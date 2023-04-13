13 комментариев

От Хуанде Рамоса до Хулена Лопетеги.

Мрачный сезон «Севильи» продолжается, но даже это не помешало доехать до четвертьфинала Лиги Европы. Против «Ман Юнайтед» андалусийцы хоть и явные аутсайдеры, но вы же знаете: севильская магия в ЛЕ просто непостижима.

Тренер «Фенербахче» Жорже Жезуш красочно осмыслял парадокс. «Я проиграл им финал ЛЕ по пенальти. Это случилось почти 9 лет назад. «Бенфика» почти сотворила невозможное, я до сих пор вспоминаю то поражение. Можно сказать, что у меня с «Севильей» несчастливая история – и лучше бы мы и дальше не пересекались. Они так часто ее выигрывают, что это не может не давить. «Севилья» – это «Реал Мадрид» Лиги Европы».

Для «Реала» такое сравнение – даже комплимент: за последние 18 лет «Севилья» взяла целых 2 Кубка УЕФА и 4 ЛЕ. Монструозные 6 евротрофеев уместились всего в 15 сезонов!

Иногда доминации «Севильи» в ЛЕ мешало попадание в ЛЧ – и даже там она играла недурно: например, в сезоне-2017/18 команда Монтеллы заскочила в четвертьфинал, в 1/8 финала прошла «МЮ» и неплохо потолкалась с «Баварией» – вылетели с 1:2 по сумме двух игр. «Мы так связаны с ЛЕ, что успехи в ЛЧ уже не вызывают восторга», – шутил в том году спортивный директор Рамон Мончи. Или не шутил?

Бесконечные победы «Севильи» в ЛЕ стали частью фольклора.

Кубок УЕФА в 2006-м: электрические Савиола и Кануте, тренер Хуанде Рамос и идеи Капарроса

Поход «Севильи» за первым евротрофеем начался странно: прямо перед сезоном-2005/06 клуб уволил многолетнего тренера Хоакина Капарроса. Он отработал в команде 5 лет, вытащил ее из Сегунды и воспитал поколение топ-игроков: например, Хосе Антонио Рейеса, Хесуса Наваса и Серхио Рамоса. При Капарросе в «Севилье» раскрылись Жулио Баптиста и Дани Алвес, которых вскоре выгодно продали.

Капаррос хотел строить «Севилью» в атакующем стиле, но воплотить идеи тренера не позволяли скромные ресурсы. За сезон до этого испанцы впервые за 10 лет залезли в Кубок УЕФА, но вылетели от «Пармы» в 1/8 финала. После этого Капаррос потребовал усилить состав, но запретил отпускать Баптисту в «Мадрид», на что Мончи лишь качал головой. Клубу нужны были деньги, и Рамон не послушался.

Капаррос ушел, а спортивный директор «Севильи» начал работу: взял у «Порту» Луиса Фабиано за 10 млн евро, привез Фредерика Кануте из «Тоттенхэма» за 6,5 млн, а еще арендовал Хавьера Савиолу из «Барсы». Под свежих игроков приехал тренер Хуанде Рамос, успевший поработать в «Бетисе» и «Эспаньоле», а также вывести «Райо» из Сегунды. Неопытный тренер, продажа лидера и новое нападение. Что могло пойти не так?

Сначала казалось, что Мончи просчитался: «Севилья» долго запрягала в Ла Лиге, но к октябрю Рамос выправил ситуацию. Хуанде упростил подход Капарроса и дал игрокам полную свободу на поле: особенно полетел Савиола, который постоянно обыгрывался с Кануте и вообще стал лидером, пока Луис Фабиано копил ману на следующий год.

Важной частью побед «Севильи» была ротация: тренер тасовал состав в Ла Лиге, но на Кубок УЕФА всегда выпускал сильнейших. В группе взяли первое место: опередили «Бешикташ», «Болтон», «Викторию Гимараэш» и «Зенит» Властимила Петржелы, хотя россиянам проиграли, ничего не придумав против Александра Кержакова. Он сделал дубль и так поразил Мончи, что форварда забрали через полтора года.

