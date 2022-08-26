Златана ждет Голливуд: скоро дебют, а авторы вечерних шоу говорят, что он уже круче Вам Дамма

Златан Ибрагимович, которому в октябре исполнится 41 год, по-прежнему обещает залечить травму и продолжить карьеру, ведь ее завершение, по словам шведа, обречет футбол на вымирание . Однако возраст и участившиеся проблемы со здоровьем указывают на то, что нападающий «Милана» скоро предстанет перед публикой в новом качестве. «Я не знаю, как буду чувствовать себя, когда закончу, но нужно обязательно найти занятие, иначе врежешься в стену, – рассуждал швед. – Я видел много таких примеров и не хочу оказаться одним из них».

Заслуги и связи наверняка не оставили бы нападающего «Милана» безработным. Однако представить Златана скучным экспертом на телевидении, заурядным функционером или безвестным ресторатором решительно невозможно: это просто не соответствует масштабу личности шведа. Ибра приучил нас к шоу с собой в главной роли и, кажется, у него действительно будет яркое продолжение: в феврале 2023-го Златан совершит большой актерский дебют в фильме «Астерикс и Обеликс: Шелковый путь».

Ибра хотел бы сыграть Рэмбо или Джейсона Борна, но пока предложили Кая Антивируса

О карьере в кино Ибра думал давно: «На протяжении многих лет я чувствовал, что мог бы стать актером, ведь перед камерой я становлюсь самим собой». Еще больше подогрели его интерес к шоу-бизнесу полтора года жизни в Лос-Анджелесе во время игры в МЛС за «Ла Гэлакси». Швед прибыл из «МЮ», выкупив целую полосу в газете «Лос-Анджелес Таймс» для одной надписи: «Дорогой Лос-Анджелес, не за что». Златан снимался в рекламе, был гостем популярных ток-шоу, не забывал забивать вот такие и такие голы и несколько раз заявил в интервью о намерениях попробовать себя в кино. «Мне не важно, кого играть – хорошего парня или плохого. Я, как хамелеон, могу приспособиться к чему угодно. У меня есть предложения из мира кино, но нужно, чтобы подвернулось действительно стоящее», – раскрывал замыслы швед еще в 2018-м.

Подходящее предложение наконец появилось: в апреле 2021-го стало известно, что Ибрагимович сыграет персонажа по имени Кай Антивирус в пятом полнометражном фильме из серии комедийных приключений Астерикса и Обеликса – двух воинов-галлов, которые ведут непрекращающуюся борьбу с Римской империей. В основе фильмов – книги и сборники комиксов, впервые опубликованные французским писателем Рене Госинни и итальянским иллюстратором Альберо Удерзо в 1959 году. С тех пор ими написано еще около 30 томов, а последователи создают новые до сих пор.

Астерикс и его лучший друг Обеликс живут во времена Галльской войны, которую римский полководец Юлий Цезарь вел более восьми лет с 58 года до н.э. на территории современных Швейцарии, Франции, Бельгии, Германии и Великобритании, присоединив к Римской республике территорию от Атлантического океана до Рейна. Согласно комиксам, деревня, в которой живут Астерикс и Обеликс – единственное место во всей Галлии, не завоеванное римскими легионами. Все благодаря сверхсилам, которые ее жители приобретают, когда выпивают магическое зелье. Приключения часто заносят двух галльских воинов за пределы деревни – так случится и в грядущем фильме, действие которого развернется в Китае.

Комиксы об Астериксе и Обеликсе переведены на 111 языков, продано 385 млн копий по всему миру, а их авторы – самые продаваемые писатели из Франции за границей.

После не самых впечатляющих кассовых сборов от двух предыдущих фильмов серии – «Астерикс на Олимпийских играх» и «Астерикс и Обеликс в Британии» – было решено освежить подход к созданию ленты и выбору актеров. Жерара Депардье, бессменно исполнявшего роль Обеликса во всех предыдущих фильмах, заменит Жиль Лелуш. Добавятся Венсан Кассель, Марион Котияр и Пьер Ришар. Режиссером станет Гийом Кане, который также сыграет роль Астерикса.

Бюджет проекта – внушительные 72 млн долларов. Продюсер Ален Атталь объясняет такие цифры грандиозностью замысла: «Это будет костюмированный фильм, действие которого происходит 2000 лет назад – нам будет необходимо построить деревню, снять гигантские сражения с многочисленной массовкой, наложить визуальные эффекты и, конечно же, привлечь статусных актеров». Солидные параметры картины, очевидно, соответствовали аппетитам Ибрагимовича.

Персонаж Златана, скорее всего, получит немного времени на экране, но амбиции шведа простираются дальше ролей второго плана. Когда ведущий одной из радиостанций США спросил нападающего, хотел бы тот сыграть напарника персонажей Дуэйна Джонсона или Арнольда Шварцнеггера, Ибра ответил: «Я думаю, мне бы больше подошла главная роль – такая, как Рэмбо или Джейсон Борн, – потому что у меня есть для этого необходимые навыки. Мне говорили, что с моим акцентом я мог бы сыграть плохого парня, типа Ивана Драго (советский боксер, противник Рокки Бальбоа в фильме «Рокки 4», роль которого исполнил шведский актер Дольф Лундгрен – Sports.ru), но я способен на большее».

