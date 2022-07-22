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«Чайка» представляет и себя и соперников. Жара в зоне «Юг»: «Ротор» Стукалова метит в ФНЛ, но частные клубы против

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От редакции: мы в блоге «Чайки», она мечтает взлететь обратно в Первую лигу и прикидывает свой путь наверх. Это вообще хорошая традиция: так же о себе и соперниках рассказывает в соседнем блоге «Амкар». Подписывайтесь на все официальные блоги, они топ!

Стартовал 31-й чемпионат в южной зоне Д-3, который недавно сменил третье название за три года и вернул себе нейминг, используемый почти всеми футболистами и тренерами, – Вторая лига.

Перед стартом прошлого сезона казалось, что за первое место поспорят две частные команды из Ростовской области: СКА и «Чайка». Но проворливее всех оказалось махачкалинское «Динамо» (президент – Гаджи Гаджиев) и за тур до финиша вышло в Первую лигу.

В новом сезоне количество участников сократилось с 17 до 14: вылет главной команды из ФНЛ приговорил участие «Ротора-2», легендарный «Анжи» и скромный «Туапсе» не получили лицензии, а клубы из Крыма и других прилегающих территорий, несмотря на разговоры, остались во внутренних чемпионатах.

Нехватку игровых дней решили заполнить мини-реформой турнира. В сезоне 2014/2015 до вмешательства УЕФА 24 клуба были поделены на две группы, где шесть лучших продолжили борьбу за золото. Сейчас этот принцип сохранится: после 26 туров команды разобьют на две подгруппы (1-6-е и 7-14-е места), в которых определится итоговая таблица.

Представляем всех участников Второй лиги Группы 1 сезона 2022/2023.

«Ротор»

Звезда: Алексей Стукалов – руководил «Уфой» в РПЛ

Фокус: «Ротор» почти месяц находился в режиме ожидания. В конце июня ФНЛ решила сжаться до 18 команд, и волгоградцы отправились в низший дивизион.

Спортивным директором клуба стал Федор Щербаченко, выводивший в Лучшую лигу мира «Мордовию» и добиравшийся с «Ротором» до 1/4 Кубка России. Ему удалось заманить в Волгоград Алексея Стукалова. Очень щедрому предложению из ФНЛ тренер предпочел знакомый город, где работал его отец.

«У «Ротора» стоят конкретные задачи, для решения которых есть все: инфраструктура, стадион, материально-техническая база. У «Ротора» огромная армия болельщиков, которая заслуживает большего. Я вырос на «Роторе» 90-х. Помню те аншлаги, полный стадион, ту атмосферу. Это очень отложилось в памяти!» – рассказал Стукалов «Матч ТВ».

«Ротор» , имея на контракте только 2 игроков основы и 5 дублеров, начал подготовку к сезону позже всех, 28 июня, и довольно быстро собрал мощную банду. Сергей Зуйков, Сергей Обивалин, Илья Мартынов, Кирилл Родионов, Максим Мартусевич, Олег Алейник, Андрей Козлов, Артем Максименко – у всех футболистов солидный фнловский бэкграунд, а многие даже успели сверкнуть в РПЛ.

Плюс перспективные лимитчики (в составе каждой команды должны быть минимум два футболиста 2001 года рождения и младше): воспитанники «Краснодара» Никита Кокарев и Данил Пелих, дублер «Спартака» Павел Трифонов, а также Никита Шарков, выступавший за «Локо» в Юношеской лиге УЕФА.

«У нас есть все возможности, чтобы за сезон выйти в ФНЛ. Но сразу предупреждаю, будет непросто: тяжелая логистика, поля, характер футболистов», – обозначил перспективу Щербаченко. «В этом сезоне однозначно стоит задача выйти обратно в ФНЛ, а в дальнейшем – в РПЛ», – рассуждал о целях главный тренер.