В том году «Севилья» часто приезжала в Россию: плей-офф начался с «Локомотива». Команду Славолюба Муслина прошли с 3:0 по сумме двух игр, не встретив серьезного сопротивления. Зато «Лилль» в 1/8 финала напряг: после 0:1 в первой встрече грозил вылет, но севильцы отыгрались на 2:0, забили Фабиано и Кануте. В 1/4 финала снова выпал «Зенит», но вышло полегче: после домашних 4:1 «Севилья» поехала просто насладиться Санкт-Петербургом, скатав 1:1 и снова пропустив от Кержакова.

Самыми жаркими вышли полуфиналы с «Шальке»: нервные 0:0 все 180 минут, а потом 100-я минута в ответке на «Рамон Санчес Писхуан» – и начинается безумие: латераль Антонио Пуэрта элегантно крутит мяч в дальний угол по шикарной траектории. Спустя секунду город встает с мест, после такого уже не отыгрываются.

Через полтора года Пуэрта скончается от кардиомиопатии. Этот гол так и останется самым ярким эпизодом карьеры.

Финал с «Мидлсбро» оказался не таким нервным, как полуфиналы. «Севилья» легко выиграла 4:0 и забрала трофей. Теневым героем стал Энцо Мареска, который в том сезоне успевал вообще все. «Севилье» так понравится выигрывать трофеи, что вскоре клуб разнесет «Барсу» 3:0 в Суперкубке Европы. Это станет началом большого пути команды Рамоса.

Кубок УЕФА через год: тандем Фабиано-Кануте и магия Алвеса на правом фланге

На следующий год ушел Савиола, так что «Севилья» заиграла с новой парой – Фредериком Кануте и Луисом Фабиано. Их тандем буянил на всю Испанию: 44 гола на двоих во всех турнирах. Особенно разошелся Кануте, который оформил 29 мячей. Их подменяли Эрнесто Чевантон и Кепа Бланко, а зимой пришел Александр Кержаков, так что потерю Савиолы почти не заметили.

Простая статистика, чтобы оценить мощь атаки «Севильи»: севильцы наколотили 64 мячей только в Ла Лиге, это всего на два меньше, чем у «Реала» с Раулем и Рудом ван Нистелроем. При этом ярко выраженного лидера в команде не было. «Севилья» стала тренерской, легко миксуя игровые стили.

Отдельно выделим Дани Алвеса. Мы рассказывали про тот период в отдельном тексте. В той ЛЕ бразилец начал с дубля «Грассхопперу» в группе, а в плей-офф стабильно раскидывал ассисты. Особенно Алвес сиял против «Тоттенхэма» в 1/4 финала: он так достал лондонцев, что после вылета тренер Мартин Йол сорвался: «Их атаки начинает правый защитник. Как мы по-вашему должны были его останавливать?»

«Севилья» летала, но в походе за вторым Кубком УЕФА были трудности. Например, в полуфинале получили строгую «Осасуну», которая не так хорошо играла в лиге, но на Европу настраивалась мегасерьезно. Команда с Роберто Сольдадо и Раулем Гарсией в атаке измотала банду Рамоса: «Севилья» выиграла 2:1 по сумме, но потеряла целую цистерну нервов.

Путь севильцев был прямо переполнен аномалиями: еще в 1/8 финала с «Шахтером» спасительный гол на 95-й минуте забил кипер Андрес Палоп, шокировав всех, кто еще не отошел от шедевра Матузалема. «Шахтер» был в метре от выхода, но та «Севилья» не поддавалась логике. После матча Хуанде Рамос шутил, что вся его удача осталась в начале плей-офф, теперь титул команде придется заслужить.

Финал не мог быть скучным: «Эспаньол» молодого Эрнесто Вальверде, мощные Рауль Тамудо и Вальтер Пандиани, по пути уделавшие «Вердер» и «Бенфику». «Севилья» не медлила: на 18-й минуте открыла счет, но почти сразу пропустила от Риеры. Команды боролись, ушли в овертаймы: там Кануте снова вывел севильцев вперед, но на 115-й Жонатас Домингес неожиданно попал с 30 метров. Уже через полгода он вернется в Бразилию, не заиграв в Европе из-за травм и лени.

