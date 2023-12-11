«Не осознавал, какой у меня талант. Теперь пью, чтобы забыться». Воспитанник «Челси» стал бездомным и ищет путь к нормальной жизни

Любовь Курчавова – о футболисте, который потерял все.

У Джейкоба Меллиса было все, чтобы стать звездой.

Он начинал в «Шеффилд Юнайтед», и уже летом 2007-го Меллиса приметил «Челси»: миллион фунтов за 16-летнего центрального полузащитника.

Меллис прогрессировал: в 2008-м дошел с молодежкой до финала Кубка Англии (но получил красную на 90-й минуте ответного матча, а «Челси» уступил «Ман Сити» по итогам двух игр), а в сезоне-2008/09 играл за резерв «Челси» (3 гола в 13 матчах).

В апреле 2009-го 18-летний Джейкоб впервые попал в заявку на матч АПЛ, а в августе отправился в «Саутгемптон» – за практикой во взрослом футболе.

Казалось, Меллис как минимум вырастет в добротного футболиста.

Но сейчас ему 32, и он бездомный.

Минута в ЛЧ – единственный матч Меллиса за «Челси». Контракт расторгли, когда он запустил дымовую шашку на базе

Меллис дебютировал за основу «Челси» в матче Лиги чемпионов против «Жилины» (2:1) – вышел на замену на 90-й минуте. «Меня не планировали выпускать, – вспоминал потом Джейкоб. – Но Оби Микел почувствовал что-то в задней поверхности бедра во время разминки. Карло Анчелотти повернулся и сказал: «Готовься». Я просто такой: «Вау». Честно говоря, все было как в тумане. Я очень мало отыграл, но бегать и осознавать, что это Лига чемпионов… Я просто не мог этого представить».

К тому моменту Меллис уже получил контракт на 8 тысяч фунтов в неделю. Все выглядело как постепенное подведение к основе, но оказалось, что минута в Лиге чемпионов – это главный момент в карьере.

Уже в январе 2011-го Меллис отправился в новую аренду – теперь уже в «Барнсли». Дебютировал спустя сутки после перехода, во втором матче – впервые забил. Несмотря на неплохое начало, ничего особенного Меллис не показал: 2 гола в 15 матчах Чемпионшипа.

Джейкоб тихо вернулся в «Челси» из аренды. О нем ничего не было слышно до марта 2012-го, когда Меллис вляпался в максимально нелепый скандал.

«Это был обычный тренировочный день, – вспоминал он в 2021-м. – Кажется, за неделю до этого мы играли в пейнтбол, и кто-то из парней (это был Билли Клиффорд – Sports.ru) сохранил дымовую шашку и принес ее на базу.

Все произошло в раздевалке. Если честно, я не знал, как работает эта штука. Просто потянул за веревочку, и из нее повалил дым. Я пытался открыть окна, но, конечно, сработала пожарная сигнализация. И я просто такой: «Ааа, нет!»

Нил Бат (руководитель отдела развития молодежи – Sports.ru) спросил, кто это сделал. Я сказал, что вытянул эту штуку, но не знал, как она работает. Пришлось устраивать масштабную эвакуацию. Не то чтобы кто-то пострадал или что-то в этом роде. Это просто глупая шутка, в которой все пошло не так».

Клиффорд, пришедший на базу с дымовой шашкой, получил штраф. А с Меллисом «Челси» поступил максимально сурово – расторг контракт.

Так он оказался без клуба посреди сезона.

Правда, потом рассказывал, что ушел бы в любом случае.

«Тот год меня очень разочаровал. Анчелотти посоветовал уйти в аренду и пообещал, что в следующем сезоне я буду работать с основой. Я ушел в аренду, а вернулся, когда Анчелотти уже не было. Пришел Виллаш-Боаш. Я не очень-то ему нравился, если честно.

