«Челси» – веселее всех в АПЛ, если болеешь не за них. Хороши против топов, лажают с аутсайдерами

Вокруг победы над «МЮ» провалы с двумя главными аутсайдерами.

«Челси» сильно штормит, последние три матча – отличный пример.

За неделю потеряли очко с последней и предпоследней командой – ничьи 2:2 с «Бернли» (19-е место) и «Шеффилдом» (20-е), а между в безумном триллере камбэкнули против «Манчестер Юнайтед».

Сейчас команда набрала на пять очков больше, чем в прошлом сезоне к тому же моменту с Грэмом Поттером. Но не такого прогресса ждали от Маурисио Почеттино.

«Челси» трудно с заведомо более слабыми. Откуда этот эконом-режим?

К середине апреля команда набрала максимум очков только с тремя командами из второй половины таблицы («Фулхэм», «Лутон» и «Кристал Пэлас»). Еще не со всеми сыграли по два матча, но ни с кем из второй десятки шесть набрать уже не получится.

«Челси» проиграл оба раза «Вулверхэмптону», растерял пять очков с «Брентфордом» и три в первых встречах с «Эвертоном» и «Ноттингемом». За 11 матчей лондонцы подарили соперникам из второй половины таблицы 23 очка из 33 возможных.

Если предположить, что «Челси» добрал бы все эти очки, команда Почеттино сейчас шла бы на четвертом месте с 67 очками (от «Тоттенхэма» отставали бы всего на семь). Даже десяти очков хватило бы для уверенного шестого места (54) и теоретической борьбы за место в Лиге чемпионов.

И ведь это не выглядит невероятным. За последнюю неделю могли взять на четыре очка больше, если бы удержали победный счет против двух последних команд чемпионата («Бернли» вообще целый тайм играл в меньшинстве).

Почеттино после ничьей с «Шеффилдом» прямым текстом заявил, что «Челси» не вывозит плотный график : «В 52 быстро понимаешь, готова ли команда биться или нет. Возможно, эта команда недостаточно зрелая, чтобы играть каждые три дня… Это новая команда, и мы все еще изучаем игроков, а игрок – себя. Это процесс, требующий времени. Он не проходит моментально. Это проект, трех- или пятилетний процесс по созданию конкурентоспособной команды. Мы дошли до полуфинала Кубка Англии, у нас все еще есть шансы попасть в еврокубки. На старте сезона мы были не в лучшей форме, но это нормально. Нам нужно принять это сейчас и работать, чтобы решить наши проблемы».

Матч с «Шеффилдом» и правда оказался слишком близко к матчу с «Манчестер Юнайтед»: между прошло три неполных дня. Но почему-то «Юнайтед» в это же время перевернул игру с лидирующим «Ливерпулем», а «Шеффилд», тоже игравший в четверг (кстати, как раз с «Ливерпулем») выглядел намного свежее «Челси».

Оправдания плотностью графика не должны работать в такой ситуации. К тому же, если футболисты не готовы играть так часто, что этому «Челси» делать в еврокубках?

Причина явно в другом. Например в том, что «Челси» оказался первой командой в этом сезоне АПЛ, которая приехала на «Брамал Лэйн» и не ударила по воротам «Шеффилда» хотя бы 10 раз .

Аутсайдер дома получил 0:5 от «Брайтона» (24 удара), 0:6 от «Арсенала» (22) и 0:5 от «Астон Виллы» (14), а «Челси» позволил всего шесть ударов. Как можно рассчитывать на победу в таком эконом-режиме?

Концентрации у «Челси» просто нет. А лидер оказался эгоистом

«Челси» постоянно выходит вялым на матчи с менее звездными командами. Это заметно: чем проще соперник, тем медленнее принимают решения, тем реже «Челси» идет вперед, тем чаще игроки стараются решать эпизоды индивидуально. Жадничать и хвататься за возможности показать себя – обычное дело для молодежи, но затрагивает и опытных: у Рахима Стерлинга, например, пачка провальных решений в этом сезоне.

В декабрьском выездном матче против «Вулверхэмптона» Стерлинг не отдал пас в атаке, где игроки «Челси» вышли втроем на вратаря при счете 0:0. «Челси» проиграл 1:2.

