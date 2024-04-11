Евробаскет-1937: чудо-победа Литвы с американским акцентом и злоключения сборной... Египта

Хотя первый в истории Евробаскет был больше пробой сил перед баскетбольным турниром Олимпийских Игр 1936 года, о которых мы поговорим в будущем, сам чемпионат можно признать успешным. Уже прямо во время Олимпиады состоялось заседание ФИБА, где делегаты пришли к судьбоносному решению – второму чемпионату быть!

Эмблема Евробаскета-1937

ФИБА пустилась во все тяжкие планирования. Не мудрствуя лукаво, организация чемпионата по принципу Евровидения была отдана на откуп первым чемпионам Европы – латышам. И здесь, казалось бы, нашла коса на камень, ведь подходящей арены у них не было, федерация баскетбола Франции даже предлагала перенять статус хозяина турнира, но справиться с организацией для латышей уже превратилось в дело принципа. Поэтому они взяли и переоборудовали местный рижский завод по обработке металлов в новехонький дворец, а точнее, Дом спорта.

Дом спорта в Риге. Источник – Латвийский спортивный музей

Получилось, надо сказать, очень неплохо. Баскетбольная площадка спортивного зала на тот момент была одной из самых современных в Европе. Для удобства журналистов в Доме спорта был установлен специальный пульт управления с телефоном и телеграфом, где дежурили специалисты связи. Во время чемпионата Европы начал работать кабинет спортивной медицины, специалисты которого следили за состоянием здоровья участников турнира.

Осуществлено было даже благоустройство прилегающей территории – снесены старые здания, заасфальтирована улица, обустроены проезды и проведено озеленение. Наконец в качестве главного акцента решением Рижской городской управы улица Валчу была переименована в улицу Старта. И все это ради Евробаскета!

Добро пожаловать, или вас здесь ждут

Помимо спортивной стороны, перед организаторами соревнований стояла задача подчеркнуть гостеприимство Латвии в международном масштабе. За каждой страной-участницей чемпионата был закреплен сопровождающий, говорящий на родном языке спортсменов, были обеспечены развлечения для игроков, официальных лиц и представителей прессы. Делегациям стран-участниц и журналистам, освещавшим чемпионат, было предоставлено множество льгот – например, 75-процентная скидка на проезд в поезде, бесплатный проезд на трамвае. В ожидании иностранных гостей Привокзальная площадь Риги была украшена флагами стран-участниц чемпионата. Позаботились даже о культурной программе. Иностранные гости были ознакомлены с Ригой и ее окрестностями. В музее под открытым небом делегаты стран-членов посадили памятные деревья.

Старые и новые проблемы

К сожалению, экономическая и политическая нестабильность Европы не позволила собрать все сильнейшие сборные. Более того, количество участников даже уменьшилось по сравнению с Евробаскетом-1935. C десяти до восьми команд. Так, например, из-за гражданской войны не приехали финалисты первого турнира испанцы. В последний момент отказались от участия испытавшие финансовые трудности венгры, из-за чего организаторам пришлось спешно выдумывать новый формат соревнований.

Тяжелая ситуация требует нестандартных решений. Нехватку европейских сборных компенсировал приезд сборной команды Египта! Дело в том, что Африканской федерации баскетбола еще не существовало в природе, а баскетбол в Египте уже достиг такого развития, что ее сборная была готова проводить официальные матчи. Египетская федерация существовала аж с 1930 года, а играть бедным египтянам было решительно не с кем. ФИБА пошла африканцам навстречу и разрешила попробовать свои силы в Старом Свете. Ох, кто бы знал, к чему это приведет в будущем! Мы обязательно об этом поговорим подробнее, обозревая Евробаскеты следующих десятилетий.

Добралась до Риги и еще одна команда, не слишком-то с первого взгляда примечательная – сборная Литвы. Но кто мог подумать... что ж, не будем забегать вперед.

Церемония открытия

Во вступительной части церемонии открытия лютеранский пастор Латвийской армии Петерис Апкалнс освятил Дом спорта. Затем выступали официальные лица, и в конце концов напутственную речь произнес сам президент страны Карлис Улманис.