Допустим, когда кто-то получал травму, то на поле выходили другие молодые игроки, а не я. Думал: «Если все равно не буду играть, то какая вообще разница?» Я говорил с агентом, мы обсуждали ситуацию, и он сказал: «Думаю, нужно договариваться о расторжении контракта и искать новый клуб. Время пришло, тебе уже 20».

У Меллиса проблемы с алкоголем. В 19 он пришел на тренировку «Челси» пьяным

«В ходе карьеры это создавало мне сложности. Когда ты пьешь, то не контролируешь себя. Это влияет на тренировки, приводит к недовольству со стороны тренеров.

Помню, однажды я пришел пьяным. Тогда мне было 19. Стив Холланд (ассистент тренера «Челси» – Sports.ru) выгнал меня с поля. Давид Луиз не очень хорошо говорил по-английски, но на разминке он принюхивался и спрашивал: «Эй, ты что, пил?», а потом грозил пальцем и просил прекратить. Дермот Драмми (тренер академии «Челси» – Sports.ru) назначил Эшли Коула моим наставником. Он должен был разговаривать со мной и не давать ходить в клубы. Так что люди пытались меня остановить, я не могу врать.

Тогда я был дерзким, самонадеянным. Cчитал, что должен играть. Казалось, что все будет хорошо, если я направлю эти качества в нужное русло. Если я не попадал в заявку или просто чувствовал разочарование, то шел тусоваться и пить. Но оказалось, что этим я вредил не «Челси», а себе».

Подобрать Меллиса хотел «КПР», но он снова угодил в скандал. Поссорился с девушкой и попал в полицию – после этого отказался от перехода сам

Через пару дней после расторжения контракта Меллис занялся поиском нового клуба: сначала поехал в «Бернли» на выходные, потом – на стажировку в «Куинз Парк Рейнджерс» (даже забил за резерв в товарищеском матче с «Вест Хэмом»). Тренер Марк Хьюз собирался дать парню шанс: «Он провел у нас всего пару дней. Сложно понаблюдать за ним внимательно – все-таки сейчас мы готовимся к очень важным матчам АПЛ, но мы постараемся сохранить его еще на пару недель. Посмотрим, что он может нам предложить».

Переход в «КПР» сорвался из-за нового скандала. Субботним вечером Джейкоб поссорился с девушкой, и соседи вызвали полицию. Обоих арестовали. В понедельник газеты вышли с кричащими заголовками о домашнем насилии.

«Тогда я испытывал колоссальный стресс, потому что, когда меня арестовали, полицейский сказал: «Ты просто поссорился с девушкой, об этом никто не узнает». Вскоре меня выпустили, посоветовав выйти через черный вход, потому что у главного стояла толпа журналистов. И не ехать домой, потому что там тоже дежурят репортеры. Мне было 20 лет, и я просто не понимал, что происходит. Поехал домой к отцу девушки, и мы провели там какое-то время. Наши с ней родители читали все эти заголовки и думали: «Что это вообще такое?» А на первой полосе писали: «Кровавая драка».

В «КПР» не сказали: «Ты нам не нужен». Я просто сообщил агенту, что не могу туда перейти. Просто не могу там показаться. На тренировках я чувствовал стыд. Я не особо знал кого-то в команде, но там были большие футболисты: Таарабт, Бартон, Райт-Филлипс. Я подумал: «Нет, туда я не иду». Агент говорил: «Давай же, все это не имеет значения». Но мне было так стыдно, я постоянно крутил мысли, что они все будут думать, будто я это сделал».

Меллис почти всю карьеру провел в 3-й и 4-й лигах Англии и пожалел об упущенных возможностях, закончив с футболом

С тех пор карьера Меллиса – бесконечное падение.

Три сезона он провел в Чемпионшипе – два за «Барнсли», еще один – за «Блэкпул». Потом – третий дивизион (один сезон в «Олдхэме», еще два – в «Бери»). Затем – четвертый (три года в «Мэнсфилде»). Короткое возвращение в третий дивизион («Болтон» и «Джиллингем»), три сезона в «Саутэнде» из 4-го дивизиона и окончание карьеры в любительском «Лезерхэде».

