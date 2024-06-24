Марк Касадо со слезами на глазах извинился за поражение «Барсы Атлетик». Каталонцы боролись за выход в Сегунду

Молодежка «Барселоны» не смогла добиться выхода в Сегунду. Каталонцы со счетом 1:2 уступили «Кордобе» в матче за путевку во второй дивизион.

Марк Касадо, капитан команды, после игры не смог сдержать эмоций:

«Приношу извинения болельщикам, но как сегодня, так и на протяжении всего сезона, команда старалась показать себя наилучшим образом. Наша команда всегда показывала свое лицо и выкладывалась по полной.

Несмотря на результат, я очень горжусь нашей командой. Сегодня «Кордоба» забила из-за нашего рискованного стиля игры. Мы всегда придерживаемся нашей философии. Сегодня мы проиграли, но все равно горды собой».

Команду Рафы Маркеса на 14-й минуте вывел вперед Эктор Форт. На 34-й минуте «Кордоба» сравняла, а в начале второй половины встречи вышла вперед.

Касадо следующей сезон начнет в основе «Барселоны». Марк продлил контракт с «блауграной» до 2028 года и заявил, что готов бороться за свое место в команде Ханси Флика. Сообщалось, что новый тренер видит в Касадо игрока будущего «Барсы».

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