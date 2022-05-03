«Я просто фанат, который играет в любимой команде». Пау Торрес живет «Вильярреалом» – и хочет уйти красиво

Он влюбил в себя целый город.

«Я выхожу на поле и вижу своих кузенов. Позади них сидят мои друзья. Рядом с ними – друзья моих друзей. Поворачиваюсь – и вижу родителей. Поднимаю взгляд чуть выше – смотрю на президента родного клуба. Я сумасшедший? Нет, просто играю за лучшую команду в мире», – так Пау Торрес объяснял, почему «Тоттенхэму» в этом сезоне пришлось обойтись без него.

Пау играет за «Вильярреал» сколько себя помнит. Президент клуба Фернандо Роч считает Торреса символом 50-тысячного города, местные власти называют в его честь спорткомплекс. Унаи Эмери перед финалом ЛЕ мотивирует команду тем, что они играют за «народ Пау» – тот, смущаясь, просит выложиться партнеров по полной. Все-таки парню всего 25 лет.

Через какое-то время Пау по телефону рассказывал заболевшему ковидом Рочу, что готовится выиграть первый трофей в истории клуба и хочет показать его детишкам из академии. Лицо Роча озарилось улыбкой: «Ты же хотел в отпуск?». «Прези, ведь ради них мы и стараемся», – ответил Торрес и выдавил из президента слезу.

Следующим вечером Торрес взял Лигу Европы, позвонил Рочу прямо с поля и вместе с приехавшими в Гданьск фанатами запел о том, что победа – заслуга прези. В этот раз Фернандо уже заплакал. Еще через день Пау лично передал ему в руки кубок, но вскоре отобрал и пошел показывать детям. Все как и обещал.

«У нас с Пау особенные отношения. В день праздника он подарил мне свою чемпионскую медаль – он взял и подарил ее мне, это же что-то особенное. Гордость иметь такую ​​медаль и такого игрока, которого мы воспитали своими силами, – хвастался Роч Marca. – Знаем, что в какой-то момент Пау уйдет за новым вызовом. Это нормально.

Обещаю, что «Вильярреал» сделает все возможное, чтобы то место было для игрока наилучшим. Потому что этот мальчик – особенный. Будь моя воля, он играл бы за нас всю жизнь».

Пау живет «Вильярреалом» с самого детства

Не подумайте: все в клубе так любят Пау не только из-за того, что он воспитанник. Торрес и правда начинал со двора, постоянно бегал с мячом по главной площади города Сан-Паскуаль, из-за него ее даже иногда перекрывали. Это не помогло – остановить резвого пацана было нереально, мама и не пыталась отобрать у него мяч.

Впрочем, семья Пау вполне футбольная: родители Торреса болеют за местных, дядя даже поиграл за «Вильярреал» в 80-х, а старший брат Жорди занимался в академии. Но главный персональный болельщик Торреса – его дедушка Мануэль.

Именно он водил Пау и Жорди на занятия в академию. Мануэль не пропускал ни одного матча и в выходные брал ребят на игры взрослой команды. Жорди в большом футболе места так и не нашлось, он сейчас сам тренирует детей. А вот по поводу Пау дедушка никогда не сомневался – еще в детстве он настаивал, что паренек вырастет в очень серьезного игрока.

«Пау выделялся умением обращаться с мячом. Он и в юные годы выглядел достаточно зрело. Из-за этого я всегда знал, что у него все получится. Ни на секунду не сомневался в нем», – радостно рассказывал AS Мануэль.

Но в академии «Вильярреала» не сразу разглядели талант Торреса. Тренеров смущало, что Пау слишком часто просит мяч в ноги. Они пробовали сделать из него опорника, но Пау играл не так агрессивно, как тренеры хотели бы. Работавший в структуре клуба Пако Лопес как-то сказал, что Торресу сильно не хватало агрессии и роста, не было проблем только с талантом. Кстати, сейчас рост Пау – 192 см.