Уход из футбола был вынужденным: играя в «Саутэнде», Меллис получил травму колена. Из-за неверного диагноза ситуация усугубилась, и Джейкоб больше не смог выйти на поле.

«Когда я еще играл, то ни о чем не жалел, – признавался Меллис в интервью Daily Mail. – Думал: играю там, где играю. Когда перестаешь, у тебя больше времени, чтобы подумать. Вот тут начинаются сожаления. И все эти люди, которые подходят ко мне со словами: «Боже мой, что же с тобой случилось?» Это говорят игроки клубов АПЛ. Все это заставляет задуматься.

Сейчас мне кажется, что я не осознавал, какой у меня талант. Внешне я был самоуверенным. А внутри я немного… Не то что нервничал, но не очень понимал, чего могу достичь. Я не верил, что это возможно.

Теперь я просто пью – столько, сколько смогу. Просто чтобы забыться».

Друзья либо пускают Меллиса переночевать, либо оплачивают гостиницы. Дома у него нет, но «Челси» и PFA пытаются помочь

Сейчас у Меллиса нет ни дома, ни дохода. Почти два года он полагается на семью и друзей – они либо пускают переночевать, либо оплачивают номер в гостинице. Любая поездка тоже зависит от близких.

Летом 2023-го Джейкоб встретился с журналистом Daily Mail в гостинице Alderley Edge: номер оплатил друг детства, который живет в нескольких минутах езды и помогает Меллису вернуться к нормальной жизни. Предыдущим вечером он ночевал у товарища в центре Манчестера. В день встречи с журналистом Daily Mail Меллис либо останется в гостинице (тогда другу придется покрыть счет на 95 фунтов), либо поедет к брату в Ноттингем. Когда Джейкоб подошел к стойке информации, ему сообщили, что все забронировано. Поэтому в тот день ему пришлось отправиться в Ноттингем.

«Каждый день я провожу, думая, куда пойти, – признается Меллис. – У меня есть семья, но я не хочу полагаться только на нее. Хочется попытаться выбраться самостоятельно. Это сложно. Я стараюсь не думать об этом слишком часто.

Ни в одном моем дне нет определенности. Обычно люди думают, что с ними такого не случится. Но я, например, не планировал завершать карьеру».

Меллис связался с Профессиональной футбольной ассоциацией (PFA) и рассказал свою историю – ему пообещали помочь. Еще он обратился в клинику Sporting Chance, чтобы побороть алкоголизм. Помогает и футбольное сообщество: благодаря «Челси» Меллис прошел обучение на скаута.

«Я думал: не проблема, если ты пьешь каждый день, – сказал Меллис. – Но это создает сложности в жизни. Теперь я пытаюсь исправить это. «Челси» помог мне получить лицензии скаута 1-го и 2-го уровней. Думаю, я буду получать удовольствие от работы скаутом. Мне нравится наблюдать за молодыми игроками. Кажется, я умею распознавать потенциал в людях.

Я смотрю футбол целыми днями, ежедневно. Мне нравится видеть, как молодые таланты пробивают себе дорогу. Чувствую, что могу помочь им, находясь вне поля. Постараться оградить их от того, чем занимался я».

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Не все люди, попавшие в подобную ситуацию, окружены такой поддержкой, как Меллис.

В России бездомным уже 33 года помогает «Ночлежка». Там кормят, обогревают, одевают, помогают с оформлением документов и поиском работы. Задача организации – возвращать людей к обычной жизни.

Здесь можно узнать, как люди попадают на улицу. А тут – помочь «Ночлежке».

Фото: Gettyimages.ru/Pete Norton, Tim Keeton, Alexander Fedorov, Alex Livesey, Julian Finney