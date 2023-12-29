Превью 18-го тура фэнтези Серии А. Много проблем с составами

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Всем доброго времени суток. Напоминаю, что дедлайн в фэнтези Серии А – 29 декабря в 20:30 по московскому времени, тур откроют матчами «Фиорентина» – «Торино» и «Наполи» – «Монца». Прошу после прочтения поставить «+» и/или написать комментарий с идеями того, как улучшить контент.

Травмы, красные карточки, на носу Кубок Африканских Наций и пропуски матчей из-за Суперкубка Италии – обсуждаем, что делать.

Приступим!

Итоги прогнозов прошлого тура:

1. Угадал гол Нгонжа

2. Неожиданно для меня «Ювентус» выиграл не 0:1, а 1:2

3. Хотя Тюрам набил 0,73 xG, он не сумел забить и ушёл с «двойкой». А Димарко вообще не вышел на поле из-за травмы.

4. «Салернитана» совершила сенсацию и отобрала очки у «Милана». Леау и Пулишич не смогли отличиться, зато Томори забил, но есть нюанс – травма.

5. «Торино» не смог переиграть «Удинезе», Сапата промолчал.

6. Пинамонти сумел забить, однако «Сассуоло» без Берарди проиграли.

7. Из всех вариантов замены Лаутаро Мартинеса очки за результативные действия принёс только Оливье Жиру.

Общий вывод: плохие прогнозы, но что-то я смог предугадать.

Травмы и дисквалификации: прощаемся с Осимхеном и Томори

Ладзари, Димарко и Л. Мартинес по-прежнему недоступны, Томори получил травму. Диа с травмой, а Осимхен – с красной. От них стоит избавляться:

Про игроков, уезжающих на Кубок африканских Наций: Лукман, Осимхен, Нзола, Диа, Чуквуезе

Сразу трое игроков из Лечче – конечно, из них железная основа только Банда, однако команда в целом может ослабнуть

КАН сильно ударит по «Салернитане» и «Наполи»

Если у вас есть эти игроки, от них стоит избавиться. Но в ближайшем туре они примут участие (кроме тех, кто упомянут в разделе «Травмы и дисквалификации»), поэтому Лукмана можно придержать – у него матч с «Лечче».

Календари и цифры

Все ближе и ближе пропуски туров, однако игроки «Интера», «Аталанты», «Лацио» и «Наполи» явно пригодятся вам в ближайшие недели.

Источник: тг-канал Fantasy Gazzetta

Все видно по картинке: нужно иметь атакующих игроков «Милана», «Аталанты» (привет, Лукман) и «Наполи» (может, Хвича?). В целом, достаточно не иметь игроков из команд с «красным» матчем – важнее заменить травмированных.

Источник: тг-канал Fantasy Gazzetta

Столько команд имеют высокие шансы на сухой матч! И сразу пять – два тура подряд. Впрочем, в этом сезоне слабые команды часто забивают, даже разгромно проигрывая. И «Лечче», и «Дженоа», и «Фрозиноне» имеют хороших атакующих игроков, который могут забить гол кому угодно . Если говорить кратко: будьте осторожны и ориентируйтесь на защитников, способных сделать результативное действие.

Источник: тг-канал Fantasy Gazzetta

Топ-игроки и джокеры: «Болонья»

Наиболее популярный вариант из «Болоньи» – Зиркзее (нап, 7). Но он в последних матчах не забивает, зато Фергюсон (пз, 6.5) в последнем туре наконец-то прервал безголевую засуху – продолжит ли?

Из джокеров надо отметить Салемакерса (пз, 6.5) и Бекема (защ, 5.5). Скорупски (врт, 5.5) имеет 75% выхода в старте, но и шанс на сухой матч велик.

Важно заметить, что у Болоньи будет бланк через три тура, поэтому злоупотреблять игроками не стоит

Прогноз автора: 0:2, голы Зиркзее и Фергюсона.

Топ-игроки и джокеры: «Фиорентина»

Состав будет известен до дедлайна

Бонавентура (пз, 6.5) возвращается! В атаке также можно рассмотреть Соттиля (пз, 6.5) и Бельтрана (нап, 7). В обороне есть варианты для разного бюджета: Кайоде (защ, 5) в надежде на сухой матч и Бираги (защ, 6.5), который активен в атаке и отвечает за угловые.

