Первый клуб Месси назван в честь учителя. Аргентинские клубы часто носят имена реальных людей

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Еще есть священник, инженер – и Колумб.

В это сложно поверить, но еще до рождения Диего Марадоны и Лионеля Месси в Аргентине происходили чудеса – экономические. Оставив позади военные конфликты, с 1860-х страна вступила в эпоху бурного роста, длившегося примерно 70 лет.

В 1907-м лишь шесть государств в мире имели больший ВВП на душу населения. Аргентина стала крупнейшим экспортером пшеницы и говядины, более чем в 60 раз увеличила протяженность ж/д дорог, а в ее порты регулярно заходили торговые корабли из Англии. Считается, что именно английские моряки, развлекавшиеся с мячом, были первыми, кто показал местным футбол.

Дальше подключились иммигранты из Англии, прибывавшие в Аргентину для работы в британских железнодорожных компаниях. В свободное время они играли сами, а их дети занимались футболом в английских школах.

Вместе с ними в страну пришла мода формировать футбольные клубы. И если в Европе названия командам обычно давали в честь городов и районов, то в Аргентине традицией стало давать клубам имена реальных людей.

Сейчас расскажем, кто и за какие заслуги удостоился такой чести.

«Ньюэллс Олд Бойз»: здесь начинали карьеру Месси, Батистута и Почеттино, а старт всему положил английский учитель

Исаак Ньюэлл, родившийся в 1853-м в английском городке Струд неподалеку от Лондона, играл в футбол для развлечения и наверняка не мог представить, что его фамилия станет знаковой для целой плеяды мировых звезд.

В 16 лет Исаак с друзьями сел на корабль до Аргентины, положив в багаж футбольный мяч и правила игры. Прибыв в город Росарио, англичанин был принят на работу в Центральную аргентинскую железнодорожную компанию телеграфистом. Параллельно посещал вечернюю школу, мечтая когда-нибудь стать учителем.

В 1876-м у него родился сын Клаудио, а через восемь лет, скопив денег, Ньюэлл, как и планировал, основал колледж. Его красно-черная эмблема говорила о происхождении семьи Исаака: красный напоминал о флаге родной Великобритании, черный – о корнях из Германии, где родилась его жена.

Многие ученики колледжа по примеру Ньюэлла увлеклись футболом. Веселое занятие стало настолько популярным, что для игры пришлось купить еще и участок за школой. Даже после окончания учебного заведения многие выпускники продолжали собираться, чтобы попинать мяч. В 1903-м Клаудио Ньюэлл, который за три года до этого стал директором колледжа из-за слабого здоровья отца, предложил им создать официальный клуб.

Клуб назвали «Ньюэллс Олд Бойз» (т.е. выпускники Ньюэллса) – это и про них самих, и знак уважения человеку, чьи усилия позволили молодым людям получить образование. В красно-черные цвета колледжа раскрасили и футболки нового клуба.

Через два года команда стала одной из основательниц и победительниц первого чемпионата города Росарио. Лига существовала до 1930-го, пока чемпионат Аргентины не объединил клубы со всей страны. «Ньюэллс Олд Бойз» выигрывали его шесть раз, параллельно открыв путь в футбол для Месси, Батистуты и Маурисио Почеттино. А еще клуб стал единственной командой в жизни Диего Марадоны, за которую великий аргентинец не забил ни одного гола.

Память об Исааке Ньюэлле увековечена в статуе возле домашнего стадиона команды. В 2021-м скульптуру обезглавили фанаты «Росарио Сентраль», злейшего соперника «Ньюэллс». Выложив фото бронзовой головы с приложенной к ней кувалдой в инстаграме, вандалы написали: «Мы всегда делаем, что хотим». Через год бюст был отремонтирован.

В самой Англии имя Исаака малоизвестно, хотя в его жизни много интересных фактов. Местный историк рассказывал фанатам «Ньюэллс Олд Бойз», которые посетили родной город Ньюэлла, что семья Ньюэлла жила неподалеку от дома Чарльза Диккенса и есть подозрения, что Исаак играл в крикет на личном газоне писателя.

Во время ЧМ в Катаре в Струде открыли выставку, посвященную жизни Ньюэлла. «Я так рада находиться тут, ведь это все часть истории моей семьи, – не могла сдержать эмоций праправнучка Исаака. – Даже мой отец родился в том же здании, где возник клуб «Ньюэллс Олд Бойс». Это невероятно».