Прогноз: Потеря очков в стартовых турах из-за несыгранности может осложнить команде Стукалова легкую прогулку за золотом, но «Ротор» точно будет бороться за первое место до последнего тура.

СКА

Звезда: Дмитрий Коробов, сверкнувший в «Урале»

Фокус: Армейцы поменяли главного тренера. Андрей Козлов вернулся в тульский «Арсенал» руководить второй командой. Его место занял Геннадий Бондарук – рекордсмен сочинской «Жемчужины» по сыгранным матчам до этого возглавлял «Ленинградец» и работал старшим тренером в «Велесе».

Продлили контракты с лидерами: капитаном Дмитрием Коробовым, вратарем Александром Саутиным и форвардами Дмитрием Каменщиковым и Данилой Стрельчуком. Разменяли молодежь: отправили в ФНЛ Александра Безчаснюка, Руслана Безрукова (8+21 на двоих в прошлом сезоне) и забрали из дублей клубов РПЛ защитников Алексея Сухарева и Данилу Варичева.

Прогноз: Многое будет зависеть от финансовой ситуации в клубе. Капитан команды, Дмитрий Коробов, вопрос о задаче переадресовал руководству. По составу СКА – претендент на место в тройке.

«Чайка»

Звезда: Антон Орлов – сибирский Хаби Алонсо

Фокус: Летом песчанокопцы основательно отфильтровали состав. Покинули команду: Евгений Помазан – победитель юношеского Евро-06, Игорь Стасевич – лучший ассистент Лиги Европы 2018/2019, и другие опытные футболисты. Расстались даже с Дмитрием Карташовым, игравшим за клуб еще в первенстве области.

Лучший бомбардир ФНЛ-2 Иван Олейников (23+16) и его компаньон по атаке Саид Алиев (14+7) отправились на просмотр в «Ахмат». Олейников в итоге убедил Андрея Талалаева и уже дебютировал в матче против «Спартака». А в планы другого форварда вмешался экс-партнер по дублю «Анжи» Гамид Агаларов: подписание главного снайпера прошлого сезона РПЛ оставило Алиева без клуба.

Из входящих трансферов стоит выделить подписание форварда «Торпедо» Константина Коржа, защитника «Енисея» Валерия Гануса и капитана молодежки столичного «Спартака» Ильи Детенышева.

Прогноз: Как и в прошлом сезоне, «Чайка» метит в ФНЛ и планирует поклевать нервы статусному «Ротору».

«Форте»

Звезда: Андрей Гордеев, работавший в праймовом «Анжи»

Фокус: Два года назад в Таганроге появился новый клуб и сразу заявил о больших амбициях. «Задача – ФНЛ, а в дальнейшем планируем выйти в Премьер-Лигу», – озвучил главный тренер на презентации команды. В ноябре «Форте» завис в середине таблицы: Алексея Герасименко отправили в отставку и позвали Андрея Гордеева.

Дебютный сезон «Форте» завершил девятым, укрепился, снова замахнулся на ФНЛ, но отстал от третьего места на девять очков. Хотя еще весной был в гонке за первое место. Все изменил домашний разгром от СКА. На следующий день защитника обвинили в сдаче, а команда выиграла только 5 раз в 11 следующих турах.

Трансферным сквозняком в Таганрог занесло десять футболистов, среди которых два игрока «Чайки» (хавбеки Дмитрий Карташов и Петр Володкин), выводивший «Текстильщик» в ФНЛ Алексей Горюшкин, и Роман Романов, открывший счет в скандальном матче «Сочи» против школьников из «Ростова».

«Работаем над тем, чтобы занять первое место. Ничего другого мы не рассматриваем. Бороться за тройку, за двойку – это не про нас», – заявил в начале предсезонных сборов президент клуба и Forte Holding Александр Денисов.

Прогноз: Сыгранный состав + опытный тренер = место в призовой тройке.