Торжественную клятву от имени латвийских спортсменов дал капитан сборной Латвии Рудольф Юрциньш. Далее последовало шествие баскетболистов национальных сборных-участниц чемпионата под флагами своих страны. В их честь исполнялись государственные гимны. Парад и официальная презентация закончились шествием и гимном хозяев, после чего президент Улманис объявил чемпионат Европы открытым.

Завершилось все действо демонстративной частью церемонии открытия – показательными упражнениями, народными танцами и баскетбольным матчем латвийских клубных команд. Выглядело все как настоящее открытие Олимпиады в миниатюре.

По данным прессы, арена была переполнена – присутствовало около 3000 человек.

Сборная Латвии на церемонии открытия. Источник – Латвийский спортивный музей

Литовские амбиции

По предварительным оценкам, фаворитами представлялись хозяева – латыши, а также сборная Польши, которая годом раннее стала четвертой (лучшей из европейцев) на Олимпиаде. Местная латвийская газета даже представила свой рейтинг сборных, где помимо веры в собственную дружину, слабейшей (даже хуже Египта) командой турнира назвала сборную Литвы.

И неудивительно. Баскетбол в Литве долгое время был в плачевном состоянии, считаясь женским видом спорта и находясь в глубокой тени Латвии. Еще 1935-м в Риге Латвия в товарищеском матче просто уничтожила литовцев со счетом 123:10!

Но в том же 35-м приключилось судьбоносное событие. Известные американские баскетболисты литовского происхождения Будрикас, Кнашас, Феликсас Кряучюнас и Константинас Савицкас приехали в Каунас на Всемирный конгресс литовцев. Последние двое решили остаться в Литве на некоторое время и начали обучать местных баскетбольным премудростям в стиле американской школы игры.

Уже через год это дало плоды. Литва под руководством Савицкаса вновь проиграла Латвии, но уже не так безнадежно – всего лишь 10:31.

В 1937 году за несколько месяцев до Евробаскета Литва решила сыграть еще один товарищеский матч с Латвией, но уже без помощи американских легионеров. Результат – поражение 29:41.

Прогресс очевиден, но не для амбициозных литовских функционеров, которым очень хотелось заткнуть за пояс своего титулованного соседа. Началась настоящая государственная кампания, направленная на привлечение всех сильнейших американцев литовского происхождения в стан команды. Ведь правила ФИБА тех времен не запрещали играть в сборной баскетболистам с двойным гражданством.

В то же время не всем в Литве нравилось подобное решение. Идею на корню мог зарубить директор дворца физической культуры Витаутас Аугустаускас, человек, чье мнение значило очень многое в литовском баскетболе. Он был изначально против приглашения литовских баскетболистов американского происхождения представлять сборную страны. Однако доброхоты прислали Аугустаускасу статью той самой латвийской газеты, где Литва ни во что не ставилась. И он передумал. Таким образом, американо-литовцы Пранас Талзунас и Феликсас Кряучюнас вернулись на родину своих предков.

Тот факт, что Талзунас и Кряучюнас тренируются в стане сборной Литвы, было приказано держать в строжайшей тайне. Все тренировки перед отъездом в Ригу проходили за закрытыми дверями.

Однако, даже когда карты были раскрыты, соперники литовцев в первые дни соревнований не придали этому большого значения.

Латыши, узнав состав соседей, вздохнули с облегчением, когда не нашли в списке литовских баскетболистов имя единственного человека, которого они опасались – Фрэнка Любина (он же Пранас Любинас), ставшего олимпийским чемпионом в составе сборной США в 1936 году и также имевшего литовские корни.

На Талзунаса и Кряучюнаса никто не обратил внимания.

И Талзунас уже в первом матче чемпионата показал, что зря.

Впервые в группах

Формат турнира по сравнению с 35-м годом претерпел изменения – был введен групповой этап. По 4 команды в двух группах, каждый играет с каждым, по две лучшие сборные попадают в полуфинал. Простая и эффективная система. И она появилась именно в 37-ом.