В конце сентября «Челси» дома уступил «Астон Вилле» (0:1). Но все могло пойти иначе, если бы Рахим поделился мячом с Николасом Джексоном в первом тайме.

Эпизоды – верх эгоизма. Игрок, получающий 325 тысяч фунтов в неделю, ведет себя не как лидер среди молодежи, а как человек, желающий забрать всю славу себе .

Проявляется это не только в реализации моментов, но и в попытках отобрать у Коула Палмера пенальти. Во втором туре АПЛ против «Вест Хэма» 11-метровый не реализовал Энцо Фернандес, поэтому право исполнения перешло к Палмеру. Стерлинг в нескольких матчах хотел бить сам, но одноклубники раз за разом не давали. Тем не менее, в четвертьфинале Кубка Англии против «Лестера» Стерлингу удалось забрать себе удар. Результат известен: ужасный удар по центру, голкипер с легкостью справился.

Еще один признак: Рахим берет на себя слишком много и порой игнорирует интересы команды. Какой же это лидер?

Потеря концентрации в матчах с заведомо более слабыми соперниками выливается в поздние голы. «Челси» вообще ужасно играет вторые таймы – Opta подсчитала, что команда Почеттино набрала бы всего 31 очко и заняла бы 18-е место, если учитывались бы только результаты вторых таймов в АПЛ (ниже лишь «Бернли» и «Шеффилд», с которыми во вторых таймах «Челси» набрал на прошлой неделе одно очко из шести).

Во вторых таймах «Челси» проиграл «Эвертону» (0:2), «Брентфорду» (0:2) и «Вулверхэмптону» (1:2). Еще один повод задуматься о потерянных очках.

Матчи с первой половиной таблицы у «Челси» лучше. Но тоже страдают из-за нехватки концентрации

Почеттино в этом сезоне выдал целую серию ярких матчей против команд, которые борются за еврокубковые места. В первом круге сыграли вничью со всеми тремя претендентами на титул: скромные 1:1 с «Ливерпулем», обидные 2:2 с «Арсеналом» и монструозные 4:4 против «Манчестер Сити».

На прошлой неделе к списку ярких матчей добавился камбэк против «Юнайтед», первая победа «Челси» над «МЮ» в АПЛ за семь лет. А ведь еще были 4:1 против «Тоттенхэма», 3:2 с «Ньюкаслом» и 1:1 с «Сити» на «Этихаде»… «Челси» заслужил такие результаты в каждом из матчей, зачастую выигрывали за счет контролируемого хаоса, который разбивал любой план оппонентов на игру.

В каждом из этих матчей «Челси» пропустил. Почти в каждом были индивидуальные ошибки. Самые яркие случались при 2:0 – в матче с «Арсеналом» очевидно плохой пас отдал Роберт Санчес и потерял ворота, а Конор Галлахер выключился из эпизода.

А в свежей встрече с «Юнайтед» Мойсес Кайседо решил подогреть интригу: отдал на Алехандро Гарначо после выигранного единоборства с Антони.

В каждом матче против топ-команд (или просто против тех, кто выше «Челси») видно, что потенциал у Почеттино и его банды огромный. Но концентрации явно не хватает: допускают фатальные ошибки, причем зачастую в момент, когда полдела уже сделано, и «Челси» уже ведет в счете.

Оборона остается головной болью Почеттино. Команда продолжает регулярно косячить на стандартах (свежий пример – матч против «Бернли» ), а игроки порой выдают совершенно необъяснимые матчи (Бенуа Бадьяшиль, например, после восстановления от травмы умудряется ошибиться в каждой игре так, что соперник обязательно пробьет по воротам). Виноват ли в этом сам тренер? Отчасти: когда есть выбор, странно выпускать в старте Бадьяшиля, который явно не в форме.

Но травм у «Челси» в этом сезоне много. Отсутствующие точно могли бы не просто помочь с ротацией, но выходить в старте. Кто знает, сколько бы очков «Челси» добрал, если бы на месте Стерлинга в ключевых эпизодах с мячом был Кристофер Нкунку.

Фото: Gettyimages.ru /George Wood, Mike Hewitt