Блеф Лаутаро: Фэнтези Италия
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Превью 17-го тура фэнтези Серии А. Что делать без Л. Мартинеса и Берарди?

fantasy fantasy
Лацио Лацио
Милан Милан
Интер Интер
Ювентус Ювентус
серия А Италия серия А Италия
Торино Торино
Наполи Наполи
Маркус Тюрам Маркус Тюрам
Лаутаро Мартинес Лаутаро Мартинес
Оливье Жиру Оливье Жиру
Футбол Футбол

Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

Всем доброго времени суток. Сразу напомню, что дедлайн – 22 декабря в 20:30 по московскому времени. Одновременно начнутся матчи «Эмполи» – «Лацио» и «Сассуоло» – «Дженоа».Теперь перейдем к разбору:

Итоги прогнозов прошлого тура

1. Немного не угадал со счётом победы «Интера»

2. Спрогнозировал, что Наполи выиграет благодаря Кварацхелии и Осимхену, пропустив мяч с голевым действием Лувумбу

3. Не ожидал сухой победы «Милана», но все из тройки «Жиру – Пулишич – Леау» отметились результативными действиями

4. Ошибся с вариантами из «Аталанты, однако Лукман смог отдать голевую передачу

Травмы и дисквалификации – Лаутаро Мартинес, Доменико Берарди, Федерико Кьеза и Джакомо Бонавентура не сыграют

источник: телеграм-канал Fantasy Gazzetta

Из того, чего нет в таблице - Кьеза, Берарди и Бонавентура также не сыграют в этом туре! Будьте внимательны и следите за новостями.

Календари и цифры

Исходя из календаря, видно, что в ближайшие туры нужно иметь двух игроков «Интера», «Милана» и «Ювентуса». Нет сложных соперников и у «Наполи», «Лацио», «Болоньи».

Важно учесть, что через четыре тура у «Интера», «Наполи», «Лацио», «Болоньи», «Фиорентины», «Аталанты», «Торино» и «Сассуоло» не будет матча по причине проведения Суперкубка Италии. Впрочем, это дела будущего – я обязательно напишу в одном из следующих превью свои мысли об этой проблеме.

источник: телеграм-канал Fantasy Gazzetta

В этом туре крайне рекомендуется иметь атакующих игроков из «Интера» и «Милана». Также можно присмотреться к «Лацио». Спокойно оставляете «Торино», «Сассуоло» и «Наполи», если они у вас имеются. Адемолу Лукмана (пз, 8) я бы тоже оставил, у «Аталанты» в следующем туре матч с «Лечче»

источник: телеграм-канал Fantasy Gazzetta

Шансы на сухой матч имеются у многих команд. Впрочем, у Вероны много травм среди защитников, а у Торино сложный следующий матч, поэтому лучше присмотреться к защитникам топ-клубов.

источник: телеграм-канал Fantasy Gazzetta

Топ-игроки и джокеры: Ювентус

Сразу видно, что больше всего фэнтези-очков в «Ювентусе» набирают именно защитники. В отсутствие Кьезы только Влахович способен на результативные действия, но сделает ли он хотя бы что-то? Я сомневаюсь.

Надёжнее взять защитника, выбирайте любого. А если он уже есть, думаю, не лишним будет взять и второго на долгий срок. Важно, что Камбьязо может не выйти в основном составе – на его месте может оказаться Веа, лучше не рисковать и взять Бремера(6) или Гатти(6).

Прогноз автора: 0:1, гол Бремера с углового

Топ-игроки и джокеры: Лацио

Несмотря на, откровенно говоря, плохие результаты в чемпионате, «орлы» в несколько следующих туров играют со слабыми командами, поэтому их игроков можно рассмотреть.

Наиболее интересны Иммобиле (нап, 9) и Фелипе Андерсон (пз, 8), впрочем, они не особо радуют результативностью, так что это варианты с риском. Можно рассмотреть и защиту (в которой не будет Ладзари, он получил красную карточку в последнем матче).

Прогноз автора: 1:2, голы Иммобиле и Луиса Альберто

Другие команды с несложными соперниками

Интер

Лаутаро Мартинес не будет играть, поэтому очевидно, что оптимально сочетание Тюрам (нап, 8) и Димарко (защ, 6.5). Другой вариант – Хакан Чалханоглу (пз, 8) – пенальтист, иногда отдаёт голевые передачи или бьёт издали.

Прогноз автора: 3:0, дубль Тюрама и гол Димарко

Милан

Оливье Жиру (нап, 8), Кристиан Пулишич (пз, 7.5) и Рафаэл Леау (пз, 9) – всё ещё главные варианты в атаке. Если верите в сухой матч – Фикайо Томори (защ, 6) будет идеальным выбором.

Прогноз автора: 0:2, голы – Жиру (Леау) и Леау(Пулишич)

Торино

Не советую добирать кого-то, так как в следующем туре матч с «Фиорентиной». Однако, если у вас в составе есть кто-то, кроме Беллановы (у него дисквалификация) – оставляйте. И Сапата (нап, 8), и Санабрия (нап, 7.5), и Влашич (пз, 7) могут забить. Защита достаточно крепкая – Буонджорно (защ, 5.5) и Милинкович-Савич (врт, 5.5) являются хорошими вариантами на тур.

Прогноз автора: 1:0, гол Сапаты

Сассуоло

После матча с «Дженоа» у команды сложный календарь. Но в этом туре стоит посмотреть на Андреа Пинамонти (7.5). Также можно взять защитника, например, Толяна (защ, 5.5) или Феррари (защ, 5.5), но шанс на сухой матч не так уж и велик.

Прогноз автора: 1:0, гол Пинамонти

Джокер тура – Нгонж

Этот полузащитник всего за 6.5 нацелен на атаку, в последнее время довольно часто забивает. Вдобавок у него хороший календарь. Отличный вариант за свою цену!

Прогноз автора: в этом туре у Нгонжа будет 8 фэнтези-очков

Проблема тура – заменить Лаутаро Мартинеса

Нападающий «Интера» пропустит как минимум один матч, поэтому важно понять, на кого его менять?

1. Жиру – за него календарь и результативность в последних играх, но не у всех есть слот «Милана»

2. Иммобиле – плохая результативность, но календарь хороший, возможно, он начнёт забивать?

3. Осимхен – календарь средний, игрок через некоторое время уедет на Кубок Африканских Наций, но сейчас он один из лучших форвардов лиги

4. Тюрам – всегда в основном составе лучшего клуба Италии на данный момент, довольно часто забивает

Выбор автора – Маркус Тюрам. Он же является наилучшим выбором для капитанства.

Списывайте, мне не жалко – состав автора

Л. Мартинес –> Маркус Тюрам

Ладзари –> Хила

Зиркзее -> Иммобиле

Возможно, до дедлайна я изменю свой состав, в таком случае пост будет обновлён. Всем удачи, не забывайте ставить «+» и писать комментарии (особенно, если заметили какую-либо опечатку). Спасибо за внимание!

Фото: Maurizio Borsari/AFLO/Global Look Press

3 комментария
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Как всегда топово. Спасибо за превью!
+5
0
+5
Очень уж автор во Влашича верит)
+2
0
+2
Ответ Форвард таранного типа
Очень уж автор во Влашича верит)
Он в последнем матче попал в офсайд, отдавая голевую на Санабрию, попавшего в ворота через себя. В атаках активен, матч у него не такой уж и сложный
+2
0
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