В первом матче турнира вышеупомянутый Талзунас набрал больше половины очков команды, а Литва победила одного из фаворитов на медали – сборную Италии со счетом 22:20. Дальше – больше.

Без проблем обыграны эстонцы (20:15), и не замечено сопротивление Египта (21:7). Литва поражала тактической выучкой, цепкой защитой один на один и невиданной европейской публикой доселе технической оснащенностью двух литовских легионеров Талзунаса и Кряучюнаса. Талзунас использовал такой элемент, как «бросок крюком», который в те времена у зрителей вызывал такую же реакцию, как зубодробительный постер данк в современности. Именно Талзунас считается первым европейцем, в совершенстве овладевшим этим приемом. Таким образом, сенсационная Литва единолично выиграла свою группу.

Инцидент произошел в матче Египет – Италия, который египтяне сенсационно выиграли 31:28. Италия подала протест на необоснованное решение арбитров, не позволивших по только им известной причине игроку сборной Италии вернуться на площадку на последних минутах матча. Протест Италии был удовлетворен, а результат матча был аннулирован. Была назначена переигровка, на которую сборная Египта не явилась в знак протеста против решения, и Египту было присуждено техническое поражение. Первое в истории Евробаскетов. Египет в свою очередь подал контрапелляцию, которая была отклонена. Разозлившись, африканцы покинули чемпионат, не дожидаясь его окончания. Соответственно, во всех последующих играх им также были выданы технические поражения.

Во второй группе три сборные – Франция, Польша, Латвия – выиграли по два матча и набрали одинаковое количество очков. Поэтому итоговые места определялись по разнице забитых и пропущенных очков в матчах между этими сборными, без учета очков, набранных против сборной Чехословакии, проигравшей все игры. Это первое известное использование правила классификации тай-брейка в соревнованиях под эгидой ФИБА, которое, кстати, не поменялось и тех самых пор. С учетом таких расчетов в полуфинал вышли Франция и Польша. Хозяевам же не хватило всего 4 очков.

Проводился здесь и утешительный турнир за 5-8 места, который выиграла Эстония, в матче за 5-е место разбив абсолютно немотивированную и разбитую горем невыхода в полуфинал Латвию.

Финальный этап

В полуфиналах интриг хватало. Польша, в составе которой тоже присутствовали заокеанские мигранты, горела желанием показать, что литовский взлет лишь случайность. Добавлял масла в огонь и политический подтекст – у стран-соседей скопилось друг к другу множество вопросов по поводу кому какая территория должна принадлежать, и отношения были далеки от теплых.

В самом же матче превосходство звездной литовской связки оказалось слишком велико. Несмотря на удаление одного из своих игроков, Литва уверенно побеждает 31:25.

Во втором полуфинале долгое время инициативой владели французы, и на большой перерыв команды ушли с результатом 15:20 не в пользу Италии. Однако во второй половине ведомые своим лидером Ливио Франческини, итальянцы перевернули ход поединка и добились победы 36:32.

Финал получился, пожалуй, самым странным из всех в истории. Поначалу казалось, что Литва легко возьмет золото. Она лидировала 22:11 во второй половине, но в конце матча нервозность литовских баскетболистов начала нарастать, итальянцы фантастическим спуртом сократили отставание до всего одного очка (24:23). Решающая атака не удалась, матч закончился, но в этот момент швейцарский судья вдруг дал литовцам технический фол – за то, что они якобы слишком рано начали радоваться победе. Итальянец Эмилио Джьяссетти встал на линию штрафных… И промазал! Все? Нет, судья дает еще один «технарь» якобы за то, что слишком громко свистят болельщики. Не выдерживают нервы Феликса Кряучюнаса, он вступает в перепалку с судьей, и получает еще один технический!

Вдруг Италия, уже проигравшая матч, получает шанс его выиграть, причем после финального свистка, на линии штрафных. А ведь Джьяссетти лучший исполнитель штрафных в составе своей команды.