«Сан-Лоренсо»: священник подарил «Москве» Баррьентоса, «Спартаку» Тино Косту, а Папе римскому и Арагорну любимую команду

Все началось на улицах Буэнос-Айреса.

Группа подростков регулярно играла в футбол на проезжей части в рабочем районе Боэдо. Со временем на дорогах появлялось все больше транспорта – пинать мяч на улице становилось небезопасно.

Когда священник из местной церкви Лоренсо Масса увидел, как одного из игроков чуть не сбил трамвай, он решил, что пора с этим что-то делать. В обмен на обещание посещать богослужение каждое воскресенье юные футболисты получили возможность играть на заднем дворе церкви.

В 1908-м игроки команды собрались, чтобы утвердить создание клуба. Встал вопрос о названии. Большинство парней жило в районе Альмагро, поэтому первым вариантом был «Силачи Альмагро». Массе, который оказался на собрании, этот вариант не понравился. Тогда предложили назвать команду «Сан-Лоренсо» в честь самого священника.

Масса сначала отказался, но потом одобрил идею с условием, что название будет относится ни к нему, а к битве при Сан-Лоренсо или Лаврентию Римскому. Обе исторические параллели имели особую глубину. Сражение, о котором вспомнил Масса, имело важное значение в борьбе за независимость Аргентины. А святой мученик римской христианской общины III века прославился тем, что защищал бедняков и погиб мучительной смертью на костре во время гонений христиан в Римской империи.

Одному из игроков никак не хотелось расставаться с отсылкой к родному району в названии команды, поэтому вопрос решили демократически, добавив Альмагро к основной части. Так появился клуб «Сан-Лоренсо де Альмагро» или, как его чаще называют, просто «Сан-Лоренсо».

«Святые» пятнадцать раз становились чемпионами Аргентины. Лоренцо Масса наверняка был бы счастлив узнать, что за клуб, к созданию которого он приложил руку, болеет сам Папа римский.

Когда команда в 2014-м выиграла Кубок Либертадорес, понтифик не смог отказать себе в удовольствии поприветствовать ее игроков в Ватикане и прикоснуться к трофею.

«Я очень рад победе. Вся моя семья болела за «Сан-Лоренсо», – рассказывал глава католической церкви. – Мой отец играл в их баскетбольной команде, а мама водила нас на стадион, когда мы были детьми».

Среди известных фанатов «Сан-Лоренсо» также и Виго Мортенсен, голливудский актер, сыгравший Арагорна в фильме «Властелин колец». Артист несколько лет прожил с родителями в Аргентине, проникшись любовью к «святым». В 2012-м в интервью радио-шоу Vorterix Виго признавался, что носил футболку клуба под сценическим костюмом во время съемок трилогии Джексона. А в 2019-м, как самый преданный фанат, Виго пришел на церемонию вручения премии «Оскар» в жилетке с эмблемой клуба на сердце.

Фанатам «Спартака» «Сан-Лоренцо» известен как клуб, куда бесплатно ушел купленный у «Валенсии» за 7 млн. евро Тино Коста. А Пабло Баррьентос из «Москвы» возвращался в родную аргентинскую команду в любой непонятной ситуации, отыграв за «святых» в общей сложности 7 сезонов.

«Колон»: последнее место работы Батистуты, а за название спасибо Колумбу

Команда из города Санта-Фе официально возникла в 1905-м, и снова у истоков стояли подростки, игравшие в футбол на улице. В день, когда было решено создавать клуб, парни зашли за другом. Однако его мама сказала, что он не может пойти гулять, так как делает домашнее задание про Христофора Колумба.

Не отменять же по такому поводу великие дела! Легенда гласит, что несмотря на неожиданное препятствие, школьники все равно создали клуб в тот же день. Фамилия итальянского путешественника, чье имя на испанском звучит как Cristоbal Colоn, пригодилась для названия.

Способность преодолевать любые сложности передалась от создателей к фанатам. Когда «Колон» выиграл первый круг сезона-2021, один из болельщиков решил приобщить к празднику своего почившего отца, чей прах бережно хранил в глиняной урне.

