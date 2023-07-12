35 комментариев

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«Спартак» объявил о трансфере вингера «Кадиса» Тео Бонгонда – по данным Portal Cadista, за игрока заплатят 7+3 млн евро. В «Блоге о Кадисе» следили за игроком так же внимательно, как в скаутской службе «Спартака». И нам есть что рассказать.

Бонгонда подавал большие надежды в «Сельте»: им интересовался даже Моуринью

Тео родился в Шарлеруа, одном из самых крупных городов Бельгии. В 13 лет еще совсем юный Тео попадает в академию «JMG» вместе с Джейсоном Денайером – бывшим игроком «Лиона» и действующим игроком сборной Бельгии.

Тео и Денайер сразу становятся лучшими друзьями – и в 2013 году 18-летних Бонгонду и Денайера зовут на просмотр в молодежку «Ман Сити». Все идет хорошо, бельгийцам обоим предлагают контракт в молодежке «Сити», но вдруг... Бонгонда отклоняет предложение из Манчестера и уезжает на Родину в «Зюлте-Варегем» – так началась профессиональная карьера Бонгонды.

В первом же своем сезоне «Зюлте» с Тео занимает 4-е место в чемпионате и выходит в чемпионский плей-офф. Сам Бонгонда сразу же получает много игрового времени – сыграв 23 матча и забив 2 гола, на бельгийца начинают смотреть скауты из топовых лиг.

Зимой 2015 года Тео Бонгонда переходит в «Сельту» за 1.5 миллиона евро, не сыграв и 2 полных сезона на взрослом уровне: за полтора года в «Зюлте» бельгиец провел 33 матча, забил 5 голов и отдал 4 ассиста, начав новую главу в своей карьере.

На второй сезон после трансфера Тео «Сельта» вышла в Лигу Европы заняв 6-е место, оказавшись в 4 очках от зоны Лиги Чемпионов: а сам Бонгонда в том сезоне забил всего 3 гола. В сезоне 16/17 «Сельта» в итоге дошла до полуфинала Лиги Европы: остановились на грозном «МЮ», который по итогу и выиграл турнир.

Бонгонда был одним из ключевых игроков в той «Сельте»: этим он привлек множество топ-клубов, в числе которых был тот самый «Юнайтед», в игре против которых он отдал голевой пас.

После того, как слухи о возможном переходе в топ-клуб пошли, Тео не растерялся : «Если «Челси», «Юнайтед» или «Атлетико Мадрид» хотят подписать меня, я должен быть готовым присоединиться к ним » – заявил бельгиец в интервью в 2017 году.

Сам вингер хотел перейти в «Севилью»: «Каждый футболист хочет играть на самом высоком уровне. Если я мог бы выбрать свой будущий клуб – я бы выбрал «Севилью». Они всегда входят в топ-5 Ла Лиги, а сама Севилья – прекрасный город, поэтому я бы выбрал их» , – не скромничал Тео в выборе своего следующего клуба.

Но в итоге ничего не вышло. «МЮ» был очень близок к сделке, но трансфер сорвался, и сам Бонгонда остался в «Сельте». Но руководство не видело Тео в своей команде – и вингер начал скитаться по арендам. Сначала был «Трабзонспор», где у Бонгонды вообще ничего не получилось, и он сразу же вернулся в Виго, но надолго он там не задержался и сразу же был отдан в аренду в родной «Зюлте», где начинал свою профессиональную карьеру.

В «Зюлте» Бонгонда сразу же стал ключевым игроком: забил 14 голов и отдал 14 голевых передач в первом же сезоне после возвращения в родную команду. И не остался незамеченным! «Генк» приобрел вингера у «Зюльте» за 7 миллионов евро, именно за такую цену сейчас «Спартак» покупает вингера. Примечательно, что этот трансфер стал самым дорогим переходом между бельгийскими клубами.

За 3 сезона в «Генке» Бонгонда забил 36 голов и отдал 20 голевых передач , а также забил победный гол в финале кубка Бельгии.

Бонгонда — одна из жертв атаки «Кадиса» в этом сезоне

Многие уже ставят крест на трансфере Бонгонды в «Спартак» из-за низкой результативности, но Тео – всего-лишь жертва атаки «Кадиса» в этом сезоне.

Напомним, что «Кадис» – худшая команда по результативности в этом сезоне Ла Лиги, и одна из худших атакующих команд в этом сезоне: «желтая-субмарина» забила всего 30 голов за сезон. Просто напомню: «Кадис» ни забил ни одного мяча в первых 5 играх Ла Лиги. Ни один игрок из команды не забил больше 4 голов в этом сезоне – а Тео как раз-таки лучший игрок команды по гол+пас.

Проблема в том, что у «Кадиса» нет такого завершителя, как у некоторых других команд из низа Ла Лиги («Эспаньол» – Хоселу, «Хетафе» – Энес Унал, «Вальядолид» – Кайл Ларин), а главные атакующие игроки команды не показали свой должный уровень: Альваро Негредо – 1 гол, Чоко Лосано – 1 гол, Рохер Марти – 1 гол. Также «Кадис» находится на предпоследнем месте по ударам в створ и на последнем месте по пасам в штрафной соперника.

Если посмотреть на статистику Бонгонды в «Генке», то можно понять, что низкая результативность в «Кадисе» – не удивление, учитывая то, как играли андалусийцы в этом сезоне. После ужасного старта сезона не было времени экспериментировать – иначе сезон можно было просто отправлять в мусорку. Поэтому «Кадис» играл максимально не от атаки, и благодаря этому смог сохранить прописку в Ла Лиге.

Взглянем на продвинутую статистику Тео в этом сезоне:

Как Бонгонда может помочь «Спартаку»?

Так как Абаскаль в основном играет без флангов – Бонгонда в «Спартаке» может расположиться в центре, в этом случае переход никак не повлияет на перспективы Зиньковского.

Бонгонда идеально встанет под двух нападающих: Соболева и Промеса. Первый будет бороться и цепляться за верховые мячи, а Квинси – создавать и реализовывать моменты. Это добавит вариативности в атаке: Тео сможет заменить Игнатова. Они достаточно похожие игроки, но Бонгонда быстрее и техничнее: бельгиец действительно может забивать невероятные голы или создавать моменты из ничего.

Как вам, например, этот гол?

Или этот?

Кстати, Бонгонда в «Спартак» – самый дорогой трансфер на выход в истории «Кадиса». Примечательно, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль раньше работал в «Кадисе» секретарем.

На этом все!

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Фото: Sergio Ruiz / PRESSIN, Jack Abuin, Kristof Van Accom/Global Look Press