«Черноморец»

Звезда: Антон Антонов – попал в Словакию из дубля «Динамо»

Фокус: Девять сезонов подряд «моряки» с весьма средним бюджетом не опускаются ниже пятого места. Каждый год у «Черноморца» забирают лидеров, но главному тренеру Эдуарду Саркисову удается слепить симпатичную команду.

В июне Новороссийск покинули главные атакующие единицы. Капитан Ризван Ахмедханов отправился в «Ротор». Иван Тимошенко за 14 туров забил 16 мячей. Результативного форварда пригласил на просмотр «Рубин», но подписывать не стал. В воскресенье он дебютировал за «Родину» в ФНЛ – как раз против казанцев.

Лучшую лигу мира могли пополнить перспективные вингеры Антон Антонов (12+9) и Никита Панамарев (14+6), но действующие контракты заякорили футболистов в Новороссийске еще на один сезон.

Прогноз: «Черноморец» точно будет в финальной шестерке, а при удачном стечении обстоятельств может включиться в рубку за топ-3.

«Кубань Холдинг»

Звезда: Аслан Дышеков, тащивший Нальчик в еврокубки

Фокус: Два дня из жизни команды: 3 июня – футболистам объявили, что клуб будет играть в первенстве Краснодарского края, 4 июня – игрокам сообщили, что клуб продолжит выступать во Второй лиге.

Пишут, что Толстопятовых – владельцев клуба и одноименного холдинга – хотели привлечь к спонсированию «Кубани». В таком случае тянуть две команды не имело смысла. Но договориться с администрацией края не удалось, и станичный клуб продолжил существовать.

«Холдинг» был образован в 2015 году. В 2017-м и 2019-м выиграл краевое первенство, а в 2020-м перешел на профессиональный уровень. «Команда с марта готовилась к старту Чемпионата края, однако ясности по турниру не было. Чтобы не терять людей, которые поверили, приехали, привезли свои семьи, мы приняли решение выступать в ПФЛ», – объяснил свое решение президент клуба.

В дебютном сезоне «Холдинг», укомплектованный футболистами ФНЛ, под руководством отца хавбека «Динамо» Дмитрия Фомина за два тура до финиша пропустил «Кубань» в ФНЛ. Прошедший чемпионат команда из Павловской, сменив за сезон четыре тренера, завершила на шестом месте.

В межсезонье «Кубань Холдинг» полностью обновила вратарскую линию и подписала отметившихся в ФНЛ Илью Поликутина, Руслана Шаповалова. Кроме того, в Павловскую вернулся Аслан Дышеков, который был важным элементом серебренного успеха двухлетней давности, а в конце нулевых вместе с Юрием Красножаном пошумел с нальчикским «Спартаком» в РПЛ.

«Если говорить о турнирной задаче – быть в тройке лидеров. Смотрим на этот сезон с надеждой и думаем, что на сегодняшний день наш уровень подготовленности и технико-тактического мастерства позволяет нам ставить амбициозные задачи», – отметил по окончании УТС 35-летний главный тренер Владимир Усин.

Прогноз: Будут биться за медали с «Форте» и СКА.

«Легион»

Звезда: Шамиль Лахиялов – легенда «Анжи» и создатель клуба

Фокус: После того как ФНЛ-2 в разных направлениях покинули «Динамо» и «Анжи», Дагестан мог лишиться единственного представителя во Второй лиге.

«Российский футбольный союз со следующего сезона установил жесткую финансовую планку по минимальному размеру бюджета: у клуба второго дивизиона он должен быть не меньше 20 миллионов.

Наш потолок – 12–13 миллионов. И это наименьший бюджет во всей ФНЛ-2. Это мои вложения в клуб, поддержка наших друзей, а также те небольшие средства, которые мы иногда выручаем при продаже футболистов. В этой ситуации мы просим республику и минспорта оказать нам финансовую поддержку», – сокрушался Лахиялов через несколько дней после завершения сезона.

