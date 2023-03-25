8 комментариев

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Трибуна

«Челси» странно вернул Менди в основу. Это убило вклад от удачной атаки

тактика тактика
Рубен Лофтус-Чик Рубен Лофтус-Чик
Рахим Стерлинг Рахим Стерлинг
Челси Челси
Тайво Авонийи Тайво Авонийи
Фрэнк Лэмпард Фрэнк Лэмпард
Энцо Фернандес Энцо Фернандес
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Эдуар Менди Эдуар Менди
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
Футбол Футбол

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На игру против «Ноттингем Форест» Фрэнк Лэмпард нацепил клубный спортивный костюм. Образ должны были украсить часы – крупные, серебряные, на левой руке. Не сложилось.

Лэмпард выбрал слишком деловой аксессуар. Часы Фрэнка скорее подошли были к сюртуку, нежели к спортивкам, и выбивались из тренерского образа. Прямо как голы «Ноттингем Форест» – из общей логики игры на «Стэмфорд Бридж».

«Челси» выхватил ранний мяч. Эдуар Менди – ключевой, но не единственный виновник. Предварительно опустела опорная зона, через которую и проскочил выпад соперника, а еще – Нони Мадуэке слишком лениво пошел навстречу Ренану Лоди, который навесил на Тайво Авонийи.

Энцо видел, в какой трудной ситуации оказался Ковачич после розыгрыша аута, но задержался слева и упустил опорную зону, через которую «Ноттингем» развил атаку перед голом.

После гола «Форест» ожидаемо отскочил в низкий блок. Команда Стива Купера защищалась по схеме 5-4-1, где Авонийи следил за Энцо Фернандесом.

Перед игроками «Челси» возникла задача: растащить защитный блок гостей. Помогала средняя линия. Пример – на скриншоте. Матео Ковачич опустился в опорную зону и вместе с Энцо выманил Ореля Мангаля и Райана Йейтса. Возникла свобода между линий, которой воспользовался Конор Галлахер.

Энцо и Ковачич выманили Йейтса и Мангаля, что вскрыло зону, рядом с которой открылся Галлахер

Другой пример – Ковачич вновь оказался на одной высоте с Энцо, к аргентинцу бросился Данило, Фернандес нашел пасом Жоау Феликса, а рядом с португальцем открылся Мадуэке. Галлахер при розыгрыше задержался справа.

Энцо отпасовал на Феликса, как только в средней линии «Ноттингема» возникло пространство 

В более продвинутых стадиях к атаке мог подключиться Трево Чалоба – вдоль фланга. Галлахер при этом оставался справа, а Ковачич – поднимался к Феликсу, в опорную зону «Ноттингем Форест». Мадуэке мог как оказаться в центре, так и остаться у края.

Конструкт «Челси» под позиционную атаку в матче с «Ноттингем Форест»

За счет позиции Галлахера «Челси» перегружал правый фланг, через который провел 43% атак – больше, чем через центр или слева. Ставка сработала дважды.

В первый раз – на 18-й минуте, когда Чалоба отпасовал под удар с близкой дистанции от Льюиса Холла. Левого защитника «Челси» упустили посреди штрафной – отчасти благодаря Рахиму Стерлингу, который поставил для партнера заслон.

Холл свободно принимает наброс Чалоба, потому что Стерлинг отсек защитника

Во второй раз ставка сработала на 51-й. В бьющих оказался Стерлинг, а к воротам забежал Рубен Лофтус-Чик. Британец отвлек защитников. Возможно, рывков а-ля РЛЧ не хватало от Ковачича в первом тайме – до повреждения Матео не выдал ни одного действия в чужой штрафной.

Стерлинг оказался принимающим, – то есть в роли Холла – а Лофтус-Чик отвел защитников

Через семь минут после первого гола Лофтус-Чик блеснул вновь – прямым ассистом на Стерлинга. Казалось, «Челси» отомстил за гол, который вытек из персональных ошибок: Рахим запустил выпад после потери от соперника в средней трети.

Вышло наоборот. «Ноттингем», владение которого со старта второго тайма и до 60-й минуты составило 30,4%, нашел второй мяч – вновь на несогласованности Менди с центральными защитниками, за спинами которых и без огласки от Эдуара открылся Авонийи.

Игра с «Ноттингем Форест» вышла двоякой.

С одной стороны, «Челси» нашел ключи к чужой защите. Помогали и работа в центре, и прорывы по правому флангу. Хозяева не то чтобы зависели от техничности Мадуэке, как в игре против «Борнмута», и удачно наказали за личную ошибку во втором тайме.

С другой, «Челси» провалился в обороне. Менди нужно было посмотреть до конца сезона-2022/23 – хотя бы потому, что результаты в мае потеряли смысл. Другое дело, что пробовать Эдуара нужно было с более тщательной подготовкой, в том числе в общении с Тиаго Силвой и Бенуа Бадьяшилем.

«Другая» сторона может показаться слишком занудной. И все же – хочется, чтобы «Челси» подошел к бессмысленному маю с умом. Команда получила шанс отсмотреть резервы перед летним трансферным окном. Нужно пользоваться грамотнее.

Все цифры взяты с WhoScored

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На матч с «Борнмутом». «Челси» победил случайно?

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Фото: Gettyimages.ru/Julian Finney

8 комментариев

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morgenPOOH
А при чем тут менди? Про вратаря пара абзацев, и то косвенно
+6
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Тюменский медвежонок
Ответ Николай Морозов
Годно, спасибо
это что за деньги задним числом?)) откаты на спортс.ру :D
+6
-1
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Саид Исаев
Немного не понял причем тут Менди. Из статьи не вытекает такого.

И в целом ответ на предъявление о том, зачем выпустили Менди, автор отвечает сам же: матчи в мае потеряли всякий смысл, и именно в таких играх стоит наигрывать Менди перед потенциальной продажей
+2
0
+2
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Антон Чугунов
Какой сезон, такие и решения
+3
-2
+1
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Николай Морозов
Годно, спасибо
0
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art57
Трибуна 49 минут назад
....не понял, это ж старый м-л
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Исмаилгаджи Хачалов
По тем играм что я смотрел Энцо очень слабый опорник , в свои годы он хуже Бускеста отрабатывает в защите ,точнее он почти там не отрабатывает ,очень странная игра
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-1
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superteam
Мне кажется, Менди выбрали из-за стиля Ноттингема - важно было хорошо играть на выходах, а Менди в этом намного сильнее Кепы. При этом иронично, что Менди все равно ошибался именно на выходах. Но с Кепой могли пропустить еще больше против Ноттингема
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