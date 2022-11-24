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Еще Британию и Америку объединяют Виргинские острова: разный контроль, офшор, а сборные этих мест – на самом дне рейтинга ФИФА

Сборная Англии по футболу Сборная Англии по футболу
сборная США по футболу сборная США по футболу
сборная Американских Виргинских островов сборная Американских Виргинских островов
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Колумб назвал их в честь 11 000 девственниц.

Виргинские острова – это архипелаг из 60 островов, который образует границу между Карибским морем и Атлантическим океаном. Официально они делятся на Американские, Британские и Испанские.

Испанские Виргинские острова административно относятся к Пуэрто-Рико, так что тоже фактически контролируются США. Самое интересное – появление Американских и Британских островов и как две большие державы разделяют там жизнь.

В чем их история: англичане выгнали голландцев, а датчане продали острова американцам

Поначалу на островах жили сибонеи и араваки, а затем – племена карибов. В 1493 году острова открыл Христофор Колумб. Он дал им длинное название в честь легенды о Святой Урсуле и 11 000 девственниц. Урсула пыталась избежать замужества с принцем-язычником и вместе с 11 тысячами девушек отправилась в Рим, чтобы принять обет служения Христу. На обратном пути все они натолкнулись на гуннов и были убиты.

Хотя есть и другая версия – очертания скал для Колумба ассоциировались с женскими телами. В любом случае называться они стали коротко – Las Vírgines.

После заселения европейцы почти истребили местное население. Фактически история освоения этих территорий началась заново.

В XVII веке на них поселился голландский пират Йост ван Дейк. Он торговал с испанцами, а потом нарвался на их месть за поддержку голландского адмирала, разгромившего Сан-Хуан в Пуэрто-Рико. Ван Дейк бежал на один из островов, который теперь носит его имя – «Йост-ван-Дейк».

Голландские Виргинские острова существовали недолго – пришла Англия и все забрала. К ее владениям добавились острова Тортола, Анегада и Верджин-Горда. Туда завозились африканские рабы для работы на плантациях сахарного тростника и индиго. После отмены рабства уже привлекались рабочие из Индии и Португалии.

Другими островами (Сент-Томас и Сент-Джон) владела Дания, а XVIII веке она купила у Франции Санта-Крус. В начале XX века все их выкупили США за 25 миллионов долларов. Это могло произойти и лет за 50 до этого, но договор о продаже тогда не вступил в силу.

Как сейчас делятся Виргинские острова

Основных островов всего девять.

  • Санта-Крус, Сент-Томас и Сент-Джон – владения США.
  • Тортола, Анегада, Верджин-Горда и Йост-ван-Дейк – владения Великобритании.
  • Вьекес и Кулебра – это часть Пуэрто-Рико.

Британские Виргинские острова – зависимая территория Великобритании. Американские Виргинские острова – принадлежат США, но не относятся к какому-либо штату. У нее статус неинкорпорированной организованной территории – она не входит в состав США, но при этом их конгресс организовывает местное правительство.

Как они управляются: разный подход двух стран

Британским Виргинским островам самоуправление представлено с 1967 года. Губернатор возглавляет Исполнительный совет и назначается Министерством иностранных дел Великобритании. Проживают там чуть более 30 тысяч человек.

Американские Виргинские острова управляются губернатором, который избирается всеобщим голосованием на четыре года. Население – более 80 тысяч. Родившиеся на островах становятся гражданами США, но их жители не могут участвовать в выборах президента этой страны.

Какие у них экономические особенности: туризм и офшор

Британские Виргинские острова ежегодно посещают чуть менее миллиона туристов. Туризм – их основная сфера экономической деятельности. Еще там популярная офшорная зона: нет налогов на прибыль, на доходы физлиц, на налог с продаж, отсутствует НДС. На Британские Виргинских островах зарегистрировано около 800 тысяч компаний – в десятки раз больше количества проживающих людей.

Туризм важен и для Американских Виргинских островов. Каждый год туда ездят примерно два миллиона туристов. На островах нет никакой промышленности, зато очень низкий уровень преступности.

Особенность еще и в том, что основная валюта и там, и там – доллар США.

Какие у них флаги: у британцев горящие лампы и собственный флаг, у американцев – печать

Флаг Британских Виргинских островов состоит из трех частей – синего полотна, небольшого британского флага плюс герба с изображением Святой Урсулы и 12 горящих ламп. Одну из ламп держит она, а еще 11 символизируют тысячи девушек из легенды, которые переправлялись на 11 судах.

На флаге Американских Виргинских островов просто упрощенное изображение Большой печати США. У орла в одной лапе лавровая ветвь, в другой – три стрелы, обозначающие три главных острова. Он находится между буквами V (Virgin) и I (Islands). Изображение выполнено на белом фоне.

Еще они играют в футбол – проигрывают 0:17, приглашают Виллаша-Боаша и толкутся на 200-х местах рейтинга ФИФА

Британские Виргинские острова – член ФИФА с 1974 года. Какое-то время техническим директором в сборной даже работал Андре Виллаш-Боаш. Понятно, что при попытке пройти хотя бы один раунд квалификации к любому из турниров все быстро заканчивалось.

Но в их истории был любопытный момент, который даже воспринимается как шуточный повод для гордости. Именно эта сборная стала единственной непобедимой среди всех участников квалификации и финального раунда ЧМ-2010. Сыграв дважды вничью с Багамами, она выбыла в отборе. У всех других было хотя бы одно поражение.

Впрочем, в том же 2010-м британцы осенью получили 17 голов от Доминиканской республики – крупнее они еще не проигрывали.

Американские Виргинские острова вошли в состав ФИФА позже. В первом официальном матче они как раз победили британских островитян. Никакие успехи в квалификации к ЧМ или Золотому Кубку КОНКАКАФ тут не обсуждаются. Как нет и матчей с серьезными соперниками – до таких стадий сборная просто не доходит. Хотя играла как-то с Канадой и Ямайкой, но окончилось печально – 0:8 и 1:11. Еще злее с ней расправилась сборная Сент-Люсии в 2001 году – 14:1.

В октябрьском рейтинге ФИФА ниже обеих сборных только Ангилья и Сан-Марино. Третьими с конца идут Британские острова – 209-е место. Строчкой выше – Американские.

Тренер США сказал, что американский английский приятнее британского. А в чем разница?

Фото: globallookpress.com/Cindy Miller Hopkins, Joerg Reuther, Alan Klehr/Danita Delimont; bvifootball.com

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