Плотно закрытая крышка могла остановить кого угодно, но не счастливого фаната «Колона». Взяв в руки дрель, мужчина просверлил в сосуде дырку и, использовав воронку, налил в нее вина, разделив радость с родителем. Видео набрало больше миллиона просмотров менее через за 12 часов после появления.

В «Колоне» четыре сезона отыграл бывший защитник «Спартака» Клементе Родригес. Больше матчей, чем за команду из Санта-Фе, аргентинец сыграл только за «Боку» и «красно-белых». А в 2013-м техническим директором клуба стал Габриэль Батистута, но продержавшись лишь год, ушел в отставку и больше нигде не работал. «Колон» никогда не выигрывал чемпионат Аргентины, а наивысшим достижением стала победа в Кубке Профессиональной лиги в 2021-м.

«Бельграно»: отсюда Кристиан Ромеро из «Тоттенхэма», а клуб мог потерять название, проиграв всего один матч

В 1905-м десять друзей из города Кордова собрались под рожковым деревом в районе Альберди с важной задачей: подписать акт о создании футбольного клуба. Его первому президенту было 14. На следующий день город собирался отмечать юбилей аргентинского флага, поэтому клуб назвали в честь создателя бело-голубого полотна, генерала Мануэля Бельграно.

Бельграно известен прежде всего как активный участник военных действий за независимость Аргентины от испанской короны в начале XIX века. Однако за несколько лет до того, как судьба назначила его героем, Мануэль, получив образование в Испании и набравшись передовых идей устройства государства, предпочитал заниматься чем угодно, кроме войны.

Возглавив коммерческое консульство Буэнос-Айреса, отвечавшее за экономическое развитие региона, молодой юрист помогал местным коммерсантам в судебных тяжбах. Параллельно налаживал связи с самыми важными людьми в правительстве.

Однако когда британские войска атаковали Буэнос-Айрес в 1806-м, наполненный патриотизмом Бельграно понял, что вообще ничего не смыслит в организации ополчения, которое ему доверили. После того, как англичан все-таки выбили из города, Мануэль нанялся в подчинение к военному капитану Сантьяго де Линьерсу.

Нестабильность в регионе привела к серии военных сражений между приверженцами испанского короля и сторонниками независимости. В одном из таких теперь уже полководец Бельграно заметил, что и те, и другие использовали красные флаги – цвета испанской короны. Тогда перед очередным сражением под Росарио Бельграно попросил у правительства разрешение раздать солдатам кокарды бело-голубого цвета.

Из столицы пришел положительный ответ. Окрыленный успехом, через девять дней Бельграно решил заменить и флаг. Прежде чем из Буэнос-Айреса пришел отказ, новым цветам уже принесли присягу солдаты Бельграно, а сам военачальник успел проехать с ним несколько крупных городов и водрузить на пару церквей после удачных сражений.

Через четыре года Аргентина наконец объявила независимость, а вопрос о флаге государства решился сам собой.

Футбольному клубу «Бельграно» в свою очередь судьба тоже уготовила важное сражение. Уже через несколько дней после основания ему предстояло сыграть самый важный матч в своей истории – против «Бельграно». Оказалось, команда из района Нуэва Кордова взяла себе такое же название. Как и положено воспитанным джентльменам, противоречие разрешили игрой в футбол. На кону стояло имя клуба. Судьбу решил один гол – «Бельграно» из Альберди победил 2:1, навсегда закрепив за собой право гордо носить фамилию героя Аргентины.

В 2015-м совет директоров «Бельграно» сделал праправнука полководца почетным членом клуба. «Этот человек – достойный потомок героя, которого мы чтим со дня основания. Возможность носить имя такой важной фигуры в аргентинской истории наполняет нас гордостью и радостью, – говорилось в сообщении клуба. – Наши основатели просто не могли придумать лучшего названия, ведь Мануэль Бельграно воплощает ценности, которые мы, как социальная и спортивная организация, отстаиваем каждый день: последовательность, честность и глубокое чувство коллектива».

«Бельграно» никогда не имел серьезных успехов, проведя много сезонов во второй аргентинской лиге, но в 2022-м вышел в высший дивизион, а против голландцев в четвертьфинале ЧМ-2022 имеет все шансы сыграть его воспитанник Кристиан Ромеро из «Тоттенхэма».

На этом не все: еще есть инженер, парламентер и богач, владевший землей, на которой вырос Марадона

Еще несколько аргентинских команд, которые носят имена людей, взяли свое название не напрямую, а от других объектов.

