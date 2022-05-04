«Вильярреал» не вышел в финал, но сотворил свое чудо. Эта команда – про чувства

Благодарность Тимура Бокова.

Этой ночью команда из 50-тысячного села целый тайм выносила лучшую команду мира. Только что «Вильярреал» исполнил мечту тысяч поседевших мальчишек среднего возраста. Плевать, что второй тайм откровенно не задался.

Эти парни до последнего пота пытались сорвать миллионы экспрессов. У меня нет слов, но описать свое восхищение этими парнями я просто обязан. Просто второго шанса может и не быть.

Вы же понимаете, что «Вильярреал» почти сотворил чудо? Фанаты «Ливерпуля» – признайтесь, после такой отважной игры за «Вильярреал» хочется поболеть даже вам.

«Вильярреал» шикарен и неповторим как минимум в том смысле, что создан исключительно ради фанатов. В клубе нет ни одного человека, который не живет этой командой. Никакой коммерции – даже парни из академии здесь семья. Вот лежит на газоне Пау Торрес – и плачет не из-за того, что вылетел. Пау ревет только и только по той причине, что год назад обещал всем этим людям финал ЛЧ.

Не справился. Грустно и обидно, но разве громкие аплодисменты трибун не заглушают нестерпимую боль?

В этом скромном городке, даже деревне, тот пенальти Рикельме – кошмар, от которого просыпаются не только дети, но и их родители. Потому что они были тогда на небольшом стадионе, либо смотрели ту игру по телевизору – после этого рвали и метали всю ночь, разоряя местные бары.

Самый солнечный городишко Испании в миг превратился в скопление туч, в котором единственным лучиком света был финансовый отдел клуба. Они знали, что им УЕФА выплатил щедрые призовые, а президент не поскупится на щедрые бонусы. Одним из таких был Хосе Мануэль Льянеса. А этот матч он смотрел из палаты, борясь со страшной болезнью.

Тогда фанаты гордились и им. Фанаты гордились игроками, руководством. То же ощущение они, я уверен, наверняка испытывают и сейчас.

Почему этот «Вильярреал» стоит любить? После такого матча вопросы излишни, но вы когда-нибудь видели такого адекватного президента? Человека, который не кидается популистскими лозунгами и не бросается деньгами. Фернандо Роч настолько крут, что описать его двумя-тремя предложениями не выйдет.

Да и совсем не надо. Вот вам просто его цитата:

«Я никогда не называю себя владельцем «Вильярреала». Я лишь владелец керамической компании Pamesa, а в футболе я просто руководящий менеджер. Наши владельцы – это 18 тысяч болельщиков с абонементами и еще 30 000 сопереживающих дома.

«Вильярреал» – это про чувства. У чувств тысяч людей, которые считают себя желтыми, владельца быть не может. Моя задача, задача моей команды – держать экономический баланс. Все».

«У меня не было никакой импровизации – я все планировал, – гордился Роч позже. – Стадион был маленьким, поэтому уже много лет мы практически каждое межсезонье его меняем и уже дошли до вместимости в почти 25 тысяч человек. Я брал деньги из основного бизнеса и вкладывал в клуб. Мы быстро построили спортивный городок, а со временем возвели и второй – и так появилась крупная академия, где мы собираем лучших игроков Кастельона».

Они и правда собрали. Почти половина состава полуфиналиста ЛЧ – его воспитанники. Загибайте пальцы: Марио Гаспар, Мануэль Тригерос, Жерар Морено, Пау Торрес, Мой Гомес, Самюэль Чуквуэзе, Йереми Пино и Альфонсо Педраса. Этим летом Пау наверняка продадут за много миллионов. Окупились ли все надежды Роча на академию? Я абсолютно уверен, что сполна.

Смотришь на поле, и видишь сборище сбитых летчиков: от Ло Чельсо и Фойта отказался «Тоттенхэм», Парехо и Коклен сбегали из «Валенсии», Рульи еще недавно выпадал из основы «Сосьедада» и из-за этого укатывал за игровой практикой во Францию. Еще есть Серж Орье – его характер вы знаете. Вот смотришь на всех этих парней – и хочется посмотреть фильм старого доброго Гая Ричи.

Хотя с таким ярким футболом он и не нужен. «Вильярреалу» не хватило сил, не хватило качества на весь матч. Но они старались. Не сдались, хотя по всем прогнозам должны были вылетать. Те самые люди, что еще год как сумасшедшие радовались проходу «Арсенала» в полуфинале ЛЕ, почти попали в финал ЛЧ.

Как сказал однажды легендарный Маркос Сенна, «Вильярреал» никогда не будет логичной командой.

«Я выхожу на поле и вижу своих кузенов. Позади них сидят мои друзья. Рядом с ними – друзья моих друзей. Поворачиваюсь – и вижу родителей. Я поднимаю взгляд чуть выше – смотрю на президента родного клуба.

Я сумасшедший? Нет, просто играю за лучшую команду в мире», – красиво сказал Пау Торрес.

Не думаю, что про эту команду можно подобрать слова лучше.

Я люблю тебя, «Вильярреал»!

Фото: East News/Paul ELLIS / AFP; globallookpress.com/Maria Jose Segovia/ZUMAPRESS.com, IMAGO/Darren Staples