Прогноз автора: 2:1, голы Влашича, Бонавентуры и Бельтрана.

Другие команды с несложными соперниками

«Интер»

Во время травмы Димарко (не советую его убирать, потому что в следующем туре он вернется) основными вариантами являются Тюрам (нап, 8) и Чалханоглу (пз, 8). Впрочем, экспериментаторы могут взять Аугусто (защ, 6) или Бастони (защ, 6).

«Ювентус»

Внезапно Влахович (нап, 8.5) проснулся: после выхода со скамейки запасных сначала забил победный гол, а другой отменил ВАР. Нужно ли его брать? Я думаю, что нет, однако это интересный вариант, который может принести много очков.

Не следует убирать защитников «Ювентуса» на матч с «Ромой»: туринцы хорошо сушат, к тому же у них нет бланка через три тура. Хотя Гатти (защ, 6) вышел на замену на 27-й минуте, это произошло из-за травмы Алекса Сандро, поэтому оставляйте.

Важно, что Камбьязо (защ, 5.5) получил жёлтую и дисквалифицирован. И Данило (защ, 6.5), хотя и сыграет, я бы не рекомендовал из-за цены – лучше Бремер (защ, 6)

«Наполи»

Без Осимхена в атаке наиболее надежным вариантом (в плане игрового времени) является Хвича Кварацхелия (пз, 8.5). Если любите рисковать – есть Симеоне (нап, 7.5) и Линдстрем (пз, 7). Но они могут не выйти в старте.

Также не стоит забыть о Джованни Ди Лоренцо (защ, 6.5), который всегда подключается в атаку.

«Милан»

В преддверии Нового года практически мастхэвом становится Оливье Жиру (нап, 8) – не только из-за имени, но и по причине высокой результативности в последнее время. Приправить можно Кристианом Пулишичем (пз, 7.5) или Леау (пз, 9).

Два игрока крайне желательны, ведь у «россонери» нет бланка через три тура. Защиту я бы не рассматривал, слишком много травм, отчего сыгранность страдает и возникают ошибки.

«Аталанта»

Очевидно, что у большинства будет Лукман (пз, 8) – играет в атаке против «Лечче». И Руджери (защ, 5.5), который может отдать голевую передачу.

Из джокеров отмечу Копмейнерса (пз, 8) – высокий шанс старта.

«Лацио»

В последнем матче сразу два игрока ушли с поля до перерыва – Луис Альберто и Иммобиле получили травмы. Зато в основной состав вернется Валентин Кастельянос (нап, 6.5) – у него весомые аргументы в виде низкой цены и хорошего календаря до бланка. Также есть Дзакканьи (пз, 8), забивший гол в последнем матче, и Фелипе Андерсон (пз, 8).

В защите из-за цены лучше всего Хила (зщ, 5), а Иван Проведель (врт, 6) стабильно делает сэйвы. Казалось бы, все замечательно, но стоит быть осторожными – «Лацио» в этом сезоне играет нестабильно не только против топ-клубов, но и против аутсайдеров.

Джокеры тура: Лукаку и Влахович

А почему бы и нет? Два форварда в главном матче тура главных автобусов лиги – кто еще может забить, кроме них! Оба также отлично заменяют Виктора Осимхена. Конечно, большинство верит в 0:0, но если хотите рискнуть – дерзайте! К тому же оба игрока не участвуют в Суперкубке Италии.

Проблема туров – бланки (часть 1 из 4)

21-й тур многие команды будут пропускать. Но не стоит паниковать и убирать топ-игроков сейчас. Нужно менять состав постепенно. На данный момент стоит брать надолго «Ювентус» и «Милан». Также средний календарь у «Кальяри», из которого могу посоветовать только Доссена (защ, 5).

Также почти всем нужно менять Осимхена. Наилучшие варианты – это Жиру, Тюрам, Зиркзее и Кастельянос

Списывайте, мне не жалко. Состав автора

Томори –> Доссена Осимхен –> Жиру Иммобиле –> Зиркзее

С огромной вероятностью я переделаю состав (тогда обновлю пост). Могу сказать точно, что возьму Жиру. Всем удачи! Спасибо, что читаете!

Фото: Alessandro Garofalo/Keystone Press Agency/Global Look Press