«Ланус» назван в честь одноименного пригорода Буэнос-Айреса, который в свою очередь носит имя аргентинского бизнесмена середины XIX века Анакарсиса Лануса. Сделав приличное состояние на поставках еды и снаряжения аргентинской армии, Ланус приобрел под Буэнос-Айресом так много земли, что ее хватило, чтобы основать целый город с одноименным названием. Сегодня здесь живет больше 200 тысяч, а мировую известность это место получило благодаря тому, что тут родился Диего Марадона.

«Велес Сарсфилд», первый клуб Николаса Отаменди и Диего Симеоне, был основан в 1910 году и располагался рядом с железнодорожной станцией, которая называлась в честь Дальмасио Велес Сарсфилда. В 25 Сарсфилд стал самым молодым спикером парламента.

Молодой юрист был создан для написания законов. Когда Буэнос-Айрес и близлежащие территории ненадолго вышли из состава Аргентины в 1852-м, Сарсфилд написал конституцию региону. В 1859-м город вернулся под контроль Аргентины – Сарсфилд и тут был при деле, создав несколько поправок к конституции страны. В 1862-м амбициозный юрист стал министром финансов, разработав Торговый кодекс, а позднее и Гражданский кодекс Аргентины 1869 года, который оставался в силе до 2015-го.

«Банфилд», чье название выдает связь с Англией, был основан британскими переселенцами в одноименной деревне под Буэнос-Айресом. Она в свою очередь берет название от железнодорожной станции, названной в честь инженера Эдварда Банфилда. Англичанин прославился тем, что стал первым главой «Железнодорожной компании южного Буэнос-Айреса», а также человеком, управлявшим первым локомотивом, проехавшим по столице.

Первыми руководителями «Банфилда» стали совсем не школьники: президентом был экспортер скота в Европу, а его замом – выпускник Кэмбриджа. Полем стало пастбище для скота прямо за ж/д станцией. Поскольку президент больше любил крикет, первые пару лет играли в него, а в футбольный клуб «Банфилд» превратился после смены руководителя. В 1995-м именно отсюда в миланский «Интер» уехал Хавьер Дзанетти, а еще тут начинал Николас Тальяфико из «Лиона».

Футбольный клуб «Годой Крус» из одноименного города в провинции Мендоса появился намного позже других – в 1921-м, – а заседание основателей прошло в баре. Интересно, что сам город с 1889-го по 1909-й носил имя того самого Бельграно (Villa Belgrano). В конце концов его переименовали в честь Томаса Годоя, представителя провинции в конгрессе во время объявления независимости Соединенных провинций Южной Америки в 1816-м и губернатора региона.

«Сармьенто» носит имя президента страны в 1868–1874 годах Доминго Сармьенто. Самостоятельно обучившись грамоте и став школьным учителем в 15, Сармьенто на какое-то время вынужден был покинуть Аргентину, опасаясь преследования со стороны противников генерала Хосе Марии Паса, на стороне которого воевал и сам Сармьенто. Оказавшись в Чили, Доминго работал журналистом, а затем отправился учиться в США.

Вернувшись из Северной Америки с ворохом идей об устройстве гражданского общества, Сармьенто решил, что модель США будет полезна и Аргентине. После свержения очередного временного правительства Доминго вернулся в родную страну и через несколько лет стал ее президентом. На его время пришлась война с Парагваем и эпидемия желтой лихорадки, однако в большей степени Сармьенто запомнился созданием более 800 учебных заведений и существенным повышением общего уровня грамотности населения.

Наконец, «Альдосиви» возник в 1913-м, а история тех, кто дал ему имя, менее легендарна. Одним прекрасным днем несколько работников компании, которая строила порт Мар дель Плата на побережье Буэнос-Айреса, пошли попить кофе и решили основать клуб. Название сложилось из первых букв имен самих строителей: Allard (Аль), Doulfus (до), Sillard (си), и Wiriott (ви).

Таким образом, 10 из 26 клубов аргентинской Примеры носят имена реальных людей, сыгравших роль в создании Аргентины. Возможно, если Месси и Ко все-таки привезут кубок мира домой, их именами тоже что-нибудь назовут. А уж как будет рад Папа римский!

Фото: Gettyimages.ru/Marcelo Endelli; wikimedia.org