Началась серия пенальти, а там три сэйва Палопа – и вот второй подряд Кубок УЕФА.

«Севилья» так праздновала успех, что завалила старт следующего сезона: проиграла пять матчей подряд. Руководство решило расстаться с Хуанде Рамосом. Он не грустил и поехал в «Тоттенхэм», который настолько восхитился испанцем, что заманил к себе при первой возможности.

«Я стал лишь частью отлаженного механизма. Успешно функционируя каждый год, он добывал победу за победой, – благодарил всех тренер. – Клуб насыщен прекрасными игроками, настоящими профи. У «Севильи» колоссальные перспективы, я знаю это. С моим уходом они станут только сильнее, это просто невероятный проект».

Однако «Севилья» не оправдала громких надежд: коуч Маноло Хименес провел один неплохой год, но с отъездом Алвеса в «Барсу» летом 2008-го все вернулось к старым настройкам. В сезоне-2011/12 «Севилья» пригласила Марселино, но тренер не осилил немецкий «Ганновер» и не смог пройти даже квалификацию в ЛЕ. До прихода Унаи Эмери оставалось полтора года.

ЛЕ в 2014-м: магический приход Эмери и пара Гамейро-Бакка

Эмери пришел в «Севилью» зимой 2013-го, только восстановившись после тяжелого отрезка в «Спартаке». Севильцы плелись на 12-м месте в Ла Лиге, поэтому все силы бросили на Лигу Европы, в которую попали случайно: в сезоне-2012/13 «Малага» и «Райо Вальекано» финишировали выше, но пролетели мимо еврокубков по финансовым критериям.

В том году «Севилья» начала с третьего квалификационного раунда. Ожидания от нового сезона были так себе: клуб и так хворал, а еще отпустил в «Ман Сити» Хесуса Наваса и Альваро Негредо. Потери были ощутимыми: за сезон до этого Негредо забил 31 гол в 42 матчах, а Хесус пропустил лишь два матча за сезон, в остальных набрав 1+10.

Летом «Севилья» привычно массово закупилась: пришли 14 новичков, Мончи набрал целый состав, в том числе прихватил выносящего Бельгию за «Брюгге» Карлоса Бакку и форварда «ПСЖ» Кевина Гамейро, арендовал из «Реала» Дениса Черышева, а еще уговорил «КПР» отдать Стефана Мбиа, который проснется в самый нужный момент.

Желание выиграть Лигу Европы «Севилья» показала сразу: в двух квалификационных раундах испанцы не испытали трудностей с «Младостью» из Подгорицы и «Шленском» из Вроцлава, забив 18 голов за 4 матча. Группу прошли без проблем: финишировали первыми в квартете со «Слованом», «Эшторилом» и «Фрайбургом» без поражений. Под плей-офф приехал Эмери.

Там начались первые проблемы: тяжелая победа с «Марибором», трудное севильское дерби с «Бетисом» в 1/8 финала, которое скатилось в серию пенальти: Бету потащил два удара, пришлось отыгрываться с 0:2 в первой игре. С «Порту» в 1/4 финала вышло полегче, а вот полуфинал с «Валенсией» вернул высокое напряжение: прошли только по правилу выездного гола, причем победный занесли на 91-й минуте, когда Мбиа чудом поймал мяч головой после аута.

В финале с «Бенфикой» тоже были нервы: 0:0 и серия пенальти, которую парни Эмери проиграть с Бету в воротах никак не могли. Португалец снова отбил два удара – именно он начал фантастическую историю Унаи в Лиге Европы. «Концовка за «Бенфикой», в последние минуты мы устали, некоторые игроки испытывали проблемы, падали от изнеможения, но мы умеем терпеть, сыграли как большая команда, готовая ко всему», – радовался тренер после свистка.