О выделении средств республикой «Легион» не сообщал, но получил лицензию, провел сборы, отбросил из названия приставку «-Динамо» и готов к сезону.

Клуб Лахиялова продемонстрировал рекордно низкие для российского футбола показатели трансферной активности, совершив всего три перехода. В прошлом сезоне в более солидные клубы отправились капитаны команды: Алил Магомедов («Акрон») и Рашид Магомедов («Форте»). Традицию не стал нарушать и лучший бомбардир Шамиль Саадуев, переехавший в Таганрог.

Прогноз: Будут балансировать на границе деления на подгруппы и отберут очки у лидеров.

«Биолог»

Звезда: Леонид Назаренко, бравший бронзу Олимпиады-76

Фокус: В межсезонье клубные источники ушли в спячку. В VK вышло только два поста: в одном сообщили о первом туре, в другом – поздравили президента клуба: «Спасибо за все, что делаете для нас и Российского футбола!». В нежелательной социальной сети активности было вдвое меньше: поздравили соотечественников с Днем России, пожелав Мирного Неба над головой, добра и радости.

Официальный сайт клуба оказался более информативным: там можно ознакомиться с составом команды, тренерским штабом, двумя сотрудниками по связям со СМИ и еще узнать адрес официальной клубной почты.

Даже всезнающие ребята из Transfermarkt не смогли раздобыть информацию о новичках. Скорее всего, «Биолог» сохранил лидеров, включая форвардов, пришедших зимой из «Красавы». За 14 весенних матчей Дмитрий Переверзев набрал 9+2, а Владислав Кондратюк занес в актив 3+1.

Прогноз: В прошлом сезоне «Биолог» отобрал очки у всех команд из Ростовской области, и в новом планирует снова уколоть лидеров.

«Спартак»

Звезда: Хасанби Биджиев – вывел «Авангард» в финал Кубка

Фокус: В 2016 году «Спартак» уверенно выиграл южную зону, легко прокатившись по соперникам: 1 поражение и 6 пропущенных мячей в 26 матчах. Однако уже через год красно-белые покинули ФНЛ, заняв предпоследнее место. В сезоне 2017/2018 нальчане в серии пенальти выбили из Кубка России столичное «Динамо», а в 1/8 влетели «Спартаку» Карреры (2:5).

Сейчас о таких успехах, не говоря уже о шести сезонах в РПЛ на стыке нулевых и десятых, остается только мечтать. «Спартак» второй год подряд занимает десятое место, привлекая в состав местных воспитанников. Один из таких – Марат Апшацев – прошлым летом самовольно удрал из «Чайки» и транзитом через «Томь» оказался в «Рубине».

Летом «Спартак» почти не изменил состав. Разменял в махачкалинском «Динамо» двух молодых защитников на юного вратаря. Плюс выписал из «Ростова» Томаза Топурию, который вместе с Романом Романовым два года назад бился против «Сочи». Прошлый сезон атакующий хавбек провел в ростовском СКА, но сыграл всего 22 минуты.

Прогноз: Место в середине таблицы.

«Дружба»

Звезда: Амир Конов, дебютировавший в ПФЛ в 16

Фокус: В прошлом чемпионате «Дружба» установила клубный антирекорд, впервые в истории выиграв только три домашних матча из шестнадцати. «Сейчас уже взаимодействие лучше, мы друг друга понимаем», – сказал перед заключительным матчем сезона лучший бомбардир «Дружбы» Анзор Ашев, забивший шесть мячей.

В межсезонье майкопчане дважды уступили «Кубани» из ФНЛ. «Традиционно в рамках подготовки к новому сезону проводятся стыковые матчи. Вчера соперником «Дружбы» стала «Кубань». Игра прошла в равной борьбе, что подтверждает и счет встречи – 1:0 в пользу «Кубани», – проинформировал болельщиков официальный сайт.

Прогноз: В 2023-м «Дружбе» исполнится 60 лет, поэтому от команды можно ждать борьбу за первую шестерку.

