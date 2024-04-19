Представьте, что вы — Килиан Мбаппе. Что выберете сделать?
В жизни людей из мира футбола регулярно возникают ситуации, в которых нужно сделать выбор – пусть даже иногда максимально очевидный. Такие же выборы приходится делать вам – в жизни, и в бизнесе: уверены, что и здесь вы примете верное решение.
Блог онлайн-сервиса Битрикс24
18 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Реклама 18+
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
> "бросить пить" – неверный ответ.
Ну ок...