Унаи Эмери – король плей-офф. Все из-за детального анализа соперника и адаптации

Выше даже Гвардиолы.

«Вильярреал» не останавливается на «Юве» и готовится тормознуть «Баварию»: после 0:1 в первом матче команде Нагельсманна придется очень нелегко.

Недооценивать «Вильярреал» никак нельзя – из-за Унаи Эмери. Из оставшихся в ЛЧ тренеров именно Эмери лучше всех чувствует себя в играх на вылет. Важная оговорка: Юлиан Нагельсманн и тренер «Бенфики» Нельсон Вериссиму не сыграли в плей-офф еврокубков и десять раз – так что они сразу пролетели мимо рейтинга.

Мы также не брали матчи квалификации, иначе пришлось бы вспоминать легендарный проход «Фенербахче» от «Спартака» Эмери – это не оставило бы остальным вообще никаких шансов. Но и без этого для Унаи все в полном порядке.

• Эмери выиграл большинство встреч в Лиге Европы, но и отыграл прилично – рисков было намного больше. Прямо рядом с Унаи Пеп – при этом он никогда не играл в ЛЕ и все его победы исключительно в плей-офф ЛЧ.

• Выделяется и стабильность Диего Симеоне: он выиграл примерно равное количество игр в обоих турнирах, при этом сыграл больше Томаса Тухеля, который выбрался наверх еще и из-за того, что сыграл сильно меньше конкурентов.

• Не смотрите на низкое место Карло Анчелотти. Он сыграл очень много матчей в ЛЧ – правда, в последние заходы на ЛЧ откровенно забуксовал.

Огромное влияние на цифры Эмери оказала его любимая Лига Европы. А что вы хотели?

Однако это не отменяет очевидного факта – Унаи просто создан для матчей на вылет.

Как Эмери это делает? Он детально готовится к каждому матчу и адаптируется под соперника

В начале прошлого сезона президент «Вильярреала» Фернандо Роич полностью изменил процесс управления: Фернандо и его семья отвечают за поиск молодежи и ее психологическое развитие, а тренер занимается исключительно основным составом и поиском вариантов на рынке.

Унаи такая система помогает сконцентрироваться на основе – его отвлекают от лишних задач и при этом через Эмери протекают почти все процессы в команде.

«Вильярреал» заинтриговал Эмери возможностями. Он нуждался в команде типа «Севильи» или «Валенсии» после провала в Англии, – писал источник The Athletic в марте прошлого года. – Унаи нравилось тренировать в топ-команде из-за инфраструктуры – но там он совсем не был Эмери. Я видел его глаза в те моменты. В Испании работать дается сильно легче: тут дают сильных игроков и непоколебимый авторитет в раздевалке. «Вильярреал» дает еще и контроль внутри клуба».

«Эмери стал лицом нового проекта «Вильярреала» – и ему очень подходит именно эта роль. Унаи контролирует почти все процессы внутри и с его мнением считается даже президент. Ему нравится это место. Унаи просто влюблен в адекватность Роига», – раскрывал журналист того же The Athletic Дермот Корригэн.

В «Вильярреале» Эмери стал намного чаще разговаривать с игроками. Он смотрит с ними видео и даже иногда для наглядности распечатывает фото их ошибок. Парням нравится внимание Эмери к деталям – и только из их искреннего восхищения Эмери можно собрать отдельный текст.

• «Он очень хорошо адаптируется под условия, – отмечал защитник Альфонсо Педраса. – Тренер не только говорит о плане на матч, но и подробно объясняет решения с точки зрения соперника. Мы понимаем его методы. Он пытается помочь каждому из нас и хочет, чтобы мы отдавались игре на полную».

• «С Унаи мы проводим очень много времени. Он помогает мне с самого первого дня моего приезда в Испанию, – признавался Арно Данджума The Athletic. – Мы всегда говорим о том, что я делаю на поле. Он хочет сделать каждого игрока еще сильнее. Я смотрю на свои ошибки, и мы вместе спокойно разбираем их. Он говорит со мной вне поля и не стесняется в выражениях на поле».

Перед матчами на вылет Эмери проводит несколько тактических анализов вместе с игроками и на месте рассказывает заранее подготовленную тактику на конкретного соперника. Помогает и очень прагматичный подход тренера: «Вильярреал» подстраивается под текущую ситуацию и иногда резко меняет стиль прямо по ходу матча. Единственное неизменное – схема 4-4-2 с максимально возможным наполнением свободного пространства.

«Благодаря Эмери «Вильярреал» обрел индивидуальность, – восхищался перед прошлогодними матчами в ЛЕ тренер «Арсенала» Микель Артета. – Еще видно понимание его идеи. «Вильярреал» знает свои сильные и слабые стороны. Они очень непредсказуемы как команда».

Подведем итоги. В чем же секрет магии Эмери?

• Унаи серьезно готовит игроков к каждому матчу и много разговаривает с ними о тактике. Команда разбирает все моменты и готовится к альтернативным сценариям.

• Стиль игры Эмери ориентирован на соперника: команда может закрыться – или подняться выше и активно прессинговать. Команды Эмери умеют играть как во владение, так и контратаками.

• Игроки любят Эмери и готовы выкладываться за него. Это в меньшей степени относится к топ-клубам – однако и там Унаи находил своих последователей.

Если «Вильярреал» проедет «Баварию», Унаи придется отчитаться перед советом волшебников Испании. Похоже, здесь замешан не только гимн Лиги Европы в раздевалке.

«Мы не ограничимся одним хорошим матчем. Мы собираемся попробовать обыграть «Баварию» снова – нам мало 1:0 для счастья. Мы можем порадоваться – но должны быть осторожны, – сказал Эмери после победы в первом матче. – Нас ждет еще 90 минут испытания.

Я хочу обыграть «Баварию» даже в Мюнхене. «Вильярреал» точно готов к этому. Мы сделаем все возможное и невозможное, но постараемся выиграть».

Фото: East News/Andrea Staccioli/Insidefoto/Sipa USA, Reporter Torino/LiveMedia/Sipa USA, Paul ELLIS / AFP; globallookpress.com/Mutsu Kawamori/AFLO, Ricardo Larreina via imago-images.de