9 комментариев

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В начале июня 2023 года произошло то, что не сильно порадовало болельщиков «Милана», а именно – уход со своих постов Паоло Мальдини и Федерико Массары. Оба были менеджерами высшего звена и внесли весомый вклад в успехи клуба последних лет. Для многих такой ход стал большой неожиданностью, а для некоторых так вообще шоком, но, вероятно, это был планированный разрыв, и владелец только ждал завершение сезона.

Так когда же было принято решение? Скорее всего, после назначения Джорджио Фурлани в ноябре 2022-го на место Ивана Газидиса, именно поэтому Мальдини и Массара не могли остаться. Давайте выясним, кто такой Джорджио Фурлани и почему он на сегодня полностью захватил клуб и фактически занял пост, в котором теперь все основные решения принимаются им.

Кто такой Джорджио Фурлани?

О нем информации немного, с медиа общается редко, только в мае 2023 года он дал первое широкое интервью The Athletic, до этого лишь небольшие комментарии для La Gazzetta dello Sport.

Джорджио Фурлани 1979 года рождения, болельщик «Милана», бывший член совета директоров «Милана» и портфельный менеджер Elliott на протяжении последних 12 лет.

Родился и вырос в Милане. Получив высшее образование в области экономики и финансов в Коммерческом университете им. Луиджи Боккони, отправился за степенью магистра делового администрирования в Гарварде, где приобрел международный опыт. Первыми назначениями стали должности аналитика в Lehman Brothers, а также инвестиционных компаниях Silver Point Capital и Apollo.

В 2010 году Фурлани присоединился к Elliott, став управляющим их портфеля в Лондоне и со временем ориентиром в основных операциях американского фонда в Италии. Фурлани также был в авангарде миланской сделки: от завершения покупки китайцами, которая произошла с предоставленным кредитом от Elliott, и затем, когда фонд взял на себя клуб из-за их неплатежеспособности.

«Когда мы пришли к власти, мы обнаружили совершенно катастрофическую ситуацию: клуб был банкротом с точки зрения денежных потоков, слишком мало доходов, слишком много затрат», – вспоминал Фурлани. Здесь с июля 2018 года жизнь менеджера начала переплетаться со страстью, которая оживляла его с детства. Фурлани вообще-то большой фанат «Милана» – даже на фото в Whatsapp у него фото детей в футболке «россонери».

Делегированный в совет директоров «Милана» в 2018 году, он выступал в качестве человека от Elliott (в тандеме с Гордоном Сингером), лично участвуя в различных вопросах клуба: от трансферной кампании до отношений с УЕФА и навязчивой идеи о новом стадионе. Да, стадион – его навязчивая идея.

«Мальчишкой я ходил на «Сан-Сиро». Я люблю этот стадион, но он не создан для сегодняшнего мира футбола. Арена должна дать болельщикам наилучшие впечатления, а также стать местом для проведения мероприятий и развлечений», – сказал Фурлани на последнем футбольном саммите Financial Times.

Менеджер-болельщик, миланец и итальянец, и в то же время с глобальным видением, полностью соответствующим футбольной индустрии. Команды всопринимаются как медиакомпании, связи между спортом, стилем жизни, модой и развлечениями, бизнес-модель, ориентированная на бюджетную дисциплину и устойчивость, которая исходит от навязчивого исследования новых доходов. Отсюда и необходимость для «Милана» – построить собственный многофункциональный дом для круглогодичного дохода. Использование статуса Милана как мировой столицы моды – Armani, Versace и Prada входят в число брендов, которые называют город домом, – также является частью комплексной стратегии RedBird по развитию AC Milan как бизнеса.

Оздоровление клуба было завершено со строгой политикой, основанной на контроле затрат. Они стали чемпионами, несмотря на сокращение фонда заработной платы на 20 процентов и чистые расходы всего в 75 миллионов евро. «Компания Elliott сделала то, в чем они преуспели, а именно этап восстановления», – говорит Фурлани.

Процесс роста уже начался, о чем свидетельствует увеличение коммерческих доходов: +59% за два года. Но именно сейчас начинается новая фаза – она должна разогнать клуб с нынешних 250-300 миллионов до полумиллиарда дохода в среднесрочной перспективе. В этом заключается суть задачи RedBird, которые должны поднять «Милан» на новый уровень. На момент продажи клуб оценивали в 1,2 миллиарда евро.