Паренька решили попробовать, но Пау до конца волновался, что не возьмут. Он много плакал – и навсегда запомнил слова мамы после зачисления: «Ты из этого города. Теперь для тебя каждый матч в футболке этого клуба – как финал».

«Пау никогда не был одним из тех пацанов, которых тренеры берут под ручку и восхищаются, – вспоминал в интервью The Athletic Хавьер Кальеха, еще один тренер из академии. – Он шел к своей цели шаг за шагом и прокачивался на пути к успеху. Когда Торрес был маленьким, то пасовал просто магически, хотя мы в центральном защитнике это тогда совсем не ценили.

Я даже пару раз ставил его в центр поля, но он сказал мне, что ему удобнее играть в защите. Мне это сильно не нравилось: «И как ты будешь играть в центре защиты с таким ростом? Тебя же легко отталкивают от мяча». Через годик он сильно подрос, набрал физической мощи. Я заткнулся».

Пау выкладывался на полную в каждом матче. Уже в 12 лет Торрес впервые стал капитаном – и с тех пор непременно надевал повязку в каждой возрастной категории. За несколько лет Пау вырос и в игровом плане, заинтересовав все топ-клубы Испании. Правда, его это совсем не волновало – он мечтал играть только в родной команде.

В 2012-м Пау поехал в Ковентри на юношеский турнир, в одном из матчей неправильно приземлился на правую ногу – и сломал малоберцовую и большеберцовую кости. Пришлось срочно ложиться на операцию, потом два дня просидеть в английской больнице и только после этого лететь домой. Тут не обошлось без помощи Роча: он нанял для 15-летнего пацана отдельный самолет.

Пау наложили настолько большой гипс, что он не мог ходить и был вынужден сидеть в коляске. Но Торреса было не унять: он заставлял родителей возить его на каждую игру основы, а потом и на матчи своей категории. Пау так любил своих парней, что после матчей прикатывал в раздевалку и общался с каждым. Обсуждали все: от проблем в футболе до личных. Таким образом Пау хотел помочь команде, даже не выходя на матчи.

Про историю узнал Роч – и так восхитился, что сразу же назвал Торреса особенным. Через пару дней на коленях Пау лежала футболка «Вильярреала» с подписями всех игроков основы, а рядом с ней – личное письмо от президента. «Я никогда такого не видел. Этот парень поразил меня, я не мог пройти мимо», – позже объяснял Фернандо. С того момента они и стали друзьями.

«Я следил за его карьерой. У меня всегда была к нему определенная слабость, как и у всех в клубе, – подчеркивал Пако Лопес. – Мы поверили в него, помогли ему подняться в большой футбол. Но я не удивлен игре, которую он показывает. Он был потрясающим ребенком».

«Если как футболист он превосходен, то как человек – еще лучше, – с улыбкой вспоминал Кальеха. – Его семья помогает во всем этом. Это простые люди, которые всегда создавали вокруг себя благоприятную атмосферу и делали жизнь парня лучше. Пау до сих пор дружит со своими старыми партнерами. Они иногда встречаются, он помогает парням финансово. Пау понимает, что мог оказаться на их месте».

Торрес пережил травму – почти год без футбола был для него самым тяжелым испытанием в жизни. «Я смотрел на парней и хотел им помочь, но не мог. Это ударило по мне сильнее всего. Папа предлагал заняться чем-то другим, но я отказывался. Всегда мечтал играть за «Вильярреал», – рассказывал Пау в 2020-м.

В 2017-м Пау подвели к основе, но он понимал, что пока не готов к Ла Лиге, и пошел к Рочу поросить об аренде. Торрес говорил так уверенно, что ошарашенный президент не мог отказать. В 2018-м Пау скатался в «Малагу» – и всего за сезон превратился в одного из главных центрбеков Сегунды. «Вильярреал» экстренно вернул игрока – и с сезона-19/20 Пау играет только в основе.

«Один из самых важных моментов в его карьере – переход в «Малагу», – считает Кальеха. – Это и помогло ему развить агрессию, интенсивность и мощь, которых очень не хватало. Пау повзрослел и не побоялся выйти из зоны комфорта».

