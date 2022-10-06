«Я не смел посмотреть ему в глаза». Анри и Месси – взаимная мегалюбовь

Великий кумир великого.

Последнее препятствие Аргентины и Лионеля Месси на ЧМ-2022 – мощная сборная Франции.

Франция – важная страна в жизни Месси. Лео играет за «ПСЖ» и живет в Париже, а из игроков сборной хорошо ладит с Усманом Дембеле и даже помирился с Антуаном Гризманном. А еще есть один гениальный французский форвард, который сыграл важнейшую роль в карьере аргентинца.

Его имя – Тьерри Анри. Всего два года назад Лео открыто восхищался величием легенды в интервью Daily Mail:

«В первый день, когда он оказался в нашей раздевалке (в «Барселоне» – Sports.ru), я не смел даже посмотреть ему в глаза. Все, и я в том числе, знали, чего Тьерри достиг в Англии. У меня к тому времени сложился его образ, а затем мы внезапно оказались в одной команде. Я был молодым парнем. Он производил впечатление. Такое смущение совершенно естественно.

Так я выражал восхищение, которое испытывал к Тьерри. Мне нравился Анри, его легкость, с которой он мог проходить к воротам, забивать и убивать интригу в матче. Это невероятный игрок, который оказал серьезное влияние на меня как на футболиста».

А потом Месси и Анри играли вместе. Тьерри жертвовал собой ради Лео

Анри пришел в «Барселону» в 2007-м. Месси тогда только начинал разрывать, поэтому переход такой суперзвезды стал для него невероятным событием. Аргентинец признавался, что отсматривал почти все игры того «Арсенала» – и невероятно фанател от движений Анри с мячом.

Та версия аргентинца – лучший дриблер мира. Франк Райкард ставил Месси на правый фланг – и так аргентинцу давали возможности разрывать прямого оппонента. Левша на правом фланге, Лео получал шансы для смещений в центр, но его позиция была очень близка к бровке. Из-за этого в свой первый сезон именно Анри забегал в центр – и чувствовал себя максимально комфортно.

Только вот при Гвардиоле все изменилось. Пеп заставлял Месси чаще смещаться с фланга, а Тьерри буквально приковал к левой стороне. Француз сначала не принял этих резких изменений и отказался слушать тренера: «Я решил показать, насколько умен. Иногда такое со всеми бывает. Я нагло ушел на другую сторону поля и пару раз сыграл в стеночку с Месси.

Не слышал, в каком бешенстве находился Пеп, потому что находился далеко от тренерской скамейки – и очень радуюсь, что не слышал слов. Я забил. Мы вели в счете. Вышел на второй тайм с отличным настроением, а он меня поменял. Пеп много орал тогда, говорил, что только один парень должен так делать в его команде. Сейчас я с ним согласен».

Тьерри пришлось больше работать без мяча и отказаться от смещений в центр. Анри оказался готов терпеть – он осознал, что из Месси выйдет великий игрок, если не мешать ему творить.

«Ставить под вопрос самоотдачу Месси – просто смешно. Не понимаю людей, которые не уверены в желании. Это волнует меня, потому что я тоже ходил по полю, – вспоминал Тьерри в 2020-м. – Это было не из-за того, что мне не хватало желания или я не хотел играть. Иногда я уставал, а иногда просто не мог делать это, контролировать свой мозг. Это могло произойти, а могло и нет. Но Месси – зверь, ведь участвует в эпизодах и отдает передачи. Нужно наслаждаться игрой Лео, пока он выходит на поле. Нужно прекратить жаловаться на тему того, чего он не делает. Такое случается нечасто, будем честны, но я повторюсь: если и есть игрок на поле, который заслуживает передачи, то это он».

Лео восхищался в ответ. Месси признавался, что постоянно брал что-то важное из игры Анри – например, именно конспекты по Тьерри помогли стать сильнее в плане реализации. «Я испытываю глубочайшее уважение к Анри. То, что он делает на поле, великолепно. Я хотел бы обладать таким же талантом в завершении атак: его скорость, его дриблинг, его завершающие штрихи. Стараюсь учить что-то новое в этом плане на примере Тьерри», – рассказывал аргентинец в 2010-м.

Они поиграли вместе всего три года. В 2010-м 33-летний Анри под давлением Педро потерял место в основе – и уехал на заработки в МЛС. Сначала Тьерри сильно грустил из-за этого и подчеркивал, что дело совсем не в его возрасте, но спустя много-много лет в интервью Football London детально разобрал причину ухода:

«Мне пришлось понять, что это больше не моя команда. Представьте, мне уже 30 и я мог бы остаться в «Арсенале» – но я очень люблю бросать себе вызовы. В «Арсенале» мог играть там, где хотел и мне было намного легче, потому что рядом со мной был Бергкамп. Ему нравилось оставаться в середине и позволять мне перемещаться по полю.

Я перешел в «Барселону» – там играли в другой футбол. Мне приходилось переучиваться, потому что Райкард сказал мне оставаться слева. Потом пришел Гвардиола – великолепный тренер, но очень требовательный. Работа с ним – почти партия в шахматы. Пеп говорил, что мы глупцы, если не видим потенциала Месси – и я должен стать его Бергкампом.

Если Лео что-то делает, мы должны его поддерживать, жертвуя своими амбициями – и это принесет пользу команде. Это сложный момент: игроки с большим эго могут в этот момент превратить жизнь всей команды в ад, если не отступят. Я отступил и считаю, что все сделал правильно».

Анри защищает Лео – и считает его величайшим

Спустя годы взаимное уважение никуда не пропало. Тьерри давно не играет, но часто поддерживает Месси в прессе и все еще считает его лучшим игроком в истории.

А как иначе?

«Я играл вместе с Лео – так что мой ответ очевиден, – вспоминал Анри в интервью FIFA в 2015-м. – Уважаю Роналду как человека, который поддерживает такой высокий уровень в течение стольких лет, но я играл с Месси. Были необыкновенные моменты. Мы вместе проигрывали и выигрывали. На тренировках Месси брал мяч и оставлял сзади остальных. Одна тренировка вместе с Лео не оставит вам выбора – вы сразу поймете, что ничего невероятнее еще никогда не видели».

Спустя 7 лет риторика не изменилась. В 2019-м Анри признавался, что его любимым игроком всегда будет Бергкамп, но в плане таланта никто не может конкурировать с Лео. Еще Тьерри стал одним из первых, кто защищал Месси после тяжелого старта в Париже: «Когда покидаете место, где играете с детства и не могли даже представить, что уйдете, это отнимает много эмоций. Вы думаете, такое легко принять?

Нужно осознать и принимать, где ты, адаптироваться к новой лиге и к новой команде. Это дается нелегко, просто кто-то показывает эмоции, кто-то сражается с ними внутри себя. Вы видели, как он плакал, когда уходил. Это неподдельные слезы. Он плакал перед миром. Месси – человек, примите это. Иначе вы никогда не сможете понять, в чем его истинное величие».

Перед началом ЧМ-2022 Тьерри не скрывал: «Были те, кто уходили от Лео, чтобы не оставаться в его тени. Но дело в том, что тень Месси сама настигает тебя. Этот ЧМ – его шанс затмить вообще всех».

И вот перед Лео остался финальный шаг – против Франции Килиан Мбаппе, которого называют новым Анри.

Фото: globallookpress.com/P Largo/P Largo/PanoramiC; Gettyimages.ru/Jasper Juinen