35 комментариев

Все о Кадисе
Блог
Трибуна

«Спартак» купил Тео Бонгонда. Кто это такой?

Сельта Сельта
Тео Бонгонда Тео Бонгонда
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Кадис Кадис
премьер-лига Россия премьер-лига Россия
Жозе Моуринью Жозе Моуринью
Генк Генк
Гильермо Абаскаль Гильермо Абаскаль
Ла Лига Ла Лига
Спартак Спартак
Футбол Футбол

Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

«Спартак» объявил о трансфере вингера «Кадиса» Тео Бонгонда – по данным Portal Cadista, за игрока заплатят 7+3 млн евро. В «Блоге о Кадисе» следили за игроком так же внимательно, как в скаутской службе «Спартака». И нам есть что рассказать. 

Бонгонда подавал большие надежды в «Сельте»: им интересовался даже Моуринью

Тео родился в Шарлеруа, одном из самых крупных городов Бельгии. В 13 лет еще совсем юный Тео попадает в академию «JMG» вместе с Джейсоном Денайером – бывшим игроком «Лиона» и действующим игроком сборной Бельгии.

Тео и Денайер сразу становятся лучшими друзьями – и в 2013 году 18-летних Бонгонду и Денайера зовут на просмотр в молодежку «Ман Сити». Все идет хорошо, бельгийцам обоим предлагают контракт в молодежке «Сити», но вдруг... Бонгонда отклоняет предложение из Манчестера и уезжает на Родину в «Зюлте-Варегем» – так началась профессиональная карьера Бонгонды.

В первом же своем сезоне «Зюлте» с Тео занимает 4-е место в чемпионате и выходит в чемпионский плей-офф. Сам Бонгонда сразу же получает много игрового времени – сыграв 23 матча и забив 2 гола, на бельгийца начинают смотреть скауты из топовых лиг.

Зимой 2015 года Тео Бонгонда переходит в «Сельту» за 1.5 миллиона евро, не сыграв и 2 полных сезона на взрослом уровне: за полтора года в «Зюлте» бельгиец провел 33 матча, забил 5 голов и отдал 4 ассиста, начав новую главу в своей карьере.

На второй сезон после трансфера Тео «Сельта» вышла в Лигу Европы заняв 6-е место, оказавшись в 4 очках от зоны Лиги Чемпионов: а сам Бонгонда в том сезоне забил всего 3 гола. В сезоне 16/17 «Сельта» в итоге дошла до полуфинала Лиги Европы: остановились на грозном «МЮ», который по итогу и выиграл турнир.

Бонгонда был одним из ключевых игроков в той «Сельте»: этим он привлек множество топ-клубов, в числе которых был тот самый «Юнайтед», в игре против которых он отдал голевой пас. 

После того, как слухи о возможном переходе в топ-клуб пошли, Тео не растерялся: «Если «Челси», «Юнайтед» или «Атлетико Мадрид» хотят подписать меня, я должен быть готовым присоединиться к ним» – заявил бельгиец в интервью в 2017 году.

Сам вингер хотел перейти в «Севилью»: «Каждый футболист хочет играть на самом высоком уровне. Если я мог бы выбрать свой будущий клуб – я бы выбрал «Севилью». Они всегда входят в топ-5 Ла Лиги, а сама Севилья – прекрасный город, поэтому я бы выбрал их», – не скромничал Тео в выборе своего следующего клуба.

Но в итоге ничего не вышло. «МЮ» был очень близок к сделке, но трансфер сорвался, и сам Бонгонда остался в «Сельте». Но руководство не видело Тео в своей команде – и вингер начал скитаться по арендам. Сначала был «Трабзонспор», где у Бонгонды вообще ничего не получилось, и он сразу же вернулся в Виго, но надолго он там не задержался и сразу же был отдан в аренду в родной «Зюлте», где начинал свою профессиональную карьеру.

В «Зюлте» Бонгонда сразу же стал ключевым игроком: забил 14 голов и отдал 14 голевых передач в первом же сезоне после возвращения в родную команду. И не остался незамеченным! «Генк» приобрел вингера у «Зюльте» за 7 миллионов евро, именно за такую цену сейчас «Спартак» покупает вингера. Примечательно, что этот трансфер стал самым дорогим переходом между бельгийскими клубами.

За 3 сезона в «Генке» Бонгонда забил 36 голов и отдал 20 голевых передач, а также забил победный гол в финале кубка Бельгии.

Бонгонда — одна из жертв атаки «Кадиса» в этом сезоне

Многие уже ставят крест на трансфере Бонгонды в «Спартак» из-за низкой результативности, но Тео – всего-лишь жертва атаки «Кадиса» в этом сезоне. 

Напомним, что «Кадис» – худшая команда по результативности в этом сезоне Ла Лиги, и одна из худших атакующих команд в этом сезоне: «желтая-субмарина» забила всего 30 голов за сезон. Просто напомню: «Кадис» ни забил ни одного мяча в первых 5 играх Ла Лиги. Ни один игрок из команды не забил больше 4 голов в этом сезоне – а Тео как раз-таки лучший игрок команды по гол+пас.

Проблема в том, что у «Кадиса» нет такого завершителя, как у некоторых других команд из низа Ла Лиги («Эспаньол» – Хоселу, «Хетафе» – Энес Унал, «Вальядолид» – Кайл Ларин), а главные атакующие игроки команды не показали свой должный уровень: Альваро Негредо – 1 гол, Чоко Лосано – 1 гол, Рохер Марти – 1 гол. Также «Кадис» находится на предпоследнем месте по ударам в створ и на последнем месте по пасам в штрафной соперника.

