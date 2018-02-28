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    Прогноз на Себастьян Офнер - Пабло Куэвас | ATP 1/8 финала

    Теги ставки на спорт Пабло Куэвас Себастьян Офнер Ставки на теннис

    От прогнозиста PavelSt прогноз на Себастьян Офнер - Пабло Куэвас:

    1 марта в 01:30 (мск) | Тотал по геймам больше 21.5

    Коэффициент1.84

    Описание:

    "Я думаю, что матч между Куэвасом и Офнером пройдет в достаточно упорной напряженной борьбе. Куэвас в целом игрок более высокого уровня и он всегда славился качественной игрой на грунте. Он безусловно фаворит данного матча, но Офнера ему не стоит недооценивать.

    Сам Офнер сейчас также набрал хорошую форму. В прошлом матче он очень уверенно обыграл итальянца Чеккинато - тоже достаточно серьезного грунтового игрока. Офнер кстати имеет в своем арсенале достаточно сильную подачу и на приеме Куэвасу сегодня будет непросто. Я считаю здесь можно поставить на тотал больше.".

    Источник: Prognoznado ru

    Автор
    • AlexNk45

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