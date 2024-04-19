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Представьте, что вы — Килиан Мбаппе. Что выберете сделать?

2 k

В жизни людей из мира футбола регулярно возникают ситуации, в которых нужно сделать выбор – пусть даже иногда максимально очевидный. Такие же выборы приходится делать вам – в жизни, и в бизнесе: уверены, что и здесь вы примете верное решение.

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18 комментариев
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Какой же кринж…
+45
0
+45
> помогите звёздам принять верное решение;
> "бросить пить" – неверный ответ.

Ну ок...
+36
0
+36
Что выберете? Быть бедным и больным или богатым и здоровым
+27
0
+27
ниче не понял, но очень интересно
+8
-1
+7
Очень странный тест - видимо, его составители сделали выбор в пользу рекламы
+7
0
+7
Любопытный тест
+8
-2
+6
Я бы выбрал перевести Сергею Данильченко пару миллионов €
+5
0
+5
Лучший тест в истории спортса
+3
0
+3
Все верно ответил, но 5 из 8. 😠
+2
0
+2
Самый первый вопрос и уже идиотский. Я понимаю, что это реклама, но за такую бездарность надо сразу гнать автора на улицу
+2
0
+2
представьте, что вы мбаппе и есть два стула...
+1
0
+1
Я бы вернулся в Камерун и играл за команду родной деревни.
+1
0
+1
Я не уверен точно, но выбрал бы оранжевую повязку на глаза все-таки.
+1
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+1
Чётко ! Ауф !
+1
0
+1
Вот блин, с "бросить пить" не угадал)
+1
0
+1
На месте Переса я бы выбрал расформирование реала.
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0/8, походу тест на наличие хоть какого-то мозга пройден
0
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