И вот тут мы доходим до самого интересного. В более широком смысле можно сказать, что «продвижение» Фурлани до генерального директора представляет собой наилучшую возможную гарантию для Elliott, но этот шаг приносит пользу всем вовлеченным сторонам. Джерри Кардинале (владелец фонда RedBird), штаб-квартира которого по-прежнему находится в США, доверил руководству реструктуризацию компании, предпочитая постепенную интеграцию людей и функций, чтобы мы перешли к этапу увеличения доходов, полностью осознавая динамику европейского футбола и итальянского футбола.

Новые владельцы, которые назначают генеральным директором доверенного человека предшественников?

Джерри Кардинале: «Когда RedBird Capital Partners взяла на себя ответственность стать хранителем «Милана», мы сказали, что привнесем наш опыт в клуб, чтобы вернуть его на вершину европейского футбола, к которому он принадлежит. Мы считаем Джорджио Фурлани идеальным генеральным директором для ежедневного руководства клубом и тесного сотрудничества с командой RedBird.

Джорджио знает как клуб, так и город Милан наизнанку, и, что более важно, за последние четыре года он завоевал уважение и доверие всей команды. Таким образом, он сможет лучше управлять переходом к новой руководящей роли, чтобы сосредоточить наше внимание на сложных задачах, которые перед нами стоят. Наше видение следующей главы в истории «Милана» очень четкое, и для его достижения команда RedBird будет работать в полной гармонии с Джорджио и всем руководством».

Как мы видим, новый владелец при назначении/презентации нового руководителя «Милана» очень лестно отозвался о Фурлани и полностью доверил ему управление клубом, то есть стратегия и видение Джорджио полностью взяли вверх над новыми владельцами.

У Фурлани есть своя причина: большой эксперт в области международных финансов и управления активами за четыре года глубоко изучил этот сектор, оттачивая свои знания о футболе со всеми его особенностями. И теперь в 43 года он может применить это богатство навыков с пользой в любимой команде. Жизненный выбор, сбывшаяся мечта.

Те, кто его знает, описывают его как «ботаника», человека способного принимать решения, который, однако, привык находить точки соприкосновения.

Какой футбольный подход занимает Фурлани?

Вот его несколько высказываний: «Исторически сложилось так, – отмечает Фурлани, – что футбол это индустрия эмоциональных решений, движимых инстинктом. «Что говорят СМИ? Чего хотят фанаты?». Клубы, как правило, следуют этому инстинкту, а затем рационализируют его, создавая для него логику, когда логика неверна».

«Милан» пытался сделать наоборот, используя данные и аналитику при наборе персонала, доверяя их количеству и проницательности, а не чувствам и адреналину. Это означало принятие трудных решений и доверие внедренным процессам.

Проблемы итальянского футбола по версии Фурлани

Интервью было сделано в начале мая 2023 года.

«Начнем с того, что медиа-права Премьер-лиги в три раза выше, чем у Серии А», – отмечает Фурлани. Пока это не изменится, «Милану» нужно быть умнее, выхватывая игроков до интереса больших клубов. Яркий пример – Пьер Калулу, которого подписали из «Лиона» за 500 тысяч евро до того, как французский защитник появился в первой команде. Клуб также должен использовать историю и престиж клуба в своих целях. Бельгийский полузащитник Де Кетеларе выбрал «Милан» прошлым летом, несмотря на то, что «Лидс» предлагал «Брюгге» больше денег.

Чтобы наверстать упущенное, Серия А должна помогать своим клубам. Вот почему самая крупная битва в итальянском футболе в мае – это не Евродерби в Лиге чемпионов, а следующий тендер на права на телетрансляции чемпионата.

Цель состоит в том, чтобы прийти в норму и избежать нового сокращения, подобного 12-процентному снижению на последнем аукционе. В противном случае разрыв между Серией А и Премьер-лигой будет только увеличиваться. В новой телевизионной сделке многое зависит, но это не серебряная пуля.

«Еще одна проблема – стадионы». Через два года «Сан-Сиро» отметит свое столетие. «То, что вы думаете о стадионе, игровом дне и методах строительства, сейчас отличается от того, что было тогда», – говорит Фурлани. При сравнении с командами, с которыми «Милан» сравнивает себя в Европе, показатель упущенной выгоды из-за стадиона колеблется от 60 до 70 миллионов евро каждый год. Глядя на трансферное окно прошлым летом, это примерно стоимость одного Эрлинга Холанда. Модернизация стадионов – неотложная задача.