В 2019-м прогресс Пау признал Луис Энрике. Жерар Пике как раз закончил играть в сборной, так что место для Торреса освободилось само по себе. «Он еще должен развиваться, но и сейчас можно сказать, что Торрес отлично поработал над собой. Он высокий, красивый и хороший парень. Мне все в нем по душе, он просто славный», – хвалил игрока тренер.

После признания Энрике в Испании перестали сомневаться: этот парень и правда хорош.

Пау – один из самых перспективных центрбеков мира, но часто ошибается. Стать сильнее помог Рауль Альбиоль

Торрес так ярок, что про него начали говорить даже в России. Вот февральская реплика тренера «Зенита-2» Владислава Радимова:

«Я обратил внимание на игру центрального защитника «Вильярреала» Пау Торреса, который забил первый мяч. Не знаю, сколько стоит Ван Дейк из «Ливерпуля», которого сейчас считают одним из лучших на своей позиции в мире, но мне кажется, что этот 25-летний парень намного лучше. Пример того, как должен выглядеть сейчас центральный защитник».

Сравнение Пау с Вирджилом все же не совсем корректно. Во-первых, Торрес пока не достиг уровня даже не пиковой версии голландца. Во-вторых, они играют в немного разных стилях и абсолютно разных системах. Пау – левша, что делает его интересным слотом на рынке, но ограничивает в оборонительном плане. Но Пау – реальный пример современного центрбека со всеми присущими ему недочетами в обороне. Торрес очень силен в продвижении – в этом плане уже дорос до одного из лучших игроков в топ-5 лигах.

Торрес похож на Эмерика Лапорта, абсолютного топа в этом аспекте. При этом цифры французского баска настолько космические во многом из-за того, что он играет в системном «Ман Сити» Пепа. Пау хоть и сильно проседает, но не проваливается ни в одном показателе.

«Пау идеально вписывается в команды, которые хотят играть низом, с тренерами, которые так думают и продвигают такой футбол, – анализирует Пако Лопес. – В другой команде или с другим тренером, который хочет играть в более прямой футбол, ему было бы сложнее пробиться. Эмери комбинирует стили, но так не выжимает из навыков Пау максимум».

В этом плане Пау очень помогает хладнокровие, иногда кажется, что он совсем не нервничает. Перед первым полуфиналом ЛЕ против «Арсенала» в прошлом сезоне игрок признавался, что от волнения спасают постоянные разговоры с семьей: между ними нет секретов, он часто пригоняет к родителям сразу после матчей, чтобы обсудить свою игру и поделиться переживаниями.

Иногда спокойствие Торреса поражает. Пример из игры с «Барселоной» в прошлом сезоне: Пау не отдает мяч вратарю, как сделал бы обычный защитник в такой ситуации, а рискует и решает сам разобраться с Лео Месси.

Скриншоты сделаны в Instat Scout

Этот риск принес результат: Месси остался позади, а перед Пау открылась свободная зона. В этом моменте он протащит мяч вперед и отдаст разрезающий пас на гол Самюэля Чуквуэзе.

Смелость никуда не девается и в матчах с «Реалом». Снова провернул подобный трюк.

При этом излишняя смелость не всегда играет в пользу Торреса. Пау частенько ошибается из-за того, что на 100% уверен в правильности своего решения. Показательный момент из игры с «Леванте»: Пау агрессивно побежал на нападающего соперника.

Но в этот раз не отобрал мяч, а получил между ног. «Вильярреал» пропустил.

Совсем детская ошибка из встречи с «Алавесом»: Пау просто поторопился и отдал мяч прямо на ногу соперника.

И хотя манера игры Пау очень рискованная, она больше помогает команде, чем вредит. В матче с «Леванте» Торрес не только ошибался, но и возвращал «Вильярреалу» владение. Кажется, Эмери умышленно не ограничивает испанца, понимая, что с опытом ошибок станет сильно меньше.

