано» финишировали выше, но пролетели мимо еврокубков по финансовым критериям.
В том году «Севилья» начала с третьего квалификационного раунда. Ожидания от нового сезона были так себе: клуб и так хворал, а еще отпустил в «Ман Сити» Хесуса Наваса и Альваро Негредо. Потери были ощутимыми: за сезон до этого Негредо забил 31 гол в 42 матчах, а Хесус пропустил лишь два матча за сезон, в остальных набрав 1+10.
Летом «Севилья» привычно массово закупилась: пришли 14 новичков, Мончи набрал целый состав, в том числе прихватил выносящего Бельгию за «Брюгге» Карлоса Бакку и форварда «ПСЖ» Кевина Гамейро, арендовал из «Реала» Дениса Черышева, а еще уговорил «КПР» отдать Стефана Мбиа, который проснется в самый нужный момент.
Желание выиграть Лигу Европы «Севилья» показала сразу: в двух квалификационных раундах испанцы не испытали трудностей с «Младостью» из Подгорицы и «Шленском» из Вроцлава, забив 18 голов за 4 матча. Группу прошли без проблем: финишировали первыми в квартете со «Слованом», «Эшторилом» и «Фрайбургом» без поражений. Под плей-офф приехал Эмери.
Там начались первые проблемы: тяжелая победа с «Марибором», трудное севильское дерби с «Бетисом» в 1/8 финала, которое скатилось в серию пенальти: Бету потащил два удара, пришлось отыгрываться с 0:2 в первой игре. С «Порту» в 1/4 финала вышло полегче, а вот полуфинал с «Валенсией» вернул высокое напряжение: прошли только по правилу выездного гола, причем победный занесли на 91-й минуте, когда Мбиа чудом поймал мяч головой после аута.
В финале с «Бенфикой» тоже были нервы: 0:0 и серия пенальти, которую парни Эмери проиграть с Бету в воротах никак не могли. Португалец снова отбил два удара – именно он начал фантастическую историю Унаи в Лиге Европы. «Концовка за «Бенфикой», в последние минуты мы устали, некоторые игроки испытывали проблемы, падали от изнеможения, но мы умеем терпеть, сыграли как большая команда, готовая ко всему», – радовался тренер после свистка.
Если Мбиа делал магию эпизодами, то вот Гамейро и Бакка тащили весь сезон: забили 41% голов «Севильи» за турнир, равномерно раскидывая мячи между собой. Пареха был арендован у «Спартака», вместе со Стефаном Мбиа он стал лидером ЛЕ-2013/14 по возвратам мяча, а еще убедительно царил в обороне.
Вратарь Бету подчеркивал, из чего сложилась та победа «Севильи»: «Секрет нашей славы в единении. Нам не нужны звезды, мы хотим быть командой. Все это – заслуга Унаи, который смог объединить наши сильные стороны. Мы строили фантастическую и просто сильную команду с единством в раздевалке».
Капитан Иван Ракитич, названный лучшим игроком финала, призвал фанатов просто порадоваться: «Севилья» после годов простоя точно заслужила такую радость. «Время в футболе летит быстро, нужно насладиться моментом. Мы проделали фантастическую работу и трудились сообща для достижения общей цели». Тогда хорват не знал, что это начало великой истории, поэтому летом укатил в «Барсу».
Вторая подряд ЛЕ: величие Эмери и крутость Бакки
Следующий сезон «Севилья» тоже начинала в любимом турнире, так как в то время победители ЛЕ еще не попадали автоматически в Лигу чемпионов (это правило ввели со следующего сезона). Возможно, это и к лучшему: севильцы не скрывали, что делали акцент на Ла Лиге, а против «Реала» в Суперкубке Европы выглядели блекло.
Как всегда, «Севилья» перед сезоном продала пачку лидеров: ушел Ракитич, Альберто Морено перебрался в «Ливерпуль», Федерико Фасио в «Тоттенхэм». Их заменили Эвером Банегой, Гжегожем Крыховяком, Бенуа Тремулинасом, Тимоти Колоджейчаком. Плюс достали из молодежки Серхио Рико и взяли на год Жерара Деулофеу с Яго Аспасом. Но тащили в том розыгрыше признанные звезды.
Хотя успеха пришлось подождать: «Севилья» до последнего могла пролететь мимо плей-офф. Перед заключительным туром группы играли ключевой матч с «Риекой», он решал все: «Севилья» шла второй, «Риека» была третьей и отставала лишь на одно очко. С трудом, но испанцы выиграли благодаря голу Дениса Суареса и пролезли из группы со второго места, пропустив вперед крепкий «Фейеноорд».