Но «Ball don’t lie» – мяч не врет, именно тогда могла родиться эта знаменитая баскетбольная фраза. Ведь оба штрафных летят в молоко! Наконец Литва – чемпион!

Итоговое положение:

1. Литва 2. Италия 3. Франция 4. Польша 5. Эстония 6. Латвия 7. Чехословакия 8. Египет

Литва – чемпион! Источник – Латвийский спортивный музей

Награды

Главный приз – серебряная салатница. Источник – Латвийский спортивный музей

Памятная медаль чемпионата Европы по баскетболу. Источник – Латвийский спортивный музей

MVP турнира был признан Пранас Талзунас. Он же забросил больше всех очков на чемпионате. Хотя фактически символические пятерки тогда еще не выбирались, генеральный секретарь ФИБА Уильям Джонс назвал свою идеальную команду. В ее состав помимо Талзунаса вошли Феликсас Кряучюнас, эстонец Хейно Вескила, поляк Павел Сток и француз Робер Кою. Лучшим же бомбардиром был признан местный любимец Рудольф Юрциньш с показателем 12,5 очка в среднем за матч в 4 играх.

Церемония закрытия

После финального матча в спортивном зале состоялась церемония награждения победителей чемпионата Европы и церемония закрытия турнира.

Команде-чемпиону Литве президент страны вручил главный приз – серебряную салатницу.

Сборная Литвы с призом. Источник – коллекция Пятраса Каминскаса

Занявшей второе место Италии, был вручен подаренный городом Ригой серебряный кубок, который передал глава города.

Сборная Италии с призом. Источник – Латвийский спортивный музей

Занявшие 3 и 4 места Франция и Польша получили в подарок пивные кружки! Завоевавшая 5 место Эстония довольствовалась серебряной чернильницей с аксессуарами.

Сборная Франции с призом. Источник – Латвийский спортивный музей

Политически опасный приз

К сожалению, радость чемпионов была омрачена неприятным инцидентом – уже возвращаясь домой, они обнаружили пропажу своего победного трофея. Обратно в Ригу был отправлен сопровождающий команды Рацевичюс. Оказалось, что приз литовцы забыли в рижской гостинице. Сотрудники этой гостиницы сообщили об утерянном трофее в федерацию баскетбола Латвии, те потребовали немедленно передать им трофей. Латыши посчитали, что литовцы выказали презрение Латвии и лично президенту, не взяв с собой серебряную салатницу. Работники местной гостиницы на удивление отказались отдать приз латышам, а возвратили его вернувшемуся Рацевичюсу. Тот первым же поездом уехал обратно в Литву.

Однако на этом история не закончилась. Через несколько дней представители Латвии через посольство попросили объяснить, почему подарок президента их страны остался в отеле. Литовцев также предупредили: если Латвию не устроят полученные объяснения, они разорвут дипломатические отношения с Литвой! Литовские дипломаты попытались использовать все возможные средства, чтобы потушить разгоревшееся пламя. Было сделано официальное заявление, что намерения оскорбить президента Латвии и страну не было, а представители Литвы приносят искренние извинения за этот инцидент.

Также через месяц после чемпионата в газете «Lietuvos aidas» появилась статья директора дворца физической культуры Аугустаускаса, давшая весьма положительный отклик о Евробаскете в Латвии.

Латвию все эти шаги литовской стороны устроили и о конфликте забыли.

Рождение религии

После этой победы Литва заболела вирусом баскетбола. Победителей встречали как героев, заказной поезд из Риги, на котором команда возвращалась домой, останавливался в каждом городе, городке и деревушке – и везде чемпионов встречали толпы народу и засыпали цветами.

1937 год – год начала баскетбольного бума в Литве. Повсеместно стали возводиться баскетбольные площадки – на улицах, в школах, во дворах, даже на полях и в огородах. Особенно полюбили игру школьники, для которых баскетбол стал главным их времяпрепровождением. Став чемпионом, Литва получила право на проведение следующего Евробаскета. 1939-ого года. Но это уже совсем другая история… P.S.

Сохранившаяся документальная хроника с записью моментов одного из матчей Евробаскета. Возможно, финала