В защите Пау и правда испытывает трудности. По основным оборонительным показателям Торрес не дотягивает даже до середняка. Его манера игры слишком специфична, поэтому тренерам приходится подстраиваться под его качества. Навыки в продвижении и чтение игры перекрывают недостатки в обороне, но просчеты с испанцем все равно случаются.

Яркий пример из матча с «МЮ» в ЛЧ: Пау банально не может понять, кого ему держать в штрафной. Сначала Торрес фокусируется на Лингарде и даже не пытается помешать Роналду забить. Защитник в ступоре – «Вильярреал» пропустил и обидно проиграл.

В случае с Торресом огромное значение имеет партнер по обороне. Эмери компенсирует недостатки Пау в обороне с помощью опытного и надежного Рауля Альбиоля. Они хорошо понимают друг друга – молодой испанец даже называл ветерана своим футбольным наставником.

«Альбиоль очень помогает Пау выйти на новый уровень, – говорит бывший тренер второй команды Мигель Альварес. – Когда Торрес вернулся домой, начал сразу играть с опытным защитником. И это не могло пройти бесследно. У них очень хорошая сочетаемость: один правша, другой левша, один не молодеет, другой еще не постарел.

Пау уже очень хорошо понимает игру и заранее знает, что произойдет. Он не так силен в обороне, и Рауль прекрасно это понимает. Пау редко получает предупреждения, совершает очень мало фолов, ведь грязную работу взял на себя Альбиоль. Пау уже на высоком уровне и чем больше сыграет, тем лучше станет в итоге. Особенно, в паре с таким отважным игроком, как Альбиоль».

«Центральные защитники «Вильярреала» невероятны, – анализировал перед первым матчем Ван Дейк. – Альбиоль и Пау Торрес очень опытны и просто фантастические. Я отдельно подчеркиваю их скорость, этого часто не замечают. Они оба активны и помогают полузащите. Это больше относится к Пау – но Рауль правильно выбирает момент, когда надо подстраховать партнера».

В этом сезоне оборона «Вильярреала» не очень надежна: по допущенным ударам и моментам парни Эмери идут ближе к середине, зато пасов в штрафную позволяют даже меньше «Реала». Это не очень глобальный успех именно для центральных защитников, но важно, что защита в целом старается не дать сопернику дойти до штрафной. Торрес активно прессингует и участвует в организации обороны, его агрессивная манера иногда помогает поднимать линию обороны.

Несмотря на скромные цифры в Ла Лиге, в этом розыгрыше защита «Вильярреала» справилась с Робертом Левандовским и частично с Душаном Влаховичем. Не осилили только Роналду – хотя Пау признавался, что португальца просто не прочитать. Торрес играл в каждом матче и ни разу крупно не провалился. В первом матче против «Ливерпуля» эпично поймал между ног от Мохамеда Салаха – после этого близкий к клубу журналист Хавьер Мата писал, что испанец посмеялся, но на следующий день отдельно тренировал этот аспект.

Пау Торрес может быть надежен в обороне и сдерживать даже топ-соперников, но ему совсем не хватает опыта, чтобы все 90 минут показывать максимум. Из-за того, что Пау выключается из игры, случаются эпичные ляпы в стиле Харри Магуайра. Недостатки очевидны, но не забывайте, что Пау может дать в продвижении больше, чем обычный центральный защитник.

Ограниченность вовсе не делает Торреса плохим игроком, но пока кажется, что ему нужна система, которая будет использовать его сильные стороны: технику и ум. Не стоит забывать, что Пау играет в основе «Вильярреала» всего третий сезон. Ему еще есть куда расти – но и перспективы огромные.

А еще Пау – просто красавчик

Торрес редко дает интервью о себе и мало рассказывает о семье. Пау не похож на современного молодого игрока: не раскручивает собственные бренды, не занимается примитивным самопиаром и, кажется, просто получает кайф от того, что может играть за любимую команду и делать болельщиков немного счастливее.