Зато в плей-офф машина завелась. «Севилья» так доминировала, что не проиграла ни одного матча: победа над менхенгладбахской «Боруссией» (1:0, 3:1), снова испанская команда в 1/8 («Вильярреал», 3:1, 2:1), минимальное преимущество над «Зенитом» в 1/4 (2:1, 2:2), вынос «Фиорентины» в полуфинале (3:0, 2:0) и победа в решающей игре над ярким «Днепром» с пиковым Коноплянкой (3:2).
Так «Севилья» стала первым клубом в истории, который выиграл Лигу Европы/Кубок УЕФА четыре раза: опередила «Интер», «Ювентус» и «Ливерпуль», которые брали трофей трижды. Еще после четвертьфинала фактор Эмери отмечал Мбиа: «Наш секрет успеха? Думаю, это тренер. Он просто хорош, точно знает, чего хочет и каков должен быть план. Мы просто стараемся в точности следовать тому, что он нам говорит. Это очень, очень сильный специалист».
Ключевой параметр победы-2014/15 позже раскрывал Карлос Бакка, который в том году забил 28 голов во всех турнирах, а еще сделал 2+1 в финале: «Главная особенность «Севильи» – люди и страсть, которой пропитан местный футбол. У нас был лучший тренер, страстный человек, который всегда выкладывался на 100% и работал без отдыха, 25 часов из 24 посвящая футболу и прорабатывая малейшие детали».
Сам Эмери смотрел шире: «Клуб хочет, чтобы фанаты чувствовали вибрации, которые нам дает Лига Европы. Мы достигли того, что делает нас больше как клуб, что делает нас престижнее, записывает нас в историю и дает признание нашей напряженной работы во всей Европе».
Третья ЛЕ подряд – пал даже «Ливерпуль» Клоппа
Победитель ЛЕ теперь попадал сразу в групповой этап ЛЧ, именно «Севилья» стала первопроходцем. Резкая смена погоды заставила Мончи отойти от привычной стратегии: никаких продаж лидеров, акцент на усиление. Рамон взял Стивена Нзонзи из «Стока», в аренду приехал Чиро Иммобиле из «Дортмунда», а Евгений Коноплянка и Фернандо Льоренте пришли свободными агентами из «Днепра» и «Юве».
Мончи справился только отчасти. «Севилья» не умела не терять звезд, но по крайней мере сделала это выгодно: за Карлоса Бакку выручили 33 млн евро от «Милана», отпустили Алейша Видаля в «Барсу» за 17 млн. Плюс Мбиа уехал в «Трабзонспор» свободным агентом, а аренда Дениса Суареса закончилась. Но ключевых игроков Эмери сохранили: Гамейро и Банега остались, несмотря на серьезный спрос.
В ЛЧ «Севилья» попала в непростую группу с «Ман Сити», «Ювентусом» и «Боруссией М», заняла третье место и упала в плей-офф любимого турнира. В Лиге Европы севильцы занялись привычным делом, снося всех, кто попадался на пути: «Мольде» тогда еще тренировал Оле-Гуннар Сульшер, но это не уберегло их от 1:3 по сумме в 1/16, «Базель» в 1/8 – 3:0, «Атлетик» в четвертьфинале – 4:3, «Шахтер» в полуфинале – 5:3.
В финале ждал «Ливерпуль», который только начинал привыкать к крутости Юргена Клоппа. Немец мог взять свой первый евротрофей на 3 года раньше, даже был лучше в первом тайме, но после перерыва тотально провалился: «Севилья» закинула три, а дубль сделал Коке Морено, растерзав Альберто Морено на правом фланге. В 2019-м Юрген признался, что ненавидит играть против севильцев, а Эмери немец отомстил только в прошлом сезоне, эпично выбив «Вильярреал» Унаи из ЛЧ.
«Севилья» взяла третью Лигу Европы подряд и уже пятую в истории: рекорды Кубка УЕФА/Лиги Европы, которые вряд ли скоро побьют. «Мы предполагали, что все будет жестко, – радовался Гамейро после победного финала. – Никакой паники не было, а тренер в перерыве сказал, что все нормально. Это успокоило, мы доверяем. Очень красиво взять три раза подряд такой титул. Мы счастливы».
Именно Гамейро принял эстафету у Бакки: француз наколотил 8 голов в 9 играх, больше забил только Седрик Бакамбу из «Вильярреала» и Ариц Адурис из «Атлетика». Это был пиковый Гамейро: после суперсезона Кевин перейдет в «Атлетико», потеряется на фоне волшебного Гризманна, но выиграет еще одну Лигу Европы. Гамейро – ее король среди форвардов, как Эмери среди тренеров.
Крыховяк после победы в Лиге Европы призывал не недооценивать сложность турнира: «Мы воспринимаем ЛЕ на полном серьезе, мечтаем о ней. Работаем над победой в турнире, это сложно и требует больших усилий. Нужно играть на все 100, чтобы победить. Если вы думаете, что это не ЛЧ и в ЛЕ можно победить с меньшими усилиями, то вы ошибаетесь: Лига Европы такая же сложная, как Лига чемпионов».