Если Мбиа делал магию эпизодами, то вот Гамейро и Бакка тащили весь сезон: забили 41% голов «Севильи» за турнир, равномерно раскидывая мячи между собой. Пареха был арендован у «Спартака», вместе со Стефаном Мбиа он стал лидером ЛЕ-2013/14 по возвратам мяча, а еще убедительно царил в обороне.

Вратарь Бету подчеркивал, из чего сложилась та победа «Севильи»: «Секрет нашей славы в единении. Нам не нужны звезды, мы хотим быть командой. Все это – заслуга Унаи, который смог объединить наши сильные стороны. Мы строили фантастическую и просто сильную команду с единством в раздевалке».

Капитан Иван Ракитич, названный лучшим игроком финала, призвал фанатов просто порадоваться: «Севилья» после годов простоя точно заслужила такую радость. «Время в футболе летит быстро, нужно насладиться моментом. Мы проделали фантастическую работу и трудились сообща для достижения общей цели». Тогда хорват не знал, что это начало великой истории, поэтому летом укатил в «Барсу».

Вторая подряд ЛЕ: величие Эмери и крутость Бакки

Следующий сезон «Севилья» тоже начинала в любимом турнире, так как в то время победители ЛЕ еще не попадали автоматически в Лигу чемпионов (это правило ввели со следующего сезона). Возможно, это и к лучшему: севильцы не скрывали, что делали акцент на Ла Лиге, а против «Реала» в Суперкубке Европы выглядели блекло.

Как всегда, «Севилья» перед сезоном продала пачку лидеров: ушел Ракитич, Альберто Морено перебрался в «Ливерпуль», Федерико Фасио в «Тоттенхэм». Их заменили Эвером Банегой, Гжегожем Крыховяком, Бенуа Тремулинасом, Тимоти Колоджейчаком. Плюс достали из молодежки Серхио Рико и взяли на год Жерара Деулофеу с Яго Аспасом. Но тащили в том розыгрыше признанные звезды.

Хотя успеха пришлось подождать: «Севилья» до последнего могла пролететь мимо плей-офф. Перед заключительным туром группы играли ключевой матч с «Риекой», он решал все: «Севилья» шла второй, «Риека» была третьей и отставала лишь на одно очко. С трудом, но испанцы выиграли благодаря голу Дениса Суареса и пролезли из группы со второго места, пропустив вперед крепкий «Фейеноорд».

Зато в плей-офф машина завелась. «Севилья» так доминировала, что не проиграла ни одного матча: победа над менхенгладбахской «Боруссией» (1:0, 3:1), снова испанская команда в 1/8 («Вильярреал», 3:1, 2:1), минимальное преимущество над «Зенитом» в 1/4 (2:1, 2:2), вынос «Фиорентины» в полуфинале (3:0, 2:0) и победа в решающей игре над ярким «Днепром» с пиковым Коноплянкой (3:2).

Так «Севилья» стала первым клубом в истории, который выиграл Лигу Европы/Кубок УЕФА четыре раза: опередила «Интер», «Ювентус» и «Ливерпуль», которые брали трофей трижды. Еще после четвертьфинала фактор Эмери отмечал Мбиа: «Наш секрет успеха? Думаю, это тренер. Он просто хорош, точно знает, чего хочет и каков должен быть план. Мы просто стараемся в точности следовать тому, что он нам говорит. Это очень, очень сильный специалист».

Ключевой параметр победы-2014/15 позже раскрывал Карлос Бакка, который в том году забил 28 голов во всех турнирах, а еще сделал 2+1 в финале: «Главная особенность «Севильи» – люди и страсть, которой пропитан местный футбол. У нас был лучший тренер, страстный человек, который всегда выкладывался на 100% и работал без отдыха, 25 часов из 24 посвящая футболу и прорабатывая малейшие детали».

Сам Эмери смотрел шире: «Клуб хочет, чтобы фанаты чувствовали вибрации, которые нам дает Лига Европы. Мы достигли того, что делает нас больше как клуб, что делает нас престижнее, записывает нас в историю и дает признание нашей напряженной работы во всей Европе».