«Машук»

Звезда: Константин Галкин – выводил «Нижний» и «Тюмень» в ФНЛ

Фокус: «Машук» сменил главного тренера и на 2/3 обновил состав – с прошлого сезона остались всего восемь футболистов. Список новичков неизвестен, а из ушедших в новостные сводки попали только два хавбека: Ника Гиголаев отправился к знакомому тренеру во владивостокское «Динамо», а Даниил Родин подписал двухлетний контракт с «Кубанью».

На сборах пятигорчане провели шесть контрольных встреч, в которых ни разу не проиграли, в том числе «Ротору» (1:1), махачкалинскому «Динамо» (0:0) и дублю питерского «Зенита» (2:1).

Прогноз: Опыт тренера позволит конкурировать за 7-9 места.

«Динамо»

Звезда: Богдан Рогочий, сын легенды «Ростова»

Фокус: «Мы пойдем по пути еще большего омоложения. Конечно, это скажется на результате, болельщикам надо потерпеть. Но самое главное – талантливая молодежь останется в «Динамо», – заверил директор клуба Андрей Стежко по окончании сезона.

Спустя две недели главный тренер клуба Валерий Цховребов выразил другое мнение: «У меня был список из девяти игроков. В основном, это опытные «дядьки-наставники», которые учили бы уму-разуму нашу многочисленную молодежь. Нам нужен результат, его без опытных игроков не показать. Однако практически все футболисты из моего списка получили более заманчивые предложения».

В среду на встрече с болельщиками было озвучено, что «комплектование состава практически завершено, однако появление новичков возможно уже по ходу сезона». Пока единственный рекрут, о подписании которого известно – защитник Богдан Рогочий, сын легенды «Ростова» Антона Рогочего.

Прогноз: Место ниже десятого.

«Алания-2»

Звезда: Руслан Спартакович Гогниев – радует известного отца

Фокус: В дебютном сезоне молодежка «Алании» заняла предпоследнее место, одержав две победы – оба раза крупно досталось ставропольскому «Динамо» (3:0 и 6:1). «Наша главная команда играет в атаку, первым номером. Сегодня мы реализовали почти все свои моменты. Это говорит о том, что мальчишки растут», – сказал после успеха во втором круге тренер «Алании-2» Валерий Горохов, одним из первых воспитанников которого стал Станислав Черчесов.

Состав владикавказцев пестрил однофамильцами и родственниками известных футболистов: братья Гогниевы (дети экс-тренера «Алании»), Базаев (сын Джамбулата Базаева), Газзаев (сын Юрия Газзаева), Засеев, Павленко, Дудаев, Цаллагов, Дзагоев. Ярче всех проявил себя форвард Руслан Гогниев: в 28 матчах он набрал 3+3 и успел выйти на замену в составе главной команды.

Летом «Алания-2» рассталась с группой игроков, которая не часто появлялась на поле, а еще сменили главного тренера. Новым наставником стал Умар Кирсанов из собственной академии, в середине нулевых выступавший в ФНЛ за КАМАЗ.

Прогноз: Улучшат результат на две-три строчки.

«Ессентуки»

Звезда: Мурад Саттарлы – экс-игрок сборной Азербайджана

Фокус: Вопреки слухам о не допуске, «Ессентуки» получили лицензию и готовятся к новому сезону. За прошлый чемпионат «Ессентуки» крупно влетели 16 раз, рекордный разгром пришелся на домашний матч с «Чайкой» – 1:9.

Информацией об изменения в составе клуб делиться не стал, сохранив интригу перед первым туром. Зато игры на сборах вселяют требовательным болельщикам осторожный оптимизм: «куроротники» проиграли только один матч из пяти, а в последней встрече за тайм перевернули игру с «Ротором», превратив 0:1 в 3:1.

Прогноз: Постараются не занять последнее место третий раз подряд.

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Фото: «Чайка»/Иван Супрунов.

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