Последняя ЛЕ: прагматик Лопетеги и навесы. Много навесов!
Выигрыш ЛЕ в 2020-м – оркестр парадоксов. «Севилья» страдала с Люком де Йонгом и Юссефом Эн-Несери на острие, а лучшим бомбардиром неожиданно стал Мунир, не всегда по сезону проходивший в состав. За всех отдувался Лукас Окампос – наколотил 17 мячей во всех турнирах, но в ЛЕ забил всего раз.
«Целостная команда во всех отношениях, а в составе нет явного лидера, – объяснял тогдашний тренер «Вальядолида» Серхио Гонсалес. – Лопетеги вывел клуб на новый уровень: при нем они стали агрессивнее и выносливее, стараются резко отобрать мяч и вернуть владение. «Севилья» играет разнообразно, в сбалансированный футбол. Это принесет им успех».
Фишкой «Севильи» стала надежная защита: вариативная пара Кунде-Карлос в центре, туда опускался опорник Фернандо, переходя к схеме в три центральных. Реактивные Хесус Навас и Серхио Регилон гоняли по всей бровке, передачи на ход отдавал Эвер Банега. Вингеры Окампос и Сусо всегда смещались в центр, так поддерживая Жоана Жордана. Команда Лопетеги получала численное преимущество на каждом участке, за счет этого компенсируя отсутствие топ-завершителя.
Правда, смотреть на эту «Севилью» было тяжело: пустые перепасовки вдали от чужих ворот, в атаке откровенно скатывались на постоянные навесы. Следующие сезоны при Лопетеги показали, что эта тактика стала не вынужденной мерой из-за ограниченных нападающих, а именно базисом на долгие годы: выматывать соперника и выводить его на невынужденные ошибки севильцы научились лучше, чем забивать.
Навешивала команда очень-очень много: 34% от числа всех пасов в штрафную приходились именно на верховые подачи. Иначе не атаковали: Навас подавал чуть ли не чаще всех в топ-лигах, и такой была та команда Лопетеги – утомляющей всех, но чертовски эффективной. Фанаты страдали, а Мончи потирал руки, готовясь заработать на новой пачке звезд.
В таком режиме «Севилья» пролетела весь плей-офф Лиги Европы: «Рома», «Вулвз» и «МЮ» попадались в ловушку и не успевали отреагировать, одноматчевая серия из-за карантина не давала шанса исправить недочеты в ответке. Важна и топ-форма Буну – марокканец тащил так, что надолго зашел в основу клуба.
Финал ЛЕ против «Интера» – квинтэссенция: «Севилья» выжидала ошибки итальянцев в прессинге и забила со стандартов. «Мы сильны индивидуально, но легче среагировать на проблемы в матче и сыграть от соперника. Это наш стиль. Схема 3-4-3 помогает контролировать пространство», – объяснял Лопетеги. Этот трофей cтал первым в его тренерской карьере на взрослом уровне.
Через сезон «Севилья» Лопетеги снова попала в ЛЕ, но тотально скатилась: чудом не проиграли загребскому «Динамо» в первом же раунде, но уже в 1/8 финала не осилили «Вест Хэм» и улетели из обожаемой Лиги Европы. После этого стало понятно, что пора что-то менять, но Хулен просидел в клубе еще полгода, несмотря на то, что еще летом мог уйти на повышение.
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«Севилья» переживает непростой период, но новый тренер Мендилибар верит, что его команда заставит «Юнайтед» поднапрячься:
«Еще недавно я тренировал «Осасуну» и «Вальядолид», из года в год подписывал новые контракты с «Эйбаром» и не хотел перемен в жизни. Мне все нравилось, зачем покидать зону комфорта? Но вот я смотрю на этих игроков и вижу тех, кто привык побеждать. Теперь они в психологической яме, пора поменять плеер. Они тоже хотят этих изменений.
Фанаты думают о победе Лиге Европы. Похвально. Уверяю, что «Севилью» в Европе уважают даже больше, чем в Ла Лиге, там все понимают, что это за команда. «МЮ» – фаворит, но это не значит, что они могут забыть про нас. «Севилья» попробует сыграть от себя, ведь мы хотим стать личностями, а иначе такую цель ставить нельзя. Хотим дать им достойный бой».
Разве в ЛЕ они могут иначе?
Телеграм-канал Бокова/Высоцкого
Фото: AFP/FABRICE COFFRINI, PIOTR HAWALEJ, PHILIPPE HUGUEN; Gettyimages.ru/Lars Baron, Clive Rose
Такой унылый футбол как вчера в ЛЧ еще нужно поискать
Так что тут две магии уже: либо Севилья , либо Эмери)
Возможно единственнная такая команда в Европе)
* чемпионства во втором девизионе Испании не считал, ибо это трофеи низкого уровня.