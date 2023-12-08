Превью 17-го тура фэнтези Серии А. Что делать без Л. Мартинеса и Берарди?

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Всем доброго времени суток. Сразу напомню, что дедлайн – 22 декабря в 20:30 по московскому времени. Одновременно начнутся матчи «Эмполи» – «Лацио» и «Сассуоло» – «Дженоа».Теперь перейдем к разбору:

Итоги прогнозов прошлого тура

1. Немного не угадал со счётом победы «Интера»

2. Спрогнозировал, что Наполи выиграет благодаря Кварацхелии и Осимхену, пропустив мяч с голевым действием Лувумбу

3. Не ожидал сухой победы «Милана», но все из тройки «Жиру – Пулишич – Леау» отметились результативными действиями

4. Ошибся с вариантами из «Аталанты, однако Лукман смог отдать голевую передачу

Травмы и дисквалификации – Лаутаро Мартинес, Доменико Берарди, Федерико Кьеза и Джакомо Бонавентура не сыграют

источник: телеграм-канал Fantasy Gazzetta

Из того, чего нет в таблице - Кьеза, Берарди и Бонавентура также не сыграют в этом туре! Будьте внимательны и следите за новостями.

Календари и цифры

Исходя из календаря, видно, что в ближайшие туры нужно иметь двух игроков «Интера», «Милана» и «Ювентуса». Нет сложных соперников и у «Наполи», «Лацио», «Болоньи».

Важно учесть, что через четыре тура у «Интера», «Наполи», «Лацио», «Болоньи», «Фиорентины», «Аталанты», «Торино» и «Сассуоло» не будет матча по причине проведения Суперкубка Италии. Впрочем, это дела будущего – я обязательно напишу в одном из следующих превью свои мысли об этой проблеме.

источник: телеграм-канал Fantasy Gazzetta

В этом туре крайне рекомендуется иметь атакующих игроков из «Интера» и «Милана». Также можно присмотреться к «Лацио». Спокойно оставляете «Торино», «Сассуоло» и «Наполи», если они у вас имеются. Адемолу Лукмана (пз, 8) я бы тоже оставил, у «Аталанты» в следующем туре матч с «Лечче»

источник: телеграм-канал Fantasy Gazzetta

Шансы на сухой матч имеются у многих команд. Впрочем, у Вероны много травм среди защитников, а у Торино сложный следующий матч, поэтому лучше присмотреться к защитникам топ-клубов.

источник: телеграм-канал Fantasy Gazzetta

Топ-игроки и джокеры: Ювентус

Сразу видно, что больше всего фэнтези-очков в «Ювентусе» набирают именно защитники. В отсутствие Кьезы только Влахович способен на результативные действия, но сделает ли он хотя бы что-то? Я сомневаюсь.

Надёжнее взять защитника, выбирайте любого. А если он уже есть, думаю, не лишним будет взять и второго на долгий срок. Важно, что Камбьязо может не выйти в основном составе – на его месте может оказаться Веа, лучше не рисковать и взять Бремера (6) или Гатти (6).

Прогноз автора: 0:1, гол Бремера с углового

Топ-игроки и джокеры: Лацио

Несмотря на, откровенно говоря, плохие результаты в чемпионате, «орлы» в несколько следующих туров играют со слабыми командами, поэтому их игроков можно рассмотреть.

Наиболее интересны Иммобиле (нап, 9) и Фелипе Андерсон (пз, 8), впрочем, они не особо радуют результативностью, так что это варианты с риском . Можно рассмотреть и защиту (в которой не будет Ладзари, он получил красную карточку в последнем матче).

Прогноз автора: 1:2, голы Иммобиле и Луиса Альберто

Другие команды с несложными соперниками

Интер

Лаутаро Мартинес не будет играть, поэтому очевидно, что оптимально сочетание Тюрам (нап, 8) и Димарко (защ, 6.5). Другой вариант – Хакан Чалханоглу (пз, 8) – пенальтист, иногда отдаёт голевые передачи или бьёт издали.

Прогноз автора: 3:0, дубль Тюрама и гол Димарко

Милан

Оливье Жиру (нап, 8), Кристиан Пулишич (пз, 7.5) и Рафаэл Леау (пз, 9) – всё ещё главные варианты в атаке. Если верите в сухой матч – Фикайо Томори (защ, 6) будет идеальным выбором.

Прогноз автора: 0:2, голы – Жиру (Леау) и Леау(Пулишич)

Торино

Не советую добирать кого-то, так как в следующем туре матч с «Фиорентиной». Однако, если у вас в составе есть кто-то, кроме Беллановы (у него дисквалификация) – оставляйте. И Сапата (нап, 8), и Санабрия (нап, 7.5), и Влашич (пз, 7) могут забить. Защита достаточно крепкая – Буонджорно (защ, 5.5) и Милинкович-Савич (врт, 5.5) являются хорошими вариантами на тур.

Прогноз автора: 1:0, гол Сапаты

Сассуоло

После матча с «Дженоа» у команды сложный календарь. Но в этом туре стоит посмотреть на Андреа Пинамонти (7.5). Также можно взять защитника, например, Толяна (защ, 5.5) или Феррари (защ, 5.5), но шанс на сухой матч не так уж и велик.

Прогноз автора: 1:0, гол Пинамонти

Джокер тура – Нгонж

Этот полузащитник всего за 6.5 нацелен на атаку, в последнее время довольно часто забивает. Вдобавок у него хороший календарь. Отличный вариант за свою цену!

Прогноз автора: в этом туре у Нгонжа будет 8 фэнтези-очков

Проблема тура – заменить Лаутаро Мартинеса

Нападающий «Интера» пропустит как минимум один матч, поэтому важно понять, на кого его менять?

1. Жиру – за него календарь и результативность в последних играх, но не у всех есть слот «Милана»

2. Иммобиле – плохая результативность, но календарь хороший, возможно, он начнёт забивать?

3. Осимхен – календарь средний, игрок через некоторое время уедет на Кубок Африканских Наций, но сейчас он один из лучших форвардов лиги

4. Тюрам – всегда в основном составе лучшего клуба Италии на данный момент, довольно часто забивает

Выбор автора – Маркус Тюрам . Он же является наилучшим выбором для капитанства.

Списывайте, мне не жалко – состав автора

Л. Мартинес –> Маркус Тюрам

Ладзари –> Хила

Зиркзее -> Иммобиле

Возможно, до дедлайна я изменю свой состав, в таком случае пост будет обновлён. Всем удачи, не забывайте ставить «+» и писать комментарии (особенно, если заметили какую-либо опечатку). Спасибо за внимание!

Фото: Maurizio Borsari/AFLO/Global Look Press