Златан уже проявлял актерские навыки в ток-шоу: отыграл лучше Ван Дамма и собрал 11 млн просмотров

Ибра не раз доказывал, что обладает талантом перевоплощения. В мае 2018-го через пару месяцев после перехода в «ЛА Гэлакси» Златан пришел на популярное в США «Очень позднее шоу с Джеймсом Корденом» на канале CBS. Ян Кармель, соавтор передачи и фанат НБА, не очень интересовался футболом, но его британские коллеги по креативной группе пояснили – к ним идет не обычный спортсмен. «Ты не поверишь в то, что увидишь, когда встретишься с ним, – вспоминал их слова Кармель. – Это как Деннис Родман и Аллен Айверсон в одном флаконе».

Специально для Златана придумали пятиминутный скетч, где швед сыграл (да) Златана, бестактного и самовлюбленного предсказателя будущего из игрального автомата, который советовал Джеймсу Кордену быть Златаном, чтобы достичь своих целей.

По словам Яна, съемки пятиминутного ролика заняли около 45 минут. Шведу потребовались всего три-четыре предварительных прогона, чтобы почувствовать себя комфортно – гораздо меньше времени, чем обычно нужно другим спортсменам. «Он был великолепен, и у него получилось не хуже, чем у некоторых актеров. Мы как-то делали скетч с Жан-Клодом Ван Даммом. Так вот – Златан был лучше», – хвалил актерские навыки футболиста Кармель.

В арсенале Ибры пока лишь образ высокомерного сверхчеловека: бывает интересно, но нужно что-то новое

Хотя Ибра и держится на публике свободнее других футболистов, ему пока явно не удается выйти за пределы образа Златана – высокомерного сверхчеловека. В ток-шоу «Джимми Киммел в прямом эфире» на американском канале ABC, куда швед пришел после блестящего дебюта за «Гэлакси», почти на каждый вопрос нападающий отвечал своим фирменным бахвальством. «Я подарил Лос-Анджелесу себя. Не за что», «Я нанес Швецию на карту мира», «Я сделаю из своих одноклубников суперзвезд, как сделал это с тобой, Джимми», «Слышал, тут бывают землетрясения, но в этот раз это были мои шаги» – только самые удачные из панчей шведа.

В 2021-м нападающий «Милана» оказался одним из хедлайнеров крупного музыкального фестиваля в итальянском Сан-Ремо, разыграв репризу с ведущим. И вновь швед предстал в образе победителя с неуемной манией величия: «Эта сцена сделана для маленьких людей, таких, как ты. Мне нужна сцена размером 105 на 68 метров, как поле на «Сан-Сиро», «Ни о чем не беспокойтесь – пока Златан тут, все будет хорошо. Фестивали Златана всегда длятся 90 минут плюс добавленное время». Даже если вы не понимаете итальянского, по реакции зала понятно – зашли далеко не все шутки.

Несмотря на ограниченность образа, харизма, природное обаяние, владение телом и фактурная внешность помогают шведу снова и снова привлекать интерес публики. В 2018-м Ибру во второй раз пригласили на ток-шоу Джеймса Кордена, где он принял участие в импровизационных конкурсах на умение произносить свое имя с набитым зефиром ртом и танцевать флосс (танец, при котором человек качает бедрами и машет руками перед собой и за спиной попеременно, напоминает движение зубной нитью).

Получилось весело – 17 млн просмотров на ютубе и позитивные комментарии поклонников подтверждают.

«Мне кажется, он всегда находится в образе, – делился наблюдениями все тот же Кармель. – Не могу сказать, что ему присуща скромность, но он очень приятен в личном общении и я бы не сказал, что он такой засранец, каким кажется».

То, что Златан – это скорее актерский образ, становится понятно, когда рядом нет камер. Для встречи с владельцами абонементов в 2019-м «ЛА Гэлакси» арендовал большой кинотеатр. Когда к фанатам вышел Ибрагимович, поднялся восторженный крик. Двое маленьких детей – 5 и 7 лет – подбежали к нападающему и, не скрывая восторга, закричали: «Златан! Златан! Ты помнишь нас?» Швед, ничуть не смутившись, ответил в своем фирменном стиле: «Конечно, ведь я Златан, я помню все». Дети оцепенели от услышанного. Через пару секунд футболист повернулся к работнику в костюме маскота и сказал: «Слушай, я не могу так». Затем Ибра встал со стула, подошел к детям, опустился на колено и совершенно искренне добавил: «Простите, я не помню вас. Как вас зовут? Приятно познакомиться».

Каким бы ни вышел дебют Ибрагимовича в кино, можно не сомневаться, что Златан снова выложится для достижения успеха: «Мне очень любопытно попробовать себя в профессии актера, эта идея дает мне адреналин. Я верю во все, что делаю. Не знаю, как далеко это зайдет, но я всегда пытаюсь выйти за границы возможного. Какой смысл быть обычным, если можно быть сильнее?»

Фото: Gettyimages.ru/Chris Ricco; imdb.com; Instagram/iamzlatanibrahimovic