«Вильярреал – очень семейный городок. Тут все знают друг друга. По крайней мере, большую часть людей своего поколения. У каждого есть кузен, который приходится кузеном другому двоюродному брату – вот так мы тут живем, – сердечно делился Пау с Гильемом Балаге. – Я жил в мамином доме рядом с площадью. Оттуда ходил в школу и иногда оставался в гостях у дяди. Во время локдауна мы тоже жили в Вильярреале, но я решил переехать в дом побольше – чтобы семье было свободнее.

Когда заезжаю обратно, стараюсь вести себя как обычно. Встречаюсь с друзьями, когда есть такая возможность. Когда футбольный пузырь дает мне выбраться в люди, веду обычную жизнь. Важно возвращаться в зону комфорта – туда, где можешь просто быть самим собой. Парни смотрят на мои достижения в футболе как на что-то вполне нормальное. У них хватает своих успехов.

У меня с детства была футболка «Вильярреала» – и я помню времена, когда мы только закрепились в Примере. У меня есть фотографии с Капдевилой и Диего Форланом. Я просто фанат, который играет в своей любимой команде. Это делает меня счастливым».

Пау не закрытый человек, как может показаться на первый взгляд. Недавно Торрес сходил на одно из местных шоу и прожарил самого Жерара Пике: «Я попал в сборную Испании только из-за того, что Пике закончил карьеру? Может и так. Зато посмотрите, какой он медленный в FIFA. Понятное дело, что Энрике нужна была другая карточка».

Не беспокойтесь, Пау восхищается Пике с самого детства и даже называл его эталоном.

Еще одна страсть Пау – паэлья. Альбиоль и Этьен Капу рассказывали, что Торрес готовит лучшую во всем городе. Это не удивительно: во время той самой детской травмы мама учила сына готовить так много видов паэльи, что со временем Пау придумал свой секретный рецепт. И да – паэлью внука больше всех в мире обожает дедушка Мануэль.

Торрес постоянно ходит на игры ребят из академии, а перед первым матчем с «Ливерпулем» давал местной передаче интервью прямо на поле. Все из-за того, что у телевизионщиков заглючила связь: наладить ее вовремя они не успели, но Пау не хотел подводить и пошел тренироваться с петличкой.

«Он выпендривался, что знает наизусть всех игроков в истории клуба, – с улыбкой рассказывал один из любимых игроков Пау Жоан Капдевила. – Он выглядел максимально серьезно. Этот парнишка – предмет гордости для всех нас. Пример того, как должен выглядеть человек, который чувствует след «Вильярреала» в своем сердце. Простой мальчик из маленького города, который много работал ради своей мечты – и добился ее».

***

Возможно, сегодня Пау сыграет последний матч за «Вильярреал» в ЛЧ: к нему уже присматриваются «Челси» и оба клуба из Манчестера. Фернандо Роч прямо говорит, что хочет видеть своего мальчика только в «Реале» или «Барселоне», но мешать Пау перейти куда-то еще никогда не станет.

Пау если и уходит, то максимально красиво. И в его случае не имеет значения, что «Вильярреал» по всем прогнозам должен сегодня вылететь – он уже стал легендой клуба. В 25 лет.

«В 2006-м я сидел на трибуне и рыдал вместе со всем стадионом.

Мы были в шаге от финала. Я смотрел вокруг и видел, как грустят люди, которые всего минуту назад жили общей мечтой. Я прижался к плечу какого-то дяди. Мы плакали вместе и сидели так даже после свистка, – вспоминал Торрес в прошлогоднем интервью AS. – Знаете, с тех пор я никогда его не видел. Именно в тот момент я пообещал себе, что должен подарить всем этим людям еще один праздник. «Вильярреал» хочет еще один шанс попасть в финал ЛЧ. Этот шанс мы точно используем, иначе и быть не может».

А вдруг у них и правда получится?

Фото: globallookpress.com/Mutsu Kawamori/AFLO, Daisuke Nakashima/AFLO, Sven Hoppe/dpa; East News/Marco BERTORELLO / AFP; instagram.com/pauttorresmalagacf.com