PricewaterhouseCoopers утверждает, что для открытия нового стадиона в Италии требуется от восьми до десяти лет, по сравнению с двумя-тремя годами в остальной Европе.

«Это очень итальянская проблема, – говорит Фурлани. – Есть закон о стадионах. Суть в том, что, если вы застряли, есть способ ускориться и обойти бюрократическую волокиту, но он не работает». На сегодняшний день ни одному кузнецу не удалось выковать мачете, достаточно большое, чтобы прорваться через бюрократические джунгли Италии.

Чем раньше «Милан» начнет играть на современном стадионе, тем больше денег он сможет заработать, что, в свою очередь, приведет к увеличению трансферного бюджета и облегчит им удержание таких игроков, как Рафаэль Леау. Переговоры о новой сделке вел Фурлани, которые завершились успехом.

Июнь 2023 года. Уход Мальдини и Массары

Реакция Фурлани: «В нашем клубе мы постоянно анализируем наиболее подходящие стратегии и модели, чтобы «Милан» мог продолжать прогрессировать на поле и за его пределами, чтобы конкурировать с ведущими командами Европы. Я всегда повторяю, что первым фундаментальным элементом есть и останется футбол. Именно с этой целью мы приняли решение о реорганизации, которая привела к созданию рабочей группы по технической/спортивной части».

Проще говоря, «Милан» перезапускается, обещая достойное будущее: «Наш приоритет сейчас – закрепить и укрепить прогресс, достигнутый за последние годы во всех компонентах клуба. Наши амбиции не изменились, наоборот они укрепилась: быть конкурентоспособными на вершине европейского футбола. Мы на правильном пути, но впереди еще много работы.

Новая структура управления будет выглядеть так: Стефано Пиоли будет давать указания о своих потребностях, как и любой тренер, и будет больше влиять на выбор профилей – типа игрока, которого нужно искать на рынке. Джеффри Монкада – главный скаут – возглавит международный поиск, отбирая самые интересные профили. Джорджио Фурлани будет управлять экономической стороной на решающих этапах переговоров и для окончательного утверждения. Это утвержденная структура, которая уже работает: Пиоли, Фурлани и Монкада уже поговорили, чтобы принять первые решения на 2023/24 годы.

Модель очень неитальянская и имеет высокий коэффициент риска?

Джерри Кардинале выбрал не самое логичное и даже самое простое изменение: заменить Мальдини и Массару хотя бы одним спортивным директором, – но он открыл собственный путь. Он верит в коллегиальный подход и силу данных, о чем свидетельствует большое доверие к Люку Борну (основателю Zelus, его аналитической компании) и Билли Бину (мистеру Маниболлу), его вдохновителю и соратнику. «Они (игроки) есть у всех, разница в том, как вы их используете – недавно сказал владелец RedBird. – Билли Бин решительно убедил меня, что футбол может быть в этом прекрасной возможностью». Легко понять, почему Мальдини был несовместим с этим сценарием.

Что было не так с Мальдини?

Его хвалили и благодарили за победу в чемпионате, который был явно большим успехом. Критикуют, но не слишком сильно, последнюю трансферную кампанию, которая, по мнению многих, привела к снижению бюджета и даже к ослаблению команды Пиоли. Но ясно одно, что новым владельцем Милана была принята стратегия развития клуба, в которой именно структура во главе с Фурлани взяла вверх и убедила владельцев сделать ставку на них.

Даже если уход был санкционирован не только из-за этого, а из-за разногласий по программам и по пути достижения целей. Был ли Мальдини прав? Правы ли владельцы «Милана»? Только время покажет, и поэтому определить смену курса ошибкой прямо сейчас трудно, важно подождать и судить уже о результатах.

P.S. это первая запись в блоге. Статью делал сам методом компиляции данных из других источников, кое-что добавлял от себя. Задействовал источники: La Gazzetta Dello Sport, The Athletic и другие. За допущенные ошибки прошу прощения, могут быть неточности с переводом.

Фото: AP Photo/Antonio Calanni; Gettyimages.ru/Mike Hewitt, Federico Bernini/Bloomberg, Alessandro Sabattini, Marco Luzzani