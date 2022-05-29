Педри и Гави называют новыми Хави и Иньестой. Они правда так важны для Испании?

Новое поколение.

Испания приехала в Катар одной из самых юных сборных на ЧМ-2022 – по среднему возрасту состава младше испанцев только Гана и США. Это вовсе не мешает команде Энрике подходить к первому матчу в ранге одного из главных претендентов на звание чемпионов мира.

Секрет прост. У каждого игрока в системе Энрике конкретная детализированная роль – Испания очень продуманна как единое целое. Ее игра строится вокруг вечного Серджи Бускетса – тот в привычной роли правит в центре и помогает доминировать по всему остальному полю. Энрике вдохновляется своей «Барселоной» – Marca считает, что это самая тренерская сборная Испания за последние 30 лет.

К Энрике много вопросов. Один из главных – вызов сразу восьми игроков «Барсы» на турнир. Это почти треть от всей заявки сборной.

Энрике не пугает, что каталонцы переживают ощутимый кризис, а юные Алекс Бальде и Ансу Фати совсем не имеют опыта на крупных турнирах. Ради последнего тренер и вовсе пожертвовал шикарным Борхой Иглесиасом из «Бетиса» – сейчас чаще него в Ла Лиге забивает только Левандовски.

«Послушайте, я же не всегда хотел стать тренером. Когда вышел на пенсию, то много путешествовал с семьей. Однажды захотел вернуться на поле и пошел на тренерские курсы. Постепенно мне начало это нравиться. Сначала мне чего-то не хватало в этом деле, но я поглощался им все больше. Мне хотелось внедрять тактические инновации и удивлять всех странными решениями. То время ушло. Сейчас я просто хочу внести свой вклад как тренер сборной. Мне не нужно внимание со стороны прессы. Я здесь не из-за этого, – душевно объяснял Луис на одном из последних стримов. – Журналисты обвиняют меня в ошибках. Воспринимаю это как что-то естественное для моей профессии. Сложность в том, чтобы заранее принять самое сложное решение. Это непросто даже для меня. Тренер решает трудности в тени для прогресса всей команды. Это часть моей жизни. Принимаю эту критику как должное и просто хочу выигрывать вместе с Испанией».

Конечно, спорный вызов Бальде и Фати не значит, что все игроки «Барсы» попадают в сборную только из-за хороших отношений с тренером. По Альбе и Бускетсу вопросов нет – и для Испании важны все. Из-за частых ошибок Эрика Гарсии на старте сезона многие не замечают, что он прогрессирует при Хави и остается одним из лучших в продвижении мяча.

Еще от «Барселоны» взяли Педри и Гави. Это первый ЧМ для суперпары – и многие уже называют их реинкарнацией великой связки Хави и Иньесты, хотя эти двое вместе старше 34-летнего Бускетса лишь на три года. Не рано ли выдавать такие авансы? В какой роли они сыграют в Катаре?

Не ждите от Педри много голов. Его влияние трудно заметить, но он уже один из лучших

Педри часто критикуют из-за слабой результативности. В ноябре 2021-го Хави рассказал, что просит игрока бить по воротам чаще, но Педри сам раз за разом отказывается. «Ему нравится созидать, а не завершать. Мы ничего не сможем с этим поделать», – с ухмылкой ругался довольный тренер.

Феномен Педри не в голах или ассистах. Он приносит гигантскую пользу в теневых ролях, которые сложно оценить статистически. Но Энрике и Хави сходятся в одном – Педри почти всегда принимает правильное решение, а каждое свое движение продумывает до мелочей. Его первый тренер в «Лас-Пальмасе» Пепе Мель еще два года назад предупреждал – в плане чтения игры испанец уже в 16 лет мог дать фору половине полузащитников на планете.

«Педри позволяет нам отдыхать во время построения атак, дает нам паузы, не теряет мяч и всегда располагается в правильном месте. Использует обе ноги и доминирует в пространстве и времени. Практически совершенный игрок, – восхищается Хави. – Мне нравится смотреть за ним. Я никогда не видел такого. Есть просто гениальные игроки как Модрич и Кевин де Брюйне, но если говорить о чистом таланте, то Педри уже давно обгоняет всех остальных. Он сильно напоминает мне Иньесту».

Слова Хави – громкий аванс, но сравнение с Андреасом точно не случайно. Педри рос в среде почитателей «Барсы» с самого детства – в 80-х его дедушка основал первый фан-клуб каталонцев в Тегесте, а в нулевых тот по наследству перешел отцу парня Фернандо. Папа сразу решил привить сыну семейные ценности. «Однажды он пришел ко мне с пластиковыми тарелками в раскраске «Барсы» и резко начал рассказывать о футболе. Мы обсуждали даже принципы Кройффа. Он вспоминал любимые моменты Лаудрупа и Иньесты», – с теплой улыбкой говорил парень.

После этого Педри влюбился в магию Иньесты – в академии рассказывали, что иногда он всю ночь пересматривал лучшие голы испанца. «Я не пропустил ни одного матча и много-много раз смотрел главные моменты с ним. Я засмотрел эти видео до дыр, знаю каждую деталь, – смущенно признавался Педри в 2020-м. – Андреас – мой идол. Я восхищаюсь поведением Иньесты на поле и его имиджем за пределами газона. Он притягивает меня своей игрой. Я стараюсь равняться именно на него».

Просмотр видео не прошел даром. В стилистическом плане они немного похожи: как и Андреас, Педри мастерски создает и использует свободное пространство. Шикарная скорость мышления тоже очень помогает, но Педри говорит, что секрет в другом. «Все дело в уверенности в своих решениях, – объяснял Педри в интервью The Guardian. – У меня нет времени все продумать – из-за этого я доверяюсь своим навыкам. Иногда их нет. Это же нормально. Кто-то силен в тактике, а кто-то может бегать без остановки и давить всех остальных. Футбол становится все более роботизированным, но еще остались те самые, кто нарушает правила. Я просто играю так, как мне нравится».

Важная деталь игры Педри – правильные тайминги. Он анализирует моменты и только после этого совершает какое-либо действие. Это уменьшает риск ошибок, хотя рискует Педри достаточно редко. Его стиль – игра наверняка.

Пример из матча с «Севильей» в прошлом сезоне. Педри не стал бить, подождал, а потом положил лучший гол того розыгрыша Ла Лиги. Сначала специально убрал чуть в сторону от себя, чтобы выиграть секунду при приеме мяча.

Потом сделал умное ложное движение.

Неожиданно еще одно. Защитник «Севильи» досматривает эпизод лежа.

Шикарное завершение шикарной комбинации. Хави назовет это сольным концертом.

Еще один, совсем старый пример с Евро-2020. В матче против Швейцарии с помощью умного движения Педри выигрывает Альбе секунды для рывка.

Очередная мелочь, но именно она превратила эпизод из рядового в опасный.

Педри совершает десятки вот таких важных, но не очень заметных действий. Из-за этого его влияние на «Барсу» и сборную Испании слишком часто недооценивают, но оно существенное и в статистическом плане.

Его показатели не поражают воображение, но в каждом аспекте он в топе. Единичного критерия крутости Педри просто не существует. Это цельный игрок, который может приносить пользу в любой системе и подстраивается под партнеров. Последнее отмечал даже Месси. «Мне нравится помогать Лео. Мне нравится пасовать ему и создавать пространство. Хочу делать жизнь партнеров легче», – объяснял Педри в 2020-м.

В сборной Энрике наигрывает Педри в разнообразной роли. Он не ограничен позицией и часто оказывается в опорной зоне или на фланге, не боится помочь в защите или поменяться местами с вингером. Педри – главная молодая звезда Испании, но никогда не жалуется и выполняет все указания тренера. Только если Энрике не попросит чаще бить по воротам.

«Тренер может приказать мне прыгнуть с обрыва, но он скажет это так, что убедит – ты должен это сделать и не переживать. Все будет хорошо. В этом есть магия, – уверяет игрок. – Энрике всегда дает конкретные указания. Мы знаем алгоритм наших действий, и это очень полезно. Я согласен. Если давать длинное указание, то можно запутать игрока. Тренер четко говорит, что нужно делать, а я всегда сделаю то, что ему от меня нужно. Никаких проблем».

Гави – невероятный трудяга. Он адаптировался к Педри

Гави – главная сенсация прошлого сезона. Из-за травм лидеров он ворвался в основу «Барсы» и выдал мегаударный сезон. Golden Boy-2022 и попадание на ЧМ – логичный итог эволюции парня в требовательной системе Хави.

Гави сравнивают с Хави во многом из-за недостающей буквы. Они не похожи. Пацан восхищался пиковым Иско и ориентировался на технику Иньесты. Гави точно не такой утонченный игрок, но легко протаскивает мяч на скорости за счет техники и хорошо использует свободное пространство. В первые полгода при Хави именно Паес заменял травмированного Педри – и стал главным игроком в продвижении мяча.

«В раннем детстве Гави знал, что самое важное качество Иньесты – гениальные рывки без мяча, – вспоминал папа парня. – Он посмотрел все матчи Иньесты и до сих пор работает в этом направлении. Гави не хочет никого пародировать, но уже в 17 лет быть таким, как Андреас, извините, но точно не стыдно».

После возвращения Педри пришлось адаптироваться. Гави реже играет в основе, но его роль стала агрессивнее. Он выходит со скамейки и работает по всему полю, а если начинает в старте, то подчищает за всеми. Хави понимает, что если Гави будет играть как любит , то может завянуть в запасе из-за конкуренции.

Про работоспособность Гави слагают легенды. Вот телепортация с одной половины поля на другую в матче с «Осасуной» в Ла Лиге, которую в телеграм-канале подметил наш автор Слава Палагин.

Игра против «Севильи» в начале осени. Гави просто выдвигается со своей позиции и мчит выручать потерявшего позицию партнера, хотя только что прессинговал на чужой половине.

Откуда в 18-летнем парне такой героизм? Помог взрывной характер. Серджи Бускетс признает, что иногда не может контролировать Гави во время тренировок – приходится подключиться тренерам. Паес никогда не грубит, но на каждом занятии отдается на все сто процентов. Если может случиться стык, то Гави пойдет в него и захочет выйти из сражения победителем.

«Гави – ходячее сердце с ногами. Он играет с ненормальной страстью, – признавался Хави после той игры. – Как Гави сражается на поле, какие передачи отдает и насколько высокое давление оказывает. Все это категорически ненормально для 18-летнего игрока. Гави очень сильно влияет на нашу интенсивность. С ним вся команда становится намного активнее в прессинге. Я очень это ценю».

«Гави похож на извергающийся вулкан, – подтверждает слова Энрике. – Я слежу за его прогрессом около пяти лет и он вовсе меня не удивляет. Вы не видели этого парня раньше и находитесь в приятном шоке. Я понимаю вас, сам прошел эту стадию. Вы смотрите на работу Гави в прессинге и поете, но с мячом он еще лучше. Внимательно присмотритесь как-нибудь. Главное, что Гави может хорошо сыграть как в обороне, так и в атаке. Такие игроки бесценны для любого тренера на планете».

Энрике отдельно отмечает игру Гави в атаке, потому что часто использует его там. В сборной Паес иногда играет в роли ложной девятки – на ЧМ этот вариант представить сложно из-за железного места Альваро Мораты в основе, но как дополнительная опция в атаке Гави подходит. Пока Паес едет полузащитником, который постоянно меняется позициями с остальными и не ограничен в движении.

Возможно, Гави начнет турнир в запасе, но Энрике уверяет, что парень станет важной частью Испании на ЧМ. «Он – чистый талант. Мне повезло, что он в моей команде, – анализирует Бускетс. – Характер и желание играть до самого конца в каждом эпизоде не приходят со временем. У него есть хорошие качества и те, которые он должен отшлифовать. С возрастом он сможет добавить в репертуар так много качеств, как сам того захочет. Есть все необходимое для прогресса».

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«Педри и Гави подвергались серьезной критике, когда Энрике впервые вызывал их в сборную. Они держали язык за зубами с первого дня и усердно тренировались. Эти двое захотели доказать всем свой невероятный талант, – защищает пацанов защитник Пау Торрес. – Когда тренер кого-то выбирает, то доверяет его качествам. Не надо сомневаться в этой парочке. Педри всем все показал во время Евро – пришла очередь Гави. Мы всегда верим в них. Испания хочет зайти как можно дальше. Педри и Гави – важнейшие игроки нашей команды».

В составе Испании нет суперзвезд – поэтому все внимание обращено именно на Гави и Педри. Эти двое очень близки, но пока еще не подтвердили свой топ-класс – и на ЧМ можно будет понять, как высоко забрались каталонские вундеркинды за последние два сезона. Пока заявки серьезные, хоть и до Хави с Иньестой им еще очень далеко.

Педри говорит, что сравнения с Иньестой льстят, но не трогают. Гави отмечает, что хочет писать свою историю. Хави признается – ему не надо воспитывать их, потому что парни зациклены на прогрессе. «Мы не обращаем внимание на все это. Мы – Педри и Гави. Иньеста и Хави были очень хорошими игроками. У каждого свои особенности», – отвечает за обоих Гави.

Легенды совсем не оценили сравнений. «Сравнения неприятны, потому что это пустой шум. У меня своя история – и они должны написать свою, – отдувался Андреас. – У них есть все – и я верю в них. Запомните, что никогда не появится нового Иньесты или Хави. Вам надо искать новых героев. Все эти сравнения просто не имеют никакого смысла».

«Пытаться искать нового Месси или нового Иньесту неправильно. Я всегда повторяю одну и ту же мысль: если Месси творит магию на поле, то это не значит, что он – новый Роналдиньо, которого я искренне считаю лучшим игроком в своей жизни. Если вы сравните Лео с Роналдиньо, то поймете различия. Здесь все так же, они совершенно разные, – согласен потерянный талант «Барсы» Боян Кркич. – Я верю в Педри и Гави. Они знают, что дорога длинная и на ней много неожиданных препятствий. Они играют на высоком уровне, но главное – продолжать выкладываться в каждом матче. Парням надо расти как людям. Все сравнения не помогут этим двоим стать личностями. Просто оставьте их в покое и наслаждайтесь ими».

Педри и Гави едут на первый ЧМ в жизни. Их ждет испытание. Серхио Агуэро просто в предвкушении: «Эти двое выиграли Golden Boy – один за другим. У них уже много совместных игр в «Барсе», и ничего не мешает им продолжать прогрессировать. После Катара появится и опыт выступлений на чемпионате мира. Уверяю вас, что с этого момента Педри и Гави станут прочной основой всей Испании на долгие годы.

Вот увидите».

Фото: Gettyimages.ru/Alex Caparros / Stringer , Claudio Villa / Stringer; globallookpress.com/David Ramirez/Keystone Press Agency, IMAGO/Ricardo Larreina; REUTERS/Albert Gea, Vincent West/File Photo