Третья ЛЕ подряд – пал даже «Ливерпуль» Клоппа

Победитель ЛЕ теперь попадал сразу в групповой этап ЛЧ, именно «Севилья» стала первопроходцем. Резкая смена погоды заставила Мончи отойти от привычной стратегии: никаких продаж лидеров, акцент на усиление. Рамон взял Стивена Нзонзи из «Стока», в аренду приехал Чиро Иммобиле из «Дортмунда», а Евгений Коноплянка и Фернандо Льоренте пришли свободными агентами из «Днепра» и «Юве».

Мончи справился только отчасти. «Севилья» не умела не терять звезд, но по крайней мере сделала это выгодно: за Карлоса Бакку выручили 33 млн евро от «Милана», отпустили Алейша Видаля в «Барсу» за 17 млн. Плюс Мбиа уехал в «Трабзонспор» свободным агентом, а аренда Дениса Суареса закончилась. Но ключевых игроков Эмери сохранили: Гамейро и Банега остались, несмотря на серьезный спрос.

В ЛЧ «Севилья» попала в непростую группу с «Ман Сити», «Ювентусом» и «Боруссией М», заняла третье место и упала в плей-офф любимого турнира. В Лиге Европы севильцы занялись привычным делом, снося всех, кто попадался на пути: «Мольде» тогда еще тренировал Оле-Гуннар Сульшер, но это не уберегло их от 1:3 по сумме в 1/16, «Базель» в 1/8 – 3:0, «Атлетик» в четвертьфинале – 4:3, «Шахтер» в полуфинале – 5:3.

В финале ждал «Ливерпуль», который только начинал привыкать к крутости Юргена Клоппа. Немец мог взять свой первый евротрофей на 3 года раньше, даже был лучше в первом тайме, но после перерыва тотально провалился: «Севилья» закинула три, а дубль сделал Коке Морено, растерзав Альберто Морено на правом фланге. В 2019-м Юрген признался, что ненавидит играть против севильцев, а Эмери немец отомстил только в прошлом сезоне, эпично выбив «Вильярреал» Унаи из ЛЧ.

«Севилья» взяла третью Лигу Европы подряд и уже пятую в истории: рекорды Кубка УЕФА/Лиги Европы, которые вряд ли скоро побьют. «Мы предполагали, что все будет жестко, – радовался Гамейро после победного финала. – Никакой паники не было, а тренер в перерыве сказал, что все нормально. Это успокоило, мы доверяем. Очень красиво взять три раза подряд такой титул. Мы счастливы».

Именно Гамейро принял эстафету у Бакки: француз наколотил 8 голов в 9 играх, больше забил только Седрик Бакамбу из «Вильярреала» и Ариц Адурис из «Атлетика». Это был пиковый Гамейро: после суперсезона Кевин перейдет в «Атлетико», потеряется на фоне волшебного Гризманна, но выиграет еще одну Лигу Европы. Гамейро – ее король среди форвардов, как Эмери среди тренеров.

Крыховяк после победы в Лиге Европы призывал не недооценивать сложность турнира: «Мы воспринимаем ЛЕ на полном серьезе, мечтаем о ней. Работаем над победой в турнире, это сложно и требует больших усилий. Нужно играть на все 100, чтобы победить. Если вы думаете, что это не ЛЧ и в ЛЕ можно победить с меньшими усилиями, то вы ошибаетесь: Лига Европы такая же сложная, как Лига чемпионов».

Последняя ЛЕ: прагматик Лопетеги и навесы. Много навесов!

Выигрыш ЛЕ в 2020-м – оркестр парадоксов. «Севилья» страдала с Люком де Йонгом и Юссефом Эн-Несери на острие, а лучшим бомбардиром неожиданно стал Мунир, не всегда по сезону проходивший в состав. За всех отдувался Лукас Окампос – наколотил 17 мячей во всех турнирах, но в ЛЕ забил всего раз.