Если посмотреть на статистику Бонгонды в «Генке», то можно понять, что низкая результативность в «Кадисе» – не удивление, учитывая то, как играли андалусийцы в этом сезоне. После ужасного старта сезона не было времени экспериментировать – иначе сезон можно было просто отправлять в мусорку. Поэтому «Кадис» играл максимально не от атаки, и благодаря этому смог сохранить прописку в Ла Лиге.

Взглянем на продвинутую статистику Тео в этом сезоне:

 

Как Бонгонда может помочь «Спартаку»?

Так как Абаскаль в основном играет без флангов – Бонгонда в «Спартаке» может расположиться в центре, в этом случае переход никак не повлияет на перспективы Зиньковского.

Бонгонда идеально встанет под двух нападающих: Соболева и Промеса. Первый будет бороться и цепляться за верховые мячи, а Квинси – создавать и реализовывать моменты. Это добавит вариативности в атаке: Тео сможет заменить Игнатова. Они достаточно похожие игроки, но Бонгонда быстрее и техничнее: бельгиец действительно может забивать невероятные голы или создавать моменты из ничего.

Как вам, например, этот гол?

Или этот?

Кстати, Бонгонда в «Спартак» – самый дорогой трансфер на выход в истории «Кадиса». Примечательно, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль раньше работал в «Кадисе» секретарем.

На этом все! 

Пишите в комментариях ваши мысли по поводу трансфера Бонгонды в «Спартак» и не забывайте ставить плюсы, если вам понравился материал! Также, если вам о-очень понравилась статья, в комментариях можно поблагодарить меня донатом.

И, естественно, не забывайте про наш уникальный телеграмм-канал про «Кадис»! Нас уже целых 1000, и я очень благодарен всем за это, но кто еще не подписан – присоединяйтесь!

t.me/vamosciadiz

Также, хотелось бы поблагодарить фаната «Спартака» и моего хорошего друга Юру Милицкого за помощь в статье – подписывайтесь на его телеграмм-канал!

Всем спасибо!

Фото: Sergio Ruiz / PRESSIN, Jack Abuin, Kristof Van Accom/Global Look Press

35 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Leo Kostin
Автор
Ответ OldRedWhite
Спасибо ! Великолепный текст !
Спасибо!)
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владимир Молявин
Спасибо за статью. Удачи, Тео Бонгонда!!!
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
OldRedWhite
Спасибо !
Великолепный текст !
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Эль Иберико
топового игрока урвали мясные, да еще и за копейки, по современным меркам.
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kickass
Удачи в Спартаке!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ТимТалер
Парень правильно ставит опорную ногу при ударе. Половину трансфера можно зачесть ) Голы породистые.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Савостьянов
Если сразу впишется в кухню мясную , будет забивать много , я надеюсь на это, не бугорка не карточки Тео.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
zukarello
Удачи и Тео и Хесусу!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Савостьянов
Ответ kickass
Удачи в Спартаке!
если у него пойдет сразу игра , то есть впишется , будет забивать много, я так думаю. Ударище у него что надо
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Быкович
Всё бы ничего,но Спартак опять не стала особо сильнее, просто стала больше скамейка.Это тоже хорошо,но боюсь Спартак может опять потратить 40-50 миллионов и не купить ни одного крутого игрока.Вот посмотрите на полузащиту зенита клаудиньо 12 лямов,Вендел 18, Барриос 15, малком 40.Ну куда вы собрались соперничать когда у вас два игрока (Медина и бонгонда) стоят дешевле одного барриоса????
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ветер
Какое совпадение что рыжий был на побегушках в Кадисе. Клеветникам на него, "обязательно" карма прилетит.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Николай Викторо
спартак опять превращаетсо в самый негроафриканский команда в футбол здесь.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vasily Stavchansky
Спартаку для спартаковской игры на этом месте нужен хороший плеймекер, а не вот это вот всё.
С другой стороны, а где его взять...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Leo Kostin
Автор
Ответ Caustic
только перебрался в ла лигу, и вдруг сразу сюда? зачем??
были слухи, что ему не понравилась атмосфера и город, поэтому хотел уйти.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Денис Рыжков
На скамейке зюлте варегем числился в еврокубках против Рубина. Позже с братом Азара играл там же.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Spartakus1984
Ответ semenoffp3trok
тут очевидно, ему 28 и надо подписывать правильный контракт, такой контракт кроме Спартака ему уже никто не предложит, но ему красная цена 4.5, покупать за 8 безумие,и Лукойл столько платить скорее вссего и не будет
Для России всё будет в два раза дороже.Безумие не безумие а за 4 его никто не продаст .
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
garp
Ответ Давай Так
Чтобы соответствовать твоим стандартам мужской красоты?
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DpeMa111
нужно хоть немного разбираться в трансферном рынке, что бы понять, что этот игрок обычный мусор, коих полно на просторах Европы, никому ненужный либо из за отсутствия таланта, либо из за отсутствия дисциплины, либо из за травмы и тому подобного. Нормальный стоящий игрок никогда не пойдет играть в российский чемпионат, если только за бешенные деньги
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DZ0
Удачи, Тео!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владимир Ш
"Бонгонда был одним из ключевых игроков в той «Сельте»"
"Но руководство не видело Тео в своей команде – и вингер начал скитаться по арендам"
Не понятно.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Давай Так
Ответ garp
Комментарий удален модератором
А ты?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Leo Kostin
Автор
Ответ Владимир Молявин
Спасибо за статью. Удачи, Тео Бонгонда!!!
спасибо!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
айболит 66
Наша будем посмотреть, а потом уже оценивать...моя так думает...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Ткаченко
удачи Тео надеемся что всё у тебя получиться,дай бог тебе здоровья.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Пожарский
есть небольшое сходство с Великом, дай бог чтоб было и по игре. Успехов Тео, есть мультик про Тео и Лео кажется, ждем Лео)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий