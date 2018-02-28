Прогноз на Себастьян Офнер - Пабло Куэвас | ATP 1/8 финала
От прогнозиста PavelSt прогноз на Себастьян Офнер - Пабло Куэвас:
1 марта в 01:30 (мск) | Тотал по геймам больше 21.5
Коэффициент: 1.84
Описание:
"Я думаю, что матч между Куэвасом и Офнером пройдет в достаточно упорной напряженной борьбе. Куэвас в целом игрок более высокого уровня и он всегда славился качественной игрой на грунте. Он безусловно фаворит данного матча, но Офнера ему не стоит недооценивать.
Сам Офнер сейчас также набрал хорошую форму. В прошлом матче он очень уверенно обыграл итальянца Чеккинато - тоже достаточно серьезного грунтового игрока. Офнер кстати имеет в своем арсенале достаточно сильную подачу и на приеме Куэвасу сегодня будет непросто. Я считаю здесь можно поставить на тотал больше.".
Источник: Prognoznado ru
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