«Целостная команда во всех отношениях, а в составе нет явного лидера, – объяснял тогдашний тренер «Вальядолида» Серхио Гонсалес. – Лопетеги вывел клуб на новый уровень: при нем они стали агрессивнее и выносливее, стараются резко отобрать мяч и вернуть владение. «Севилья» играет разнообразно, в сбалансированный футбол. Это принесет им успех».

Фишкой «Севильи» стала надежная защита: вариативная пара Кунде-Карлос в центре, туда опускался опорник Фернандо, переходя к схеме в три центральных. Реактивные Хесус Навас и Серхио Регилон гоняли по всей бровке, передачи на ход отдавал Эвер Банега. Вингеры Окампос и Сусо всегда смещались в центр, так поддерживая Жоана Жордана. Команда Лопетеги получала численное преимущество на каждом участке, за счет этого компенсируя отсутствие топ-завершителя.

Правда, смотреть на эту «Севилью» было тяжело: пустые перепасовки вдали от чужих ворот, в атаке откровенно скатывались на постоянные навесы. Следующие сезоны при Лопетеги показали, что эта тактика стала не вынужденной мерой из-за ограниченных нападающих, а именно базисом на долгие годы: выматывать соперника и выводить его на невынужденные ошибки севильцы научились лучше, чем забивать.

Навешивала команда очень-очень много: 34% от числа всех пасов в штрафную приходились именно на верховые подачи. Иначе не атаковали: Навас подавал чуть ли не чаще всех в топ-лигах, и такой была та команда Лопетеги – утомляющей всех, но чертовски эффективной. Фанаты страдали, а Мончи потирал руки, готовясь заработать на новой пачке звезд.

В таком режиме «Севилья» пролетела весь плей-офф Лиги Европы: «Рома», «Вулвз» и «МЮ» попадались в ловушку и не успевали отреагировать, одноматчевая серия из-за карантина не давала шанса исправить недочеты в ответке. Важна и топ-форма Буну – марокканец тащил так, что надолго зашел в основу клуба.

Финал ЛЕ против «Интера» – квинтэссенция: «Севилья» выжидала ошибки итальянцев в прессинге и забила со стандартов. «Мы сильны индивидуально, но легче среагировать на проблемы в матче и сыграть от соперника. Это наш стиль. Схема 3-4-3 помогает контролировать пространство», – объяснял Лопетеги. Этот трофей cтал первым в его тренерской карьере на взрослом уровне.

Через сезон «Севилья» Лопетеги снова попала в ЛЕ, но тотально скатилась: чудом не проиграли загребскому «Динамо» в первом же раунде, но уже в 1/8 финала не осилили «Вест Хэм» и улетели из обожаемой Лиги Европы. После этого стало понятно, что пора что-то менять, но Хулен просидел в клубе еще полгода, несмотря на то, что еще летом мог уйти на повышение.

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«Севилья» переживает непростой период, но новый тренер Мендилибар верит, что его команда заставит «Юнайтед» поднапрячься:

«Еще недавно я тренировал «Осасуну» и «Вальядолид», из года в год подписывал новые контракты с «Эйбаром» и не хотел перемен в жизни. Мне все нравилось, зачем покидать зону комфорта? Но вот я смотрю на этих игроков и вижу тех, кто привык побеждать. Теперь они в психологической яме, пора поменять плеер. Они тоже хотят этих изменений.

Фанаты думают о победе Лиге Европы. Похвально. Уверяю, что «Севилью» в Европе уважают даже больше, чем в Ла Лиге, там все понимают, что это за команда. «МЮ» – фаворит, но это не значит, что они могут забыть про нас. «Севилья» попробует сыграть от себя, ведь мы хотим стать личностями, а иначе такую цель ставить нельзя. Хотим дать им достойный бой».

Разве в ЛЕ они могут иначе?

Фото: AFP/FABRICE COFFRINI, PIOTR HAWALEJ, PHILIPPE HUGUEN; Gettyimages.ru/Lars Baron, Clive Rose