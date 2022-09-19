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В каком европейском чемпионате самый высокий процент побед андердогов? В топ-5 две «вышки»

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Изучили пять последних сезонов.

Поражение явного фаворита в матче – это всегда событие. Сенсационные результаты случаются не так часто, потому вызывают бурное обсуждение в средствах массовой информации и среди обычных болельщиков. Для некоторых зрителей обилие неожиданных результатов может послужить синонимом зрелищности чемпионата. 

Потому мы решили разобраться и понять, а где в Европе чаще всего побеждают явные андердоги? Возьмем дистанцию в пять последних сезонов, а чтобы было легче оценивать, каких аутсайдеров считать явными, условимся, что коэффициент на победу команды в линии букмекерских контор должен быть от 7.00 и выше. 

Этот материал вышел в разделе «Ставки», где мы говорим о беттинге и всем, что с ним связано. Поэтому если вам не близка эта тема, можете смело пройти мимо – мы не пропагандируем ставки, а лишь пишем о них для тех, кому это интересно. 

Самый высокий процент побед андердогов в Черногории и Казахстане

В топ-5 ожидаемо нет топовых европейских чемпионатов, но есть пара интересных наблюдений. Во-первых, в пятерке сразу два высших дивизиона: в чемпионате Черногории явный аутсайдеры побеждают в 20% матчей, а в Казахстанской Премьер-лиги – в 14%. 

 

Правда, у чемпионата Черногории уж слишком скромная выборка – за пять лет матчей, где на победу одной из команд коэффициент выше 7.00 было всего 40, то есть в среднем по семь за сезон, потому высокий процент вполне можно списать на статистическую погрешность. Видимо, в Черногории все в порядке с интригой. А вот в КПЛ дистанция более чем внушительная: 172 матча с 7.00+ на одну из команд за последние пять лет, при этом в трех из четырех последних завершенных чемпионатах подобных игр было больше сорока. 

Кроме того в топ-5 вошли шестой дивизион Англии (да, там играют профессионалы), Сегунда и второй дивизион Шотландии. Правда, у шотландцев та же проблема, что и у черногорских андердогов – уж слишком мала выборка (всего 38 матчей), чтобы делать выводы. 

В РПЛ за последние пять лет 13% побед явных аутсайдеров – чуть-чуть не хватило до попадания в десятку самых непредсказуемых лиг. Самая непредсказуемая из главных европейских лиг – немецкая Бундеслига, где явные фавориты слили 11% матчей. Отметим, что в текущем сезоне чемпионат Германии и вовсе входит в топ-10: андердоги выиграли три из десяти матчей, причем дважды удивил «Аугсбург» – обыграли на выезде «Байер», а в прошлом туре с минимальным счетом одолели «Баварию».

Ставки на андердогов в КПЛ показывают сумасшедший ROI

Давайте детальнее остановимся на самом стабильном поставщике сенсаций – Казахстанской Премьер-лиге. Для тех, кто давно следит за результатами местной «вышки» обилие откровенных апсетов фаворитов не станет новостью: только в текущем сезоне «Астана» успела проиграть «Мактааралу» (3 победы в 20 турах, дебютант КПЛ), а крепкий «Тобол» уступил «Атырау». 

Для любителей ставок на высокие коэффициенты в КПЛ настоящее раздолье, для чего есть сразу несколько причин: 

  • Огромная разница в классе между топами и аутсайдерами. Средняя стоимость футболистов «Астаны» по данным Transfermarkt в 4 раза выше, чем у вышеупомянутого «Мактаарала». 
  • Нестабильность топов. В большинстве случаев судьбу чемпионства решают очные встречи между «Астаной», «Кайратом», а в последнее время и «Тоболом», потому к матчам с откровенными андердогами топы зачастую подходят без должного настроя. 
  • Тренерская чехарда. Тренеры достаточно часто меняются, а понять, как клуб будет выглядеть при новом коуче всегда проблематично.

Ставки на победу андердогов в КПЛ на дистанции в пять сезонов принесли бы игроку чуть больше 54 тысяч прибыли при флэте в тысячу рублей. Отметим, что плюсовыми были три из последних четырех сыгранных сезонов, да и в прошлом вполне можно было вылезти в плюс, ловя самые высокие кэфы на аутсайдеров – мы в расчетах учитывали средние значения по рынку.

Самые красивые цифры были в КПЛ-2019: давно вы видели ROI в 107% при любом подходе ставок на биг-маркеты? Наибольший вклад в итоговый результат в том сезоне внесла «Астана»: проиграли с коэффициентом 23.00 разобранному «Иртышу», а спустя пару туров дома уступили за 10.00+ карагандинскому «Шахтеру», который в то время переживал не лучшие свои времена.

В текущем сезоне подход пока минусует, но не следует забывать, что впереди финиш чемпионата: на фаворитов чемпионской гонки будет давить груз ответственности, а андердоги самоотверженно будут сражаться за сохранение прописки в элите. В общем, должно быть весело. 

Напомним, что ставки на спорт – это просто развлечение. Ни одна стратегия или подход не может гарантировать 100% прибыль, в том числе предлагаемый выше. Мы лишь нашли интересный вариант, основанный на статистике и коэффициентах букмекерских контор, который способен подарить игроку чуть больше эмоций при просмотре матчей.

Фото: REUTERS/Lukas Barth

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